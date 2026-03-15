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19:21 - Les Clayes-sous-Bois : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Clayes-sous-Bois mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des municipales. Avec une densité de population de 2773 hab/km² et un taux de chômage de 8,82%, les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 957 € par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 7819 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,77% et d'une population immigrée de 16,66% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,49%), témoignent d'une population instruite aux Clayes-sous-Bois, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse aux Clayes-sous-Bois Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors des élections municipales aux Clayes-sous-Bois il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 15,98% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 30,56% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 13,39% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, aux Clayes-sous-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,95% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,05% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il achèvera sa course avec 31,50% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention aux Clayes-sous-Bois avant 2026 Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter aux Clayes-sous-Bois sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 40,47 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, une proportion assez classique (l'abstention avait donc culminé à 59,53 %) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 75,56 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 48,81 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 67,70 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 53,31 % des électeurs (soit environ 6 188 votants). Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une localité où la participation peine à décoller.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution aux Clayes-sous-Bois ? L'exploration des résultats de 2024 confirme que Les Clayes-sous-Bois s'affirmait alors toujours comme une terre sans déterminisme électoral. Lors des dernières élections européennes, le podium aux Clayes-sous-Bois s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,95%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,82%) et Valérie Hayer (16,49%). Thomas Ciano (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés aux Clayes-sous-Bois après la dissolution de l'Assemblée avec 32,99%. Béatrice Piron (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 24,13%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Béatrice Piron (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 68,50%.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux des Clayes-sous-Bois il y a 4 ans ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Les Clayes-sous-Bois votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,12%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 25,90%. Lors de la finale de l'élection aux Les Clayes-sous-Bois, les électeurs accordaient 69,44% pour Emmanuel Macron, contre 30,56% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Les Clayes-sous-Bois portaient leur choix sur Louise Brody (Nupes) avec 30,68% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Béatrice Piron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,82%. Cette physionomie politique de Les Clayes-sous-Bois laisse donc apparaître une ville politiquement partagée.

12:58 - Aux Clayes-sous-Bois, une fiscalité en hausse qui influencera l'issue du scrutin Concernant la pression fiscale pesant sur Les Clayes-sous-Bois, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 349 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 1 194 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 35,11 % en 2024 (contre près de 21,25 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 143 010 € de recettes en 2024. Un montant loin des 4,73889 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,88 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Retour sur la triangulaire de la municipale de 2020 aux Clayes-sous-Bois Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore aujourd'hui, marqués par l'issue du dernier scrutin municipal aux Clayes-sous-Bois. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Guiguen (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 1 463 soutiens (31,68%). À ses trousses, Nicolas Hue (Divers gauche) a recueilli 1 190 suffrages en sa faveur (25,76%). Le podium a été complété par Anne-Claire Frémont (Divers centre), rassemblant 24,16% des suffrages. Cet avantage remarqué plaçait le premier dans de bonnes dispositions. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Philippe Guiguen l'a finalement emporté avec 1 925 bulletins (41,82%), face à Nicolas Hue qui a obtenu 1 682 électeurs (36,54%) et Anne-Claire Frémont avec 996 électeurs inscrits (21,63%). Au second tour, on a assisté à un match in fine particulièrement serré, le retard de départ ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Même si Nicolas Hue a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 492 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti du transfert des voix des partisans des listes de droite.