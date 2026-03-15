Résultat municipale 2026 aux Premiers Sapins (25580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Premiers Sapins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Premiers Sapins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Premiers Sapins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-François BERNARD
Pierre-François BERNARD (18 élus) Les Premiers Sapins : Liens Proximité Services 		484 52,95%
  • Pierre-François BERNARD
  • Alice DELACHAUX
  • Thierry DEFONTAINE
  • Mélanie PARIS
  • Pierre COULOT
  • Sandra LAMY
  • Jean-Luc ODIN
  • Marie-Pierre PARRIAUX
  • Nicolas VIPREY
  • Emmanuelle GIRET
  • Didier GIRARDET
  • Mathilde BARBIER
  • Christian MARY
  • Louise DUTRIEUX
  • Frédéric BRASS
  • Marie CASSARD
  • Bruno RABEMANANTSOA
  • Edith DELACROIX
Arlette PATTON
Arlette PATTON (5 élus) Proches de vous,fidèles à nos racines 		430 47,05%
  • Arlette PATTON
  • Patrice MERCIER
  • Roselyne COULOT
  • Alain Georges Martial TROUF
  • Aurélie DUBOURG
Participation au scrutin Les Premiers Sapins
Taux de participation 76,72%
Taux d'abstention 23,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 949

Source : ministère de l’Intérieur

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