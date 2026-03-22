Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau : les résultats du 2e tour

Programme de Hervé Fabre-Aubrespy à Les Pennes-Mirabeau (POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE)

Sécurité et Protection

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un déploiement d'une présence policière 24h/24 et 7j/7 est envisagé pour assurer la tranquillité des habitants. Cette initiative vise à renforcer la protection des biens et des personnes dans la ville.

Fiscalité et Pouvoir d'Achat

Le gel des taux locaux d'imposition est proposé pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Cette mesure vise à alléger la pression fiscale sur les habitants des Pennes-Mirabeau. L'objectif est de garantir une gestion financière responsable tout en soutenant les familles.

Commerce et Économie Locale

Un grand plan commerce sera lancé pour soutenir l'économie locale, incluant des dispositifs d'aide à l'installation des commerces. La préemption des locaux vacants est également envisagée pour revitaliser le centre-ville. Ces actions visent à encourager l'activité économique et à renforcer le tissu commercial.

Éducation et Services Sociaux

La rénovation des écoles est une priorité, avec des études à entreprendre pour améliorer les infrastructures éducatives. Une politique sociale active sera mise en place, ciblant particulièrement les seniors souvent négligés. Cela reflète un engagement envers le bien-être de tous les citoyens, en particulier des plus vulnérables.