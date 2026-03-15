Résultat municipale 2026 aux Montils (41120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Montils a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Montils, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Montils [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain DUCHALAIS
Alain DUCHALAIS (16 élus) BIEN VIVRE ET AGIR POUR LES MONTILS 		591 62,94%
  • Alain DUCHALAIS
  • Chantal SAVIGNY
  • Christian METAIS
  • Claudette CACHET
  • Julien CARNIAUX
  • Catherine VILLEDIEU
  • Jean-Pierre LABOUTE
  • Véronique COCHIN-GUIGNEBERT
  • Thierry ARNOULT
  • Nelly DRUCY
  • Pierre LESCURE
  • Françoise MICELI
  • Stéphane GAUTHIER
  • Gwenaëlle FONROSE
  • Jean-Michel LE FUR
  • Sabrina BENARD
Jean VITORIA
Jean VITORIA (3 élus) ENSEMBLE POUR LES MONTILS 		348 37,06%
  • Jean VITORIA
  • Isabelle BONNEAU
  • Sébastien CALLUÉ
Participation au scrutin Les Montils
Taux de participation 61,98%
Taux d'abstention 38,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 962

Source : ministère de l’Intérieur

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