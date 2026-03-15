Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne : les infos en direct

Anthony Bourget Liste divers droite

Pour les SABLAIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Anthony Bourget Programme de Anthony Bourget à Les Sables-d'Olonne (Pour les SABLAIS) Confiance et Gestion Il est essentiel de rétablir la confiance des citoyens par une gestion claire de l'argent public. Cela inclut la mise en place de conditions favorables pour travailler dans la ville. Une transparence accrue est nécessaire pour renforcer le lien entre les élus et les habitants. Sécurité et Police La sécurité des citoyens est une priorité, avec la présence de policiers municipaux sur le terrain. Ces agents seront visibles à pied et durant les horaires sensibles pour rassurer la population. Une approche proactive est essentielle pour garantir un environnement sûr. Logement et Accessibilité Il est crucial de prioriser l'accès au logement pour les jeunes et les familles. Cela permettra de répondre aux besoins croissants en matière de logement dans la ville. Un effort concerté pour développer des solutions de logement abordables est nécessaire. Vie Urbaine Animée Retrouver un centre-ville vivant et animé est un objectif majeur. Cela implique de soutenir le commerce local et d'encourager des activités tout au long de l'année. Un centre-ville dynamique contribue à la qualité de vie des habitants et attire les visiteurs.

Anthony Bourget

Karine Guevel

François Boche

Emmanuelle Mallard

Baptiste Laplace

Aline David

Hervé Legal

Véronique Lanot

Jean Noël Landais

Geneviéve Fontaine

Jean Dieu

Laure Raimbaud

Alain Bach

Alexandrine Jacob

Philippe Ratier

Elise Brûlard

Wilfrid Aguiar

Anaïs Jason

Georges Guillard

Annie Ducos

Cédric Moreau

Charlotte Faucoeur

Ludovic Mandin

Sylvie Robin

Jean Paul Valanchon

Isabelle Dupire Willette

Olivier Dupont

Laurence Dubillot

Philippe Perreau

Bérangére Fuzeau

Patrick Joly

Fredy Berger

Olivier Pivert

Virginie Serres

Matys Pillot

Nathalie Morlot

Gwenaël Rambaud

Christine Flament

Vincent Bechet

Marie-Rose Girondeau

Ollivier Jacob

Brigitte Mandres

Richard Boissinot

Annick Viguier

Pascal Arrive

Nicolas Chénéchaud Liste divers droite

AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nicolas Chénéchaud Programme de Nicolas Chénéchaud à Les Sables-d'Olonne (AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR) Sécurité La sécurité des Sablais est une priorité essentielle, avec des mesures concrètes mises en place. Des caméras de surveillance aux entrées de la ville permettent de détecter les véhicules recherchés, assurant ainsi une protection accrue. De plus, la présence de policiers dans les transports en commun rassure les familles, notamment aux heures de pointe. Santé Faciliter l'accès aux soins est un objectif majeur pour la municipalité. La création d'une nouvelle maison médicale à La Chaume et d'un centre de soins dentaires répond à ce besoin. Une équipe spécialisée en dermatologie viendra également compléter l'offre de soins pour tous les Sablais. Qualité de vie Améliorer la qualité de vie des habitants est une action quotidienne. Un plan de rénovation des rues et un service de transport à la demande sont prévus pour répondre aux besoins des Sablais. De plus, la création de logements accessibles aux jeunes actifs et de nouvelles infrastructures comme une médiathèque et une école sont également envisagées. Identité sablaise Préserver l'identité et le patrimoine sablais est fondamental pour la municipalité. Des projets de renaturation et de création de nouveaux espaces verts, comme une forêt de 110 hectares, sont en cours. La restauration de monuments historiques, tels que la Tour d'Arundel et les églises locales, est également une priorité pour maintenir la mémoire et les traditions de la ville.

