Résultat de l'élection municipale 2026 aux Clayes-sous-Bois : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Clayes-sous-Bois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Clayes-sous-Bois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Clayes-sous-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 aux Clayes-sous-Bois
13:46 - Aux Clayes-sous-Bois, une fiscalité en hausse qui influencera l'issue du scrutin
Concernant la pression fiscale pesant sur Les Clayes-sous-Bois, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 349 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 1 194 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 35,11 % en 2024 (contre près de 21,25 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 143 010 € de recettes en 2024. Un montant loin des 4,73889 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,88 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Retour sur la triangulaire de la municipale de 2020 aux Clayes-sous-Bois
Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore aujourd'hui, marqués par l'issue du dernier scrutin municipal aux Clayes-sous-Bois. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Guiguen (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 1 463 soutiens (31,68%). À ses trousses, Nicolas Hue (Divers gauche) a recueilli 1 190 suffrages en sa faveur (25,76%). Le podium a été complété par Anne-Claire Frémont (Divers centre), rassemblant 24,16% des suffrages. Cet avantage remarqué plaçait le premier dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Philippe Guiguen l'a finalement emporté avec 1 925 bulletins (41,82%), face à Nicolas Hue qui a obtenu 1 682 électeurs (36,54%) et Anne-Claire Frémont avec 996 électeurs inscrits (21,63%). Au second tour, on a assisté à un match in fine particulièrement serré, le retard de départ ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Même si Nicolas Hue a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 492 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de droite.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter aux Clayes-sous-Bois (78340) ?
En 2026, les habitants des Clayes-sous-Bois sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 aux Clayes-sous-Bois a été publiée ci-dessous. Les 14 bureaux de vote de la ville des Clayes-sous-Bois seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. La parution des résultats aux Clayes-sous-Bois commencera ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Clayes-sous-Bois
|Tête de listeListe
|
Mathieu Seval
Liste divers gauche
MIEUX VIVRE AUX CLAYES
|
|
Olivier Augustin
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Guiguen
Liste divers droite
Les Clayes avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Guiguen (24 élus) Les clayes avec vous 2020
|1 925
|41,82%
|
|Nicolas Hue (6 élus) Un autre projet pour les clayes sous bois
|1 682
|36,54%
|
|Anne-Claire Frémont (3 élus) Les clayes-sous-bois c'est vous
|996
|21,63%
|
|Participation au scrutin
|Les Clayes-sous-Bois
|Taux de participation
|40,49%
|Taux d'abstention
|59,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 751
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Guiguen Les clayes avec vous 2020
|1 463
|31,68%
|Nicolas Hue Un autre projet pour les clayes sous bois
|1 190
|25,76%
|Anne-Claire Frémont Les clayes-sous-bois c'est vous
|1 116
|24,16%
|Stéphanie Jamain Energie positive
|736
|15,93%
|Olivier Augustin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|113
|2,44%
|Participation au scrutin
|Les Clayes-sous-Bois
|Taux de participation
|40,47%
|Taux d'abstention
|59,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 739
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Cote-Millard (26 élus) Les clayes au coeur
|3 571
|55,01%
|
|Jean-Michel Gourdon (6 élus) Les clayes pour vivre ensemble
|2 207
|34,00%
|
|Claude Deboosere Lepidi (1 élu) Les clayes de l'avenir
|453
|6,97%
|
|Olivier Augustin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|260
|4,00%
|Participation au scrutin
|Les Clayes-sous-Bois
|Taux de participation
|58,50%
|Taux d'abstention
|41,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,45%
|Nombre de votants
|6 723
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