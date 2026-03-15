Résultat de l'élection municipale 2026 aux Herbiers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Herbiers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Herbiers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Herbiers.
L'actu des élections municipales 2026 aux Herbiers
13:46 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils aux Herbiers ?
Sur le plan de la fiscalité locale des Herbiers, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 954 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 055 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 29,52 % en 2024 (contre 13,00 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 320 100 euros en 2024. Un total bien loin des 5,42307 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 24,11 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Le match de l'élection municipale aux Herbiers n'avait pas eu de second tour en 2020
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 aux Herbiers s'avère très instructive. Au soir du premier tour à l'époque, Véronique Besse (Divers droite) a distancé ses rivaux en récoltant 3 727 suffrages (67,17%). En deuxième position, Julie Mariel - Godard (Divers gauche) a recueilli 1 821 bulletins valides (32,82%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 aux Herbiers, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales aux Herbiers, c'est aujourd'hui
Les 12 bureaux de vote de l'agglomération des Herbiers ferment leurs portes à 18 heures. À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens des Herbiers devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales aux Herbiers. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Herbiers
|Tête de listeListe
|
Christophe Hogard
Liste divers droite
LES HERBIERS, L'ESPRIT D'EQUIPE !
|
|
Tanguy Sachot
Liste divers gauche
DECIDONS ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Besse (28 élus) Du coeur et de l'action pour les herbiers
|3 727
|67,17%
|
|Julie Mariel - Godard (5 élus) Les herbiers, pour une alternative écologique et sociale
|1 821
|32,82%
|
|Participation au scrutin
|Les Herbiers
|Taux de participation
|49,23%
|Taux d'abstention
|50,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 717
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Besse (27 élus) Du coeur et de l'action pour les herbiers
|4 571
|57,75%
|
|Myriam Violleau (4 élus) Vivre et agir ensemble
|2 285
|28,87%
|
|Thierry Cousseau (2 élus) Les herbiers, pour un avenir solidaire !
|1 058
|13,36%
|
|Participation au scrutin
|Les Herbiers
|Taux de participation
|72,44%
|Taux d'abstention
|27,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|8 189
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