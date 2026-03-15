Résultat de l'élection municipale 2026 aux Clayes-sous-Bois : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Clayes-sous-Bois

Tête de listeListe
Mathieu Seval
Mathieu Seval Liste divers gauche
MIEUX VIVRE AUX CLAYES
  • Mathieu Seval
  • Dominique Dupuis Goyet
  • Emmanuel Florac
  • Dominique Juhé-Beaulaton
  • Génaël Valet
  • Zohra Doublali
  • Sébastien Mardil
  • Chantal Corneloup
  • Ludovic Breguet
  • Josiane Adnin
  • Gérard Lévy
  • Françoise Guilloret
  • Mathieu Mc Grath
  • Corinne Mahyer
  • Christian Llorach
  • Emeline Joulain
  • Guillaume Halbourt
  • Julie Florac
  • Martin Le Gaillard
  • Nathalie Garcia-Guillot
  • Denis Grojean
  • Catherine Auberget
  • Jean-Luc Sfartman
  • Armelle Gourlaouen
  • Yannick Margerie
  • Marianne Piketty
  • Mathieu Besmier
  • Lucyle Seval
  • Philippe Lambert
  • Mireille Dupuy
  • Christian Pastel
  • Lynda Faucher
  • Pascal Desmet
Olivier Augustin
Olivier Augustin Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Olivier Augustin
  • Hélène Janisset
  • Jérôme Bastong
  • Émilie Bonnomet
  • Alain Wenker
  • Jocelyne Guedard
  • Éric Brianchon
  • Nicole Adam
  • Augustin Gomis Mendy
  • Roxanie Bembele Boukono
  • Daniel Zoubiri
  • Coralie Shimith
  • Liva Rakotondranaivo
  • Patricia Gonçalves
  • Fahim Bessaies
  • Marine Joubert
  • Philippe Bernamonti
  • Pauline Comte-Bellot
  • Sébastien Jullion
  • Sandra Dubarry
  • Hugues Azor
  • Isabelle Longrais
  • Philippe Guedard
  • Patricia Kodjo
  • Saïd Djahi
  • Saniye Ayas
  • Jean-Luc Lefort
  • Jennyfère Attali
  • Étienne Recht
  • Nadine Templier
  • Émile Sanchez
  • Séverine Morineau
  • Zeki Ayas
Philippe Guiguen
Philippe Guiguen Liste divers droite
Les Clayes avec vous
  • Philippe Guiguen
  • Catherine Hun
  • Bertrand Coquard
  • Sophie Stucki
  • Jean-Jacques Le Coq
  • Christiane Bontemps
  • Philippe Huré
  • Fabienne Bouchez
  • Bilel Bsikri
  • Charlotte Scheiblin
  • Benoit Lefort
  • Elisabeth Dominguez
  • Jean-Christophe Tual
  • Fabienne Vaugarny
  • Tanguy Farrugia
  • Marie-Line Lepage
  • Sully Dupros
  • Valérie Join
  • Sébastien Langlois
  • Martine Amiot
  • Youssef Koutari
  • Maya Bognini
  • Yazid Enasri
  • Haingotiana Helias
  • Joseph Pereira
  • Nathalie Chung-Chin
  • David Rito
  • Vanessa Goussot
  • Frédéric Bajard
  • Elisabeth Baduel
  • Charles-Edouard Constant
  • Martine Plassart
  • Cyrille Lamiaux
  • Geneviève Boussinet
  • Emmanuel Lescaut

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Guiguen
Philippe Guiguen (24 élus) Les clayes avec vous 2020 		1 925 41,82%
  • Philippe Guiguen
  • Catherine Hun
  • Bertrand Coquard
  • Anne Dalais
  • Bilel Bsikri
  • Françoise Beaulieu
  • Jean-Jacques Le Coq
  • Christiane Bontemps
  • Philippe Huré
  • Martine Plassart
  • Youssef Koutari
  • Sophie Stucki
  • Benoit Lefort
  • Geneviève Boussinet
  • Cyrille Lamiaux
  • Elisabeth Dominguez
  • Jean-Christophe Tual
  • Fabienne Bouchez
  • Carlos Pereira
  • Fabienne Vaugarny
  • Tanguy Farrugia
  • Martine Amiot
  • César Silou
  • Yasmine Djelailia
Nicolas Hue
Nicolas Hue (6 élus) Un autre projet pour les clayes sous bois 		1 682 36,54%
  • Nicolas Hue
  • Dalila Driff
  • Mathieu Seval
  • Dominique Dupuis-Goyet
  • Gérard Lévy
  • Marcile David
Anne-Claire Frémont
Anne-Claire Frémont (3 élus) Les clayes-sous-bois c'est vous 		996 21,63%
  • Anne-Claire Frémont
  • Marc Lerouge
  • Catherine Geronimi
Participation au scrutin Les Clayes-sous-Bois
Taux de participation 40,49%
Taux d'abstention 59,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 751

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Guiguen
Philippe Guiguen Les clayes avec vous 2020 		1 463 31,68%
Nicolas Hue
Nicolas Hue Un autre projet pour les clayes sous bois 		1 190 25,76%
Anne-Claire Frémont
Anne-Claire Frémont Les clayes-sous-bois c'est vous 		1 116 24,16%
Stéphanie Jamain
Stéphanie Jamain Energie positive 		736 15,93%
Olivier Augustin
Olivier Augustin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		113 2,44%
Participation au scrutin Les Clayes-sous-Bois
Taux de participation 40,47%
Taux d'abstention 59,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 739

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Cote-Millard
Véronique Cote-Millard (26 élus) Les clayes au coeur 		3 571 55,01%
  • Véronique Cote-Millard
  • Philippe Guiguen
  • Anne-Claire Fremont
  • Bertrand Coquard
  • Françoise Beaulieu
  • Bilel Bsikri
  • Anne Dalais
  • Matthieu Colombani
  • Christiane Bontemps
  • Frédéric Pellerin
  • Catherine Geronimi
  • Aurélien Farnault
  • Marion Fantuzzi
  • Alain Lavabre
  • Geneviève Boussinet
  • Jean-Jacques Le Coq
  • Martine Plassart
  • Philippe Hure
  • Françoise Letizia
  • Damien Raimbault
  • Tiffany Ambiehl
  • Paul Bournonville
  • Nathalie Zekhnini
  • Cyrille Lamiaux
  • Fabienne Vaugarny
  • Marc Lerouge
Jean-Michel Gourdon
Jean-Michel Gourdon (6 élus) Les clayes pour vivre ensemble 		2 207 34,00%
  • Jean-Michel Gourdon
  • Marie-Hélène Rodrigues
  • Nicolas Hue
  • Kate Valfredini
  • Philippe Pallin
  • Marie-Françoise Guerard
Claude Deboosere Lepidi
Claude Deboosere Lepidi (1 élu) Les clayes de l'avenir 		453 6,97%
  • Claude Deboosere Lepidi
Olivier Augustin
Olivier Augustin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		260 4,00%
Participation au scrutin Les Clayes-sous-Bois
Taux de participation 58,50%
Taux d'abstention 41,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,45%
Nombre de votants 6 723

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