Résultat municipale 2026 aux Clayes-sous-Bois (78340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Clayes-sous-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Clayes-sous-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Clayes-sous-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GUIGUEN
Philippe GUIGUEN (29 élus) Les Clayes avec vous 		3 654 68,16%
  • Philippe GUIGUEN
  • Catherine HUN
  • Bertrand COQUARD
  • Sophie STUCKI
  • Jean-Jacques LE COQ
  • Christiane BONTEMPS
  • Philippe HURÉ
  • Fabienne BOUCHEZ
  • Bilel BSIKRI
  • Charlotte SCHEIBLIN
  • Benoit LEFORT
  • Elisabeth DOMINGUEZ
  • Jean-Christophe TUAL
  • Fabienne VAUGARNY
  • Tanguy FARRUGIA
  • Marie-Line LEPAGE
  • Sully DUPROS
  • Valérie JOIN
  • Sébastien LANGLOIS
  • Martine AMIOT
  • Youssef KOUTARI
  • Maya BOGNINI
  • Yazid ENASRI
  • Haingotiana HELIAS
  • Joseph PEREIRA
  • Nathalie CHUNG-CHIN
  • David RITO
  • Vanessa GOUSSOT
  • Frédéric BAJARD
Mathieu SEVAL
Mathieu SEVAL (4 élus) MIEUX VIVRE AUX CLAYES 		1 418 26,45%
  • Mathieu SEVAL
  • Dominique DUPUIS GOYET
  • Emmanuel FLORAC
  • Dominique JUHÉ-BEAULATON
Olivier AUGUSTIN
Olivier AUGUSTIN Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		289 5,39%
Participation au scrutin Les Clayes-sous-Bois
Taux de participation 47,92%
Taux d'abstention 52,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 5 526

Source : ministère de l’Intérieur

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