Résultat municipale 2026 aux Matelles (34270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Matelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Matelles, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Matelles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gwenaëlle GUERLAVAIS (14 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DES MATELLES
|673
|47,90%
|
|Martine GALLINE (4 élus) Bien vivre aux Matelles 2026
|548
|39,00%
|
|Emmanuel PLA (1 élu) LES MATELLES À L'UNISSON
|184
|13,10%
|
|Participation au scrutin
|Les Matelles
|Taux de participation
|80,54%
|Taux d'abstention
|19,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|1 420
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale aux Matelles - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gwenaëlle GUERLAVAIS (Ballotage) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DES MATELLES
|553
|41,61%
|Martine GALLINE (Ballotage) Bien vivre aux Matelles 2026
|519
|39,05%
|Emmanuel PLA (Ballotage) LES MATELLES À L'UNISSON
|257
|19,34%
|Participation au scrutin
|Les Matelles
|Taux de participation
|76,56%
|Taux d'abstention
|23,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|1 349
Election municipale 2026 aux Matelles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Matelles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Matelles.
L'actu des élections municipales 2026 aux Matelles
18:38 - Les scrutins de 2024 : quels résultats aux Matelles ?
Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants des Matelles portaient leur choix sur Sébastien Rome (Union de la gauche) avec 34,45% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sébastien Rome culminant à 58,28% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là aux Matelles avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (25,16%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 20,44% des votes. Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Le résultat de la dernière élection aux Matelles
Dans la cité des Matelles, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par l'issue des dernières municipales. Au terme du premier tour à l'époque, Alain Barbe a pris la première place en recueillant 68,71% des soutiens. Deuxième, Gwenaelle Guerlavais a engrangé 315 suffrages en sa faveur (31,28%). Cette victoire au premier tour de Alain Barbe a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Matelles, ce décor constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de la municipale aux Matelles donne lieu à une triangulaire pleine d'incertitude
Comme l'indiquent les candidatures au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Pla, Gwenaëlle Guerlavais et Martine Galline se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les isoloirs. Les 2 bureaux de vote de la ville des Matelles sont ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les votants.
11:59 - Les résultats du premier tour des municipales aux Matelles
Dans le cadre du premier tour des municipales aux Matelles, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 76,56 % des inscrits se déplacer dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Gwenaëlle Guerlavais qui est arrivée en tête en récoltant 41,61 % des votes. Derrière, Martine Galline est arrivée en deuxième position avec 39,05 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 19,34 %, Emmanuel Pla s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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