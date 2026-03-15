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19:17 - Analyse socio-économique des Fins : perspectives électorales Dans les rues des Fins, les élections s'achèvent. Avec ses 3 062 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 232 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 701 foyers fiscaux. Dans la commune, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,12% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les Fins abrite une communauté diversifiée, avec ses 191 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 44,58% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 904,13 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 aux Fins contribue à préparer l'avenir français.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN aux Fins ? Le parti à la flamme n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale aux Fins en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,91% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 35,08% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 9,59% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, aux Fins comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,99% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,20% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,21% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 42,86 % aux Fins aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales aux Fins avait été marqué par une abstention de 42,86 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 57,14 %), la pandémie du Covid ayant jeté une ombre sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 23,02 % au premier tour (26,31 % en France). Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est instructif d'examiner l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 54,32 % en 2022 à seulement 29,08 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,98 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des élections municipales 2026 aux Fins, cette réalité jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Aux Fins, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Annie Genevard (Les Républicains) avait enlevé au premier tour des élections législatives aux Fins au printemps 2024 avec 42,56%. Florianne Jeandenand (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 28,20%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Annie Genevard culminant à 68,79% des voix sur place. Le choc des Européennes près d'un mois plus tôt aux Fins avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,99%), devant François-Xavier Bellamy qui avait récolté 18,46% des voix. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Les Fins restait à l'époque un paysage politique fragmenté, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans aux Fins : ce qu'il faut retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Les Fins comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle aux Fins plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 36,28% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 18,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,92% pour Emmanuel Macron, contre 35,08% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Les Fins accordaient leurs suffrages à Annie Genevard (LR) avec 50,71% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,49%.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse aux Fins Si l'on regarde de près la fiscalité des Fins, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 8,14 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 10 780 € la même année. Une somme bien en-dessous des 376 760 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux aux Fins est passé à un peu plus de 34,72 % en 2024 (contre 14,01 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne du pays, évaluée à environ 40 %. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage aux Fins s'est établi à environ 932 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 575 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Les Fins Autrement" grande gagnante de la dernière municipale aux Fins Comment s'étaient achevées les dernières élections municipales aux Fins ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Elisabeth Redoutey a fait la course en tête en obtenant 62,03% des bulletins. À ses trousses, Bruno Todeschini a capté 459 voix (37,96%). Ce triomphe au premier tour de Elisabeth Redoutey a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 aux Fins, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La minorité devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.