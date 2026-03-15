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19:17 - Les Premiers Sapins : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville des Premiers Sapins, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 30 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,77%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 919 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,37%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,16%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation aux Premiers Sapins mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,38% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN aux Premiers Sapins Le RN n'était pas représenté à la dernière municipale aux Premiers Sapins en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 25,55% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 46,72% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 17,20% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, aux Premiers Sapins comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 34,78% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 36,81% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,84% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre aux Premiers Sapins aux municipales ? L'abstention des électeurs aux Premiers Sapins sera l'un des tournants de ces municipales 2026. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 45,75 % des inscrits, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 17,25 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 43,67 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 23,42 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 36,72 % d'abstention. En prenant du recul, les chiffres esquissent à l'arrivée une contrée où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Premiers Sapins : retour sur les derniers scrutins en date Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives aux Premiers Sapins au printemps 2024 avec 36,81%. Annie Genevard (Les Républicains) était à la deuxième place avec 33,45%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Annie Genevard (Les Républicains), avec 57,16%. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (34,78%). L'orientation des électeurs des Les Premiers Sapins a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Premiers Sapins : rappel des résultats de la dernière présidentielle en date La synthèse des votes de 2022 dépeint Les Premiers Sapins comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Les Premiers Sapins accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,77%, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 25,55%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 53,28% pour Emmanuel Macron, contre 46,72% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Les Premiers Sapins accordaient leurs suffrages à Annie Genevard (LR) avec 41,01% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annie Genevard virant de nouveau en tête avec 71,12% des voix.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale aux Premiers Sapins Avec la montée des prélèvements locaux aux Premiers Sapins, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,77 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 37 410 € la même année. Un apport qui est loin des 257 150 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux aux Premiers Sapins est passé à 32,71 % en 2024 (contre 13,72 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal aux Premiers Sapins a atteint 573 euros en 2024 (contre 560 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales aux Premiers Sapins ? Se pencher sur les scores de la dernière élection municipale aux Premiers Sapins peut s'avérer intéressant. Seule en lice, 'Vivre et faire ensemble aux premiers sapins' a naturellement recueilli 377 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 aux Premiers Sapins, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche, le défi sera de voir si une réelle opposition réussit à s'organiser. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).