Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne : les résultats du 2e tour

Programme de Anthony Bourget à Les Sables-d'Olonne (Pour les SABLAIS)

Rétablir la confiance

Il est essentiel de restaurer la confiance des citoyens par une gestion transparente des finances publiques. Cela implique de garantir des conditions favorables pour les entreprises et les travailleurs. Une telle approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et ses habitants.

Vivre en sécurité

La sécurité des citoyens est une priorité, avec la présence de policiers municipaux sur le terrain. Ces agents seront visibles, notamment aux horaires sensibles, pour rassurer la population. Une ville sécurisée contribue à améliorer la qualité de vie de tous ses habitants.

Se loger ici

L'accès au logement doit être facilité, en particulier pour les jeunes et les familles. Cela nécessite des politiques publiques adaptées pour répondre aux besoins de la population. Un logement abordable et accessible est crucial pour une ville dynamique et accueillante.

Mieux se déplacer

Le développement de transports publics efficaces est fondamental pour améliorer la mobilité des habitants. De plus, le stationnement gratuit en centre-ville durant l'hiver encouragera les visites et les achats locaux. Une meilleure accessibilité renforce l'attractivité de la ville tout au long de l'année.