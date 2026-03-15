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19:21 - Tendances démographiques et électorales aux Herbiers : ce qu'il faut savoir Comment les électeurs des Herbiers peuvent-ils influencer les résultats des municipales ? Dans l'agglomération, 17,40% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,02% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 129 euros/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 8561 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,75%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,93%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction aux Herbiers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,39% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

17:57 - Le RN séduit de plus en plus les votants des Herbiers Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections locales aux Herbiers en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 15,49% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 25,77% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 6,79% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, aux Herbiers comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,90% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Le parti à la flamme faisait figure de grand absent ou presque.

16:58 - Une abstention de 50,77 % aux Herbiers aux dernières municipales Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote aux Herbiers sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 50,77 % des inscrits (dans la moyenne nationale) alors que l'épidémie de coronavirus faisait hésiter la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 21,21 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 49,02 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,56 %, contre 50,85 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Herbiers a-t-elle voté ? Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants des Les Herbiers soutenaient en priorité Véronique Besse (Divers droite) avec 42,69% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Véronique Besse culminant à 44,67% des suffrages exprimés localement. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là aux Herbiers avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,42%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 22,90% des voix.

14:57 - Herbiers, une cité difficile à étiqueter au regard des résultats de la présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Les Herbiers soutenaient en priorité Véronique Besse (Divers droite) avec 43,21% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,59% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle aux Herbiers quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 44,19% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 15,49%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,23% pour Emmanuel Macron, contre 25,77% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Les Herbiers s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils aux Herbiers ? Sur le plan de la fiscalité locale des Herbiers, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 954 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 055 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 29,52 % en 2024 (contre 13,00 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 320 100 euros en 2024. Un total bien loin des 5,42307 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 24,11 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le match de l'élection municipale aux Herbiers n'avait pas eu de second tour en 2020 L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 aux Herbiers s'avère très instructive. Au soir du premier tour à l'époque, Véronique Besse (Divers droite) a distancé ses rivaux en récoltant 3 727 suffrages (67,17%). En deuxième position, Julie Mariel - Godard (Divers gauche) a recueilli 1 821 bulletins valides (32,82%). Cette victoire sans appel a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 aux Herbiers, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.