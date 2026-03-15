Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins

Tête de listeListe
Roland Ramakistin
Roland Ramakistin Liste divers gauche
TROIS-BASSINS SE REVEILLE
  • Roland Ramakistin
  • Aurelie Zitte Ep Suddoollah
  • Jean-Bertrand Miranville
  • Nelcy Caparin Epouse Vitry
  • Eddy Contau
  • Estelle Marie Deguigné
  • Ludovic Douvry
  • Marie Emmanuelle Aure
  • Marceau Theo Lebon
  • Gabrielle Dourdaine Epouse Baleya
  • Jean Bruno Codrus
  • Christelle Ringuin-Mardémoutou
  • Jean Bruno Salmacis
  • Juliette Lacaille
  • Jean David Mercher
  • Florelle Themeze
  • Jean-Fred Ponin
  • Marie Kesthya Baleya
  • Jean Yves Robert
  • Christelle Leperlier
  • Gilbert Fain
  • Ingrid Tatoué
  • Géraldo Luc Florestan
  • Marie Jeanne Bardière
  • Joseph Latchimy
  • Marie Christelle Tantalides
  • Jean Samuel Delblond
  • Marie Sandra Tibere Ep Clain
  • Arjan Javegny
  • Ketty Robert
  • Stephane Delblond
Jacques Dennemont
Jacques Dennemont Liste divers centre
TROIS-BASSINS DEMAIN, HARMONIEUX ET SOLIDAIRE
  • Jacques Dennemont
  • Jennifer Bluker
  • Paul Hugo Hoareau
  • Brigitte Marie-Paule Vaïty
  • Claude Fougeroux
  • Marie-Noelle Fontaine
  • Thierry Themeze
  • Christine Fontaine
  • Frederic Phalaris
  • Hélyette Javégny
  • Loïc Aure
  • Monique Bavol
  • Léandre Isseux
  • Marie Claude Beton
  • Antoine Cillon
  • Marie Sarah Payet
  • Loïc Chateau
  • Natacha Pommier
  • Eric Zibel
  • Christine Hoarau
  • Julien Zitte
  • Marie Christine Aristangele
  • Patrick Aly
  • Maximilie Nododus
  • Fabrice Marka
  • Natacha Honoré
  • Maurice Cillon
  • Karine Payet
  • Alain Pougary
Daniel Pausé
Daniel Pausé Liste divers centre
CONTINUONS ENSEMBLE
  • Daniel Pausé
  • Gertrude Marie Josée Seychelles (hoarau)
  • Jackson Zephir
  • Cathy Sadeyen
  • Frederic Sadeyen
  • Marie Murielle Fossy Zitte
  • Jorris Maurin
  • Marie Jocelyne Jannin
  • Gaël Giquiaud
  • Brigitte Absyte
  • Bruno Joseph Vaïty
  • Chantal Sandance
  • Joseph Lin-Kwang
  • Danielle Zitte
  • Alexandre Thomas
  • Marie Yveline Cuvelier
  • Joseph Pothin
  • France-Meige M'Bajoumbe - Alaise
  • Mamode Bangui
  • Anaïs Berby Fontaine
  • Sully Emilien Amany-Savrimoutou
  • Ingrid Francoise Weber
  • Mathieu Admete
  • Agathe de Lavergne
  • Matéo Cadarsi
  • Nathalie Ramany
  • André Ramy-Sépou
  • Marie Nadège Fruteau
  • Pierre Bourgogne
Fabien Aure
Fabien Aure Liste divers centre
ANSANM NOU LE KAPAB
  • Fabien Aure
  • Marie Aline Tamon
  • Giovani Permalnaiken
  • Andrée Maire Accot
  • Jean Michel Fain
  • Isabelle Zanotto
  • Steven Marka
  • Virginie Begue
  • Jonathan Cendrier
  • Anaïs Anthony
  • Po Heng Chhor
  • Marie Florelle Furcy
  • Loïc Sadon
  • Sylvie Aristangele
  • Jean Michel Rocrou
  • Anne Tatiana Felix
  • Willy Urbatro
  • Pascale Piffarelly
  • Florent Bardiere
  • Marie Sylvie Niflore
  • Jean Luderce Thomas
  • Gwenaëlle Biclaire
  • Damien Javegny
  • Rachel Marie Taile Boyer
  • Patrick Faconnier
  • Louisette Chazal
  • Daniel Cancrelat
  • Gaëlle Admete
  • Wendy Fontaine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Pausé
Daniel Pausé (23 élus) La continuite avec daniel pause 		2 338 55,06%
  • Daniel Pausé
  • Brigitte Absyte
  • Eddie Lebon
  • Chantal Sandance
  • Frederic Sadeyen
  • Nadine Florestan
  • Bruno Vaity
  • Jocelyne Jannin
  • Joseph Pothin
  • Céline Calety
  • Fabien Aure
  • Nathalie Ramany
  • Jackson Zephir
  • Gertrude Hoarau
  • Bryan M'bajoumbe
  • Jacqueline Aure
  • Pierre Bourgogne
  • Agathe De Lavergne
  • Christopher Fontaine
  • Danielle Zitte
  • Joseph Lin-Kwang
  • Florelle Furcy
  • Jorris Maurin
Roland Ramakistin
Roland Ramakistin (5 élus) Reconstruction et innovation 		1 460 34,38%
  • Roland Ramakistin
  • Bernadette Depehi
  • Yves Aure
  • Cathy Vaity
  • Patrick Clain
Marie Yveline Fain
Marie Yveline Fain (1 élu) Revenons a l'essentiel 		448 10,55%
  • Marie Yveline Fain
Participation au scrutin Les Trois-Bassins
Taux de participation 68,80%
Taux d'abstention 31,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 436

