Résultat de l'élection municipale 2026 aux Lilas : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Lilas

Tête de listeListe
Arnaud Charvillat
Arnaud Charvillat Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Arnaud Charvillat
  • Christine Samson
  • Giuseppe Madeo
  • Françoise Legrand
  • Noël Muxonat
  • Régine Wernimont
  • Amadou Keïta
  • Mathilde Derrez
  • Alexandre Zucal
  • Aïcha Boufellah
  • Christophe Green-Madeo
  • Nihel Baalouchi
  • Pascal Manganaro
  • Finka Ripic
  • Mohamed Ali Hadjem
  • Bintou Sissoko
  • Jean-Paul Olela
  • Romina Pelagatti
  • Zoubir Hamad
  • Elsa Martin
  • Patrice Mulumba
  • Isabelle Sarran
  • Hammadi Metouassi
  • Cinzia Gaudino
  • Matthias Hurni
  • Saadia Bakila
  • El Mehdi Hakkou
  • Mira Blanchard
  • Gabin Polimann
  • Solange Roussat
  • Daniel Bardou
  • Laura Bosle-Gonzalez
  • Germain Renard
  • Arlette Laguiller
  • Jean-Paul Wernimont
Michel Frechou
Michel Frechou Liste de La France insoumise
LES LILAS INSOUMIS
  • Michel Frechou
  • Yvette Doremieux
  • Théo Chevallier
  • Maria Zine
  • Kheirdine Nouar
  • Frédérique Sarre
  • Mohamed Gholam
  • Muriel Nataf
  • David Moreyra
  • Khaoula Brebèche
  • Antoine Dilasser
  • Claire Jadaud
  • Aurélien Monnet
  • Juliette Todisco
  • Mustapha Laidaoui
  • Souheila Ben Dhiab
  • Pierre Brunet
  • Hortense Allain-Launay
  • Mustapha Kalaa
  • Naomi Mayenaquiby
  • Stéphane Kiefer
  • Marion Carrot
  • Stéphane Dardour
  • Claire Courtois
  • Nicolas Vergneau
  • Hélène Berthoumieux
  • Christian Offroy
  • Michèle Monnier
  • Bastian Poblador
  • Elsa Soret
  • Francisco Alsina
  • Nadia Triki
  • William Prunck
  • Aurélie Trouvé
  • Charles Alonso
  • Agnès Ripoche
Lionel Benharous
Lionel Benharous Liste d'union à gauche
Les Lilas au coeur
  • Lionel Benharous
  • Moussou Niang
  • Sander Cisinski
  • Lisa Yahiaoui
  • Daniel Guiraud
  • Delphine Pupier
  • Martin Douxami
  • Sigalit Lavon
  • Guillaume Lafeuille
  • Zola Chichmintseva-Kondamambou
  • Patrick Billouet
  • Chloé Petat
  • Simon Bernstein
  • Valérie Ghislaine Lebas
  • Christophe Paquis
  • Nancy Aguilera Torres
  • Amadou N'Diaye
  • Dany Péria
  • Richard Le Pontois
  • Charlotte Plasse
  • Sami Hmissi
  • Héloïse Vanhulst
  • Arnold Bac
  • Tiffany Georges
  • Michaël Berrebi
  • Alexia Ferrieux
  • Patrick Carrouër
  • Martine Pian
  • Louis Jésu
  • Judith Lindenberg
  • Yves Mérillou
  • Liliane Gaudubois
  • Olivier Chagnoux
  • Laurence Topla
  • Malik Touabti
  • Lucie Ferrandon
  • Christian Lagrange
Myriam Hossain
Myriam Hossain Liste d'extrême-gauche
Satisfaire les besoins des Lilasiens
  • Myriam Hossain
  • Fabien Dussud
  • Sandrine Boutemeur
  • Manuel Velasco
  • Marie-Adèle Alberte Marine
  • Grégory Fernandes
  • Audrey Labourg
  • Jean-Yves Gougeon
  • Aminata Nouh
  • Pascal Colard
  • Mériam S'Diki
  • Jean-Marc Vilatte
  • Josiane Henry
  • Benjamin Dussud
  • Chantal Huby
  • Arnaud Schmitt
  • Jacqueline Cornet
  • Fabrice Boutemeur
  • Amalia Herzog
  • Fathi Fdhila
  • Diane Godonou Dossou
  • Alain Masson
  • Najat Masson
  • Eric Vilatte
  • Karine Boutemeur
  • Habib Bouzar
  • Fattouma Hamza
  • Pierre Herzog
  • Malika Alouane
  • Brad Chamlong
  • Marie-Emmanuelle Leury
  • Pascal Herzog
  • Samira Takriets
  • Sasha Dahalic
  • Monia Mahdhi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Benharous
Lionel Benharous (28 élus) Innovation, solidarité, concertation, ecologie pour les lilas 		2 773 60,17%
  • Lionel Benharous
  • Madeline Da Silva
  • Daniel Guiraud
  • Lisa Yahiaoui Autié
  • Sander Cisinski
  • Gaëlle Giffard
  • Christophe Paquis
  • Johanna Berrebi
  • Jonathan Haccoun
  • Alice Canabate
  • Patrick Billouet
  • Isabelle Delord
  • Lionel Primault
  • Moussou Niang
  • Mathias Goldberg
  • Valérie Ghislaine Lebas
  • Christian Lagrange
  • Nathalie Betemps
  • Guillaume Lafeuille
  • Sonia Angel
  • Richard Le Pontois
  • Lucie Ferrandon
  • Simon Bernstein
  • Delphine Pupier
  • Patrick Carrouër
  • Liliane Gaudubois
  • Arnold Bac
  • Malika Djerboua
Jimmy Vivante
Jimmy Vivante (4 élus) Ensemble, pour les lilas ! 		1 026 22,26%
  • Jimmy Vivante
  • Brigitte Berceron
  • Maxence Colin
  • Bénédicte Barbet
Frédérique Sarre
Frédérique Sarre (3 élus) Le printemps lilasien 		809 17,55%
  • Frédérique Sarre
  • Vincent Durand
  • Hélène Berthoumieux
Participation au scrutin Les Lilas
Taux de participation 33,02%
Taux d'abstention 66,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 770

