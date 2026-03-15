Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois

Tête de listeListe
Diadou Yaffa
Diadou Yaffa Liste d'union à gauche
La Force de tout changer
  • Diadou Yaffa
  • Noury Boughazi
  • Sandrine Lapierre
  • Ludovic Mengus
  • Rhora Mekkas
  • Fabien Ingargiola
  • Lucie Orivel
  • Alexandre Kok
  • Sonia Sahbi-Bellili
  • Réda Azza
  • Lise Baldassari
  • Didier Descas
  • Jihène Ben Kadhi
  • Pierre-Maxime Hentsch
  • Sonia Roque
  • Jérôme Wojas
  • Selma Boughezal
  • Akéni Gbeuhi
  • Kadiatou Keïta
  • Alain Christophe
  • Tekfa Khalfoune
  • Kévin Bordier
  • Gabrielle Subreville
  • Jean-Eudes Coutama
  • Myriam Smâali
  • Thierry Marcel Lanaud
  • Amel Adjlout
  • Daniel Freche
  • Teyshane Courteau
  • Zvonko Todorovic
  • Amandine Lukacik
  • Dominique Arnaudiès
  • Aïcha Souna
  • Xavier Lemoine
  • Ariane Dreyfus
Philippe Dallier
Philippe Dallier Liste des Républicains
POUR UNE VILLE PLUS SÛRE ET BIEN GÉRÉE
  • Philippe Dallier
  • Sabrina Assayag
  • Marc Sujol
  • Catherine Lootvoet
  • Jean-Marc Aydin
  • Annick Gartner
  • Yohan Nonotte
  • Chantal Trottet
  • Serge Carbonnelle
  • Anissa Mezzi
  • Christian Favien
  • Patricia Corn
  • Mamadou Macinanke Diallo
  • Patricia Chabaud
  • Larbi Kaddouri
  • Brigitte Slonski
  • Jackie Simonin
  • Thérèse Houet
  • Robenson Pierre
  • Julie Petrella
  • Xavier Conabady
  • Martine Berjot
  • Redwan Mahmoud
  • Anne Giraud
  • Nicolas Martin
  • Yaël Bouganim
  • Faris Muratovic
  • Stéphanie David
  • Jean-Claude Roccamatisi
  • Suzelle Lautone
  • Yanis Kirat
  • Caroline Bertolo
  • Lionel Deslandes
  • Katia Coppi
  • Robin Kurum
Florie Marie
Florie Marie Liste divers gauche
Pavillons Citoyens
  • Florie Marie
  • Bernard Deny
  • Sandrine Calisir
  • François Goguet
  • Cyrielle Tas
  • Jahid Kaddour
  • Véronique Plateau
  • Jean-François Chleq
  • Emilie Wu
  • Philippe Fontaine
  • Stéphanie Gorry
  • Julien Marquis
  • Leïla Beyk
  • Claude Moutailler
  • Daniela Radovanovic
  • Richard Cherfils
  • Naouel Mahani
  • Djamal Kaddour
  • Amina Binti Hassani
  • Christian Lebard
  • Lisa Gosnave
  • Geoffrin Binazon
  • Corinne Bard
  • Joe Engonga
  • Adèle Gibier-Philibert
  • Adam Bergham
  • Nicole Hombourger
  • Alexis Oudaille
  • Myriam Butev
  • Jean-Louis Hannequin
  • Sylvie Hammel
  • Jean-Charles Gibier
  • Micheline Doublet
  • Richard Chevalier
  • Nelly Valta
  • Cédric Meilhac
  • Ilayda Yilmaz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Katia Coppi
Katia Coppi (31 élus) Ensemble pour pavillons 		2 415 70,46%
  • Katia Coppi
  • Philippe Dallier
  • Christine Gauthier
  • Yvon Anatchkov
  • Annick Gartner
  • Marc Sujol
  • Geneviève Simonet
  • Patrick Sarda
  • Sabrina Assayag
  • Serge Carbonnelle
  • Françoise Raynaud
  • Jacques Menzildjian
  • Chantal Trottet
  • Yohan Nonotte
  • Anne-Marie Lepage
  • Jackie Simonin
  • Brigitte Slonski
  • Nicolas Martin
  • Patricia Chabaud
  • Thierry Delorme
  • Thérèse Houet
  • Jean-Marc Aydin
  • Anissa Mezzi
  • Xavier Conabady
  • Martine Berjot
  • Mamadou Macinanke Diallo
  • Patricia Corn
  • René Rapellin
  • Melanie Pruniot
  • Cedric Ginja
  • Catherine Lootvoet
Bernard Deny
Bernard Deny (3 élus) Ensemble, les pavillons-sous-bois, liste citoyenne, solidaire et écologiste 		681 19,87%
  • Bernard Deny
  • Sandrine Calisir
  • Jean-François Chleq
Laurent Violleau
Laurent Violleau (1 élu) #pavillonspourvous 		331 9,65%
  • Laurent Violleau
Participation au scrutin Les Pavillons-sous-Bois
Taux de participation 30,53%
Taux d'abstention 69,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 546

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Dallier
Philippe Dallier (32 élus) Ensemble, preservons pavillons 		4 975 82,82%
  • Philippe Dallier
  • Katia Coppi
  • Yvon Anatchkov
  • Annick Gartner
  • Marc Sujol
  • Sophie Dubosc
  • Patrick Sarda
  • Christine Gauthier
  • Serge Carbonnelle
  • Martine Cumin
  • Jacques Menzildjian
  • Jacqueline Durand
  • Serge Delrieu
  • Sabrina Assayag
  • Gérard Chauvet
  • Françoise Raynaud
  • Jackie Simonin
  • Genevieve Simonet
  • René Rapellin
  • Thérèse Houet
  • Philippe Boutigny
  • Anne-Marie Lepage
  • Nicolas Martin
  • Karine Sarikas
  • Mickaël Bouaziz
  • Maguy Soum
  • Christian Favien
  • Chantal Trottet
  • Fabrice Chollet
  • Patricia Chabaud
  • Thierry De Cecco
  • Laurence Fournier
Bernard Deny
Bernard Deny (3 élus) "pour nous, c'est pavillons!" 		1 032 17,17%
  • Bernard Deny
  • Sandrine Calisir
  • Jean-François Chleq
Participation au scrutin Les Pavillons-sous-Bois
Taux de participation 53,22%
Taux d'abstention 46,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,66%
Nombre de votants 6 235

Villes voisines des Pavillons-sous-Bois

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