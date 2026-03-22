Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Trois-Bassins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Trois-Bassins.
L'actu des élections municipales 2026 aux Trois-Bassins
11:48 - Daniel Pausé largement en tête des élections municipales il y a une semaine
Daniel Pausé (Divers centre) a terminé en tête du premier round des municipales aux Trois-Bassins la semaine dernière, avec 49,79 % des bulletins valides. Derrière, Fabien Aure (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 23,56 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Daniel Pausé a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 4,25 points. Par ailleurs, avec 15,54 %, Jacques Dennemont, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Roland Ramakistin, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 11,11 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation aux Trois-Bassins, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 68,59 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Trois-Bassins
Le deuxième tour des élections municipales aux Trois-Bassins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Daniel Pausé
Liste divers centre
CONTINUONS ENSEMBLE
|
|
Fabien Aure
Liste divers centre
ANSANM NOU LE KAPAB
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Trois-Bassins
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel PAUSÉ (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE
|2 367
|49,79%
|Fabien AURE (Ballotage) ANSANM NOU LE KAPAB
|1 120
|23,56%
|Jacques DENNEMONT (Ballotage) TROIS-BASSINS DEMAIN, HARMONIEUX ET SOLIDAIRE
|739
|15,54%
|Roland RAMAKISTIN (Ballotage) TROIS-BASSINS SE REVEILLE
|528
|11,11%
|Participation au scrutin
|Les Trois-Bassins
|Taux de participation
|68,59%
|Taux d'abstention
|31,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|4 908
Source : ministère de l’Intérieur
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