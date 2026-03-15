Résultat municipale 2026 aux Sables-d'Olonne (85100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Sables-d'Olonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Sables-d'Olonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sables-d'Olonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas CHÉNÉCHAUD
Nicolas CHÉNÉCHAUD AVEC NICOLAS CHÉNÉCHAUD, LES SABLES AU COEUR 		9 872 39,75%
Anthony BOURGET
Anthony BOURGET Pour les SABLAIS 		5 276 21,24%
Celine TESSON
Celine TESSON RESPONSABLES 		4 345 17,49%
Adrien MOGINOT
Adrien MOGINOT RASSEMBLEMENT POUR LES SABLES 		3 893 15,67%
Philippe COMTE
Philippe COMTE CAP SUR L'HONNÊTETÉ ET LA TRANSPARENCE 		1 450 5,84%
Participation au scrutin Les Sables-d'Olonne
Taux de participation 59,46%
Taux d'abstention 40,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 25 381

Source : ministère de l’Intérieur

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