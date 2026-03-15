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19:21 - Les Ponts-de-Cé : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Comment la population des Ponts-de-Cé peut-elle impacter le résultat des municipales ? Dans l'agglomération, 16,16% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,88% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 626 euros/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 7006 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,79%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Ponts-de-Cé mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,22% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN aux Ponts-de-Cé Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales aux Ponts-de-Cé il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 15,15% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 28,41% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 11,21% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, aux Ponts-de-Cé comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 20,74% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 22,44% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 25,07% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention aux Ponts-de-Cé au crible Au soir des élections municipales 2026, la valeur de la participation pèsera sur les résultats des Ponts-de-Cé. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 3 140 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 32,61 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, l'épidémie de coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 7 464 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,44 % de participation. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 52,24 % en 2022, a fortement grossi pour atteindre 71,24 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 55,16 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 aux Ponts-de-Cé Les Européennes de 2024 aux Ponts-de-Cé avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (20,74%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 19,80% des voix. Stella Dupont (Ensemble !) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés aux Ponts-de-Cé près d'un mois plus tard avec 33,78%. Léo Metayer (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 29,38%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stella Dupont culminant à 45,79% des votes sur place. La préférence des électeurs des Les Ponts-de-Cé a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans aux Ponts-de-Cé ? Lors des législatives de 2022, les votants de Les Ponts-de-Cé soutenaient en priorité Stella Dupont (Ensemble !) avec 39,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stella Dupont virant de nouveau en tête avec 57,30% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle aux Ponts-de-Cé voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 36,16% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,57%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,59% pour Emmanuel Macron, contre 28,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Les Ponts-de-Cé comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts locaux aux Ponts-de-Cé ? Aux Ponts-de-Cé, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 061 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 869 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 47,13 % en 2024 (contre 24,50 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 240 720 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,87648 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,93 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. En outre, le foncier non bâti est toujours taxé à un peu moins de 48,07 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020 (la moyenne au niveau national se situant au-delà de 40 %). Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée à un taux inchangé de 7,60 % environ en 2024 (le taux moyen national atteint aux environs de 9,5 %).

11:59 - Le résultat de la liste "Les Ponts-De-Cé L'avenir Partagé" aux élections municipales de 2020 aux Ponts-de-Cé Les résultats des précédentes élections municipales aux Ponts-de-Cé ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, Jean-Paul Pavillon (Divers gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 89,67% des suffrages. Sur la seconde marche, Didier Lizé (Extrême gauche) a capté 10,32% des voix. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 aux Ponts-de-Cé, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.