Résultat de l'élection municipale 2026 aux Forges : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Forges

Le deuxième tour des élections municipales aux Forges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Pierre Begel
Jean-Pierre Begel Divers
Une nouvelle équipe pour un nouveau souffle
  • Jean-Pierre Begel
  • Sandrine Dehaffreingue
  • Dominique Marcolet
  • Tatiana Herbé
  • Vincent Fritz
  • Christelle Leclerc
  • Jean-Yves Bourgignon
  • Carole Huvig
  • Olivier Millotte
  • Emmanuelle Thomas
  • Philippe Méline
  • Isabelle Moulin
  • Olivier Rambaud
  • Aude Thouvenin
  • Nara Seng
  • Lorinne Remy
  • Jean-Marie Jeannin
  • Brigitte Martin
  • Benoît Fritsch
  • Sharleen Boyer
Philippe Petit
Philippe Petit Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR LES FORGES
  • Philippe Petit
  • Nadia Dugravot
  • Paul Vilcot
  • Marie-Edith Morel
  • Patrick Morel
  • Aude Lamerandt
  • Laurent Pauly
  • Léa Miguet-Esslinger
  • Albert Leneutre
  • Céline Fritsch
  • David Perissutti
  • Stéphanie Patard
  • Philippe Marandel
  • Georgina Costiou
  • Joris Wasner
  • Cynthia Bernard
  • Pascal Varrier
  • Sylvie Paccagnini
  • Alain Schwint
Daniel Midon
Daniel Midon Divers
FORGER LE LIEN, BATIR DEMAIN
  • Daniel Midon
  • Catherine Schmitt
  • Patrice Génin
  • Sylvie Leuvrey
  • Jean-Paul Mougeolle
  • Eva Barthélemy
  • Philippe Mangin
  • Fanny Xemard
  • Sébastien Masson
  • Catherine Thouvenin
  • Gérard Dieudonné
  • Armelle Zannini
  • Yanis Boulayoune
  • Anne-Lyse Peltier
  • Emmanuel Jeandidier
  • Dominique Duchanoy
  • Damien Hecht
  • Catherine Viry
  • Franck Cousin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Forges

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel MIDON
Daniel MIDON (Ballotage) FORGER LE LIEN, BATIR DEMAIN 		416 39,85%
Philippe PETIT
Philippe PETIT (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR LES FORGES 		349 33,43%
Jean-Pierre BEGEL
Jean-Pierre BEGEL (Ballotage) Une nouvelle équipe pour un nouveau souffle 		279 26,72%
Participation au scrutin Les Forges
Taux de participation 68,83%
Taux d'abstention 31,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 1 069

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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