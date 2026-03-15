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19:20 - Les Epesses : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville des Epesses, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,63% et une densité de population de 95 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 138 €/mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1635 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,76%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,38%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction aux Epesses mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,71% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Que pèse le RN aux Epesses aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste était absent au moment de la dernière élection municipale aux Epesses il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,19% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,13% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 9,51% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, aux Epesses comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 25,00% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 22,61% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 25,00% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention aux Epesses Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs aux Epesses sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 41,18 % lors du premier tour, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national. 1 240 votants s'étaient à l'inverse déplacés, l'épidémie de Covid ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Rappelons que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 16,08 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,92 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,90 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,77 % d'abstention. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une commune globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale aux Epesses Pour le tour unique des européennes 2024 aux Epesses, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (25,00%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Véronique Besse (Divers droite) en tête du peloton avec 41,88% au premier tour, devant Jacques Proux (Rassemblement National) avec 22,61%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Véronique Besse culminant à 44,01% des suffrages exprimés dans la commune. .

14:57 - Il y a 4 ans, la localité des Epesses était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Les Epesses votaient en priorité pour Emmanuel Macron (45,19%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 18,19%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,87% pour Emmanuel Macron, contre 30,13% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Les Epesses soutenaient en priorité Véronique Besse (Divers droite) avec 45,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,79% des suffrages. Cette physionomie politique de Les Epesses laisse ainsi apparaître une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales aux Epesses : des impôts stables au centre de la campagne Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux aux Epesses, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,30 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 45 600 euros, bien en deçà des quelque 690 200 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux aux Epesses est passé à un peu moins de 33,92 % en 2024 (contre 17,40 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage aux Epesses s'est établi à environ 1 017 euros en 2024 (contre 952 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales aux Epesses Qui avait gagné le scrutin municipal en 2020 aux Epesses ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Louis Launay a pris la première place en rassemblant 989 suffrages (82,62%). Dans la position du principal opposant, Mickaël Godet a engrangé 17,37% des votes. Cette victoire au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 aux Epesses, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. La minorité devra accomplir un effort colossal ce dimanche afin de renverser cette domination, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.