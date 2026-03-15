Résultat municipale 2026 aux Moutiers-en-Retz (44760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Moutiers-en-Retz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Moutiers-en-Retz, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Moutiers-en-Retz [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale BRIAND
Pascale BRIAND (16 élus) LES MOUTIERS, UN AVENIR PARTAGÉ 		871 67,47%
  • Pascale BRIAND
  • Maïeul HUREL
  • Sandra COUPRIE
  • Patrick BERNIER
  • Annick DÉROBERT
  • Christian FERRÉ
  • Dana LUCIANO
  • Philippe PROVOST
  • Mylène DUPIN
  • Roger WEYL
  • Maëlle BAUDRY
  • Jacky DEROIT
  • Sylvie MORAIS
  • Olivier DOMY
  • Annie BOURSEUL
  • Marceau HUREL
Françoise GUITTENY
Françoise GUITTENY (3 élus) Les Moutiers Autrement 		420 32,53%
  • Françoise GUITTENY
  • Didier LAHAIE
  • Sarah LECOMTE
Participation au scrutin Les Moutiers-en-Retz
Taux de participation 72,60%
Taux d'abstention 27,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 1 333

Source : ministère de l’Intérieur

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