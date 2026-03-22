Résultat de l'élection municipale 2026 aux Mureaux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Mureaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Mureaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Mureaux.
L'actu des élections municipales 2026 aux Mureaux
11:50 - Damien Vignier largement en tête des municipales il y a une semaine
Il y a une semaine aux Mureaux, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 44,37 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Damien Vignier (Divers gauche) qui a terminé premier en rassemblant 39,77 % des voix. Dans son sillage, Papa Waly Danfakha (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 16,95 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 13,11 %, Souad Ammouri Mostafi, étiquetée Divers gauche, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Ali Mohammad, avec la nuance Divers gauche, a récolté 10,90 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Mureaux
Le deuxième tour des élections municipales aux Mureaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Souad Ammouri Mostafi
Liste divers gauche
Unis pour le changement
|
|
Damien Vignier
Liste divers gauche
LES MUREAUX, LE COEUR DU MOUVEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Mureaux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien VIGNIER (Ballotage) LES MUREAUX, LE COEUR DU MOUVEMENT
|2 985
|39,77%
|Papa Waly DANFAKHA (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LES MUREAUX
|1 272
|16,95%
|Souad AMMOURI MOSTAFI (Ballotage) L'avenir ensemble
|984
|13,11%
|Ali MOHAMMAD (Ballotage) Pour les Mureaux, le changement qui rassemble !
|818
|10,90%
|Fatma LAMIR LES MUREAUX NOUVELLE GÉNÉRATION
|652
|8,69%
|Afzal CHAUDRY Union populaire pour les Mureaux
|418
|5,57%
|Thibaud DE FLEURY-FAGNÈRE Rassemblement de la gauche citoyenne et solidaire
|297
|3,96%
|Daniel LARROUY LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|80
|1,07%
|Participation au scrutin
|Les Mureaux
|Taux de participation
|44,37%
|Taux d'abstention
|55,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|7 723
Source : ministère de l’Intérieur
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