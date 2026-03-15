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19:16 - Analyse socio-économique des Mazures : perspectives électorales La composition démographique et la situation socio-économique des Mazures façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 24 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,24%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,65%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 491 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,52%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction aux Mazures mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,04% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les Mazures : des élections marquées par la poussée RN Le RN était absent au moment de la dernière campagne municipale aux Mazures en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 35,50% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 61,78% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 27,55% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 35,04% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 49,09% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 46,01% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,93% lors du vote final, synonyme de victoire pour Pierre Cordier.

16:58 - Dernières municipales : 63,58 % de participation aux Mazures En ce jour d'élection municipale 2026 aux Mazures, l'abstention sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 36,42 % lors des précédentes municipales, une participation locale remarquable alors que l'épidémie de coronavirus commençait à frapper la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 25,76 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 52,05 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,76 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,91 %. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Les Mazures comme une ville où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Mazures a-t-elle voté ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives aux Mazures avaient favorisé Pauline Mester (Rassemblement National) avec 46,01% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 26,99%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pauline Mester culminant à 50,93% des votes dans la localité. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium aux Mazures s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (49,09%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,39%) et Raphaël Glucksmann (9,87%). La préférence des électeurs des Les Mazures a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants des Mazures ? Lors des législatives de 2022, les votants de Les Mazures portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 34,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,96% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Les Mazures choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,50% des voix, devant Emmanuel Macron qui terminait à 20,28%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,78% pour Marine Le Pen, contre 38,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Les Mazures révèle une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux aux Mazures ces dernières années ? Alors que les impôts locaux ont progressé aux Mazures entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 8,48 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 6 500 € la même année, marquant une forte baisse face aux 54 770 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté aux Mazures s'est établi à 47,00 % en 2024 (contre 16,96 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables aux Mazures a représenté 3 830 € en 2024 (contre 2 266 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats aux Mazures S'intéresser aux scores des dernières municipales aux Mazures peut se révéler instructif. Dans la commune, le vote s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Elisabeth Bonillo-Deram a remporté la manche avec 88,20% des voix. Juste derrière, Hervé Rogissart a capté 87,22% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 aux Mazures, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local si spécifique. Il faut néanmoins rappeler que le scrutin individuel n'a plus cours dans le pays.