Résultat municipale 2026 aux Sorinières (44840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Sorinières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Sorinières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Sorinières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David BURNAUD
David BURNAUD (24 élus) ENSEMBLE POUR LES SORINIERES 		2 378 60,14%
  • David BURNAUD
  • Nathalie CHARRIER-LUCAS
  • Hervé MOTTE
  • Véronique JEAN
  • Daniel CAILLON
  • Emmanuelle JUNOT
  • Fouad RAMI
  • Hélène AUBIN-PERCHARD
  • Christian GUILLET
  • Annya REQUILE
  • Michaël LANDAIS
  • Valerie CLOEZ
  • Thibault BERNARDIN
  • Annabel BATARD CHEVREL
  • Yohann GUILBAUD
  • Léa MENARD
  • Franck LEBREUILLY
  • Nadine ROBLIN
  • Yannick JOUBERT
  • Chloé VALLÉ
  • Jean-Pierre POTIER
  • Edwige BOURASSEAU
  • Bruno N'GUEMA-EKOMO
  • Maïlys ROUSSELOT
Patricia HELIAS
Patricia HELIAS (5 élus) Notre avenir aux Sorinières 		1 576 39,86%
  • Patricia HELIAS
  • Jean-Claude CHARRIER
  • Sandrine GAUVRY
  • Joseph SILACTCHOM
  • Valérie THOUMAZEAU
Participation au scrutin Les Sorinières
Taux de participation 58,36%
Taux d'abstention 41,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 4 081

Source : ministère de l’Intérieur

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