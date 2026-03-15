Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau : les infos en direct

Programme de Hervé Fabre-Aubrespy à Les Pennes-Mirabeau (POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE)

Sécurité et Protection

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un déploiement de la présence policière 24h/24 et 7j/7 est prévu pour assurer la tranquillité des habitants. Cette initiative vise à renforcer la protection des citoyens et de leurs biens face à l'insécurité croissante.

Gestion des Impôts

Le gel des taux locaux d'imposition est proposé pour préserver le pouvoir d'achat des habitants. Cette mesure vise à alléger la pression fiscale sur les familles et les commerces de la ville. Une gestion rigoureuse des finances municipales est essentielle pour garantir des services de qualité sans alourdir les charges des citoyens.

Rénovation des Écoles

Un grand plan de rénovation des écoles est en projet pour améliorer les infrastructures éducatives. Cette initiative vise à offrir un cadre d'apprentissage optimal aux élèves et à soutenir le développement de l'éducation dans la commune. La rénovation des établissements scolaires est perçue comme un investissement dans l'avenir des jeunes de la ville.

Soutien aux Commerces

Le soutien aux commerces locaux est une priorité avec la mise en place de dispositifs d'aide à l'installation. Un grand plan commerce est envisagé pour revitaliser le tissu économique de la ville. Cela inclut également la préemption des locaux vacants pour encourager l'implantation de nouvelles entreprises.