Résultat municipale 2026 aux Essarts-le-Roi (78690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Essarts-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Essarts-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Essarts-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ismaël NEHLIL
Ismaël NEHLIL (22 élus) EN AVANT LES ESSARTS 		1 530 50,90%
  • Ismaël NEHLIL
  • Valéry JAFFRE
  • Henri WEISDORF
  • Adeline ISSAUTIER
  • Philippe DESCHAMPS
  • Nathalie STEPHANE
  • Philippe GAULTIER
  • Solène BOULAY
  • Pascal LANZILLOTTI
  • Nadia GAUVINEAU
  • Christophe HANOTTE
  • Agnès COURNOT
  • Adrien MOCKELYN
  • Sophie PAWLAK
  • Thierry RODITIS
  • Géraldine MORISSE
  • Thomas DUPUY
  • Elisabeth MOTA DE SOUSA
  • Jean-Louis GLORIAN
  • Nada MOSLEH
  • Maxime LOUIS-NIGEN
  • Béatrice BÉGATIN
Charles OZANAM
Charles OZANAM (7 élus) Protégeons les Essarts 		1 476 49,10%
  • Charles OZANAM
  • Catherine VIARD-OBERLÉ
  • Lionel DENAIS
  • Solange VARAJAO VIEIRA
  • Stéphane BATARIERE
  • Annette ETIENNE
  • Jean-Jacques MILLERET
Participation au scrutin Les Essarts-le-Roi
Taux de participation 60,90%
Taux d'abstention 39,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 3 113

Source : ministère de l’Intérieur

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