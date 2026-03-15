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19:18 - Les Moutiers-en-Retz et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune des Moutiers-en-Retz, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Dans la ville, 13,60% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 33,22% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (42,69%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1314 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,19%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,39%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 50,37%, comme aux Moutiers-en-Retz, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le RN marque des points aux Moutiers-en-Retz Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale aux Moutiers-en-Retz il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 19,38% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 34,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 16,39% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, aux Moutiers-en-Retz comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 26,99% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 29,78% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 33,63% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 61,70 % d'abstention aux Moutiers-en-Retz Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales aux Moutiers-en-Retz avait été marqué par une abstention de 61,70 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 38,30 %) alors que le rendez-vous se tenait en pleine épidémie de Covid. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 18,12 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 40,47 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,91 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 41,45 % des inscrits. Regarder à la loupe cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Les Moutiers-en-Retz comme une ville globalement épargnée par l'abstention. Pour ces municipales, cette donnée aux Moutiers-en-Retz sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Moutiers-en-Retz classée à droite lors des derniers scrutins Le contexte politique des Les Moutiers-en-Retz a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens des Moutiers-en-Retz avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,99% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants des Les Moutiers-en-Retz plébiscitaient ensuite Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 38,34% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Michel Brard culminant à 66,37% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Dernière présidentielle aux Moutiers-en-Retz : les résultats qu'il faut retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Les Moutiers-en-Retz comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Les Moutiers-en-Retz accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,51%, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 19,38%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,50% pour Emmanuel Macron, contre 34,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Les Moutiers-en-Retz soutenaient en priorité Yannick Haury (Ensemble !) avec 28,18% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yannick Haury virant de nouveau en tête avec 56,24% des voix.

12:58 - Les Moutiers-en-Retz : la fiscalité relevée avant les municipales Face à l'augmentation des prélèvements locaux aux Moutiers-en-Retz, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,79 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 369 700 euros environ. Une somme bien en-dessous des quelque 768 600 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté aux Moutiers-en-Retz s'est établi à 31,81 % en 2024 (contre 16,81 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Dans la même veine, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à 43,65 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020, (la moyenne nationale se situant entre 40 et 50 %). S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), l'impôt a stagné à 13,17 % environ en 2024, sans évolution depuis quatre ans contre un peu moins de 10% en France. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables aux Moutiers-en-Retz a représenté 1 244 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 108 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat aux Moutiers-en-Retz Les résultats des précédentes élections municipales aux Moutiers-en-Retz ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Agir ensemble pour les moutiers en retz' menée par Pascale Briand a logiquement engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 aux Moutiers-en-Retz, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales aux Moutiers-en-Retz, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).