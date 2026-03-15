Résultat municipale 2026 aux Fourgs (25300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Fourgs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Fourgs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Fourgs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger BELOT
Roger BELOT (12 élus) LES FOURGS, cultivons l'avenir 		358 51,81%
  • Roger BELOT
  • Chloé JOLY
  • Claude WATIEZ
  • Claudine BULLE LESCOFFIT
  • Jean- Luc MERCIER
  • Elisa DEVIENNE
  • Pierre JACQUEMIN
  • Audrey PAGNIER
  • György TÚRI
  • Julie BRELOT
  • Jérémy CADOUOT
  • Mélanie SOITTOUX
Jean-Yves BULLE-BOUGNON
Jean-Yves BULLE-BOUGNON (3 élus) Les Fourgs Avenir 		333 48,19%
  • Jean-Yves BULLE-BOUGNON
  • Dominique TISSOT
  • Bertrand DORNIER
Participation au scrutin Les Fourgs
Taux de participation 65,85%
Taux d'abstention 34,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 723

Source : ministère de l’Intérieur

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