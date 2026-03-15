Résultat de l'élection municipale 2026 aux Lilas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Lilas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Lilas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Lilas.
L'actu des élections municipales 2026 aux Lilas
13:46 - Les premières élections aux Lilas depuis la réforme fiscale
Alors que les impôts locaux ont diminué aux Lilas depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 30,53 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 740 460 €. Un produit qui est loin des 12 621 750 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal aux Lilas a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,17 % en 2024 (contre 25,23 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 %. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne aux Lilas s'est chiffrée à environ 1 404 euros en 2024 (contre 1 566 € en 2020).
11:59 - La liste étiquetée Union de la gauche grande gagnante des élections municipales aux Lilas
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle influencés par l'issue des dernières municipales aux Lilas. Au terme du premier tour, Lionel Benharous (Union de la gauche) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 46,23% des voix. En deuxième position, Jimmy Vivante (Divers centre) a engrangé 1 076 suffrages en sa faveur (19,92%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Lionel Benharous l'a finalement emporté avec 60,17% des votes, face à Jimmy Vivante rassemblant 22,26% des électeurs et Frédérique Sarre obtenant 17,55% des voix. La prime au premier s'est accentuée pour se muer en un triomphe éclatant et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Lionel Benharous a probablement pu profiter du report de voix des électeurs de Sander Cisinski, sécurisant 276 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales aux Lilas
Les élections municipales sont l'occasion pour les 14 888 votants des Lilas de se prononcer sur les enjeux qui concernent leur commune. Aux Lilas et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Lionel Benharous, qui a obtenu la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats en 2026 est affichée plus bas. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote des Lilas sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. La diffusion des résultats du premier tour aux Lilas débutera ici à 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Lilas
|Tête de listeListe
|
Arnaud Charvillat
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Michel Frechou
Liste de La France insoumise
LES LILAS INSOUMIS
|
|
Lionel Benharous
Liste d'union à gauche
Les Lilas au coeur
|
|
Myriam Hossain
Liste d'extrême-gauche
Satisfaire les besoins des Lilasiens
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Benharous (28 élus) Innovation, solidarité, concertation, ecologie pour les lilas
|2 773
|60,17%
|
|Jimmy Vivante (4 élus) Ensemble, pour les lilas !
|1 026
|22,26%
|
|Frédérique Sarre (3 élus) Le printemps lilasien
|809
|17,55%
|
|Participation au scrutin
|Les Lilas
|Taux de participation
|33,02%
|Taux d'abstention
|66,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 770
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Benharous Innovation, solidarité et concertation : ensemble pour les lilas
|2 497
|46,23%
|Jimmy Vivante Ensemble, pour les lilas !
|1 076
|19,92%
|Sander Cisinski Les lilas ecologie
|1 015
|18,79%
|Frédérique Sarre Le printemps lilasien
|583
|10,79%
|Pascal Dhennequin Les lilas 100% service public
|134
|2,48%
|Christine Samson Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|96
|1,77%
|Participation au scrutin
|Les Lilas
|Taux de participation
|39,01%
|Taux d'abstention
|60,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 636
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Guiraud (28 élus) Innovation, solidarité et concertation: tous ensemble pour les lilas
|4 086
|55,59%
|
|Virginie Grand (5 élus) Unis et engagés pour les lilas
|1 960
|26,67%
|
|Marie-Genevieve Lentaigne (2 élus) Les lilas autrement
|979
|13,32%
|
|Christine Samson Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|198
|2,69%
|Fabien Dussud Unité et résistance
|126
|1,71%
|Participation au scrutin
|Les Lilas
|Taux de participation
|55,38%
|Taux d'abstention
|44,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,83%
|Nombre de votants
|7 642
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