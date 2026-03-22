Résultat de l'élection municipale 2026 aux Forges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Forges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Forges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Forges.
L'actu des élections municipales 2026 aux Forges
11:47 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 aux Forges
Daniel Midon a terminé en tête du premier round de l'élection municipale 2026 aux Forges il y a une semaine, avec 39,85 % des votes. À sa suite, Philippe Petit a pris la position de dauphin avec 33,43 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Daniel Midon est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 60 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Pierre Begel pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin aux Forges, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 31,17 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Forges
Le deuxième tour des élections municipales aux Forges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Begel
Divers
Une nouvelle équipe pour un nouveau souffle
|
|
Philippe Petit
Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR LES FORGES
|
|
Daniel Midon
Divers
FORGER LE LIEN, BATIR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Forges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel MIDON (Ballotage) FORGER LE LIEN, BATIR DEMAIN
|416
|39,85%
|Philippe PETIT (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR LES FORGES
|349
|33,43%
|Jean-Pierre BEGEL (Ballotage) Une nouvelle équipe pour un nouveau souffle
|279
|26,72%
|Participation au scrutin
|Les Forges
|Taux de participation
|68,83%
|Taux d'abstention
|31,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|1 069
Source : ministère de l’Intérieur
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