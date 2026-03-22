Résultat municipale 2026 aux Matelles (34270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Matelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Matelles, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Matelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gwenaëlle GUERLAVAIS
Gwenaëlle GUERLAVAIS (14 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DES MATELLES 		673 47,90%
  • Gwenaëlle GUERLAVAIS
  • Pierre ADER
  • Corinne CABANE
  • Cyrille GAY
  • Dominique SÉÉBOLD
  • Eric LALANNE
  • Bénédicte DEBECHE
  • Christian CAYSSIOLS
  • Véronique IMBERT
  • Jean Mary BALTAZART
  • Anne DELTOUR
  • André HUET
  • Valérie GROUILLET
  • François MICHAUD
Martine GALLINE
Martine GALLINE (4 élus) Bien vivre aux Matelles 2026 		548 39,00%
  • Martine GALLINE
  • Bertrand BONNARD
  • Faustine DELAMBRE
  • Nicolas MAURIN
Emmanuel PLA
Emmanuel PLA (1 élu) LES MATELLES À L'UNISSON 		184 13,10%
  • Emmanuel PLA
Participation au scrutin Les Matelles
Taux de participation 80,54%
Taux d'abstention 19,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 1 420

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale aux Matelles - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gwenaëlle GUERLAVAIS
Gwenaëlle GUERLAVAIS (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DES MATELLES 		553 41,61%
Martine GALLINE
Martine GALLINE (Ballotage) Bien vivre aux Matelles 2026 		519 39,05%
Emmanuel PLA
Emmanuel PLA (Ballotage) LES MATELLES À L'UNISSON 		257 19,34%
Participation au scrutin Les Matelles
Taux de participation 76,56%
Taux d'abstention 23,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 1 349

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