Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé : les infos en direct

Programme de Florence Raymond Augier à Les Ponts-de-Cé (Les Ponts de Cé Populaire et citoyenne)

Politique de rupture

La liste des Ponts-de-Cé se positionne contre les politiques d’austérité, notamment celles soutenues par le gouvernement de Macron. Elle est composée de militants de la France Insoumise et de citoyens engagés, souhaitant impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. Le projet met l'accent sur la démocratie directe pour favoriser une politique plus inclusive et participative.

Démocratie participative

Il est proposé de transformer les comités de quartier en conseils de quartier pour renforcer leur pouvoir et leur rôle dans la vie locale. Des votations citoyennes seront organisées pour permettre aux habitants de s'exprimer sur des sujets importants. Cette initiative vise à donner une voix réelle aux citoyens et à améliorer leur quotidien.

Bifurcation écologique

Le projet de bifurcation écologique vise à généraliser les cantines bios et à promouvoir les produits locaux dans la commune. Des actions telles que la végétalisation des espaces publics et le renforcement de l'autopartage sont envisagées pour encourager un mode de vie durable. L'aménagement des berges de l'Authion sera également une priorité pour valoriser le patrimoine local.

Vivre ensemble

Le développement d'un bar associatif vise à créer un lieu convivial et intergénérationnel pour les habitants des Ponts-de-Cé. Un dispositif "zéro chômeur de longue durée" sera mis en place pour aider les personnes éloignées du marché du travail. La municipalisation de l'accueil des tout-petits et l'ouverture de nouvelles structures d'accueil sont également des objectifs clés pour favoriser le vivre ensemble.