Nicolas Chénéchaud

Christine Cougnaud-Schnellbügel

Donatien Chereau

Annie Comparat

Ludovic Lemarchand

Corine Gino

Gérard Hecht

Chantal Joulain

Patrick Hocquard

Sabrina Remaud-Neveu

Jean-François Dejean

Laure Hamel-Aubin

Loïc Péron

Lucette Rousseau

Didier Hamon

Camille Genuyt

Jean-Pierre Chapalain

Pascale Tingaud

Jean-Eudes Cassès

Diane Oudin

Pierre-Henri Bertoye

Isabelle Vrain

Gérard Mongellaz

Francine Vrignon

David Lefebvre

Sandra Huguet

Jacques Lebrevelec

Charlotte Gerbaud Glotin

Jérémie Prouteau

Sophie Laderriere

Théo Seiller

Claire Brandet

Bruno Rivalland

Françoise Leprince

Alexandre Méziere

Geneviève Nauleau

Jean-Luc Poineuf

Leczinska Mornet

David Bossard

Bérengère Baranger

Jean-Yves Pedelagrade

Béatrice Thimonier

Nicolas Chaigne

Maryse Laine

Yoan Dubuc

Martine Pineau

Maurice Genebrier

Philippe Comte Liste divers centre

CAP SUR L'HONNÊTETÉ ET LA TRANSPARENCE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Comte Programme de Philippe Comte à Les Sables-d'Olonne (CAP SUR L'HONNÊTETÉ ET LA TRANSPARENCE) Impôts et finances Un audit indépendant des comptes de la ville sera réalisé dès le début du mandat pour assurer la transparence financière. L'objectif est d'arrêter les projets dispendieux et de réduire le train de vie de la municipalité. Aucune augmentation des impôts locaux n'est prévue pendant trois ans, suivie d'une baisse du taux d'imposition. Sécurité La réorganisation des effectifs de la police municipale est une priorité pour améliorer la sécurité dans la ville. Des îlots de policiers municipaux seront rétablis dans le centre-ville et de nouveaux îlots seront créés à la Chaume. De plus, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) retrouveront leurs fonctions d'origine avec un accent sur la surveillance. Logement et urbanisme Le développement de zones périurbaines accessibles par des navettes gratuites vise à faciliter l'accès au logement pour les jeunes et les familles. Un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) sera mis en place pour encadrer la construction. La spéculation immobilière sera stoppée, avec des limites de hauteur de construction strictes. Seniors et santé Un engagement fort sera pris pour accueillir de nouveaux professionnels de santé afin que chaque Sablais ait un médecin référent. Des mesures seront mises en place pour accompagner les seniors dans leurs démarches administratives et sur Internet. Un adjoint sera nommé pour représenter les intérêts des seniors dans les décisions municipales.

Philippe Comte

Martine Bignon

Laurent Renault

Nicole Benneton

Frédéric Gabard

Sonia Gendron

Raymond Vincendeau

Karine Piveteau

Willy Menotti

Carine Dagnaud

Nicolas Thirot

Naomi Gabard

Lory Gilardeau

Isabelle Grelier

André Martin

Céline Paumier

Sébastien Poirier

Sylvie Garcia

Dominique Paumier

Delphine Savet

Sylvain Chambaz

Clarisse Hardy

Amédéo Piromalli

Josette Lesage

Clément Beneteau

Françoise Audger

Jean-Luc Rivalin

Lucile Lafon

Sébastien Viaud

Alizée Papon

Aurélien Everard

Mauricette Quaireau

Ludovic Miel

Claudette Ernest

Joël Galas

Shania Mathé

Yves Le Floch

Isabelle Véquier

Dominique Icart

Caroline Konrat

Benoît Bouron

Isabel Sentis

Alain Charrier

Chloé Dechezelles

Francis Garchette

Adrien Moginot Liste du Rassemblement National

RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES Voir la liste des candidats

Adrien Moginot

Valérie Arnault

Stéphane Chomarat

Isabelle Gaugain

Enzo Espinosa

Patricia Liard

Gilles Armengaud

Muriel Marti

Nicolas Bardini

Françoise Wasselin

Michel Mularczyk

Mélanie Mandin

Franck Pipet

Catherine Pinto Monteiro

Laurent Blot

Mélany Hamand

Michel Dillard

Françoise Sigaud

Alexandre Jacquier

Marie-Françoise de Mauduit Du Plessis

Gérard Milliard

Marjorie Martel

Sébastien Faux

Laurence Lecoq

Claude Pagot

Martine Gillet

Jean-René Durand

Maryvonne Youénou

Patrick Joffre

Carole Boisard

Jean-Pierre Dillard

Corinne Cousson

Loïs Renaud

Geneviève Breillat

Jacek Mularczyk

Ghislaine Milliard

James Vauconsant

Juanita Gaillard

Bruno Guyard

Christine Leite Ferreira

Jean-Henry Bouffard

Marie-Astrid Boutteyre

Yannick Châbles

Nelly Ruiz

Emmanuel Grelier

Martine Mandin

Bruno Boyer

Celine Tesson Liste d'union à gauche

RESPONSABLES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Celine Tesson Programme de Celine Tesson à Les Sables-d'Olonne (RESPONSABLES) Engagement citoyen La campagne met l'accent sur l'importance de remettre le citoyen au centre des décisions municipales. Il est essentiel d'instaurer un véritable contre-pouvoir démocratique qui favorise la transparence et la participation des habitants. Les décisions doivent être partagées et justifiées, afin de construire une ville en accord avec les besoins des Sablaises et des Sablais. Vivre à l'année La priorité est de faire des Sables d’Olonne une ville vivante tout au long de l'année. Cela implique de garantir l'accès au logement, aux services et aux infrastructures nécessaires pour les résidents permanents. L'objectif est de créer un cadre de vie où chacun peut s'épanouir, sans dépendre uniquement de la saison touristique. Protection et bien-être La campagne vise à protéger les plus vulnérables, notamment les enfants, les jeunes et les aînés, tout en préservant le cadre de vie. Il est crucial d'agir concrètement sur des enjeux tels que la santé et la tranquillité quotidienne. L'approche consiste à anticiper les besoins futurs sans compromettre l'environnement. Transparence financière Une des promesses clés est de rendre les finances municipales plus transparentes et accessibles. Cela inclut la réalisation d'audits et la publication d'états des lieux clairs sur les engagements financiers de la commune. L'objectif est que chaque habitant puisse comprendre les enjeux financiers et les priorités de la ville.