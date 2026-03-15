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19:18 - Les Sorinières et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Quelle influence la population des Sorinières exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 18,98% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 28,42% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (88,13%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5091 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,43%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,79%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,66%), suggèrent un niveau élevé d'instruction aux Sorinières, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN tente toujours plus les votants des Sorinières Le mouvement nationaliste ne comptait pas dans les listes qui comptent lors des élections municipales aux Sorinières il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 17,94% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 30,71% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,41% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, aux Sorinières comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 25,44% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 26,81% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 28,70% lors du vote définitif.

16:58 - Aux Sorinières, 43,05 % de participation aux dernières municipales Pour ces élections municipales, la mobilisation des votants aux Sorinières sera capitale dans l'issue du scrutin. Les archives d'il y a six ans montrent que 2 742 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 43,05 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que la pandémie du Covid avait découragé un grand nombre d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 80,05 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 56,51 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,94 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,48 % des inscrits. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Les Sorinières comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Comment a voté Sorinières lors des dernières élections ? Sophie Errante (Majorité présidentielle) avait remporté au premier tour des élections des députés aux Sorinières suite à la dissolution en 2024 avec 30,07%. Maxime Viancin (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,62%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Errante culminant à 40,39% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens des Sorinières avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,44% des inscrits. .

14:57 - Sorinières affichait un profil politique atypique il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Les Sorinières privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (34,99%), devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 19,97%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,29% pour Emmanuel Macron, contre 30,71% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Les Sorinières soutenaient en priorité Bruno Cailleteau (Nupes) avec 33,45% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sophie Errante (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,21% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Les Sorinières comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts aux Sorinières : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui est des contributions locales aux Sorinières, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 962 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 036 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 39,96 % en 2024 (contre 22,00 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 76 410 € de recettes en 2024, loin des 2 360 010 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 17,83 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Christelle Scuotto gagnante de la dernière élection municipale aux Sorinières S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal aux Sorinières peut se révéler éclairant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christelle Scuotto (Union de la gauche) a coiffé ses adversaires au poteau avec 1 466 voix (54,55%). À sa poursuite, David Burnaud (Divers) a capté 824 suffrages en sa faveur (30,66%). Muryel Douaud (Divers) était à la troisième place, avec 14,77% des électeurs. Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 aux Sorinières, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal challenge, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.