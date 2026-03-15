Résultat municipale 2026 aux Ponts-de-Cé (49130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Ponts-de-Cé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Ponts-de-Cé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul PAVILLON
Jean-Paul PAVILLON (32 élus) Les Ponts-de-Cé, l'Avenir Partagé 		4 112 84,30%
  • Jean-Paul PAVILLON
  • Sophie BEAUCLAIR
  • Vincent GUIBERT
  • Sylvie PENEAU
  • Robert Gérard DESOEUVRE
  • Emilie PUSHPARAJ
  • Mohamed FRAKSO
  • Christine CORBILLON
  • Bruno BARON-GUICHARD
  • Delphine LECOMTE
  • Patrick BOISDRON
  • Dominique DANILO
  • Philippe ROCHAIS
  • Albane COLLOBERT
  • Thierry Georges LHUISSIER
  • Chloé FAOUZI
  • Olivier CAILLÉ
  • Elodie LANDREAU
  • Kamal REGRAGUI
  • Jessica SAMBA
  • Christophe LAMBERT
  • Claire Françoise DELETANG
  • Julien LECACHEUR
  • Fabienne ROSAENZ
  • Xavier GAUTHERON
  • Shaïnon PLASSON
  • Maxime CHOUTEAU
  • Nathalie AUMIAUX
  • Anthony MARCHAND
  • Stéphanie PRÉVOT
  • José VERGARA
  • Stephanie DEGAS
Florence RAYMOND AUGIER
Florence RAYMOND AUGIER (1 élu) Les Ponts de Cé Populaire et citoyenne 		515 10,56%
  • Florence RAYMOND AUGIER
Didier LIZÉ
Didier LIZÉ Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		251 5,15%
Participation au scrutin Les Ponts-de-Cé
Taux de participation 52,72%
Taux d'abstention 47,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 5 220

Source : ministère de l’Intérieur

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