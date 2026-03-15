Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins : les infos en direct

Programme de Jacques Dennemont à Les Trois-Bassins (TROIS-BASSINS DEMAIN, HARMONIEUX ET SOLIDAIRE)

Engagement local

Jacques Dennemont exprime son profond attachement à la commune de Trois-Bassins, où il a grandi et vit toujours. Son parcours dans l'action publique locale témoigne de son engagement envers le développement de la commune et le bien-être de ses habitants. En tant que directeur de CCAS, il a acquis une expérience précieuse qu'il souhaite mettre au service de la population.

Vision pour l'avenir

Le projet de Jacques Dennemont pour Trois-Bassins vise à créer une commune harmonieuse et solidaire, centrée sur les besoins des habitants. Il prône une politique communale juste et efficace, visant à améliorer durablement la qualité de vie de tous. Sa vision inclut une conciliation entre dynamisme économique et protection des espaces naturels.

Priorités municipales

Les priorités de Jacques Dennemont pour Trois-Bassins incluent la proximité avec les habitants et le soutien à la vie associative. Il souhaite développer des services adaptés aux familles, aux aînés et à la jeunesse, tout en rendant la culture accessible à tous. Son projet éducatif ambitieux vise à favoriser la réussite des enfants et à renforcer le lien social.

Participation citoyenne

Jacques Dennemont insiste sur l'importance de la participation des habitants dans la vie de la commune. Il souhaite instaurer un dialogue constant et transparent entre la municipalité et les citoyens. Son objectif est de garantir que chaque Trois-Bassinois se sente impliqué dans les décisions qui affectent son quotidien.