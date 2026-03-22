Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Pennes-Mirabeau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Pennes-Mirabeau.
L'actu des élections municipales 2026 aux Pennes-Mirabeau
11:50 - Que disaient les résultats de l'élection municipale aux Pennes-Mirabeau il y a une semaine ?
Dans le cadre du premier tour des municipales aux Pennes-Mirabeau, c'est Gregory Bouchet (Divers centre) qui a pris la pole position en rassemblant 24,20 % des voix. Dans son sillage, Romain Amaro (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 23,02 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Maximilien Fusone, étiqueté Extrême droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Jean-Philippe Musso, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 19,64 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation aux Pennes-Mirabeau, le vote a vu 61,06 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Pennes-Mirabeau
Le deuxième tour des élections municipales aux Pennes-Mirabeau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Philippe Musso
Liste divers gauche
LES PENNES MIRABEAU DEMAIN
|
|
Romain Amaro
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR LES PENNES MIRABEAU
|
|
Hervé Fabre-Aubrespy
Liste du Rassemblement National
POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE
|
|
Gregory Bouchet
Liste divers centre
ENGAGES POUR VOUS ET AVEC VOUS
|
|
Maximilien Fusone
Liste d'extrême droite
Rassemblement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gregory BOUCHET (Ballotage) ENGAGES POUR VOUS ET AVEC VOUS
|2 641
|24,20%
|Romain AMARO (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES PENNES MIRABEAU
|2 513
|23,02%
|Maximilien FUSONE (Ballotage) Rassemblement
|2 273
|20,82%
|Jean-Philippe MUSSO (Ballotage) LES PENNES MIRABEAU DEMAIN
|2 144
|19,64%
|Hervé FABRE-AUBRESPY (Ballotage) POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE
|1 344
|12,31%
|Participation au scrutin
|Les Pennes-Mirabeau
|Taux de participation
|61,06%
|Taux d'abstention
|38,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|11 116
Source : ministère de l’Intérieur
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