Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Trois-Bassins sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Trois-Bassins.
L'actu des élections municipales 2026 aux Trois-Bassins
13:45 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité locale aux Trois-Bassins
Du côté de la fiscalité locale des Trois-Bassins, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 364 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 321 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 38,09 % en 2024 (contre 25,15 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 81 820 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 561 800 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 15,48 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales aux Trois-Bassins
Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 aux Trois-Bassins ? Au soir du premier tour, Daniel Pausé (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 1 819 soutiens (45,54%). Sur la seconde marche, Roland Ramakistin (Divers gauche) a obtenu 33,22% des votes. Marie Yveline Fain (Divers) a suivi, glanant 16,24% des électeurs. Un écart conséquent. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Daniel Pausé l'a finalement emporté avec 55,06% des bulletins, face à Roland Ramakistin rassemblant 1 460 votants (34,38%) et Marie Yveline Fain réunissant 10,55% des votants. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement profité des votes des électeurs des listes de droite éliminées, gagnant 519 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 aux Trois-Bassins, cet équilibre pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales aux Trois-Bassins
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux citoyens des Trois-Bassins de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal aux Trois-Bassins. A noter que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote des Trois-Bassins sont les suivants : de 8 h à 18 h. La diffusion des résultats aux Trois-Bassins débutera ici même à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins
|Tête de listeListe
|
Roland Ramakistin
Liste divers gauche
TROIS-BASSINS SE REVEILLE
|
|
Jacques Dennemont
Liste divers centre
TROIS-BASSINS DEMAIN, HARMONIEUX ET SOLIDAIRE
|
|
Daniel Pausé
Liste divers centre
CONTINUONS ENSEMBLE
|
|
Fabien Aure
Liste divers centre
ANSANM NOU LE KAPAB
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Pausé (23 élus) La continuite avec daniel pause
|2 338
|55,06%
|
|Roland Ramakistin (5 élus) Reconstruction et innovation
|1 460
|34,38%
|
|Marie Yveline Fain (1 élu) Revenons a l'essentiel
|448
|10,55%
|
|Participation au scrutin
|Les Trois-Bassins
|Taux de participation
|68,80%
|Taux d'abstention
|31,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 436
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Pausé La continuite avec daniel pause
|1 819
|45,54%
|Roland Ramakistin Reconstruction et innovation
|1 327
|33,22%
|Marie Yveline Fain Revenons a l'essentiel
|649
|16,24%
|Philippe Fontaine Le reveil citoyen
|199
|4,98%
|Participation au scrutin
|Les Trois-Bassins
|Taux de participation
|64,89%
|Taux d'abstention
|35,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 175
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Pausé (23 élus) Le rassemblement pour trois-bassins
|2 539
|57,87%
|
|Roland Ramakistin (6 élus) Notre experience pour aller encore plus loin
|1 848
|42,12%
|
|Participation au scrutin
|Les Trois-Bassins
|Taux de participation
|78,07%
|Taux d'abstention
|21,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Nombre de votants
|4 539
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Ramakistin Notre experience pour aller encore plus loin
|1 510
|36,51%
|Daniel Pausé Le rassemblement pour trois-bassins
|1 162
|28,10%
|Jacques Dennemont Allons faire autrement
|1 074
|25,97%
|Philippe Fontaine Ensemble construisons l'avenir de trois-bassins
|222
|5,36%
|Simone Yee-Chong Tchi-Kan Liste citoyenne "pour un trois-bassins demain dynamique et solidaire"
|167
|4,03%
|Participation au scrutin
|Les Trois-Bassins
|Taux de participation
|73,48%
|Taux d'abstention
|26,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Nombre de votants
|4 272
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