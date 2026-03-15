Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Pennes-Mirabeau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Pennes-Mirabeau.
L'actu des élections municipales 2026 aux Pennes-Mirabeau
13:46 - Les premières élections municipales aux Pennes-Mirabeau depuis la réforme fiscale
Pour ce qui concerne les contributions locales aux Pennes-Mirabeau, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 092 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 989 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 45,24 % en 2024 (contre 28,04 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 180 100 euros en 2024, en net recul par rapport aux 4 545 260 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 15,97 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Les résultats des dernières élections aux Pennes-Mirabeau
Il peut s'avérer éclairant d'analyser les résultats du dernier scrutin municipal aux Pennes-Mirabeau. Lors du premier rendez-vous électoral, Michel Amiel (Divers centre) a fait la course en tête en recueillant 40,97% des voix. En deuxième position, Romain Amaro (Divers droite) a engrangé 1 867 bulletins valides (27,03%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Michel Amiel l'a finalement emporté avec 3 201 bulletins (44,36%), face à Romain Amaro rassemblant 35,03% des électeurs inscrits et Maximilien Fusone avec 11,58% des voix. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Romain Amaro a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 661 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Les municipales aux Pennes-Mirabeau, c'est aujourd'hui
Les 17 bureaux de vote de la ville des Pennes-Mirabeau sont accessibles jusqu'à 18 h pour accueillir les électeurs. Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le deuxième tour avait été reporté en raison de la crise du covid. La liste des candidats aux municipales 2026 aux Pennes-Mirabeau a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau
|Tête de listeListe
|
Jean-Philippe Musso
Liste divers gauche
LES PENNES MIRABEAU DEMAIN
|
|
Romain Amaro
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LES PENNES MIRABEAU
|
|
Hervé Fabre-Aubrespy
Liste du Rassemblement National
POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE
|
|
Gregory Bouchet
Liste divers centre
ENGAGES POUR VOUS ET AVEC VOUS
|
|
Maximilien Fusone
Liste d'extrême droite
Rassemblement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Amiel (26 élus) 100% pour les pennes-mirabeau
|3 201
|44,36%
|
|Romain Amaro (6 élus) Ensemble pour les pennes-mirabeau
|2 528
|35,03%
|
|Maximilien Fusone (2 élus) Proteger les pennes-mirabeau. preserver notre cadre de vie
|836
|11,58%
|
|Rosy Inaudi (1 élu) Nous pennois ecologistes citoyens solidaires
|650
|9,00%
|
|Participation au scrutin
|Les Pennes-Mirabeau
|Taux de participation
|41,75%
|Taux d'abstention
|58,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 316
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Amiel 100% pour les pennes-mirabeau
|2 830
|40,97%
|Romain Amaro Ensemble pour les pennes-mirabeau
|1 867
|27,03%
|Maximilien Fusone Proteger les pennes-mirabeau. preserver notre cadre de vie
|1 269
|18,37%
|Rosy Inaudi Nous pennois ecologistes citoyens solidaires
|941
|13,62%
|Participation au scrutin
|Les Pennes-Mirabeau
|Taux de participation
|40,47%
|Taux d'abstention
|59,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 084
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Amiel (27 élus) Les pennes mirabeau d'abord
|6 325
|59,82%
|
|Maximilien Fusone (3 élus) Les pennes bleu marine
|2 172
|20,54%
|
|Geneviève Battini (2 élus) Un souffle nouveau pour les pennes-mirabeau
|1 300
|12,29%
|
|Serge Baroni (1 élu) L'humain d'abord avec le front de gauche
|776
|7,33%
|
|Participation au scrutin
|Les Pennes-Mirabeau
|Taux de participation
|61,15%
|Taux d'abstention
|38,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|10 780
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