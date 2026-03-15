Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Ponts-de-Cé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Ponts-de-Cé.
L'actu des élections municipales 2026 aux Ponts-de-Cé
13:46 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts locaux aux Ponts-de-Cé ?
Aux Ponts-de-Cé, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 061 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 869 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 47,13 % en 2024 (contre 24,50 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 240 720 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,87648 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,93 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. En outre, le foncier non bâti est toujours taxé à un peu moins de 48,07 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020 (la moyenne au niveau national se situant au-delà de 40 %). Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée à un taux inchangé de 7,60 % environ en 2024 (le taux moyen national atteint aux environs de 9,5 %).
11:59 - Le résultat de la liste "Les Ponts-De-Cé L'avenir Partagé" aux élections municipales de 2020 aux Ponts-de-Cé
Les résultats des précédentes élections municipales aux Ponts-de-Cé ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, Jean-Paul Pavillon (Divers gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 89,67% des suffrages. Sur la seconde marche, Didier Lizé (Extrême gauche) a capté 10,32% des voix. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 aux Ponts-de-Cé, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote aux Ponts-de-Cé
Les 11 bureaux de vote de la ville des Ponts-de-Cé ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales aux Ponts-de-Cé. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé
|Tête de listeListe
|
Didier Lizé
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Florence Raymond Augier
Liste d'extrême-gauche
Les Ponts de Cé Populaire et citoyenne
|
|
Jean-Paul Pavillon
Liste divers gauche
Les Ponts-de-Cé, l'Avenir Partagé
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Pavillon (32 élus) Les ponts-de-cé l'avenir partagé
|2 640
|89,67%
|
|Didier Lizé (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|304
|10,32%
|
|Participation au scrutin
|Les Ponts-de-Cé
|Taux de participation
|32,61%
|Taux d'abstention
|67,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 140
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bigot (25 élus) Les ponts de cé, une ambition partagée
|2 735
|49,93%
|
|David Colin (7 élus) Osons les ponts de cé autrement
|2 233
|40,77%
|
|Didier Bourdin (1 élu) Démocratie communale
|509
|9,29%
|
|Participation au scrutin
|Les Ponts-de-Cé
|Taux de participation
|61,34%
|Taux d'abstention
|38,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,45%
|Nombre de votants
|5 673
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bigot Les ponts de cé, une ambition partagée
|2 623
|48,49%
|David Colin Osons les ponts de cé autrement
|1 991
|36,80%
|Didier Bourdin Démocratie communale
|575
|10,63%
|Didier Lizé Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|220
|4,06%
|Participation au scrutin
|Les Ponts-de-Cé
|Taux de participation
|60,74%
|Taux d'abstention
|39,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|5 617
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