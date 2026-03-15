Résultat municipale 2026 aux Fins (25500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Fins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Fins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Fins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé REMONNAY
Hervé REMONNAY (18 élus) LES FINS 2026 Expérience Dynamisme Avenir 		741 55,51%
  • Hervé REMONNAY
  • Séverine PIERRE
  • James MICHEL
  • Pauline MAZZOLENI
  • Antoine BILLOD-LAILLET
  • Raphaëlle PACE RUELLAN
  • Christophe JACOULOT
  • Audrey DUPLOUY
  • Bertrand JOURNOT
  • Anita DORNIER
  • Laurent FAIVRE
  • Valérie VERMOT-DESROCHES
  • Hervé SIMONIN
  • Florie DROUELLE
  • Jérémie WOLSDORFER
  • Chantale MAIRE
  • Philippe FEUVRIER
  • Marie PARENT
Amandine RAPENNE
Amandine RAPENNE (5 élus) Les Fins avec vous 		594 44,49%
  • Amandine RAPENNE
  • Yannick MYOTTE-DUQUET
  • Prisca MAIRE
  • Frédéric POURCHET
  • Peggy GINDRAUX
Participation au scrutin Les Fins
Taux de participation 64,28%
Taux d'abstention 35,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 1 375

Source : ministère de l’Intérieur

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