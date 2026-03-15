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19:17 - Les Églisottes-et-Chalaures : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Les Églisottes-et-Chalaures, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 067 logements pour 2 172 habitants, la densité de la commune est de 127 hab par km². Ses 135 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 628 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (76,94%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 24,20% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 006 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,37%, révélant une situation économique mitigée. Les Églisottes-et-Chalaures manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Les données clés du vote RN aux Églisottes-et-Chalaures Le mouvement nationaliste était absent à la dernière municipale aux Églisottes-et-Chalaures il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 42,62% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 66,56% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 44,92% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 67,33% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 56,09% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 62,44% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation aux Églisottes-et-Chalaures En marge de cette municipale, le degré d'abstention pèsera sur les résultats des Églisottes-et-Chalaures. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 47,05 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 52,95 %), en pleine épidémie à l'époque. Soulignons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec les présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 28,59 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 55,45 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 44,05 % au premier tour, contre 61,03 % en 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Les Églisottes-et-Chalaures comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Comment Églisottes-et-Chalaures a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants des Les Églisottes-et-Chalaures plébiscitaient Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 62,44% au premier tour. Les électeurs expédiaient d'ailleurs le sujet sans trembler dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée avec 53,33% Le choc des Européennes en amont aux Églisottes-et-Chalaures avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,09%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 8,78% des suffrages.

14:57 - Les Églisottes-et-Chalaures : des verdicts éminemment significatifs lors des élections il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle aux Églisottes-et-Chalaures voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 42,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 18,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,56% pour Marine Le Pen, contre 33,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Les Églisottes-et-Chalaures plébiscitaient Edwige Diaz (RN) avec 44,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,33%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Les Églisottes-et-Chalaures s'affirme comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse aux Églisottes-et-Chalaures Sur le plan de la fiscalité locale des Églisottes-et-Chalaures, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 638 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 506 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 43,98 % en 2024 (contre 24,40 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne du pays, qui avoisine les 40 %, en augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 38 950 € en 2024, contre 230 290 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,64 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections municipales aux Églisottes-et-Chalaures Les résultats du scrutin municipal il y a six ans aux Églisottes-et-Chalaures ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour à l'époque, Patrick Huchet a imposé son rythme en obtenant 329 suffrages (45,75%). Sur la seconde marche, Jean-Marie Eyquem a obtenu 29,06% des suffrages. Un large écart. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Patrick Huchet l'a finalement emporté avec 356 bulletins (78,41%), face à Gérard Dubois avec 21,58% des votants. La différence de départ s'est consolidée et encore renforcée, menant à un triomphe total et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., récupérant 27 voix supplémentaires entre les deux tours.