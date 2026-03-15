Résultat de l'élection municipale 2026 aux Herbiers : les infos en direct

Programme de Christophe Hogard à Les Herbiers (LES HERBIERS, L'ESPRIT D'EQUIPE !)

Identité

Notre identité, c’est ce qui nous définit, ce qui fait la singularité des Herbiers et ce à quoi nous sommes profondément attachés. Nous savons combien elle mérite d’être préservée, enrichie et transmise. Il est essentiel de valoriser notre patrimoine culturel et historique.

Innovation

Dans un monde toujours plus incertain, nous ne devons pas seulement nous appuyer sur nos acquis. Notre avenir dépend aussi de notre capacité à innover et à imaginer des solutions nouvelles et ingénieuses. L'innovation est un levier crucial pour répondre aux défis contemporains.

Environnement

Notre cadre de vie est reconnu pour sa qualité, il est précieux mais il est aussi fragile. En prendre soin, c’est savoir préserver ce qui compte mais également transformer ce qui doit l’être. La protection de l'environnement est une priorité pour assurer un futur durable.

Confiance

Une équipe qui a fait ses preuves et qui tient ses engagements. Une équipe qui dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle dit. La confiance est essentielle pour établir une relation solide entre les élus et les citoyens.