Résultat municipale 2026 aux Tourrettes (26740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Tourrettes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Tourrettes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Tourrettes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel FARGIER
Lionel FARGIER (13 élus) Les Tourrettes, Village d'avenir 		279 66,75%
  • Lionel FARGIER
  • Emmanuelle ANTIGNY
  • Aurélien GIMET
  • Valérie RAGEL
  • Francis ROTH
  • Christelle JOLY
  • Grégory GENEVET
  • Christelle DEGIORGIS
  • Bernard CHAIX
  • Alicia VINSON
  • Dominique REICHERT
  • Marie-France YARD
  • Alain MARTIN
Félix MERCIER
Félix MERCIER (2 élus) Souffle nouveau 		139 33,25%
  • Félix MERCIER
  • Sophie DUQUEROY
Participation au scrutin Les Tourrettes
Taux de participation 63,10%
Taux d'abstention 36,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 424

Source : ministère de l’Intérieur

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