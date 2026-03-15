Résultat municipale 2026 aux Lilas (93260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Lilas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Lilas, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Lilas [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel BENHAROUS (32 élus) Les Lilas au coeur
|5 454
|74,70%
|
|Michel FRECHOU (3 élus) LES LILAS INSOUMIS
|1 476
|20,22%
|
|Arnaud CHARVILLAT Lutte ouvrière
|241
|3,30%
|Myriam HOSSAIN Satisfaire les besoins des Lilasiens
|130
|1,78%
|Participation au scrutin
|Les Lilas
|Taux de participation
|51,09%
|Taux d'abstention
|48,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Nombre de votants
|7 640
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 aux Lilas [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales des Lilas en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 aux Lilas
19:21 - Élections municipales aux Lilas : impact de la démographie et de l'économie locale
Comment la population des Lilas peut-elle peser sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,05% et une densité de population de 18462 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres, atteignant 34,59%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 12,94% et d'une population immigrée de 19,19% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,33% aux Lilas, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.
17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN aux Lilas
Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections locales aux Lilas en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 7,23% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 16,57% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 6,36% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, aux Lilas comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 10,93% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 14,31% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélie Trouvé.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation aux Lilas ?
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 5 636 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales aux Lilas, soit un taux de participation de 39,01 %, proche des 44,7 % observés au niveau national, de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,10 %. Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 52,92 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 70,43 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 58,50 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élection municipale aux Lilas, cette réalité sera en conséquence décortiquée.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans aux Lilas
Organisées après la dissolution, les élections législatives aux Lilas avaient placé en tête Aurélie Trouvé (Union de la gauche) avec 58,29% au premier tour, devant Manon Chaumette (Ensemble !) avec 19,95%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs le débat d'emblée dans la circonscription, qui sera privée de second tour Lors du scrutin européen en amont, les citoyens des Lilas avaient cette fois placé en tête la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 25,34% des inscrits. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.
14:57 - Les Lilas : des verdicts éminemment parlants lors des scrutins il y a 4 ans
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Les Lilas se positionne comme un territoire fortement orienté à gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle aux Lilas était en effet marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 41,98% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,31%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 83,43% pour Emmanuel Macron, contre 16,57% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Les Lilas accordaient leurs suffrages à Aurélie Trouvé (Nupes) avec 52,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,58% des suffrages.
12:58 - Les premières élections aux Lilas depuis la réforme fiscale
Alors que les impôts locaux ont diminué aux Lilas depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 30,53 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 740 460 €. Un produit qui est loin des 12 621 750 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal aux Lilas a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,17 % en 2024 (contre 25,23 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 %. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne aux Lilas s'est chiffrée à environ 1 404 euros en 2024 (contre 1 566 € en 2020).
11:59 - La liste étiquetée Union de la gauche grande gagnante des élections municipales aux Lilas
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle influencés par l'issue des dernières municipales aux Lilas. Au terme du premier tour, Lionel Benharous (Union de la gauche) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 46,23% des voix. En deuxième position, Jimmy Vivante (Divers centre) a engrangé 1 076 suffrages en sa faveur (19,92%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Lionel Benharous l'a finalement emporté avec 60,17% des votes, face à Jimmy Vivante rassemblant 22,26% des électeurs et Frédérique Sarre obtenant 17,55% des voix. La prime au premier s'est accentuée pour se muer en un triomphe éclatant et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Lionel Benharous a probablement pu profiter du report de voix des électeurs de Sander Cisinski, sécurisant 276 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales aux Lilas
Les élections municipales sont l'occasion pour les 14 888 votants des Lilas de se prononcer sur les enjeux qui concernent leur commune. Aux Lilas et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Lionel Benharous, qui a obtenu la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats en 2026 est affichée plus bas. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote des Lilas sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. La diffusion des résultats du premier tour aux Lilas débutera ici à 20 heures.
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