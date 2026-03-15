Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois : les infos en direct
- Election municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois
- Résultat municipale 2020 Les Pavillons-sous-Bois
- Résultat municipale 2014 Les Pavillons-sous-Bois
- Bureaux de vote aux Pavillons-sous-Bois
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Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Pavillons-sous-Bois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Pavillons-sous-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 aux Pavillons-sous-Bois
13:46 - Impôts aux Pavillons-sous-Bois : un enjeu central pour 2026
Si on analyse la fiscalité des Pavillons-sous-Bois, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 25,33 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 585 480 €. Un produit qui est loin des quelque 9,35971 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal aux Pavillons-sous-Bois est passé à 38,36 % en 2024 (contre 19,18 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables aux Pavillons-sous-Bois a représenté 1 227 € en 2024 (contre 1 255 € en 2020).
11:59 - Le bilan des dernières élections aux Pavillons-sous-Bois
Aux Pavillons-sous-Bois, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Katia Coppi (Les Républicains) a surclassé ses rivaux en obtenant 2 415 soutiens (70,46%). À ses trousses, Bernard Deny (Divers gauche) a capté 681 votes (19,87%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 aux Pavillons-sous-Bois, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote aux Pavillons-sous-Bois : les horaires d'ouverture
Dans le cadre des municipales de 2026, les 11 943 votants des Pavillons-sous-Bois sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux Pavillons-sous-Bois. Les 14 bureaux de vote de la ville des Pavillons-sous-Bois sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de décider. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections aux Pavillons-sous-Bois dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois
|Tête de listeListe
|
Diadou Yaffa
Liste d'union à gauche
La Force de tout changer
|
|
Philippe Dallier
Liste des Républicains
POUR UNE VILLE PLUS SÛRE ET BIEN GÉRÉE
|
|
Florie Marie
Liste divers gauche
Pavillons Citoyens
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Katia Coppi (31 élus) Ensemble pour pavillons
|2 415
|70,46%
|
|Bernard Deny (3 élus) Ensemble, les pavillons-sous-bois, liste citoyenne, solidaire et écologiste
|681
|19,87%
|
|Laurent Violleau (1 élu) #pavillonspourvous
|331
|9,65%
|
|Participation au scrutin
|Les Pavillons-sous-Bois
|Taux de participation
|30,53%
|Taux d'abstention
|69,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 546
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Dallier (32 élus) Ensemble, preservons pavillons
|4 975
|82,82%
|
|Bernard Deny (3 élus) "pour nous, c'est pavillons!"
|1 032
|17,17%
|
|Participation au scrutin
|Les Pavillons-sous-Bois
|Taux de participation
|53,22%
|Taux d'abstention
|46,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,66%
|Nombre de votants
|6 235
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