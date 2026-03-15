Résultat municipale 2026 aux Herbiers (85500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Herbiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Herbiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Herbiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe HOGARD
Christophe HOGARD (28 élus) LES HERBIERS, L'ESPRIT D'EQUIPE ! 		5 109 69,12%
  • Christophe HOGARD
  • Hélène CHENAIS
  • Luc SOULARD
  • Fanny GIRARD
  • Pierrick THOMAS
  • Mathilde FRANGEUL
  • Stéphane RAYNAUD
  • Estelle SIAUDEAU
  • Patrick JADAUD
  • Katia ROCARD
  • Steven BARTHELEMY
  • Isabelle CHARRIER-FONTENIT
  • Gérard PUAU
  • Audrey BREMOND
  • Léo MARCHAIS
  • Marietta BOONEFAES
  • Christian RONDEAU
  • Emilie GARNIER
  • Gaétan BRIEAU
  • Angélique BOISSELEAU
  • Benjamin BRÉLIVET
  • Léa BAUDRY
  • Didier ALLAIS
  • Karine LOIZEAU
  • Benjamin DION
  • Nathalie HERBRETEAU
  • Philippe LECHAT
  • Angélique RAVELEAU
Tanguy SACHOT
Tanguy SACHOT (5 élus) DECIDONS ENSEMBLE 		2 283 30,88%
  • Tanguy SACHOT
  • Martine FORGERIT
  • Cyril TRANCHANT
  • Guylaine MERLET
  • Raphaël CHAGNOLEAU
Participation au scrutin Les Herbiers
Taux de participation 62,23%
Taux d'abstention 37,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 669

Source : ministère de l’Intérieur

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