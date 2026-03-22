Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Pennes-Mirabeau

Le deuxième tour des élections municipales aux Pennes-Mirabeau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Philippe Musso
Jean-Philippe Musso Liste divers gauche
LES PENNES MIRABEAU DEMAIN
  • Jean-Philippe Musso
  • Sandrine Gras-Trubert
  • Fabrice Vega
  • Patricia Braccini
  • Joël Desroches
  • Michèle Aureille
  • Thomas Bartoluci
  • Coralie Eletti
  • Ludovic Lalevée
  • Sylviane Réau
  • Michel Borrell
  • Virginie Raclot
  • Henri Ballarin
  • Vanessa Chareyre
  • Philippe Chabeaudy
  • Nadia Iklef
  • Frédéric Roche
  • Sarah Sadaoui
  • Lucas Bernard-Moulin
  • Audrey Fernandez
  • Laurent Abalos
  • Joëlle Sanchez
  • Frédéric Trovatello
  • Jeanine Pasquini
  • Rémy Saqué
  • Martine Mezzo
  • Roger Muser
  • Marion Bakirdjian-Gongora
  • Pascal Raimond
  • Carine Franklin
  • Alain Guissani
  • Isabelle Olles
  • Joseph Chiarello
  • Rosy Inaudi
  • Roger Groselle
  • Jacqueline Bonzi
  • Denis Moulis
Romain Amaro
Romain Amaro Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LES PENNES MIRABEAU
  • Romain Amaro
  • Joëlle Reynaud Fiorile
  • Michel Scamaroni
  • Cathia Melchionne
  • Jean-Charles Lamathe
  • Solange Gorlier Lacroix
  • Cedric Esteve
  • Michèle Nicolaï
  • Michaël Ajuto
  • Eliane Garnier
  • Lionel Boroni
  • Claire Nord Huchet
  • Frédérico Domingues de Carvalho
  • Nadège Guidat
  • Tom Leboeuf
  • Brigitte Varon
  • Jean-Marie Merentier
  • Isabelle Juvanteny
  • Didier Long
  • Rose-Claire Marchetti
  • Romain Vesperini
  • Valérie Manivet
  • Eric Liger
  • Christine Orsiere
  • Ysmail Chahid
  • Joëlle de Moro
  • Andre Usaï
  • Eva Parpayoune-Gayard
  • Aimé Karoutchi
  • Cécile Martinez
  • Yannick Esperiquette
  • Sandrine Mateo
  • Bernard Paoli
  • Josette Cayre
  • Jean-Jacques Bonneru
  • Solenn Canevet
  • Jean Maggiore
Hervé Fabre-Aubrespy
Hervé Fabre-Aubrespy Liste du Rassemblement National
POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE
  • Hervé Fabre-Aubrespy
  • Agnès Audet
  • Julien Bonin
  • Sylvie Ouali
  • Alain Gutierrez
  • Laetitia Foyer
  • Nicolas Feraud
  • Joëlle Rangone
  • Gérard Frantz
  • Véronique Imbert
  • Aymeric Peilleron
  • Océane Gentile
  • Bruno Willemann
  • Candice Pizzo
  • Jean-Philippe Blaty
  • Sophie Morel
  • Franck Donadio
  • Elsa Fernandes Barbosa
  • Gérard Gorgos
  • Virginie Goll
  • Michel Duplissy
  • Camille Gasque
  • Michel Cailluet
  • Laurence Geoffroy
  • Jean-Michel Martinez
  • Jeanne Duplissy
  • Joseph Martin
  • Yvette Juarez
  • Joseph d'Ambrini
  • Michèle Martin
  • Philippe Cecchi
  • Christine Lieto
  • Paul Sebbagh
  • Yolande Lauzen
  • Max Orand
Gregory Bouchet
Gregory Bouchet Liste divers centre
ENGAGES POUR VOUS ET AVEC VOUS
  • Gregory Bouchet
  • Caroline Tchelekian
  • Alain Pons
  • Agnes Amiel
  • Pierre Tonarelli
  • Sophie Chave
  • Claude Farci
  • Martine Nozieres
  • Claude Kasbarian
  • Audrey Giallo
  • Jean-Yves Paletti
  • Brigitte Calafat
  • Eric Martin
  • Ambre Scognamiglio
  • Julien Dardennes
  • Karine Peri
  • Noureddine Boulabeiz
  • Laure Feuilladieu
  • Vincent Leuca
  • Stephanie Data
  • Yahya Benasaid
  • Lisa Parola
  • Christopher Armaganian
  • Celine Clap
  • Jean-Pierre Lacoste
  • Sandra Puggioni
  • Bernard Zaragoza
  • Emmanuelle Coron
  • François Morelli
  • Carine Vassalo
  • Marc Herve
  • Brigitte Grassi
  • Gerard Patot
  • Marielle Mialet
  • Gerard Valat
Maximilien Fusone
Maximilien Fusone Liste d'extrême droite
Rassemblement
  • Maximilien Fusone
  • Émeline Coch
  • Jean-Luc Giraud
  • Magali Kerbart
  • Jérome Vonfeld
  • Christiane Di Vuolo
  • Vincent Ferretti
  • Nadine Legal
  • Jean-Guy Vette
  • Béatrice Rizzo
  • Jean-Jacques Louedec
  • Maeva Trucy
  • Antony Loussararian
  • Viviane Verdollin
  • Laurent Catani
  • Simone Bru
  • Patrice Feve
  • Sophie Boissiere
  • Frédéric Gazzano
  • Emma Gabriele
  • Alain Maziere
  • Marine Martin
  • Jordane Regnier
  • Clara Torres
  • Philippe Sanchez
  • Jessica Munoz
  • Alain Scarpone
  • Maureen Collegia
  • Patrice Lannez
  • Eloise Sirol
  • Raphael Capurri
  • Anais Pirlian
  • Jean-Jacques Aycaguer
  • Hélène Maiga
  • Lyonel Joubeaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau

Tête de listeListe Voix % des voix
Gregory BOUCHET
Gregory BOUCHET (Ballotage) ENGAGES POUR VOUS ET AVEC VOUS 		2 641 24,20%
Romain AMARO
Romain AMARO (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES PENNES MIRABEAU 		2 513 23,02%
Maximilien FUSONE
Maximilien FUSONE (Ballotage) Rassemblement 		2 273 20,82%
Jean-Philippe MUSSO
Jean-Philippe MUSSO (Ballotage) LES PENNES MIRABEAU DEMAIN 		2 144 19,64%
Hervé FABRE-AUBRESPY
Hervé FABRE-AUBRESPY (Ballotage) POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE 		1 344 12,31%
Participation au scrutin Les Pennes-Mirabeau
Taux de participation 61,06%
Taux d'abstention 38,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 11 116

Source : ministère de l’Intérieur

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