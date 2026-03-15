Résultat municipale 2026 aux Lilas (93260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Lilas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Lilas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Lilas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel BENHAROUS
Lionel BENHAROUS (32 élus) Les Lilas au coeur 		5 454 74,70%
  • Lionel BENHAROUS
  • Moussou NIANG
  • Sander CISINSKI
  • Lisa YAHIAOUI
  • Daniel GUIRAUD
  • Delphine PUPIER
  • Martin DOUXAMI
  • Sigalit LAVON
  • Guillaume LAFEUILLE
  • Zola CHICHMINTSEVA-KONDAMAMBOU
  • Patrick BILLOUET
  • Chloé PETAT
  • Simon BERNSTEIN
  • Valérie Ghislaine LEBAS
  • Christophe PAQUIS
  • Nancy AGUILERA TORRES
  • Amadou N'DIAYE
  • Dany PÉRIA
  • Richard LE PONTOIS
  • Charlotte PLASSE
  • Sami HMISSI
  • Héloïse VANHULST
  • Arnold BAC
  • Tiffany GEORGES
  • Michaël BERREBI
  • Alexia FERRIEUX
  • Patrick CARROUËR
  • Martine PIAN
  • Louis JÉSU
  • Judith LINDENBERG
  • Yves MÉRILLOU
  • Liliane GAUDUBOIS
Michel FRECHOU
Michel FRECHOU (3 élus) LES LILAS INSOUMIS 		1 476 20,22%
  • Michel FRECHOU
  • Yvette DOREMIEUX
  • Théo CHEVALLIER
Arnaud CHARVILLAT
Arnaud CHARVILLAT Lutte ouvrière 		241 3,30%
Myriam HOSSAIN
Myriam HOSSAIN Satisfaire les besoins des Lilasiens 		130 1,78%
Participation au scrutin Les Lilas
Taux de participation 51,09%
Taux d'abstention 48,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 7 640

Source : ministère de l’Intérieur

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