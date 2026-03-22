Résultat de l'élection municipale 2026 aux Mureaux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Mureaux

Le deuxième tour des élections municipales aux Mureaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Souad Ammouri Mostafi
Souad Ammouri Mostafi Liste divers gauche
Unis pour le changement
  • Souad Ammouri Mostafi
  • Ali Mohammad
  • Fatima Cuny
  • Sofiane Boubenider
  • Nadia Ikidoui
  • Pierre Grimaldi
  • Hafida Ouchen-Djellab
  • Victor Rodrigues
  • Honorine Filisika
  • Medhi Larbi
  • Anne-Sophie Akrich
  • Rachid Dchimi
  • Nathalie Lesvignes
  • Paul-Henri Dutot
  • Fadma Antri
  • Georges Neveu
  • Najat Daoui
  • Oumar Diawara
  • Nuray Temiz
  • Saïd Aissaoui
  • Myriam Mariko
  • Youssouf Soumaré
  • Mériame Amri
  • Yahya Noeyri
  • Suzana Da Silva
  • Mohamed Balarbia
  • Leïla Amrouche
  • Michael Pallix
  • Sihame Arid
  • Lotfi Messaouidi
  • Marie-Odile Jourdain
  • Gökhan Sahin
  • Nathalie Toubal
  • Mickaël Kalkan
  • Maria Beatriz Lopes Rodrigues
  • Youssef Jebbari
  • Driffa Bouiffror
  • Samire Silabdi
  • Joëlle Braun Lanot
Damien Vignier
Damien Vignier Liste divers gauche
LES MUREAUX, LE COEUR DU MOUVEMENT
  • Damien Vignier
  • Yasmine Beldjelti
  • M'Barek Akafou
  • Sandra Lotodé
  • Quentin Guinebert
  • Anne-Denise Daho
  • Papa Waly Danfakha
  • Isabelle Sambou-Boissy
  • Clément Madoré
  • Mialy Bordage-Ramanamandimby
  • Christophe Marquet
  • Sonia Ben-Amar
  • Petrit Zekiri
  • Nabila Belasfar
  • Etienne Nguene
  • Diane Zeze
  • Houari Abdelli
  • Michelle Vlamynck
  • Jean-Louis Benoit
  • Andreia Mendes
  • Eric Sagbo
  • Hava Usdi
  • Achraf Akouh
  • Karima Benaïssa
  • Kadir Arslan
  • Sophie Gomis
  • Bruno Le Guillou
  • Bérengère Blaisot
  • Axel Jézéquel
  • Linda Abid Boukhanoufa
  • Mustapha Moussi
  • Kidzy Gomis
  • Pierre Martinez
  • Isabelle Herquin
  • Moussa Diarra
  • Carole Gautier
  • Ismaël Coulibaly
  • Güleser Solak
  • Amadou-Tidiane Ba
  • Marie Vignier-Mendy
  • Abderrahim Chahboun

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Mureaux

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien VIGNIER
Damien VIGNIER (Ballotage) LES MUREAUX, LE COEUR DU MOUVEMENT 		2 985 39,77%
Papa Waly DANFAKHA
Papa Waly DANFAKHA (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LES MUREAUX 		1 272 16,95%
Souad AMMOURI MOSTAFI
Souad AMMOURI MOSTAFI (Ballotage) L'avenir ensemble 		984 13,11%
Ali MOHAMMAD
Ali MOHAMMAD (Ballotage) Pour les Mureaux, le changement qui rassemble ! 		818 10,90%
Fatma LAMIR
Fatma LAMIR LES MUREAUX NOUVELLE GÉNÉRATION 		652 8,69%
Afzal CHAUDRY
Afzal CHAUDRY Union populaire pour les Mureaux 		418 5,57%
Thibaud DE FLEURY-FAGNÈRE
Thibaud DE FLEURY-FAGNÈRE Rassemblement de la gauche citoyenne et solidaire 		297 3,96%
Daniel LARROUY
Daniel LARROUY LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		80 1,07%
Participation au scrutin Les Mureaux
Taux de participation 44,37%
Taux d'abstention 55,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 7 723

Source : ministère de l’Intérieur

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