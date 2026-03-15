En direct

19:20 - Les Hauts-de-Caux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Les Hauts-de-Caux, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 1 342 habitants répartis dans 599 logements, ce village présente une densité de 114 hab/km². Ses 52 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 417 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (90,82%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 34,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 174,70 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, Les Hauts-de-Caux incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN bien ancré aux Hauts-de-Caux Le RN était absent à la dernière élection municipale aux Hauts-de-Caux il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 30,53% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,14% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 26,09% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 42,67% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,17% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 39,66% pour le RN. Il terminera avec 45,27% lors du vote final.

16:58 - Hauts-de-Caux classée parmi les villes mobilisées avant les municipales À l'occasion de cette élection municipale de 2026, la valeur de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats des Hauts-de-Caux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 65,40 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 34,60 %) alors que l'épidémie de Covid faisait planer une ombre sur l'événement. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 21,05 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 44,77 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,66 % au premier tour, contre 45,16 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays.

15:59 - Que retenir pour 2024 aux Hauts-de-Caux ? Les législatives aux Hauts-de-Caux de juin 2024, plaçaient Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) en tête avec 39,66% au premier tour, devant Xavier Batut (Horizons) avec 30,54%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Xavier Batut (Horizons) jusqu'au sommet avec 54,73%. Le rendez-vous électoral des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée aux Hauts-de-Caux avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,17%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 18,81% des voix. L'orientation des électeurs des Les Hauts-de-Caux a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs des Hauts-de-Caux ? Lors des législatives de 2022, les votants de Les Hauts-de-Caux soutenaient en priorité Xavier Batut (Ensemble !) avec 31,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,33%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Les Hauts-de-Caux plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,31% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 30,53%. Lors de la finale de l'élection aux Les Hauts-de-Caux, les électeurs accordaient 53,86% pour Emmanuel Macron, contre 46,14% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Les Hauts-de-Caux un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté aux Hauts-de-Caux avant ces municipales 2026 ? Du côté de la fiscalité locale des Hauts-de-Caux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 476 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 313 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 36,70 % en 2024 (contre près de 11,37 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 %, permet de contextualiser ce résultat. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 7 600 euros en 2024. Un montant loin des 117 070 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,54 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le bilan des dernières élections aux Hauts-de-Caux La lecture des résultats des municipales de 2020 aux Hauts-de-Caux s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Les hauts de caux : notre avenir' menée par Gérard Legay a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 aux Hauts-de-Caux, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Cette fois, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez parlant a déjà été fourni.