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19:18 - Le poids démographique et économique des Montils aux élections municipales Quel impact auront les habitants des Montils sur le résultat des municipales ? Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,34%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (80,96%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1084 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,72%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,39%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Montils mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,68% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel poids pour le RN aux Montils lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale aux Montils en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 29,70% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,00% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 25,93% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, aux Montils comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 36,66% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 42,02% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 44,98% lors du vote final.

16:58 - Aux Montils, 56,21 % de participation aux dernières municipales Pour ces municipales, l'envie d'aller voter aux Montils sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation s'était stabilisée à 56,21 % au premier tour, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, représentant 765 votants alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid. N'oublions pas que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 81,80 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 61,63 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,60 % au premier tour, contre 54,56 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Les Montils comme une zone civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale aux Montils Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le scrutin des Européennes 2024 aux Montils avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,66%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,55% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants des Les Montils plébiscitaient ensuite Marine Bardet (Rassemblement National) avec 42,02% au premier tour. C'est finalement Marc Fesneau (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 55,02% des suffrages exprimés.

14:57 - Les électeurs des Montils avaient clairement privilégié le Rassemblement national en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Les Montils portaient leur choix sur Michel Chassier (RN) avec 25,93% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marc Fesneau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,89%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle aux Montils qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 29,70% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,20%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,00% pour Emmanuel Macron, contre 47,00% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Les Montils une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Aux Montils, le montant des impôts locaux est stable Aux Montils, en matière de fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 706 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 641 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 55,40 % en 2024 (contre 29,99 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 20 900 euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 328 800 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 19,09 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le bilan de la dernière élection aux Montils Aux Montils, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Alain Duchalais a imposé son rythme en recueillant 59,65% des soutiens. Sur la seconde marche, Rodolphe Augiron a recueilli 40,34% des votes. Ce triomphe au premier tour de Alain Duchalais a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 aux Montils, ce décor pose les bases. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de contester cette suprématie, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.