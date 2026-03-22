Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Sables-d'Olonne

Le deuxième tour des élections municipales aux Sables-d'Olonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Anthony Bourget
Anthony Bourget Liste divers droite
Pour les SABLAIS
  • Anthony Bourget
  • Karine Guevel
  • François Boche
  • Emmanuelle Mallard
  • Baptiste Laplace
  • Aline David
  • Hervé Legal
  • Véronique Lanot
  • Jean Noël Landais
  • Geneviéve Fontaine
  • Jean Dieu
  • Laure Raimbaud
  • Alain Bach
  • Alexandrine Jacob
  • Philippe Ratier
  • Elise Brûlard
  • Wilfrid Aguiar
  • Anaïs Jason
  • Georges Guillard
  • Annie Ducos
  • Cédric Moreau
  • Charlotte Faucoeur
  • Ludovic Mandin
  • Sylvie Robin
  • Jean Paul Valanchon
  • Isabelle Dupire Willette
  • Olivier Dupont
  • Laurence Dubillot
  • Philippe Perreau
  • Bérangére Fuzeau
  • Patrick Joly
  • Fredy Berger
  • Olivier Pivert
  • Virginie Serres
  • Matys Pillot
  • Nathalie Morlot
  • Gwenaël Rambaud
  • Christine Flament
  • Vincent Bechet
  • Marie-Rose Girondeau
  • Ollivier Jacob
  • Brigitte Mandres
  • Richard Boissinot
  • Annick Viguier
  • Pascal Arrive
Nicolas Chénéchaud
Nicolas Chénéchaud Liste divers droite
AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR
  • Nicolas Chénéchaud
  • Christine Cougnaud-Schnellbügel
  • Donatien Chereau
  • Annie Comparat
  • Ludovic Lemarchand
  • Corine Gino
  • Gérard Hecht
  • Chantal Joulain
  • Patrick Hocquard
  • Sabrina Remaud-Neveu
  • Jean-François Dejean
  • Laure Hamel-Aubin
  • Loïc Péron
  • Lucette Rousseau
  • Didier Hamon
  • Camille Genuyt
  • Jean-Pierre Chapalain
  • Pascale Tingaud
  • Jean-Eudes Cassès
  • Diane Oudin
  • Pierre-Henri Bertoye
  • Isabelle Vrain
  • Gérard Mongellaz
  • Francine Vrignon
  • David Lefebvre
  • Sandra Huguet
  • Jacques Lebrevelec
  • Charlotte Gerbaud Glotin
  • Jérémie Prouteau
  • Sophie Laderriere
  • Théo Seiller
  • Claire Brandet
  • Bruno Rivalland
  • Françoise Leprince
  • Alexandre Méziere
  • Geneviève Nauleau
  • Jean-Luc Poineuf
  • Leczinska Mornet
  • David Bossard
  • Bérengère Baranger
  • Jean-Yves Pedelagrabe
  • Béatrice Thimonier
  • Nicolas Chaigne
  • Maryse Laine
  • Yoan Dubuc
  • Martine Pineau
  • Maurice Genebrier
Adrien Moginot
Adrien Moginot Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES
  • Adrien Moginot
  • Valérie Arnault
  • Stéphane Chomarat
  • Isabelle Gaugain
  • Enzo Espinosa
  • Patricia Liard
  • Gilles Armengaud
  • Muriel Marti
  • Nicolas Bardini
  • Françoise Wasselin
  • Michel Mularczyk
  • Mélanie Mandin
  • Franck Pipet
  • Catherine Pinto Monteiro
  • Laurent Blot
  • Mélany Hamand
  • Michel Dillard
  • Françoise Sigaud
  • Alexandre Jacquier
  • Marie-Françoise de Mauduit Du Plessis
  • Gérard Milliard
  • Marjorie Martel
  • Sébastien Faux
  • Laurence Lecoq
  • Claude Pagot
  • Martine Gillet
  • Jean-René Durand
  • Maryvonne Youénou
  • Patrick Joffre
  • Carole Boisard
  • Jean-Pierre Dillard
  • Corinne Cousson
  • Loïs Renaud
  • Geneviève Breillat
  • Jacek Mularczyk
  • Ghislaine Milliard
  • James Vauconsant
  • Juanita Gaillard
  • Bruno Guyard
  • Christine Leite Ferreira
  • Jean-Henry Bouffard
  • Marie-Astrid Boutteyre
  • Yannick Châbles
  • Nelly Ruiz
  • Emmanuel Grelier
  • Martine Mandin
  • Bruno Boyer
Céline Tesson
Céline Tesson Liste d'union à gauche
RESPONSABLES
  • Céline Tesson
  • Nicolas Benureau
  • Marion Guerin
  • Dominique Suire
  • Donatelle Bertani
  • François Jaume
  • Lolita Do Peso Diogo
  • Julien Josephine
  • Françoise Hellio-Rouillard
  • Pierre-Marie Guichoux
  • Elisabeth Bauchot
  • Jean-Claude Lafay
  • Christine Aubertin
  • Malo Hayot
  • Catherine Petithomme
  • Gabriel Weber
  • Axelle Gizard
  • Philippe Paillart
  • Fabienne Amaury-Cochez
  • Pascal Joos
  • Florence Ollivier
  • Michel Cochez
  • Brigitte Bonnet
  • Yves Minet
  • Catherine Fonteneau
  • Gérard Boccanfuso
  • Evelyne Fortez (barreteau)
  • Philippe Gautreau
  • Marie-Line Suire
  • Gilles Caillard
  • Liliane Henry
  • Marc Barre
  • Laurence Roy Gautreau
  • Charles Talbot
  • Dorothée de Zuniga
  • Claude Colas
  • Cindy Gode
  • Yves Roy
  • Emma Décamps
  • Jean-Louis Boulanger
  • Anne Battistella
  • Michel Lebreton
  • Isabelle Sevajols
  • Jean-Pierre Grolleau
  • Stéphanie Leclainche
  • Michel Dampuré
  • Louisette Mounier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas CHÉNÉCHAUD
Nicolas CHÉNÉCHAUD (Ballotage) AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR 		9 872 39,75%
Anthony BOURGET
Anthony BOURGET (Ballotage) Pour les SABLAIS 		5 276 21,24%
Celine TESSON
Celine TESSON (Ballotage) RESPONSABLES 		4 345 17,49%
Adrien MOGINOT
Adrien MOGINOT (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES 		3 893 15,67%
Philippe COMTE
Philippe COMTE CAP SUR L'HONNÊTETÉ ET LA TRANSPARENCE 		1 450 5,84%
Participation au scrutin Les Sables-d'Olonne
Taux de participation 59,46%
Taux d'abstention 40,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 25 381

Source : ministère de l’Intérieur

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