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19:17 - Analyse socio-économique des Fourgs : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques des Fourgs mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des municipales. Avec une densité de population de 51 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,63%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (31,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 729 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (8,75%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,87%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,50%, comme aux Fourgs, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Quel poids pour le RN aux Fourgs lors des dernières élections ? Le parti à la flamme était absent au moment de la dernière élection municipale aux Fourgs il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 23,29% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,52% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 14,54% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, aux Fourgs comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,31% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,31% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,01% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre aux Fourgs aux municipales ? Dans le cadre de cette élection municipale 2026 aux Fourgs, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 45,55 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un score dans la norme (l'abstention avait donc culminé à 54,45 %) alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 78,94 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 44,85 % au premier tour en 2022 à 68,32 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 54,49 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Le vote des Fourgs nettement ancré à droite il y a deux ans Le panorama politique des Les Fourgs a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des élections européennes, le résultat aux Fourgs s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,31%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,24%) et Raphaël Glucksmann (10,40%). Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés aux Fourgs après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 37,31%. Annie Genevard (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 25,81%. Mais c'est pourtant Annie Genevard (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 57,99% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans aux Fourgs : les résultats à analyser En avril 2022, la première étape de la présidentielle aux Fourgs tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,48% pour Emmanuel Macron, contre 44,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Les Fourgs soutenaient en priorité Annie Genevard (LR) avec 33,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annie Genevard virant de nouveau en tête avec 71,87% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Les Fourgs s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts aux Fourgs : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui concerne les contributions locales aux Fourgs, la somme moyenne réglée par ménage imposable a représenté 722 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 563 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est maintenu à un peu plus de 29,72 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère intéressant. Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 85 700 euros en 2024, loin des quelque 288 100 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 14,90 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières élections aux Fourgs Aux Fourgs, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Roger Belot a naturellement engrangé 320 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 aux Fourgs, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors des résultats de ces élections sera de déterminer si une vraie opposition réussit à s'organiser face à cette domination. Un élément de réponse significatif a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures.