Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne

Tête de listeListe
Anthony Bourget
Anthony Bourget Liste divers droite
Pour les SABLAIS
  • Anthony Bourget
  • Karine Guevel
  • François Boche
  • Emmanuelle Mallard
  • Baptiste Laplace
  • Aline David
  • Hervé Legal
  • Véronique Lanot
  • Jean Noël Landais
  • Geneviéve Fontaine
  • Jean Dieu
  • Laure Raimbaud
  • Alain Bach
  • Alexandrine Jacob
  • Philippe Ratier
  • Elise Brûlard
  • Wilfrid Aguiar
  • Anaïs Jason
  • Georges Guillard
  • Annie Ducos
  • Cédric Moreau
  • Charlotte Faucoeur
  • Ludovic Mandin
  • Sylvie Robin
  • Jean Paul Valanchon
  • Isabelle Dupire Willette
  • Olivier Dupont
  • Laurence Dubillot
  • Philippe Perreau
  • Bérangére Fuzeau
  • Patrick Joly
  • Fredy Berger
  • Olivier Pivert
  • Virginie Serres
  • Matys Pillot
  • Nathalie Morlot
  • Gwenaël Rambaud
  • Christine Flament
  • Vincent Bechet
  • Marie-Rose Girondeau
  • Ollivier Jacob
  • Brigitte Mandres
  • Richard Boissinot
  • Annick Viguier
  • Pascal Arrive
Nicolas Chénéchaud
Nicolas Chénéchaud Liste divers droite
AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR
  • Nicolas Chénéchaud
  • Christine Cougnaud-Schnellbügel
  • Donatien Chereau
  • Annie Comparat
  • Ludovic Lemarchand
  • Corine Gino
  • Gérard Hecht
  • Chantal Joulain
  • Patrick Hocquard
  • Sabrina Remaud-Neveu
  • Jean-François Dejean
  • Laure Hamel-Aubin
  • Loïc Péron
  • Lucette Rousseau
  • Didier Hamon
  • Camille Genuyt
  • Jean-Pierre Chapalain
  • Pascale Tingaud
  • Jean-Eudes Cassès
  • Diane Oudin
  • Pierre-Henri Bertoye
  • Isabelle Vrain
  • Gérard Mongellaz
  • Francine Vrignon
  • David Lefebvre
  • Sandra Huguet
  • Jacques Lebrevelec
  • Charlotte Gerbaud Glotin
  • Jérémie Prouteau
  • Sophie Laderriere
  • Théo Seiller
  • Claire Brandet
  • Bruno Rivalland
  • Françoise Leprince
  • Alexandre Méziere
  • Geneviève Nauleau
  • Jean-Luc Poineuf
  • Leczinska Mornet
  • David Bossard
  • Bérengère Baranger
  • Jean-Yves Pedelagrade
  • Béatrice Thimonier
  • Nicolas Chaigne
  • Maryse Laine
  • Yoan Dubuc
  • Martine Pineau
  • Maurice Genebrier
Philippe Comte
Philippe Comte Liste divers centre
CAP SUR L'HONNÊTETÉ ET LA TRANSPARENCE
  • Philippe Comte
  • Martine Bignon
  • Laurent Renault
  • Nicole Benneton
  • Frédéric Gabard
  • Sonia Gendron
  • Raymond Vincendeau
  • Karine Piveteau
  • Willy Menotti
  • Carine Dagnaud
  • Nicolas Thirot
  • Naomi Gabard
  • Lory Gilardeau
  • Isabelle Grelier
  • André Martin
  • Céline Paumier
  • Sébastien Poirier
  • Sylvie Garcia
  • Dominique Paumier
  • Delphine Savet
  • Sylvain Chambaz
  • Clarisse Hardy
  • Amédéo Piromalli
  • Josette Lesage
  • Clément Beneteau
  • Françoise Audger
  • Jean-Luc Rivalin
  • Lucile Lafon
  • Sébastien Viaud
  • Alizée Papon
  • Aurélien Everard
  • Mauricette Quaireau
  • Ludovic Miel
  • Claudette Ernest
  • Joël Galas
  • Shania Mathé
  • Yves Le Floch
  • Isabelle Véquier
  • Dominique Icart
  • Caroline Konrat
  • Benoît Bouron
  • Isabel Sentis
  • Alain Charrier
  • Chloé Dechezelles
  • Francis Garchette
Adrien Moginot
Adrien Moginot Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES
  • Adrien Moginot
  • Valérie Arnault
  • Stéphane Chomarat
  • Isabelle Gaugain
  • Enzo Espinosa
  • Patricia Liard
  • Gilles Armengaud
  • Muriel Marti
  • Nicolas Bardini
  • Françoise Wasselin
  • Michel Mularczyk
  • Mélanie Mandin
  • Franck Pipet
  • Catherine Pinto Monteiro
  • Laurent Blot
  • Mélany Hamand
  • Michel Dillard
  • Françoise Sigaud
  • Alexandre Jacquier
  • Marie-Françoise de Mauduit Du Plessis
  • Gérard Milliard
  • Marjorie Martel
  • Sébastien Faux
  • Laurence Lecoq
  • Claude Pagot
  • Martine Gillet
  • Jean-René Durand
  • Maryvonne Youénou
  • Patrick Joffre
  • Carole Boisard
  • Jean-Pierre Dillard
  • Corinne Cousson
  • Loïs Renaud
  • Geneviève Breillat
  • Jacek Mularczyk
  • Ghislaine Milliard
  • James Vauconsant
  • Juanita Gaillard
  • Bruno Guyard
  • Christine Leite Ferreira
  • Jean-Henry Bouffard
  • Marie-Astrid Boutteyre
  • Yannick Châbles
  • Nelly Ruiz
  • Emmanuel Grelier
  • Martine Mandin
  • Bruno Boyer
Celine Tesson
Celine Tesson Liste d'union à gauche
RESPONSABLES
  • Celine Tesson
  • Nicolas Benureau
  • Marion Guerin
  • Dominique Suire
  • Donatelle Bertani
  • François Jaume
  • Lolita Do Peso Diogo
  • Julien Josephine
  • Françoise Hellio-Rouillard
  • Pierre-Marie Guichoux
  • Elisabeth Bauchot
  • Jean-Claude Lafay
  • Christine Aubertin
  • Malo Hayot
  • Catherine Petithomme
  • Gabriel Weber
  • Axelle Gizard
  • Philippe Paillart
  • Fabienne Amaury-Cochez
  • Pascal Joos
  • Florence Ollivier
  • Michel Cochez
  • Brigitte Bonnet
  • Yves Minet
  • Catherine Fonteneau
  • Gérard Boccanfuso
  • Evelyne Fortez (barreteau)
  • Philippe Gautreau
  • Marie-Line Suire
  • Gilles Caillard
  • Liliane Henry
  • Marc Barre
  • Laurence Roy Gautreau
  • Charles Talbot
  • Dorothée de Zuniga
  • Claude Colas
  • Cindy Gode
  • Yves Roy
  • Emma Décamps
  • Jean-Louis Boulanger
  • Anne Battistella
  • Michel Lebreton
  • Isabelle Sevajols
  • Jean-Pierre Grolleau
  • Stéphanie Leclainche
  • Michel Dampuré
  • Louisette Mounier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Moreau
Yannick Moreau (36 élus) Liste d'union avec yannick moreau 		7 523 54,92%
  • Yannick Moreau
  • Annie Comparat
  • Gérard Hecht
  • Dominique Hordenneau
  • Alain Blanchard
  • Corine Gino
  • Armel Pecheul
  • Florence Pineau
  • Jean-Pierre Chapalain
  • Jennifer Nicolaï
  • Jean-François Dejean
  • Mauricette Maurel
  • Loïc Peron
  • Sophie Lopez
  • Michel Bauduin
  • Maryse Lainé
  • Nicolas Le Floch
  • Lucette Rousseau
  • Lionel Pariset
  • Isabelle Vrain
  • Alexandre Meziere
  • Hélène Girard
  • Didier Jégu
  • Claire Brandet
  • Nicolas Chénéchaud
  • Christine Delpierre
  • Jean-Eudes Cassès
  • Francine Vrignon
  • Gérard Mongellaz
  • Sophie Laderriere
  • Jean-Yves Six
  • Dominique Maestripieri
  • Donatien Chereau
  • Frédérique Guay
  • Michel You
  • Nadine Roumaneix
Brigitte Tesson
Brigitte Tesson (5 élus) Brigitte tesson, le coeur et la raison 		2 953 21,55%
  • Brigitte Tesson
  • Anthony Bourget
  • Karine Cottenceau-Guevel
  • Guy Bricard
  • Élise Brûlard
Caroline Pottier
Caroline Pottier (2 élus) Bien vivre ensemble, cap sur la démocratie, l'écologie, la solidarité. 		1 724 12,58%
  • Caroline Pottier
  • Alain Darmey
Claire Legrand
Claire Legrand (2 élus) Les sables, c'est vous ! 		1 498 10,93%
  • Claire Legrand
  • Jean-Yves Pedelagrabe
Participation au scrutin Les Sables-d'Olonne
Taux de participation 35,53%
Taux d'abstention 64,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 066

