Résultat municipale 2026 aux Mazures (08500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Mazures a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Mazures, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Mazures [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Elisabeth BONILLO DERAM
Elisabeth BONILLO DERAM (12 élus) ENSEMBLE CONTINUONS A BIEN VIVRE AUX MAZURES 		313 58,07%
  • Elisabeth BONILLO DERAM
  • Ali BITAM
  • Audrey BORCA
  • Hervé ROGISSART
  • Émilie PETIT
  • Alexandre NOIZET
  • Céline IDIRI
  • Victor DIDIER
  • Emilie CIFRA
  • David LEON
  • Nadège ERBA
  • Elvis KWASSI
Jean-Michel BOUZIN
Jean-Michel BOUZIN (3 élus) NOTRE VILLAGE - NOTRE FUTUR 		226 41,93%
  • Jean-Michel BOUZIN
  • Karine POUILLAUDE
  • Sylvain GUENARD
Participation au scrutin Les Mazures
Taux de participation 86,36%
Taux d'abstention 13,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 557

Source : ministère de l’Intérieur

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