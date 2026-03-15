Résultat municipale 2026 aux Deux Alpes (38520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Deux Alpes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Deux Alpes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Deux Alpes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane SAUVEBOIS
Stéphane SAUVEBOIS (19 élus) LES DEUX ALPES ENSEMBLE ECRIVONS LA SUITE 		692 59,55%
  • Stéphane SAUVEBOIS
  • Delphine VAZEUX
  • Xavier SILLON
  • Jocelyne MARTIN
  • Laurent CAIOLO SERRA
  • Louise TEXIER-LELONG
  • Philippe ARNOL
  • Angelique AGUILAR MOUNIER
  • Michel MARTIN
  • Brigitte MANIN
  • Philippe PRIMATESTA
  • Florence BEL
  • Eric HAZAK
  • Mélanie FIAT
  • Sebastien CROZET
  • Virginie DUMONT
  • Etienne DRUMAIN
  • Claire CHALVIN
  • Nicolas LAMBERT
Christophe AUBERT
Christophe AUBERT (4 élus) LES DEUX ALPES, UNES COMMUNE POUR TOUS 		470 40,45%
  • Christophe AUBERT
  • Emilie-Rose VIGNERI BRUN
  • Fabien VEYRAT
  • Marie-Helene COING
Participation au scrutin Les Deux Alpes
Taux de participation 65,94%
Taux d'abstention 34,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 1 235

Source : ministère de l’Intérieur

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