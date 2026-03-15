Résultat municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois (93320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Pavillons-sous-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Pavillons-sous-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pavillons-sous-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DALLIER
Philippe DALLIER (30 élus) POUR UNE VILLE PLUS SÛRE ET BIEN GÉRÉE 		3 480 68,76%
  • Philippe DALLIER
  • Sabrina ASSAYAG
  • Marc SUJOL
  • Catherine LOOTVOET
  • Jean-Marc AYDIN
  • Annick GARTNER
  • Yohan NONOTTE
  • Chantal TROTTET
  • Serge CARBONNELLE
  • Anissa MEZZI
  • Christian FAVIEN
  • Patricia CORN
  • Mamadou Macinanke DIALLO
  • Patricia CHABAUD
  • Larbi KADDOURI
  • Brigitte SLONSKI
  • Jackie SIMONIN
  • Thérèse HOUET
  • Robenson PIERRE
  • Julie PETRELLA
  • Xavier CONABADY
  • Martine BERJOT
  • Redwan MAHMOUD
  • Anne GIRAUD
  • Nicolas MARTIN
  • Yaël BOUGANIM
  • Faris MURATOVIC
  • Stéphanie DAVID
  • Jean-Claude ROCCAMATISI
  • Suzelle LAUTONE
Diadou YAFFA
Diadou YAFFA (4 élus) La Force de tout changer 		1 135 22,43%
  • Diadou YAFFA
  • Noury BOUGHAZI
  • Sandrine LAPIERRE
  • Ludovic MENGUS
Florie MARIE
Florie MARIE (1 élu) Pavillons Citoyens 		446 8,81%
  • Florie MARIE
Participation au scrutin Les Pavillons-sous-Bois
Taux de participation 42,44%
Taux d'abstention 57,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 5 160

Source : ministère de l’Intérieur

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