Résultat de l'élection municipale 2026 aux Mureaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Mureaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Mureaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Mureaux.
L'actu des élections municipales 2026 aux Mureaux
13:46 - La fiscalité locale, sujet électoral aux Mureaux ?
Pour ce qui concerne la pression fiscale des Mureaux, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 903 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 922 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 34,64 % en 2024 (contre près de 23,06 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 183 900 euros en 2024, loin des 6 291 160 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 16,06 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections aux Mureaux
Dans la commune des Mureaux, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par le verdict du dernier scrutin municipal. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, François Garay (Divers gauche) a raflé la première place en recueillant 46,77% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Hervé Riou (Divers droite) a capté 1 302 votes (23,49%). La troisième place est revenue à Agnès Etendart (Divers gauche), obtenant 21,47% des suffrages. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. François Garay l'a finalement emporté avec 2 897 suffrages (58,69%), face à Hervé Riou s'adjugeant 27,39% des électeurs et Agnès Etendart réunissant 13,91% des bulletins. La logique a été respectée, l'écart s'élargissant pour offrir un triomphe total. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées, engrangeant 305 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation des challengers se doit à tout prix d'obtenir un plus grand nombre de voix dès le premier tour ce dimanche soir, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote aux Mureaux
Les 13 bureaux de vote de la ville des Mureaux sont accessibles de 8 heures à 20 heures pour recevoir les habitants. Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs des Mureaux de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune après les élections municipales 2026 aux Mureaux est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Mureaux
|Tête de listeListe
|
Papa Waly Danfakha
Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR LES MUREAUX
|
|
Souad Ammouri Mostafi
Liste divers gauche
L'avenir ensemble
|
|
Daniel Larrouy
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Thibaud de Fleury-Fagnère
Liste du Parti communiste français
Rassemblement de la gauche citoyenne et solidaire
|
|
Afzal Chaudry
Liste de La France insoumise
Union populaire pour les Mureaux
|
|
Ali Mohammad
Liste divers gauche
Pour les Mureaux, le changement qui rassemble !
|
|
Fatma Lamir
Liste Divers
LES MUREAUX NOUVELLE GÉNÉRATION
|
|
Damien Vignier
Liste divers gauche
LES MUREAUX, LE COEUR DU MOUVEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Garay (32 élus) Les mureaux, une ville à vivre
|2 897
|58,69%
|
|Hervé Riou (5 élus) Les mureaux pour tous
|1 352
|27,39%
|
|Agnès Etendart (2 élus) Agir ensemble
|687
|13,91%
|
|Participation au scrutin
|Les Mureaux
|Taux de participation
|31,56%
|Taux d'abstention
|68,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 068
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Garay Les mureaux, une ville à vivre
|2 592
|46,77%
|Hervé Riou Les mureaux pour tous
|1 302
|23,49%
|Agnès Etendart Agir ensemble
|1 190
|21,47%
|Nicolas Brepson Rassemblons-nous pour les mureaux
|336
|6,06%
|Alain Luguet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|122
|2,20%
|Participation au scrutin
|Les Mureaux
|Taux de participation
|35,88%
|Taux d'abstention
|64,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 736
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Garay (32 élus) Les mureaux passionnement
|3 670
|56,85%
|
|Pierre Chassin (4 élus) Les mureaux bleu marine
|1 291
|20,00%
|
|Mounir Satouri (2 élus) Les mureaux ensemble et solidaires
|887
|13,74%
|
|Jean Delarue (1 élu) Democratie communale
|393
|6,08%
|
|Alain Luguet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|214
|3,31%
|Participation au scrutin
|Les Mureaux
|Taux de participation
|42,63%
|Taux d'abstention
|57,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|6 725
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