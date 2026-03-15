Résultat de l'élection municipale 2026 aux Mureaux : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Mureaux

Tête de listeListe
Papa Waly Danfakha
Papa Waly Danfakha Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR LES MUREAUX
  • Papa Waly Danfakha
  • Leslie Chapon
  • Nabil Aghiouas
  • Claire Froment-Heitzmann
  • Pierre Martinez
  • Natalie Mendy
  • Michel Carrière
  • Saloua Boukhiar
  • Vincent Lelievre
  • Fatima Imlouli
  • Rachid Abdelaziz
  • Linda Abid Boukhanoufa
  • Gaetan Mantois
  • Nana Camara
  • Luis Sainz
  • Débora Derly
  • Oumar Niang
  • Stéphanie Politano
  • Mohamed Djalti Benziane
  • Fatimata Diallo
  • Bruno Cedolin
  • Oumou Toure
  • Cédric Pottier
  • Fatima El Mahboubi
  • Stéphane Charlet
  • Sara Arfaoui
  • Mokhtar Hadjri
  • Sylvie Kourichi
  • Mohamed Oualif
  • Maryam Camara
  • Sendil Sébastien Djearamane
  • Donia Aziki
  • Mickael Aykut Uysal
  • Lauryne Etienne
  • Jean-François Lanco
  • Jocelyne Lucien
  • Redouan Tinfou
  • Corinne Réjane Larigaldie
  • Christian Cintrat
  • Betty Amados
Souad Ammouri Mostafi
Souad Ammouri Mostafi Liste divers gauche
L'avenir ensemble
  • Souad Ammouri Mostafi
  • Victor Rodrigues
  • Fadma Antri
  • Youssouf Soumaré
  • Anne-Sophie Akrich
  • Sofiane Boubenider
  • Suzana Da Silva
  • Michael Pallix
  • Sihame Arid
  • Paul-Henri Dutot
  • Nathalie Toubal
  • Mohamed Balarbia
  • Elvan Duzardic
  • Oumar Diawara
  • Nadia Ikidoui
  • Elwane Blaum
  • Sophie Desbordes
  • Gökhan Sahin
  • Mériame Amri
  • Samire Silabdi
  • Christelle Pestana
  • Bruno Pradel
  • Najat Daoui
  • Zackaria Belfouel
  • Fatimata Sow
  • Frédéric Galtier
  • Driffa Bouiffror
  • Arnaud Zidane
  • Fatimata Diallo
  • Youssef Jebbari
  • Céline Vitalis
  • Rachid Boudi
  • Katia Fekir
  • Bruno Albert
  • Nahilya Abdallah
  • Hicham Bahjawi
  • Gulcan Celik
  • Cyrille Gilbert
  • Francine Lefevre
Daniel Larrouy
Daniel Larrouy Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Daniel Larrouy
  • Élisabeth Thomas
  • Aziz Baali
  • Aïta Sonko
  • Yaya Traore
  • Raphaëlle Le Goff
  • Michel Meunier
  • Halima Ouhennou
  • Thomas Truphandier
  • Lamya Biba
  • Gérard Pasquet
  • Sonie Anilus
  • Jean-Michel Besnier
  • Annette Jérome
  • Paul Lainez
  • Maria-Louisa Georges
  • Achour Khaldi
  • Claire Jametel
  • Noureddine Enniou
  • Lydie Thérésine Nontcent
  • Isa Selimi
  • Véronique Boissy
  • Omar Ba
  • Odile Kana
  • Slimane Amzil
  • Kadjatou Diarra
  • Pierre-Arthur Blanchet
  • Nathalie Frayssinous
  • Birame Baro
  • Salamata Diallo
  • Jean Anilus
  • Nora Rachi
  • Ricardo Jorge de Oliveira Costa
  • Virginie Tuttle
  • Jean-Pierre Georges
  • Chantal Zmaric
  • Eric Langlet
  • Émilie Bourrelly
  • Alain Luguet
Thibaud de Fleury-Fagnère
Thibaud de Fleury-Fagnère Liste du Parti communiste français
Rassemblement de la gauche citoyenne et solidaire
  • Thibaud de Fleury-Fagnère
  • Marianne Faure-Djouder
  • Mounir Nil
  • Sophie Abenaqui
  • Christophe Moreau
  • Fatima-Zahra El Abbadi
  • Willy Nsay
  • Fatoumata Diakite
  • Bruno Bonnefons
  • Gisèle Atteme Gae
  • Sosthene Dinghat
  • Myriam Tadrist
  • Philippe Craponne
  • Mariam Keli
  • Gustave Bangala
  • Luzia Gomes Correia
  • Ahmed Oukhabou
  • Chantal Biot
  • Thierry Cerival
  • Khadidja Meriem
  • Peermamode Moolkea
  • Sylvie Manunga Mosese
  • Taki Mojtar
  • Saliha Azeni
  • Stephen Gapteau
  • Petronelle Bobwa
  • Kisma Diaby
  • Myriam Aouati
  • Bachir Andour
  • Najma Farssi
  • Kévin Nyuguti
