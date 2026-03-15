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19:20 - Les Houches : élections municipales et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Les Houches est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 3 529 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 942 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 063 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (32,06%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 730 personnes (20,69%) favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 4,74%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 865 euros par an. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui aux Houches s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN aux Houches ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale aux Houches il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 16,94% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 32,83% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 10,09% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 31,63% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,22% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 26,74% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 30,54% le dimanche suivant.

16:58 - Houches : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En 2020 aux Houches, l'abstention s'était stabilisée à 51,73 % lors du premier tour (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 22,06 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait de son côté 44,49 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,36 %, contre 50,97 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour de municipale 2026 aux Houches, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Houches : le vote des électeurs l'année de la dissolution À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens des Houches avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 21,22% des inscrits. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants des Les Houches accordaient leurs suffrages à Xavier Roseren (Ensemble !) avec 40,14% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Xavier Roseren culminant à 69,46% des voix dans la commune. La physionomie politique des Les Houches a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 aux Houches ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Les Houches votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,06%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,93%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,17% pour Emmanuel Macron, contre 32,83% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Les Houches plébiscitaient Xavier Roseren (Ensemble !) avec 26,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Xavier Roseren virant de nouveau en tête avec 68,37% des voix. Cette physionomie politique de Les Houches révèle une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La pression fiscale aux Houches : une dynamique en hausse ces dernières années Aux Houches, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,34 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 2,31881 millions d'euros environ. Un produit qui est loin des quelque 2,17552 millions d'euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté aux Houches est passé à 28,72 % en 2024 (contre 16,69 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal aux Houches a atteint 2 398 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 802 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales aux Houches Aux Houches, les résultats des élections municipales de 2020 ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Ghislaine Bossonney a surclassé ses adversaires en totalisant 43,86% des voix. Dans la position du principal opposant, Stéphane Lagarde a capté 29,06% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Luc Hamonic, réunissant 27,06% des bulletins. Une marge conséquente. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Ghislaine Bossonney l'a finalement emporté avec 58,93% des voix, face à Stéphane Lagarde s'adjugeant 41,06% des électeurs inscrits. La différence de départ s'est consolidée et encore renforcée, aboutissant à un succès retentissant et irréfutable., récupérant 149 voix supplémentaires entre les deux tours.