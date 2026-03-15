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19:21 - Les Mureaux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Les Mureaux est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 34 151 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 597 entreprises, Les Mureaux offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 44% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,86% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 9 444 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 32,47%, Les Mureaux se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 203 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,37%, synonyme d'une situation économique mitigée. Aux Mureaux, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse aux Mureaux Le Rassemblement national était resté en retrait lors de l'élection municipale aux Mureaux il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 10,81% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 24,93% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 12,54% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 33,72% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 17,39% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 15,12% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 17,77% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre aux Mureaux aux municipales ? Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote aux Mureaux sera primordiale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 64,12 % lors de la précédente municipale, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux, la pandémie du Covid-19 ayant fortement pesé sur la compétition. Historiquement, les élections municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se manifestent en nombre, s'agissant d'élire leur maire ou leur président. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 34,19 % dans la ville (contre 65,81 % de participation). Même si les logiques changent d'un type d'élection à l'autre, les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. L'abstention aux législatives, mesurée à 68,71 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 45,02 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 64,62 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Mureaux : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les Européennes de 2024 aux Mureaux avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (46,66%), avec derrière elle Jordan Bardella qui s'était arrogée 17,39% des voix. Dieynaba Diop (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des législatives aux Mureaux près d'un mois plus tard avec 67,09%. Laurent Morin (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 15,12%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Dieynaba Diop culminant à 82,23% des voix sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité des Mureaux s'était résolument ancrée à la gauche Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Les Mureaux votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (60,66%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 16,75%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 75,07%, contre 24,93% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Les Mureaux soutenaient en priorité Victor Pailhac (Nupes) avec 40,29% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 66,28% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Les Mureaux une localité où la gauche domine largement.

12:58 - La fiscalité locale, sujet électoral aux Mureaux ? Pour ce qui concerne la pression fiscale des Mureaux, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 903 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 922 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 34,64 % en 2024 (contre près de 23,06 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 183 900 euros en 2024, loin des 6 291 160 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 16,06 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections aux Mureaux Dans la commune des Mureaux, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par le verdict du dernier scrutin municipal. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, François Garay (Divers gauche) a raflé la première place en recueillant 46,77% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Hervé Riou (Divers droite) a capté 1 302 votes (23,49%). La troisième place est revenue à Agnès Etendart (Divers gauche), obtenant 21,47% des suffrages. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. François Garay l'a finalement emporté avec 2 897 suffrages (58,69%), face à Hervé Riou s'adjugeant 27,39% des électeurs et Agnès Etendart réunissant 13,91% des bulletins. La logique a été respectée, l'écart s'élargissant pour offrir un triomphe total. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées, engrangeant 305 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation des challengers se doit à tout prix d'obtenir un plus grand nombre de voix dès le premier tour ce dimanche soir, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.