Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Sables-d'Olonne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Sables-d'Olonne.
L'actu des élections municipales 2026 aux Sables-d'Olonne
13:46 - Élections municipales aux Sables-d'Olonne : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale
Aux Sables-d'Olonne, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,38 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 10 536 180 €. Une somme loin des 15 628 320 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux aux Sables-d'Olonne a évolué pour se fixer à 38,65 % en 2024 (contre 19,02 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal aux Sables-d'Olonne a atteint environ 1 468 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 033 € relevés en 2020.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection aux Sables-d'Olonne
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales aux Sables-d'Olonne ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Yannick Moreau (Union de la droite) a pris les commandes en recueillant 42,85% des voix. Derrière, Brigitte Tesson (Divers centre) a obtenu 2 448 suffrages en sa faveur (15,83%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Claire Legrand (La République en marche), obtenant 2 068 bulletins (13,37%). Une distance importante. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes candidates. Yannick Moreau l'a finalement emporté avec 7 523 voix (54,92%), face à Brigitte Tesson qui a obtenu 2 953 électeurs (21,55%) et Caroline Pottier obtenant 1 724 suffrages (12,58%). La prime au premier s'est affirmée, conduisant à une victoire retentissante. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Union de la droite a certainement bénéficié du report de voix des listes de droite sorties au premier tour, sécurisant 898 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe concurrente se doit nécessairement de totaliser davantage de bulletins dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales aux Sables-d'Olonne : horaires des 36 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la manière dont est régie leur ville. Aux Sables-d'Olonne comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Yannick Moreau (Union de la droite), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des candidats aux municipales aux Sables-d'Olonne. N'oubliez pas que les 36 bureaux de vote de la commune des Sables-d'Olonne ferment leurs portes à 18 heures. Les résultats du premier tour aux Sables-d'Olonne seront visibles ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne
|Tête de listeListe
|
Anthony Bourget
Liste divers droite
Pour les SABLAIS
|
|
Nicolas Chénéchaud
Liste divers droite
AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR
|
|
Philippe Comte
Liste divers centre
CAP SUR L'HONNÊTETÉ ET LA TRANSPARENCE
|
|
Adrien Moginot
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES
|
|
Celine Tesson
Liste d'union à gauche
RESPONSABLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Moreau (36 élus) Liste d'union avec yannick moreau
|7 523
|54,92%
|
|Brigitte Tesson (5 élus) Brigitte tesson, le coeur et la raison
|2 953
|21,55%
|
|Caroline Pottier (2 élus) Bien vivre ensemble, cap sur la démocratie, l'écologie, la solidarité.
|1 724
|12,58%
|
|Claire Legrand (2 élus) Les sables, c'est vous !
|1 498
|10,93%
|
|Participation au scrutin
|Les Sables-d'Olonne
|Taux de participation
|35,53%
|Taux d'abstention
|64,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 066
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Moreau Liste d'union avec yannick moreau
|6 625
|42,85%
|Brigitte Tesson Brigitte tesson, le coeur et la raison
|2 448
|15,83%
|Claire Legrand Les sables, c'est vous !
|2 068
|13,37%
|Caroline Pottier Bien vivre ensemble, cap sur la démocratie, l'écologie, la solidarité.
|1 630
|10,54%
|François-Charles Brion Rassemblement vendéen sablais
|932
|6,02%
|Anthony Bourget Aimer les sables avec anthony bourget
|838
|5,42%
|Catherine Hegly Le bon sens ensemble
|558
|3,60%
|Laure Pavageau Le sens citoyen
|360
|2,32%
|Participation au scrutin
|Les Sables-d'Olonne
|Taux de participation
|40,26%
|Taux d'abstention
|59,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 971
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Gallot (24 élus) La chaume, les sables, l'avenir pour tous
|3 453
|42,65%
|
|Yves Roucher (7 élus) Les sables la chaume a pleine vie
|3 371
|41,64%
|
|Gérard Mercier (2 élus) Vivre les sables
|1 271
|15,70%
|
|Participation au scrutin
|Les Sables-d'Olonne
|Taux de participation
|62,60%
|Taux d'abstention
|37,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,96%
|Nombre de votants
|8 429
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Roucher Les sables la chaume a pleine vie
|2 539
|32,14%
|Didier Gallot La chaume, les sables, l'avenir pour tous
|1 756
|22,23%
|Brigitte Tesson Penser au large agir au pres
|1 303
|16,49%
|Gérard Mercier Vivre les sables
|1 013
|12,82%
|Danièle Vouzellaud Les sables bleu marine !!
|709
|8,97%
|Caroline Pottier D'abord l'humain aux sables d'olonne
|578
|7,31%
|Participation au scrutin
|Les Sables-d'Olonne
|Taux de participation
|57,53%
|Taux d'abstention
|42,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|8 144
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