Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Trois-Bassins

Le deuxième tour des élections municipales aux Trois-Bassins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Daniel Pausé
Daniel Pausé Liste divers centre
CONTINUONS ENSEMBLE
  • Daniel Pausé
  • Gertrude Marie Josée Seychelles (hoarau)
  • Jackson Zephir
  • Cathy Sadeyen
  • Frederic Sadeyen
  • Marie Murielle Fossy Zitte
  • Jorris Maurin
  • Marie Jocelyne Jannin
  • Gaël Giquiaud
  • Brigitte Absyte
  • Bruno Joseph Vaïty
  • Chantal Sandance
  • Joseph Lin-Kwang
  • Danielle Zitte
  • Alexandre Thomas
  • Marie Yveline Cuvelier
  • Joseph Pothin
  • France-Meige M'Bajoumbe - Alaise
  • Mamode Bangui
  • Anaïs Berby Fontaine
  • Sully Emilien Amany-Savrimoutou
  • Ingrid Francoise Weber
  • Mathieu Admete
  • Agathe de Lavergne
  • Matéo Cadarsi
  • Nathalie Ramany
  • André Alias Titi Ramy-Sépou
  • Marie Nadège Fruteau
  • Pierre Bourgogne
Fabien Aure
Fabien Aure Liste divers centre
ANSANM NOU LE KAPAB
  • Fabien Aure
  • Marie Aline Tamon
  • Jacques Dennemont
  • Andrée Maire Accot
  • Giovani Permalnaiken
  • Jennifer Bluker
  • Jean-Bertrand Miranville
  • Virginie Begue
  • Jean Michel Fain
  • Anaïs Anthony
  • Jean Michel Rocrou
  • Aurelie Zitte Ep Suddoollah
  • Steven Marka
  • Marie Florelle Furcy
  • Jonathan Cendrier
  • Marie-Noelle Fontaine
  • Léandre Isseux
  • Sylvie Aristangele
  • Florent Bardiere
  • Marie Emmanuelle Aure
  • Thierry Themeze
  • Pascale Piffarelly
  • Loïc Sadon
  • Anne Tatiana Felix
  • Po Heng Chhor
  • Isabelle Zanotto
  • Damien Javegny
  • Gwenaëlle Biclaire
  • Willy Urbatro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel PAUSÉ
Daniel PAUSÉ (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE 		2 367 49,79%
Fabien AURE
Fabien AURE (Ballotage) ANSANM NOU LE KAPAB 		1 120 23,56%
Jacques DENNEMONT
Jacques DENNEMONT (Ballotage) TROIS-BASSINS DEMAIN, HARMONIEUX ET SOLIDAIRE 		739 15,54%
Roland RAMAKISTIN
Roland RAMAKISTIN (Ballotage) TROIS-BASSINS SE REVEILLE 		528 11,11%
Participation au scrutin Les Trois-Bassins
Taux de participation 68,59%
Taux d'abstention 31,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 4 908

Source : ministère de l’Intérieur

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