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Moreau
Yannick Moreau Liste d'union avec yannick moreau 		6 625 42,85%
Brigitte Tesson
Brigitte Tesson Brigitte tesson, le coeur et la raison 		2 448 15,83%
Claire Legrand
Claire Legrand Les sables, c'est vous ! 		2 068 13,37%
Caroline Pottier
Caroline Pottier Bien vivre ensemble, cap sur la démocratie, l'écologie, la solidarité. 		1 630 10,54%
François-Charles Brion
François-Charles Brion Rassemblement vendéen sablais 		932 6,02%
Anthony Bourget
Anthony Bourget Aimer les sables avec anthony bourget 		838 5,42%
Catherine Hegly
Catherine Hegly Le bon sens ensemble 		558 3,60%
Laure Pavageau
Laure Pavageau Le sens citoyen 		360 2,32%
Participation au scrutin Les Sables-d'Olonne
Taux de participation 40,26%
Taux d'abstention 59,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 971

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Gallot
Didier Gallot (24 élus) La chaume, les sables, l'avenir pour tous 		3 453 42,65%
  • Didier Gallot
  • Brigitte Tesson
  • Armel Pecheul
  • Pascale Balle
  • Michel Bauduin
  • Annie Comparat
  • Lionel Pariset
  • Hortense De Beauchaine
  • Gérard Mongellaz
  • Catherine Brossard
  • Geoffroy De Baynast
  • Dominique Maestripieri
  • Jean-Marie Belle
  • Laëtitia Mignon
  • Didier Planson
  • Catherine Blain
  • Yvan Kervenka
  • Caroline Violot
  • Dominique Tenaud
  • Claire Legrand
  • Guenaël Seveno
  • Sophie Vermerie
  • Didier Lermite
  • Claudine Gaudin
Yves Roucher
Yves Roucher (7 élus) Les sables la chaume a pleine vie 		3 371 41,64%
  • Yves Roucher
  • Brigitte Gauvin
  • Gérard Faugeron
  • Céline Peslerbe
  • Loïc Peron
  • Dominique Hordenneau
  • Hervé Retureau
Gérard Mercier
Gérard Mercier (2 élus) Vivre les sables 		1 271 15,70%
  • Gérard Mercier
  • Monique Morin
Participation au scrutin Les Sables-d'Olonne
Taux de participation 62,60%
Taux d'abstention 37,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,96%
Nombre de votants 8 429

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Roucher
Yves Roucher Les sables la chaume a pleine vie 		2 539 32,14%
Didier Gallot
Didier Gallot La chaume, les sables, l'avenir pour tous 		1 756 22,23%
Brigitte Tesson
Brigitte Tesson Penser au large agir au pres 		1 303 16,49%
Gérard Mercier
Gérard Mercier Vivre les sables 		1 013 12,82%
Danièle Vouzellaud
Danièle Vouzellaud Les sables bleu marine !! 		709 8,97%
Caroline Pottier
Caroline Pottier D'abord l'humain aux sables d'olonne 		578 7,31%
Participation au scrutin Les Sables-d'Olonne
Taux de participation 57,53%
Taux d'abstention 42,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 8 144

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