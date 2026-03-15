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19:18 - Les enjeux locaux des Deux Alpes : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Les Deux Alpes est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 1 920 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 812 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (10,74%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 167 résidents étrangers, soit 8,70% de la population, participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 39,52% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 17912,01 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Finalement, aux Deux Alpes, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Vers une montée du RN aux Deux Alpes aux municipales ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale aux Deux Alpes il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 20,70% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 37,75% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 18,40% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, aux Deux Alpes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 30,27% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,93% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 47,99% le dimanche suivant.

16:58 - Deux Alpes : 62,11 % de votants aux dernières municipales En 2020, la participation aux Deux Alpes était allée jusqu'à 62,11 % lors du premier tour (une mobilisation très élevée). C'étaient 1 144 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que progressait le Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 233 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 69,35 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 45,11 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 63,66 %, contre seulement 37,26 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent former une commune assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales. L'adhésion au scrutin des électeurs des Deux Alpes sera en définitive une clé pour ces municipales.

15:59 - Il y a deux ans, Deux Alpes s'était tournée vers l'extrême droite Pour le tour unique des européennes de 2024 aux Deux Alpes, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,27%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives aux Deux Alpes avaient ensuite favorisé Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) avec 36,93% au premier tour, devant Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 29,71%. Mais c'est néanmoins Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 52,01% des suffrages exprimés. Le panorama politique des Les Deux Alpes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs des Deux Alpes avaient résolument privilégié le centre il y a 4 ans La physionomie politique de Les Deux Alpes laisse apparaître un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, l'entame de la présidentielle aux Deux Alpes voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 33,61% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 20,70%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,25% pour Emmanuel Macron, contre 37,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Les Deux Alpes soutenaient en priorité Fanny Lacroix (Ensemble !) avec 28,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fanny Lacroix virant de nouveau en tête avec 57,89% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats aux Deux Alpes Pour ce qui est des contributions locales aux Deux Alpes, la somme moyenne versée par ménage imposable a atteint environ 9 843 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 7 042 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 43,06 % en 2024 (contre 27,25 % en 2020). Un taux à mettre en perspective avec la moyenne nationale, approchant les 40 %, en augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 4,04759 millions d'euros en 2024. Un apport qui est loin des 3 626 190 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,11 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Ambitions 2 Alpes" grande gagnante de la dernière municipale aux Deux Alpes En 2020, qui avait gagné les élections municipales aux Deux Alpes ? Au soir du premier tour, Stéphane Sauvebois a distancé ses adversaires en obtenant 502 soutiens (44,98%). Derrière, Christophe Aubert a engrangé 492 votes (44,08%). La troisième place est revenue à Patrice Caiolo, réunissant 122 bulletins (10,93%). Le faible gap entre les candidats en tête annonçait un deuxième tour très flou. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Christophe Aubert l'a finalement emporté avec 48,70% des voix, face à Stéphane Sauvebois s'adjugeant 46,42% des électeurs et Patrice Caiolo obtenant 62 votants (4,87%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, l'élection a finalement consacré un spectaculaire changement de dynamique. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., engrangeant 118 voix supplémentaires entre les deux tours.