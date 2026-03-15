Résultat municipale 2026 aux Hauts-de-Caux (76190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Hauts-de-Caux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Hauts-de-Caux, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Hauts-de-Caux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lorena TUNA (16 élus) Un avenir à partager
|452
|60,51%
|
|Christel VITTECOQ (3 élus) Engagés pour les Hauts-de-Caux
|295
|39,49%
|
|Participation au scrutin
|Les Hauts-de-Caux
|Taux de participation
|65,35%
|Taux d'abstention
|34,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Nombre de votants
|775
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 aux Hauts-de-Caux [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales des Hauts-de-Caux en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 aux Hauts-de-Caux
19:20 - Les Hauts-de-Caux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Les Hauts-de-Caux, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 1 342 habitants répartis dans 599 logements, ce village présente une densité de 114 hab/km². Ses 52 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 417 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (90,82%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 34,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 174,70 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, Les Hauts-de-Caux incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.
17:57 - Le vote RN bien ancré aux Hauts-de-Caux
Le RN était absent à la dernière élection municipale aux Hauts-de-Caux il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 30,53% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,14% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 26,09% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 42,67% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,17% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 39,66% pour le RN. Il terminera avec 45,27% lors du vote final.
16:58 - Hauts-de-Caux classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
À l'occasion de cette élection municipale de 2026, la valeur de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats des Hauts-de-Caux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 65,40 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 34,60 %) alors que l'épidémie de Covid faisait planer une ombre sur l'événement. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 21,05 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 44,77 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,66 % au premier tour, contre 45,16 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays.
15:59 - Que retenir pour 2024 aux Hauts-de-Caux ?
Les législatives aux Hauts-de-Caux de juin 2024, plaçaient Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) en tête avec 39,66% au premier tour, devant Xavier Batut (Horizons) avec 30,54%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Xavier Batut (Horizons) jusqu'au sommet avec 54,73%. Le rendez-vous électoral des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée aux Hauts-de-Caux avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,17%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 18,81% des voix. L'orientation des électeurs des Les Hauts-de-Caux a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs des Hauts-de-Caux ?
Lors des législatives de 2022, les votants de Les Hauts-de-Caux soutenaient en priorité Xavier Batut (Ensemble !) avec 31,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,33%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Les Hauts-de-Caux plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,31% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 30,53%. Lors de la finale de l'élection aux Les Hauts-de-Caux, les électeurs accordaient 53,86% pour Emmanuel Macron, contre 46,14% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Les Hauts-de-Caux un territoire fidèle au centre-droit libéral.
12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté aux Hauts-de-Caux avant ces municipales 2026 ?
Du côté de la fiscalité locale des Hauts-de-Caux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 476 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 313 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 36,70 % en 2024 (contre près de 11,37 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 %, permet de contextualiser ce résultat. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 7 600 euros en 2024. Un montant loin des 117 070 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,54 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - Le bilan des dernières élections aux Hauts-de-Caux
La lecture des résultats des municipales de 2020 aux Hauts-de-Caux s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Les hauts de caux : notre avenir' menée par Gérard Legay a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 aux Hauts-de-Caux, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Cette fois, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez parlant a déjà été fourni.
09:57 - À quelle heure ferment les 2 bureaux de vote aux Hauts-de-Caux ?
Le premier tour des municipales est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Consultez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales aux Hauts-de-Caux. Les 2 bureaux de vote de la commune des Hauts-de-Caux sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales aux Hauts-de-Caux dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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