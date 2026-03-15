Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets

Tête de listeListe
Nathalie Grat
Nathalie Grat Liste divers gauche
TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen
  • Nathalie Grat
  • Jean-Luc Mostor
  • Melissa Allard-Saint-Albin
  • Thierry Thumerville
  • Angele Yang-Ting
  • Jocelyn Eudaric
  • Sylvia Altius
  • Frederic Porfal
  • Nancy Vieuvel
  • Olivier Labastide
  • Sandrine Esva
  • Charles Thesee
  • Lydie Dellon
  • Sebastien Ney
  • Gladys Bardoux
  • Laurent Cypria
  • Doriane Allard-Saint-Albin
  • Emmanuel Bardon
  • Marie Perez Flausse
  • Michel Toula
  • Cindy Yang-Ting
  • Lazare Nijean
  • Vanessa Grat
  • Marc Breleur
  • Leila de Laval
  • Lionel Bringtown
  • Georgette Cari
  • Jean Boucaud
  • Carine Le Jeune
Serge Sainte-Rose
Serge Sainte-Rose Liste divers gauche
RASSEMBLER, ECOUTER, AGIR POUR TROIS-ILETS : UN CAP, UNE EQUIPE, UN AVENIR
  • Serge Sainte-Rose
  • Marlène Maïkoouva
  • Jiovanni Jubenot
  • Maeva Celeste
  • Philippe Volny-Anne
  • Mélanie Denis
  • Sévan Maïkoouva
  • Sydney Sacks
  • Joris Oliny
  • Axelle Morin
  • Florian Nicot
  • Vanessa Popravka
  • Stéphane Galy
  • Philomène Ravin
  • Max-Edmond Louvounou
  • Salomé Brignon
  • Hervé Regna
  • Anne-Sophie Joseph-Rose
  • Simon Annette
  • Ambre Galy
  • Stéphane Isaac
  • Jacqueline Thésée
  • Sohan-Lee Ponin
  • Marlène Fontaine
  • Adrien Altius
  • Estelle Duval
  • Guy Thésée
  • Mylaine Olivier
  • Frédéric Olivier
  • Nora Sainte-Rose
Arnaud Adrien Rene-Corail
Arnaud Adrien Rene-Corail Liste divers gauche
ETRE 3I
  • Arnaud Adrien Rene-Corail
  • Nadia Karine Accus Adaine
  • Willy Habran
  • Myriam Jessie Pinville
  • Hervé José Menil
  • Christelle Michelle Vigée
  • René Galy
  • Romy Rampal
  • Clément Alain Jean-Alphonse
  • Hortanse Paule Haustant
  • Antonio Tiburce Jaïr
  • Hanane Arhadi
  • David Jean Baptiste Edouard
  • Laétitia Christelle Lung-Fou-Afau
  • Serge Pain
  • Moana Catherine
  • Michel Latouchent
  • Henriette Sablé Tanasi
  • Kenny Willem Goujon
  • Mireille Morand
  • Yves Racine
  • Nathalie Martine Habran
  • Jean-Claude Lamoureux
  • Simone Corosine
  • Lionel Saint-Prix
  • Maggy Mancee
  • Hervé Telephe
  • Gabrielle Agot-Jumontier
  • Jean-Yves Maïkoouva
  • Marielle Bocaly
  • Fred Ponchateau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Rene-Corail
Arnaud Rene-Corail (25 élus) Trois-ilets nouvelle dynamique 		1 703 71,76%
  • Arnaud Rene-Corail
  • Marthe Rouvel
  • Willy Habran
  • Nadia Accus Adaine
  • Robert Rene-Corail
  • Myriam Pinville
  • Serge Pain
  • Carole Boulet
  • Clément Jean-Alphonse
  • Valérie Hierso
  • Albert-André Pinville
  • Stévine Celestin Ravin
  • Antonio Jaïr
  • Nathalia Guilois
  • René Galy
  • Hortanse Garlin-Haustant
  • Hervé Menil
  • Marielle Bocaly
  • Fred Ponchateau
  • Virginie Filhastre
  • Philibert Bristol
  • Bénédicte Bardoux
  • Cédric Lassegues
  • Nathalie Habran
  • David Jean-Baptiste-Edouard
Serge Sainte-Rose
Serge Sainte-Rose (4 élus) Rdi ensemble construisons l'avenir 		670 28,23%
  • Serge Sainte-Rose
  • Marlène Maïkoouva
  • Adrien Altius
  • Esther Domerge
Participation au scrutin Les Trois-Îlets
Taux de participation 41,43%
Taux d'abstention 58,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 457

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Rene-Corail
Arnaud Rene-Corail (23 élus) Trois-ilets, nouvelle dynamique 		1 531 55,59%
  • Arnaud Rene-Corail
  • Marthe Rouvel
  • Jean-Claude Carbety
  • Nadia Accus Adaine
  • Jean-Yves Audibert
  • Nathalie Grat
  • Willy Habran
  • Myriam Pinville
  • Serge Pain
  • Denise Guillois
  • Clement Jean-Alphonse
  • Josiane Pinville
  • Robert Rene-Corail
  • Carole Boulet
  • Alexandre Cluzel
  • Valerie Hierso
  • René Galy
  • Ghislaine Artigot
  • Daniel Breleur
  • Maryse Ragoo
  • Jerome Padra
  • Annette Habran
  • Antonio Jair
Adrien Altius
Adrien Altius (6 élus) Rassemblement democratique ileen (rdi) 		1 223 44,40%
  • Adrien Altius
  • Jacqueline Larive
  • Serge Sainte-Rose
  • Christelle Moucle
  • Joé Yang-Ting
  • Marlene Maïkoouva
Participation au scrutin Les Trois-Îlets
Taux de participation 51,78%
Taux d'abstention 48,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,36%
Nombre de votants 2 910

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