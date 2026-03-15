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19:17 - Élections aux Tourrettes : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune des Tourrettes, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. Dans le village, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,30% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 459 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,07%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,88%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction aux Tourrettes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,68% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quelle place du RN aux Tourrettes aux municipales ? Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière municipale aux Tourrettes il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 38,85% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,97% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 40,92% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le RN obtenait 63,29% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,99% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 58,37% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 69,36% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Lisette Pollet.

16:58 - Aux dernières municipales, 59,06 % d'abstention aux Tourrettes Lors des municipales de 2020, la participation aux Tourrettes avait grimpé à 40,94 % lors du premier round (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale). C'étaient 271 votants qui s'étaient mobilisés alors que le scrutin se déroulait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 79,65 % de participation dans la ville (contre 20,35 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 60,22 % des électeurs (soit environ 390 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,83 %, bien au-delà des 47,36 % enregistrés en 2022. En prenant du recul, les données semblent constituer une commune civiquement engagée. À l'occasion des municipales, l'état de la participation agira en définitive sur les résultats des Tourrettes.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats aux Tourrettes ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants des Les Tourrettes plébiscitaient Lisette Pollet (Rassemblement National) avec 58,37% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Lisette Pollet culminant à 69,36% des votes sur place. Lors des élections européennes précédemment, le résultat aux Tourrettes s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,99%), à la première place devant Manon Aubry (10,34%) et Marion Maréchal (6,90%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Tourrettes : rappel des résultats de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Les Tourrettes soutenaient en priorité Lisette Pollet (RN) avec 40,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,29%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle aux Tourrettes quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 38,85% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,93%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,97% pour Marine Le Pen, contre 39,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Les Tourrettes révèle donc une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts pèseront-ils aux Tourrettes ? Pour ce qui concerne les contributions locales aux Tourrettes, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 981 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 557 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 29,32 % en 2024 (contre 11,81 % en 2020). Par comparaison, la moyenne s'établit à environ 40 % à l'échelle nationale. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 6 500 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 96 030 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,61 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 aux Tourrettes Les résultats des dernières municipales aux Tourrettes ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, la liste menée par Pierre Braysse a naturellement engrangé 249 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 aux Tourrettes, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de déterminer si une opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.