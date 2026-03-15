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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections aux Sables-d'Olonne Aux Sables-d'Olonne, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les municipales. Avec un taux de chômage de 11,76% et une densité de population de 569 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (52,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 29553 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,37%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,23%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 36,01%, comme aux Sables-d'Olonne, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN aux Sables-d'Olonne ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors de l'élection municipale aux Sables-d'Olonne en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 20,22% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 36,06% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 17,82% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 34,70% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 29,84% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 32,72% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 40,11% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre aux Sables-d'Olonne aux municipales ? La mobilisation des électeurs des Sables-d'Olonne constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces élections municipales 2026. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait vu 40,26 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 15 971 votants s'étaient alors mobilisés alors que sévissait la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 31 214 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,65 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 49,00 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 70,55 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 55,04 % des citoyens locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent in fine une contrée assez participative face aux moyennes nationales.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale aux Sables-d'Olonne Lors des législatives du printemps 2024, les votants des Les Sables-d'Olonne portaient leur choix sur Stéphane Buchou (Majorité présidentielle) avec 38,77% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Buchou culminant à 59,89% des votes dans la commune. Lors du match européen avant la dissolution, les citoyens des Sables-d'Olonne avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,84% des bulletins. La préférence des électeurs des Les Sables-d'Olonne a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans aux Sables-d'Olonne ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle aux Sables-d'Olonne tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,61% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,22%. Lors de la finale de l'élection aux Les Sables-d'Olonne, les électeurs accordaient 63,94% pour Emmanuel Macron, contre 36,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Les Sables-d'Olonne accordaient leurs suffrages à Stéphane Buchou (Ensemble !) avec 37,79% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,30% des suffrages.

12:58 - Élections municipales aux Sables-d'Olonne : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Aux Sables-d'Olonne, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,38 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 10 536 180 €. Une somme loin des 15 628 320 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux aux Sables-d'Olonne a évolué pour se fixer à 38,65 % en 2024 (contre 19,02 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal aux Sables-d'Olonne a atteint environ 1 468 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 033 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection aux Sables-d'Olonne Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales aux Sables-d'Olonne ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Yannick Moreau (Union de la droite) a pris les commandes en recueillant 42,85% des voix. Derrière, Brigitte Tesson (Divers centre) a obtenu 2 448 suffrages en sa faveur (15,83%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Claire Legrand (La République en marche), obtenant 2 068 bulletins (13,37%). Une distance importante. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes candidates. Yannick Moreau l'a finalement emporté avec 7 523 voix (54,92%), face à Brigitte Tesson qui a obtenu 2 953 électeurs (21,55%) et Caroline Pottier obtenant 1 724 suffrages (12,58%). La prime au premier s'est affirmée, conduisant à une victoire retentissante. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Union de la droite a certainement bénéficié du report de voix des listes de droite sorties au premier tour, sécurisant 898 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe concurrente se doit nécessairement de totaliser davantage de bulletins dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.