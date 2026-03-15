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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi aux Pennes-Mirabeau Comment la population des Pennes-Mirabeau peut-elle influencer les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,65%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 723 € par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 12359 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,61%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction aux Pennes-Mirabeau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,22% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN tente toujours plus les électeurs des Pennes-Mirabeau Le Rassemblement national cumulait 18,37% des bulletins exprimés lors des élections locales aux Pennes-Mirabeau en 2020. Il revendiquait au second tour 11,58% des bulletins exprimés. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 38,38% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,42% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 42,28% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 64,59% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 52,27% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 58,84% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 67,76% le dimanche suivant, et un siège remporté par Marc Pena.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention aux Pennes-Mirabeau ? En ce jour de municipale aux Pennes-Mirabeau, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 59,53 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 40,47 %) alors que le scrutin avait lieu en pleine épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche fixé à 25,24 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,31 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,42 % au premier tour, contre 55,17 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Les Pennes-Mirabeau comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Pennes-Mirabeau il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent aux Pennes-Mirabeau. Les élections européennes de juin 2024 aux Pennes-Mirabeau avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,27%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,31% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives aux Pennes-Mirabeau avaient ensuite placé en tête Hervé Fabre-Aubrespy (Rassemblement National) avec 58,84% au premier tour, devant Marc Pena (Union de la gauche) avec 19,02%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hervé Fabre-Aubrespy culminant à 67,76% des voix sur place.

14:57 - Dernière présidentielle aux Pennes-Mirabeau : les résultats à analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Les Pennes-Mirabeau accordaient leurs suffrages à Hervé Fabre-Aubrespy (RN) avec 42,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,59% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Les Pennes-Mirabeau privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (38,38%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 19,21%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en donnant 61,42% pour Marine Le Pen, contre 38,58% pour d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Les Pennes-Mirabeau se positionne comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les premières élections municipales aux Pennes-Mirabeau depuis la réforme fiscale Pour ce qui concerne les contributions locales aux Pennes-Mirabeau, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 092 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 989 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 45,24 % en 2024 (contre 28,04 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 180 100 euros en 2024, en net recul par rapport aux 4 545 260 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 15,97 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Les résultats des dernières élections aux Pennes-Mirabeau Il peut s'avérer éclairant d'analyser les résultats du dernier scrutin municipal aux Pennes-Mirabeau. Lors du premier rendez-vous électoral, Michel Amiel (Divers centre) a fait la course en tête en recueillant 40,97% des voix. En deuxième position, Romain Amaro (Divers droite) a engrangé 1 867 bulletins valides (27,03%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Michel Amiel l'a finalement emporté avec 3 201 bulletins (44,36%), face à Romain Amaro rassemblant 35,03% des électeurs inscrits et Maximilien Fusone avec 11,58% des voix. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Romain Amaro a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 661 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.