Résultat municipale 2026 aux Epesses (85590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Epesses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Epesses, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Epesses [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis LAUNAY
Jean-Louis LAUNAY (20 élus) SPICÉENS, ENSEMBLE, CONTINUONS 		1 142 69,13%
  • Jean-Louis LAUNAY
  • Laurence DUVAL
  • Nicolas FONTENEAU
  • Amélie GALLARD
  • Blaise BOURASSEAU
  • Gaëlle GLÉHELLO
  • Patrick PAVAGEAU
  • Marie-Thérèse BILLAUD
  • Eric BONHOMME
  • Marina COUTELEAU
  • Jean-Claude SOULARD
  • Morgane GABARD
  • François ROY
  • Chloé BILLAUD
  • Damien MOREAU
  • Anne-Sophie MANDRET
  • Emmanuel VERDON
  • Laurence SAMSON
  • Christophe MOREAU
  • Stéphanie PELTIER
Anthony PASQUIER
Anthony PASQUIER (3 élus) UNIS & ENGAGÉS POUR LES EPESSES 		510 30,87%
  • Anthony PASQUIER
  • Nadia BARREAUD
  • Nicolas MOREAU
Participation au scrutin Les Epesses
Taux de participation 76,28%
Taux d'abstention 23,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 1 708

Source : ministère de l’Intérieur

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