  • Gradie Ma'Abi
  • Mamoudou Sylla
  • Josette Alemant
  • Amadou Dieye
  • Malika Lebrini
  • Damien Loumi
  • Zahra Dilali
  • Henri Maisto
Afzal Chaudry
Afzal Chaudry Liste de La France insoumise
Union populaire pour les Mureaux
  • Afzal Chaudry
  • Leïla Hadidi
  • Youssef Aberbri
  • Nadia Remali
  • Noah Nisus
  • Myriam Groussard
  • Sofian Yousaf
  • Ilham Araouchi
  • Boubou Sakho
  • Moinamina Said
  • Cédric Elies
  • Diyé Wane
  • Asim Chaudhry
  • Aminata Ba
  • Fabien Darricau
  • Émilie Fogen
  • Mohamed Jeireb
  • Hajar Ait Hadj Brahim
  • Noah Diakité
  • Ornella Tartariello
  • Mamoudou Traoré
  • Margareth Charly
  • Rayan Bendriss
  • Hassna Chaghough
  • Benjamin Le Clerc
  • Aminata Traoré
  • Mehdi Ben Messaoud
  • Mariam Ait Hadj Brahim
  • Gilbert Brureau
  • Maria Sazonova
  • Karim Rhiate
  • Fatima Benali
  • Lhocin Kacem
  • Zahra Yakini
  • Didier Bance
  • Claudine Grosjean
  • Mustapha Ouassat
  • Mariola Franc
  • Ahmet Kaan Dursin
  • Jasmeen Ali
  • Moncef Sahel
Ali Mohammad
Ali Mohammad Liste divers gauche
Pour les Mureaux, le changement qui rassemble !
  • Ali Mohammad
  • Fatima Cuny
  • Pierre Grimaldi
  • Adeline Fournier
  • Georges Neveu
  • Myriam Mariko
  • Hatim Si Ali
  • Honorine Filisika
  • Rachid Dchimi
  • Stéphanie Berry
  • Thomas Roudaut
  • Christiane Riviere
  • Thierry Proyart
  • Nuray Temiz
  • Medhi Larbi
  • Nathalie Lesvignes
  • Saïd Aissaoui
  • Omaïma Benroho
  • Mamadou Waigalo
  • Leïla Amrouche
  • Brahim Yahiaoui
  • Aleyna Demirtas
  • Riad Dikes
  • Marie-Odile Jourdain
  • Yahya Noeyri
  • Patte Dia
  • Lotfi Messaouidi
  • Maria Beatriz Lopes Rodrigues
  • Belkacem Melila
  • Joëlle Braun Lanot
  • Mody Mamadou
  • Valérie Ortego
  • Abdelkader Ouazine
  • Denia Ben Mbarek
  • Jean-Marc Leone
  • Hafida Ouchen-Djellab
  • Mickaël Kalkan
  • Zohra Bouakkaz
  • Adama Sy
Fatma Lamir
Fatma Lamir Liste Divers
LES MUREAUX NOUVELLE GÉNÉRATION
  • Fatma Lamir
  • Blérim Sadikoski
  • N'Gricia Mendy
  • Ansoumane Timera
  • Esther Roffi
  • Salem Fkire
  • Coumba Ly
  • Omar Djalti Benziane
  • Sofia Chilli
  • Olivier Roncin
  • Hanan Ourahou
  • Nicolas Hemon
  • Nadia Aké
  • Chauhdi Zgaya
  • Fatimata Kane
  • Rachid Zouhair
  • Mathilde de Amorim
  • Abdelnasser Jalal
  • Chérine Zgaya
  • Mohamed Abdi
  • Habiba Ben Hama
  • Lionel Mendy
  • Fatimata Camara
  • Adam Bizmaoun
  • Haïrati Hamissi
  • Smaïne Silabdi
  • Marie-Françoise Malezieu
  • Frédéric Coumba
  • Ophélie Martinel
  • Hassan Abbadi
  • Grace Bagamboula
  • Ali Lakrouf
  • Emmanuelle Tonton
  • Kamel Ben Abdelmelek
  • Rachida Bourahla
  • Badr Arhimou
  • Rose Mendy
  • David Gonçalves
  • Sandra Ferrere
  • Salif Camara
  • Fatimata Niang
Damien Vignier
Damien Vignier Liste divers gauche
LES MUREAUX, LE COEUR DU MOUVEMENT
  • Damien Vignier
  • Yasmine Beldjelti
  • M'Barek Akafou
  • Sandra Lotodé
  • Quentin Guinebert
  • Anne-Denise Daho
  • Clément Madoré
  • Isabelle Sambou-Boissy
  • Bruno Le Guillou
  • Mialy Bordage-Ramanamandimby
  • Christophe Marquet
  • Sonia Ben-Amar
  • Petrit Zekiri
  • Nabila Belasfar
  • Etienne Nguene
  • Michelle Vlamynck
  • Houari Abdelli
  • Isabelle Herquin
  • Achraf Akouh
  • Hava Usdi
  • Jean-Louis Benoit
  • Andreia Mendes
  • Eric Sagbo
  • Diane Zeze
  • Davy Ramos
  • Sophie Gomis
  • Kadir Arslan
  • Bérengère Blaisot
  • Axel Jézéquel
  • Karima Benaïssa
  • Mustapha Moussi
  • Kidzy Gomis
  • Moussa Diarra
  • Carole Gautier
  • Ismaël Coulibaly
  • Cira N'Diaye
  • Mickaël Garimé
  • Güleser Solak
  • Amadou-Tidiane Ba
  • Marie Vignier-Mendy
  • Abderrahim Chahboun

