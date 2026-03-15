Résultat municipale 2026 aux Mureaux (78130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Mureaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Mureaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Mureaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien VIGNIER
Damien VIGNIER LES MUREAUX, LE COEUR DU MOUVEMENT 		2 985 39,77%
Papa Waly DANFAKHA
Papa Waly DANFAKHA NOUVEL ELAN POUR LES MUREAUX 		1 272 16,95%
Souad AMMOURI MOSTAFI
Souad AMMOURI MOSTAFI L'avenir ensemble 		984 13,11%
Ali MOHAMMAD
Ali MOHAMMAD Pour les Mureaux, le changement qui rassemble ! 		818 10,90%
Fatma LAMIR
Fatma LAMIR LES MUREAUX NOUVELLE GÉNÉRATION 		652 8,69%
Afzal CHAUDRY
Afzal CHAUDRY Union populaire pour les Mureaux 		418 5,57%
Thibaud DE FLEURY-FAGNÈRE
Thibaud DE FLEURY-FAGNÈRE Rassemblement de la gauche citoyenne et solidaire 		297 3,96%
Daniel LARROUY
Daniel LARROUY LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		80 1,07%
Participation au scrutin Les Mureaux
Taux de participation 44,37%
Taux d'abstention 55,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 7 723

Source : ministère de l’Intérieur

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