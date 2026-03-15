Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé

Tête de listeListe
Didier Lizé
Didier Lizé Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Didier Lizé
  • Brigitte Poirier
  • David Desportes
  • Hélène Depierre
  • Gaëtan Goude
  • Monique Boutin
  • Christophe Ristor
  • Christelle Garel
  • Rémy Pouillart
  • Luce Ouvrard
  • Khemaïs Chefaï
  • Isabelle Pouillart
  • Xavier Gayoux
  • Sarah Dambo
  • Aorélian Buors
  • Marie Chatelain
  • Jean-Luc Fourier
  • Sylvie Moreau
  • Daniel Gautier
  • Monique Thifine
  • Key Ntumba
  • Nicole Poirier
  • Pierre-Alain Aube
  • Céline Artignan
  • Franck Piou
  • Jocelyne Colin
  • Julien Billard
  • Christine Blouin
  • Christophe Touzeau
  • Véronique Goude
  • Jean-Pierre Feufeu
  • Josiane Roy
  • Yves Lombard
  • Jeanne Villemin
Florence Raymond Augier
Florence Raymond Augier Liste d'extrême-gauche
Les Ponts de Cé Populaire et citoyenne
  • Florence Raymond Augier
  • Virgile Berthault
  • Aména Moussa
  • Luc Delrue
  • Annie Sauton
  • Sébastien Lubert
  • Myriam Audenaert
  • Antoine Seyeux
  • Sandra Emery
  • Daniel Pousada
  • Dominique Paquereau
  • Tarik Moujib
  • Emilie Launay
  • Rémi Péan
  • Marie-Claude Victor
  • Alexandre Mottin
  • Zoé Maltot
  • Martin Bachelier
  • Véronique Mollé Berthault
  • Abdelwalid Yata
  • Eglantine Poupin
  • Nathanaël Rexand
  • Danielle Brossier
  • Frédéric Tardieu
  • Sylvie Legeay
  • André Augier
  • Shirley Beauducel
  • Constantin Berthault
  • Anne Maugin
  • Antoine Morais
  • Kanza Hamidi
  • Patrick Seyeux
  • Anne Denecheau
Jean-Paul Pavillon
Jean-Paul Pavillon Liste divers gauche
Les Ponts-de-Cé, l'Avenir Partagé
  • Jean-Paul Pavillon
  • Sophie Beauclair
  • Vincent Guibert
  • Sylvie Peneau
  • Robert Gérard Desoeuvre
  • Emilie Pushparaj
  • Mohamed Frakso
  • Christine Corbillon
  • Bruno Baron-Guichard
  • Delphine Lecomte
  • Patrick Boisdron
  • Dominique Danilo
  • Philippe Rochais
  • Albane Collobert
  • Thierry Georges Lhuissier
  • Chloé Faouzi
  • Olivier Caillé
  • Elodie Landreau
  • Kamal Regragui
  • Jessica Samba
  • Christophe Lambert
  • Claire Françoise Deletang
  • Julien Lecacheur
  • Fabienne Rosaenz
  • Xavier Gautheron
  • Shaïnon Plasson
  • Maxime Chouteau
  • Nathalie Aumiaux
  • Anthony Marchand
  • Stéphanie Prévot
  • José Vergara
  • Stephanie Degas
  • Xavier Gary
  • Hélène Marie Madeleine Normand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Pavillon
Jean-Paul Pavillon (32 élus) Les ponts-de-cé l'avenir partagé 		2 640 89,67%
  • Jean-Paul Pavillon
  • Édith Chouteau
  • Vincent Guibert
  • Valérie Lioton
  • Jean-Philippe Vigner
  • Emilie Boyer
  • Robert Desoeuvre
  • Michèle Rebillard
  • René Raveleau
  • Sylvie Peneau
  • Mohamed Frakso
  • Corinne Picard
  • Philippe Rochais
  • Danielle Langlois
  • Philippe Laborderie
  • Françoise Guillet
  • Yohan Gaillard
  • Delphine Lecomte
  • Kamal Regragui
  • Corinne Sourice
  • Julien Lecacheur
  • Claire Delétang
  • Thierry Lhuissier
  • Emilie Pushparaj
  • Jérôme Souilhé
  • Aude Yannou
  • Xavier Gautheron
  • Christine Corbillon Derosier
  • Gérald Boussicault
  • Jacqueline Réthoré
  • Louis-Pierre Parenteau
  • Sophie Beauclair
Didier Lizé
Didier Lizé (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		304 10,32%
  • Didier Lizé
Participation au scrutin Les Ponts-de-Cé
Taux de participation 32,61%
Taux d'abstention 67,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 140

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bigot
Joël Bigot (25 élus) Les ponts de cé, une ambition partagée 		2 735 49,93%
  • Joël Bigot
  • Céline Harou
  • Jean-Paul Pavillon
  • Édith Chouteau
  • Vincent Guibert
  • Jacqueline Bréchet
  • René Raveleau
  • Valérie Lioton
  • Robert Desoeuvre
  • Liza Fontanille
  • Olivier Caillé
  • Annie Roussel
  • Jean-Philippe Vigner
  • Michèle Rebillard
  • Jacques Minetto
  • Martine Davy
  • Philippe Rochais
  • Danielle Langlois
  • Pierre Van Den Branden
  • Sophie Clair
  • Mohamed Frakso
  • Jocelyne Dupuis
  • Christian Roissé
  • Leïla Mouillé
  • Lylian Agator
David Colin
David Colin (7 élus) Osons les ponts de cé autrement 		2 233 40,77%
  • David Colin
  • Sylvie Froger
  • Pierre Deremaux
  • Christelle Auffret
  • Jean-Claude Quettier
  • Nathalie Buteau
  • Thierry Cavy
Didier Bourdin
Didier Bourdin (1 élu) Démocratie communale 		509 9,29%
  • Didier Bourdin
Participation au scrutin Les Ponts-de-Cé
Taux de participation 61,34%
Taux d'abstention 38,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,45%
Nombre de votants 5 673

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bigot
Joël Bigot Les ponts de cé, une ambition partagée 		2 623 48,49%
David Colin
David Colin Osons les ponts de cé autrement 		1 991 36,80%
Didier Bourdin
Didier Bourdin Démocratie communale 		575 10,63%
Didier Lizé
Didier Lizé Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		220 4,06%
Participation au scrutin Les Ponts-de-Cé
Taux de participation 60,74%
Taux d'abstention 39,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 5 617

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