Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Sables-d'Olonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Sables-d'Olonne.
L'actu des élections municipales 2026 aux Sables-d'Olonne
11:49 - Nicolas Chénéchaud, Anthony Bourget et Celine Tesson forment le trio de tête aux Sables-d'Olonne
Lors du premier volet des municipales aux Sables-d'Olonne, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a mobilisé 59,46 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Nicolas Chénéchaud (Divers droite) qui a pris la tête en s'adjugeant 39,75 % des voix. Dans son sillage, Anthony Bourget (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 21,24 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Pour compléter ce tableau, avec 17,49 %, Celine Tesson, étiquetée Union de la gauche, s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Adrien Moginot, portant la nuance Rassemblement National, a rassemblé 15,67 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Sables-d'Olonne
Le deuxième tour des élections municipales aux Sables-d'Olonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Anthony Bourget
Liste divers droite
Pour les SABLAIS
|
|
Nicolas Chénéchaud
Liste divers droite
AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR
|
|
Adrien Moginot
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES
|
|
Céline Tesson
Liste d'union à gauche
RESPONSABLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas CHÉNÉCHAUD (Ballotage) AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR
|9 872
|39,75%
|Anthony BOURGET (Ballotage) Pour les SABLAIS
|5 276
|21,24%
|Celine TESSON (Ballotage) RESPONSABLES
|4 345
|17,49%
|Adrien MOGINOT (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES
|3 893
|15,67%
|Philippe COMTE CAP SUR L'HONNÊTETÉ ET LA TRANSPARENCE
|1 450
|5,84%
|Participation au scrutin
|Les Sables-d'Olonne
|Taux de participation
|59,46%
|Taux d'abstention
|40,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|25 381
Source : ministère de l’Intérieur
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