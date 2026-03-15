Résultat municipale 2026 aux Hauts-de-Caux (76190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Hauts-de-Caux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Hauts-de-Caux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Hauts-de-Caux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lorena TUNA
Lorena TUNA (16 élus) Un avenir à partager 		452 60,51%
  • Lorena TUNA
  • Lionel CHANDELIER
  • Sophie LAMULLE-KERBASTARD
  • Loïc HAVÉ
  • Régine HAUZAY
  • Théo LHERMETTE KERMARREC
  • Delphine MARVIN
  • Hervé HAMEL
  • Vanessa BASIRE
  • Florian BAUDREY
  • Stéphanie DELANOS
  • Thierry SAUNIER
  • Agnès BALLANDONNE
  • Antoine LELIEVRE
  • Emilie LOUVEL
  • Nathanael LEROUX
Christel VITTECOQ
Christel VITTECOQ (3 élus) Engagés pour les Hauts-de-Caux 		295 39,49%
  • Christel VITTECOQ
  • Yves BENNAOUAR
  • Marie-Astrid ISAAC
Participation au scrutin Les Hauts-de-Caux
Taux de participation 65,35%
Taux d'abstention 34,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 775

Source : ministère de l’Intérieur

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