Résultat de l'élection municipale 2026 aux Herbiers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Herbiers

Tête de listeListe
Christophe Hogard
Christophe Hogard Liste divers droite
LES HERBIERS, L'ESPRIT D'EQUIPE !
  • Christophe Hogard
  • Hélène Chenais
  • Luc Soulard
  • Fanny Girard
  • Pierrick Thomas
  • Mathilde Frangeul
  • Stéphane Raynaud
  • Estelle Siaudeau
  • Patrick Jadaud
  • Katia Rocard
  • Steven Barthelemy
  • Isabelle Charrier-Fontenit
  • Gérard Puau
  • Audrey Bremond
  • Léo Marchais
  • Marietta Boonefaes
  • Christian Rondeau
  • Emilie Garnier
  • Gaétan Brieau
  • Angélique Boisseleau
  • Benjamin Brélivet
  • Léa Baudry
  • Didier Allais
  • Karine Loizeau
  • Benjamin Dion
  • Nathalie Herbreteau
  • Philippe Lechat
  • Angélique Raveleau
  • Gaëtan Allétru
  • Nadège Remigereau
  • Romain Bourasseau
  • Laurence Martineau
  • Andréas Sarantis
  • Dominique Girard
  • Vincent Siaudeau
Tanguy Sachot
Tanguy Sachot Liste divers gauche
DECIDONS ENSEMBLE
  • Tanguy Sachot
  • Martine Forgerit
  • Cyril Tranchant
  • Guylaine Merlet
  • Raphaël Chagnoleau
  • Gwénaëlle Corlobé
  • Victorien Bitaudeau
  • Bernadette Rondeau
  • Raphaël Horgnies
  • Elise Faurre
  • Alain Chevalier
  • Aurélie Paquereau
  • Alexandre Albert
  • Sandrine Gouraud
  • Benoit Dugast
  • Patricia Cravic
  • Mathieu Heraud
  • Mylène Cartron
  • Etienne Blanchard
  • Marie-Bernadette Riviere
  • Thierry Cousseau
  • Muriel Albert
  • Elias Tranchant
  • Francine Rautureau
  • Jean-Louis Chabot
  • Pauline Fontenit
  • Philippe Rautureau
  • Julie Mariel Godard
  • Loic Poirier
  • Katy Bourreau
  • David Merit
  • Marie Chevalier
  • François Chaigne
  • Claudie Chapleau
  • Martin Charrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Besse
Véronique Besse (28 élus) Du coeur et de l'action pour les herbiers 		3 727 67,17%
  • Véronique Besse
  • Christophe Hogard
  • Angélique Remigereau
  • Luc Soulard
  • Magali Loiseau
  • Roger Briand
  • Odile Pineau
  • Patrice Bouancheau
  • Estelle Siaudeau
  • Jean-Yves Merlet
  • Angélique Boisseleau
  • Jean-Marie Grimaud
  • Hélène Chenais
  • Jean-Marie Girard
  • Isabelle Charrier-Fontenit
  • Stéphane Raynaud
  • Maryvonne Guerin
  • Christophe Veronneau
  • Fanny Girard
  • Pierrick Thomas
  • Karine Loizeau
  • Lilian Bossard
  • Marietta Boonefaes
  • Jean-Marie Rautureau
  • Annick Menanteau
  • Steven Barthelemy
  • Laurence Martineau
  • Fabrice Abraham
Julie Mariel - Godard
Julie Mariel - Godard (5 élus) Les herbiers, pour une alternative écologique et sociale 		1 821 32,82%
  • Julie Mariel - Godard
  • Joseph Liard
  • Aurélie Turbé
  • Étienne Blanchard
  • Patricia Cravic
Participation au scrutin Les Herbiers
Taux de participation 49,23%
Taux d'abstention 50,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 717

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Besse
Véronique Besse (27 élus) Du coeur et de l'action pour les herbiers 		4 571 57,75%
  • Véronique Besse
  • Roger Briand
  • Anne-Marie Tilly
  • Jean-Marie Girard
  • Rita Bossard
  • Jean Yves Merlet
  • Laëtitia Albert
  • Patrice Bouancheau
  • Odile Pineau
  • Stéphane Raynaud
  • Estelle Siaudeau
  • Thierry Bernard
  • Marie Annick Menanteau
  • Jean-Marie Grimaud
  • Angélique Remigereau
  • Joseph Chevallereau
  • Maryvonne Guerin
  • Julien Morand
  • Aurélie Billaud
  • Jean-Marie Rautureau
  • Manuella Loizeau
  • Lilian Bossard
  • Cécile Grimpret
  • Christophe Veronneau
  • Isabelle Charrier-Fontenit
  • Christophe Gaborieau
  • Karine Baizé
Myriam Violleau
Myriam Violleau (4 élus) Vivre et agir ensemble 		2 285 28,87%
  • Myriam Violleau
  • Jean Poirier
  • Martine Decaen
  • Alain Roy
Thierry Cousseau
Thierry Cousseau (2 élus) Les herbiers, pour un avenir solidaire ! 		1 058 13,36%
  • Thierry Cousseau
  • Patricia Cravic
Participation au scrutin Les Herbiers
Taux de participation 72,44%
Taux d'abstention 27,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 8 189

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