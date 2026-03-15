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19:21 - Les Pavillons-sous-Bois : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et la situation socio-économique des Pavillons-sous-Bois contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Dans la commune, 22,82% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 23,42% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (68,62%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 7147 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 21,77% et d'une population immigrée de 25,88% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction aux Pavillons-sous-Bois mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,17% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression aux Pavillons-sous-Bois Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale aux Pavillons-sous-Bois en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 15,72% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 32,89% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 14,22% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, aux Pavillons-sous-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 24,46% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,16% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nadège Abomangoli.

16:58 - Une abstention de 69,47 % aux Pavillons-sous-Bois aux dernières municipales Il y a six ans, le premier round des municipales aux Pavillons-sous-Bois avait été marqué par une abstention de 69,47 %, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 30,53 %) alors que le Covid-19 faisait douter la population. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 30,91 % localement. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, il est éclairant d'étudier l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,77 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 40,16 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 54,89 % d'abstention. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Les Pavillons-sous-Bois comme une localité assez abstentionniste par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale aux Pavillons-sous-Bois, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - En 2024, Pavillons-sous-Bois s'était tournée vers la droite En juin 2024, les élections législatives aux Pavillons-sous-Bois avaient favorisé Nadège Abomangoli (Union de la gauche) avec 41,94% au premier tour, devant Monique Trova (Rassemblement National) avec 24,16%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée aux Pavillons-sous-Bois avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (27,72%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 24,46% des suffrages. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Les électeurs des Pavillons-sous-Bois avaient franchement privilégié la gauche il y a 4 ans La physionomie politique de Les Pavillons-sous-Bois dessine une localité où la gauche domine largement. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Les Pavillons-sous-Bois privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (35,48%), devant Emmanuel Macron crédité de 22,62%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,11% pour Emmanuel Macron, contre 32,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Les Pavillons-sous-Bois portaient leur choix sur Nadège Abomangoli (Nupes) avec 36,76% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Alain Ramadier (Les Républicains) en première position avec 51,37% des suffrages.

12:58 - Impôts aux Pavillons-sous-Bois : un enjeu central pour 2026 Si on analyse la fiscalité des Pavillons-sous-Bois, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 25,33 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 585 480 €. Un produit qui est loin des quelque 9,35971 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal aux Pavillons-sous-Bois est passé à 38,36 % en 2024 (contre 19,18 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables aux Pavillons-sous-Bois a représenté 1 227 € en 2024 (contre 1 255 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections aux Pavillons-sous-Bois Aux Pavillons-sous-Bois, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Katia Coppi (Les Républicains) a surclassé ses rivaux en obtenant 2 415 soutiens (70,46%). À ses trousses, Bernard Deny (Divers gauche) a capté 681 votes (19,87%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 aux Pavillons-sous-Bois, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Au vu de ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.