Résultat municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau (13170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Pennes-Mirabeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Pennes-Mirabeau, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gregory BOUCHET ENGAGES POUR VOUS ET AVEC VOUS
|2 641
|24,20%
|Romain AMARO ENSEMBLE POUR LES PENNES MIRABEAU
|2 513
|23,02%
|Maximilien FUSONE Rassemblement
|2 273
|20,82%
|Jean-Philippe MUSSO LES PENNES MIRABEAU DEMAIN
|2 144
|19,64%
|Hervé FABRE-AUBRESPY POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE
|1 344
|12,31%
|Participation au scrutin
|Les Pennes-Mirabeau
|Taux de participation
|61,06%
|Taux d'abstention
|38,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|11 116
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales des Pennes-Mirabeau en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 aux Pennes-Mirabeau
19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi aux Pennes-Mirabeau
Comment la population des Pennes-Mirabeau peut-elle influencer les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,65%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 723 € par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 12359 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,61%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction aux Pennes-Mirabeau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,22% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.
17:57 - Le RN tente toujours plus les électeurs des Pennes-Mirabeau
Le Rassemblement national cumulait 18,37% des bulletins exprimés lors des élections locales aux Pennes-Mirabeau en 2020. Il revendiquait au second tour 11,58% des bulletins exprimés. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 38,38% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,42% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 42,28% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 64,59% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 52,27% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 58,84% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 67,76% le dimanche suivant, et un siège remporté par Marc Pena.
16:58 - À quel niveau se situe l'abstention aux Pennes-Mirabeau ?
En ce jour de municipale aux Pennes-Mirabeau, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 59,53 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 40,47 %) alors que le scrutin avait lieu en pleine épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche fixé à 25,24 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,31 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,42 % au premier tour, contre 55,17 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Les Pennes-Mirabeau comme une contrée assez abstentionniste.
15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Pennes-Mirabeau il y a deux ans
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent aux Pennes-Mirabeau. Les élections européennes de juin 2024 aux Pennes-Mirabeau avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,27%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,31% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives aux Pennes-Mirabeau avaient ensuite placé en tête Hervé Fabre-Aubrespy (Rassemblement National) avec 58,84% au premier tour, devant Marc Pena (Union de la gauche) avec 19,02%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hervé Fabre-Aubrespy culminant à 67,76% des voix sur place.
14:57 - Dernière présidentielle aux Pennes-Mirabeau : les résultats à analyser
Lors des législatives de 2022, les votants de Les Pennes-Mirabeau accordaient leurs suffrages à Hervé Fabre-Aubrespy (RN) avec 42,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,59% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Les Pennes-Mirabeau privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (38,38%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 19,21%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en donnant 61,42% pour Marine Le Pen, contre 38,58% pour d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Les Pennes-Mirabeau se positionne comme un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - Les premières élections municipales aux Pennes-Mirabeau depuis la réforme fiscale
Pour ce qui concerne les contributions locales aux Pennes-Mirabeau, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 092 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 989 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 45,24 % en 2024 (contre 28,04 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 180 100 euros en 2024, en net recul par rapport aux 4 545 260 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 15,97 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Les résultats des dernières élections aux Pennes-Mirabeau
Il peut s'avérer éclairant d'analyser les résultats du dernier scrutin municipal aux Pennes-Mirabeau. Lors du premier rendez-vous électoral, Michel Amiel (Divers centre) a fait la course en tête en recueillant 40,97% des voix. En deuxième position, Romain Amaro (Divers droite) a engrangé 1 867 bulletins valides (27,03%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Michel Amiel l'a finalement emporté avec 3 201 bulletins (44,36%), face à Romain Amaro rassemblant 35,03% des électeurs inscrits et Maximilien Fusone avec 11,58% des voix. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Romain Amaro a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 661 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Les municipales aux Pennes-Mirabeau, c'est aujourd'hui
Les 17 bureaux de vote de la ville des Pennes-Mirabeau sont accessibles jusqu'à 18 h pour accueillir les électeurs. Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le deuxième tour avait été reporté en raison de la crise du covid. La liste des candidats aux municipales 2026 aux Pennes-Mirabeau a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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