Résultat municipale 2026 aux Houches (74310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Houches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Houches, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Houches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane LAGARDE
Stéphane LAGARDE (22 élus) AGIR ENSEMBLE POUR LES HOUCHES 		884 60,22%
  • Stéphane LAGARDE
  • Mary FERRARO
  • Frédéric DE VIVIE
  • Emelyne BARBET-ROUX
  • Laurent CORROT
  • Vanessa DEVOUASSOUX-MAYTRAUD
  • Frédéric JOSÉ-BURNET
  • Pauline CACHAT
  • Jean-Robert ROCHE
  • Anaïs CHOUPIN-LEMAISTRE
  • David-Alexandre POT
  • Estelle BOSSONNEY
  • Pierre VURPAS
  • Laetitia MAISONNEUVE
  • Jonathan WOJCIK
  • Ninon DE VIVIE
  • Frank PLENIER
  • Lydie JOSSERAND
  • Manuel MOURIER
  • Carine ONCINS-LECLUSE
  • Dougal Andrew MORTON
  • Valentine DESBOIS
Catherine FAVRET
Catherine FAVRET (5 élus) AVEC VOUS POUR LES HOUCHES 		584 39,78%
  • Catherine FAVRET
  • Patrick VIALE
  • Ghislaine BOSSONNEY
  • Cédric DESAILLOUD
  • Isabelle LELIEVRE
Participation au scrutin Les Houches
Taux de participation 57,63%
Taux d'abstention 42,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 1 541

Source : ministère de l’Intérieur

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