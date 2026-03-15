Résultat municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau (13170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Pennes-Mirabeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Pennes-Mirabeau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Pennes-Mirabeau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gregory BOUCHET
Gregory BOUCHET ENGAGES POUR VOUS ET AVEC VOUS 		2 641 24,20%
Romain AMARO
Romain AMARO ENSEMBLE POUR LES PENNES MIRABEAU 		2 513 23,02%
Maximilien FUSONE
Maximilien FUSONE Rassemblement 		2 273 20,82%
Jean-Philippe MUSSO
Jean-Philippe MUSSO LES PENNES MIRABEAU DEMAIN 		2 144 19,64%
Hervé FABRE-AUBRESPY
Hervé FABRE-AUBRESPY POUR UNE VILLE SÛRE ET BIEN GÉRÉE 		1 344 12,31%
Participation au scrutin Les Pennes-Mirabeau
Taux de participation 61,06%
Taux d'abstention 38,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 11 116

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines des Pennes-Mirabeau

En savoir plus sur Les Pennes-Mirabeau