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Garay
François Garay (32 élus) Les mureaux, une ville à vivre 		2 897 58,69%
  • François Garay
  • Patricia Hamard
  • Davy Ramos
  • Souad Ammouri Mostafi
  • Boris Venon
  • Angela Klein
  • Papa Waly Danfakha
  • Fanny Chapon
  • Clément Madoré
  • Mialy Ramanamandimby
  • Damien Vignier
  • Dieynaba Diop
  • Albert Bischerour
  • Mireille Blondel
  • Sofiane Boubenider
  • Michelle Vlamynck
  • Luis Sainz
  • Honorine Koenig Filisika
  • Bruno Le Guillou
  • Karima Hafid
  • Victor Rodrigues
  • Salamata Bienso Mateta
  • Michel Carriere
  • Marie-Thérèse Fouques
  • Damien Delerin
  • Oumou Toure
  • Nabil Aghiouas
  • Aïcha Rezzouk
  • Appolinaire Tadie Kamga
  • Driffa Bouiffror
  • Olivier Cannaud
  • Isabelle Herquin
Hervé Riou
Hervé Riou (5 élus) Les mureaux pour tous 		1 352 27,39%
  • Hervé Riou
  • Fatma Lamir
  • Amjad Ahmad
  • Corinne Larigaldie
  • Smaïne Silabdi
Agnès Etendart
Agnès Etendart (2 élus) Agir ensemble 		687 13,91%
  • Agnès Etendart
  • Lionel Boree
Participation au scrutin Les Mureaux
Taux de participation 31,56%
Taux d'abstention 68,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 068

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Garay
François Garay Les mureaux, une ville à vivre 		2 592 46,77%
Hervé Riou
Hervé Riou Les mureaux pour tous 		1 302 23,49%
Agnès Etendart
Agnès Etendart Agir ensemble 		1 190 21,47%
Nicolas Brepson
Nicolas Brepson Rassemblons-nous pour les mureaux 		336 6,06%
Alain Luguet
Alain Luguet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		122 2,20%
Participation au scrutin Les Mureaux
Taux de participation 35,88%
Taux d'abstention 64,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 736

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Garay
François Garay (32 élus) Les mureaux passionnement 		3 670 56,85%
  • François Garay
  • Marie-Thérèse Fouques
  • Papa Waly Danfakha
  • Marie Hélène Certain
  • Bernard Durupt
  • Claire Seigneurin-Pasquet
  • Michel Vignier
  • Dieynaba Diop
  • Albert Bischerour
  • Patricia Hamard
  • Michel Carriere
  • Mireille Blondel
  • Mustapha Kacem
  • Josiane Cantau
  • Luis Sainz
  • Raki Kane
  • David Nauleau
  • Anne Michel
  • Bruno Le Guillou
  • Fatma Kechiche
  • Victor Rodrigues
  • Michelle Vlamynck
  • Appolinaire Tadie Kamga
  • Angéla Klein
  • Boris Venon
  • Aïcha Rezzouk
  • Bruno Cedolin
  • Geneviève Lalande
  • Philippe Doudard
  • Amélie Munch
  • Ludovic Belhomme
  • Honorine Koenig
Pierre Chassin
Pierre Chassin (4 élus) Les mureaux bleu marine 		1 291 20,00%
  • Pierre Chassin
  • Denise Heuze
  • Jean-Louis Renault
  • Danièle Chandioux
Mounir Satouri
Mounir Satouri (2 élus) Les mureaux ensemble et solidaires 		887 13,74%
  • Mounir Satouri
  • Sylvie Lauffenburger
Jean Delarue
Jean Delarue (1 élu) Democratie communale 		393 6,08%
  • Jean Delarue
Alain Luguet
Alain Luguet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		214 3,31%
Participation au scrutin Les Mureaux
Taux de participation 42,63%
Taux d'abstention 57,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 6 725

Villes voisines des Mureaux

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