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Pausé
Daniel Pausé La continuite avec daniel pause 		1 819 45,54%
Roland Ramakistin
Roland Ramakistin Reconstruction et innovation 		1 327 33,22%
Marie Yveline Fain
Marie Yveline Fain Revenons a l'essentiel 		649 16,24%
Philippe Fontaine
Philippe Fontaine Le reveil citoyen 		199 4,98%
Participation au scrutin Les Trois-Bassins
Taux de participation 64,89%
Taux d'abstention 35,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 175

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Pausé
Daniel Pausé (23 élus) Le rassemblement pour trois-bassins 		2 539 57,87%
  • Daniel Pausé
  • Yveline Fain
  • Jacques Dennemont
  • Jennifer Bluker
  • Armand Pougary
  • Céline Calety
  • Antoine Cillon
  • Hélyette Javegny
  • Alexandre Thomas
  • Brigitte Absyte
  • Joseph Pothin
  • Marie-Paule Vaity
  • Frédéric Aure
  • Mylène Cillon
  • Brunelle Themeze
  • Nadine Florestan
  • Fabien Aure
  • Nathalie Ramany
  • Jean-Bernard Amassy
  • Chantal Sandance
  • Eddie Lebon
  • Jocelyne Jannin
  • Christopher Fontaine
Roland Ramakistin
Roland Ramakistin (6 élus) Notre experience pour aller encore plus loin 		1 848 42,12%
  • Roland Ramakistin
  • Micheline Jard
  • Joseph Lin-Kwang
  • Françoise Riviere
  • Pierre Bourgogne
  • Nicaise Contau
Participation au scrutin Les Trois-Bassins
Taux de participation 78,07%
Taux d'abstention 21,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Nombre de votants 4 539

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Ramakistin
Roland Ramakistin Notre experience pour aller encore plus loin 		1 510 36,51%
Daniel Pausé
Daniel Pausé Le rassemblement pour trois-bassins 		1 162 28,10%
Jacques Dennemont
Jacques Dennemont Allons faire autrement 		1 074 25,97%
Philippe Fontaine
Philippe Fontaine Ensemble construisons l'avenir de trois-bassins 		222 5,36%
Simone Yee-Chong Tchi-Kan
Simone Yee-Chong Tchi-Kan Liste citoyenne "pour un trois-bassins demain dynamique et solidaire" 		167 4,03%
Participation au scrutin Les Trois-Bassins
Taux de participation 73,48%
Taux d'abstention 26,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 4 272

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