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Benharous
Lionel Benharous Innovation, solidarité et concertation : ensemble pour les lilas 		2 497 46,23%
Jimmy Vivante
Jimmy Vivante Ensemble, pour les lilas ! 		1 076 19,92%
Sander Cisinski
Sander Cisinski Les lilas ecologie 		1 015 18,79%
Frédérique Sarre
Frédérique Sarre Le printemps lilasien 		583 10,79%
Pascal Dhennequin
Pascal Dhennequin Les lilas 100% service public 		134 2,48%
Christine Samson
Christine Samson Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		96 1,77%
Participation au scrutin Les Lilas
Taux de participation 39,01%
Taux d'abstention 60,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 636

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Guiraud
Daniel Guiraud (28 élus) Innovation, solidarité et concertation: tous ensemble pour les lilas 		4 086 55,59%
  • Daniel Guiraud
  • Camille Falque
  • Claude Ermogeni
  • Madeline Da Silva
  • Lionel Benharous
  • Johanna Berrebi
  • Christophe Paquis
  • Christine Madrelle
  • Narcisse Ngaka
  • Sandie Vesvre
  • Gérard Meslin
  • Ghislaine Lebas
  • Christian Lagrange
  • Malika Djerboua
  • Sami Boughanmi
  • Isabelle Delord
  • Guillaume Lafeuille
  • Irina Schapira
  • Roland Casagrande
  • Marlène Uzan
  • Manuel Zacklad
  • Liliane Gaudubois
  • Patrick Carrouër
  • Nathalie Betemps
  • Arnold Bac
  • Françoise Baltel
  • Jean Deslandes
  • Delphine Pupier
Virginie Grand
Virginie Grand (5 élus) Unis et engagés pour les lilas 		1 960 26,67%
  • Virginie Grand
  • Christophe Ringuet
  • Sonia Angel
  • Jean-François Debyser
  • Chantal Sylvain
Marie-Genevieve Lentaigne
Marie-Genevieve Lentaigne (2 élus) Les lilas autrement 		979 13,32%
  • Marie-Genevieve Lentaigne
  • Mathieu Agostini
Christine Samson
Christine Samson Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		198 2,69%
Fabien Dussud
Fabien Dussud Unité et résistance 		126 1,71%
Participation au scrutin Les Lilas
Taux de participation 55,38%
Taux d'abstention 44,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,83%
Nombre de votants 7 642

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