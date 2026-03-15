Résultat municipale 2026 aux Églisottes-et-Chalaures (33230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Églisottes-et-Chalaures a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Églisottes-et-Chalaures, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Églisottes-et-Chalaures [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick HUCHET
Patrick HUCHET (16 élus) Les églisottes notre commune 		496 59,33%
  • Patrick HUCHET
  • Nathalie SOUSA
  • Esserrhini COLA
  • Danielle HUCHET
  • Claude GUERIN
  • Carole BLAZY
  • Jean VITRAC
  • Corrine CROUZET
  • Philippe MARIETTE
  • Stéphanie PIVETTA
  • Thibault GUERIN
  • Stéphanie CHANONY
  • Olivier OUVRARD
  • Betty BARON
  • James BREUT
  • Sylvie SINSOU
Armand Didier SICAIRE
Armand Didier SICAIRE (2 élus) Les églisottes-monfourat "vous nous attendiez...Nous arrivons" 		181 21,65%
  • Armand Didier SICAIRE
  • Patricia PEROT
Jean-Marie EYQUEM
Jean-Marie EYQUEM (1 élu) Ensemble Pour Les Eglisottes 		159 19,02%
  • Jean-Marie EYQUEM
Participation au scrutin Les Églisottes-et-Chalaures
Taux de participation 55,27%
Taux d'abstention 44,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 860

Source : ministère de l’Intérieur

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