Résultat municipale 2026 aux Ponts-de-Cé (49130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Ponts-de-Cé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Ponts-de-Cé, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ponts-de-Cé [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul PAVILLON (32 élus) Les Ponts-de-Cé, l'Avenir Partagé
|4 112
|84,30%
|
|Florence RAYMOND AUGIER (1 élu) Les Ponts de Cé Populaire et citoyenne
|515
|10,56%
|
|Didier LIZÉ Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|251
|5,15%
|Participation au scrutin
|Les Ponts-de-Cé
|Taux de participation
|52,72%
|Taux d'abstention
|47,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Nombre de votants
|5 220
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 aux Ponts-de-Cé [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales des Ponts-de-Cé en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 aux Ponts-de-Cé
19:21 - Les Ponts-de-Cé : démographie et socio-économie impactent les élections municipales
Comment la population des Ponts-de-Cé peut-elle impacter le résultat des municipales ? Dans l'agglomération, 16,16% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,88% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 626 euros/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 7006 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,79%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Ponts-de-Cé mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,22% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.
17:57 - Les chiffres clés du vote RN aux Ponts-de-Cé
Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales aux Ponts-de-Cé il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 15,15% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 28,41% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 11,21% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, aux Ponts-de-Cé comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 20,74% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 22,44% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 25,07% lors du vote final.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention aux Ponts-de-Cé au crible
Au soir des élections municipales 2026, la valeur de la participation pèsera sur les résultats des Ponts-de-Cé. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 3 140 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 32,61 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, l'épidémie de coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 7 464 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,44 % de participation. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 52,24 % en 2022, a fortement grossi pour atteindre 71,24 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 55,16 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter.
15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 aux Ponts-de-Cé
Les Européennes de 2024 aux Ponts-de-Cé avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (20,74%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 19,80% des voix. Stella Dupont (Ensemble !) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés aux Ponts-de-Cé près d'un mois plus tard avec 33,78%. Léo Metayer (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 29,38%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stella Dupont culminant à 45,79% des votes sur place. La préférence des électeurs des Les Ponts-de-Cé a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans aux Ponts-de-Cé ?
Lors des législatives de 2022, les votants de Les Ponts-de-Cé soutenaient en priorité Stella Dupont (Ensemble !) avec 39,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stella Dupont virant de nouveau en tête avec 57,30% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle aux Ponts-de-Cé voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 36,16% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,57%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,59% pour Emmanuel Macron, contre 28,41% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Les Ponts-de-Cé comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts locaux aux Ponts-de-Cé ?
Aux Ponts-de-Cé, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 061 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 869 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 47,13 % en 2024 (contre 24,50 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 240 720 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,87648 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,93 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. En outre, le foncier non bâti est toujours taxé à un peu moins de 48,07 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020 (la moyenne au niveau national se situant au-delà de 40 %). Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée à un taux inchangé de 7,60 % environ en 2024 (le taux moyen national atteint aux environs de 9,5 %).
11:59 - Le résultat de la liste "Les Ponts-De-Cé L'avenir Partagé" aux élections municipales de 2020 aux Ponts-de-Cé
Les résultats des précédentes élections municipales aux Ponts-de-Cé ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, Jean-Paul Pavillon (Divers gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 89,67% des suffrages. Sur la seconde marche, Didier Lizé (Extrême gauche) a capté 10,32% des voix. Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 aux Ponts-de-Cé, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote aux Ponts-de-Cé
Les 11 bureaux de vote de la ville des Ponts-de-Cé ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales aux Ponts-de-Cé. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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