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19:20 - Comment la composition démographique des Essarts-le-Roi façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale municipale, Les Essarts-le-Roi est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 32,56% de cadres supérieurs pour 6 772 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 481 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,46%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 515 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 431 €/mois, la commune vise un avenir prospère. Aux Essarts-le-Roi, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN aux Essarts-le-Roi aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales aux Essarts-le-Roi en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 15,47% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 31,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 13,39% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, aux Essarts-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,18% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 26,63% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,23% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux aux Essarts-le-Roi : le point sur l'abstention En ce jour de municipales aux Essarts-le-Roi, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention s'était élevée à 58,77 % à la fin du premier round (un score dans la norme). C'étaient 2 077 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que progressait le Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 21,01 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 46,13 % en 2022 à seulement 28,67 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,84 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se positionne à l'arrivée comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Aux Essarts-le-Roi, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Les élections législatives aux Essarts-le-Roi du printemps 2024, plaçaient Aurore Bergé (Majorité présidentielle) en tête avec 33,66% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 26,63%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurore Bergé culminant à 47,97% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (23,18%). Le contexte politique des Les Essarts-le-Roi a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Au regard des élections passées, Les Essarts-le-Roi reste un territoire orienté vers le centre Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Les Essarts-le-Roi accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 32,31%, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,77%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,96% pour Emmanuel Macron, contre 31,04% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Les Essarts-le-Roi plébiscitaient Aurore Bergé (Ensemble !) avec 36,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,28%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Les Essarts-le-Roi comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux aux Essarts-le-Roi Aux Essarts-le-Roi, pour ce qui est des contributions locales, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 186 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 236 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 32,58 % en 2024 (contre près de 17,00 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 124 800 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 2,53963 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 19,08 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Municipales 2020 aux Essarts-le-Roi : une quadrangulaire pour conclure le scrutin Comment s'étaient terminées les précédentes municipales aux Essarts-le-Roi ? Au terme du premier tour à l'époque, Ismaël Nehlil (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 43,81% des soutiens. En deuxième position, Raymond Pommet (Divers droite) a obtenu 27,78% des bulletins valides. Un retard conséquent. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes alignées. Ismaël Nehlil l'a finalement emporté avec 48,82% des voix, face à Raymond Pommet avec 30,52% des électeurs et Marie-Françoise Benteyn obtenant 241 électeurs (12,59%). La domination de la liste 'En avant les essarts' s'est affirmée, conduisant à un triomphe éclatant et incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., engrangeant 62 voix supplémentaires entre les deux tours.