Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Trois-Îlets sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Trois-Îlets.
L'actu des élections municipales 2026 aux Trois-Îlets
13:45 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne aux Trois-Îlets
En termes d'impôts locaux aux Trois-Îlets, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 845 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 551 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 41,26 % en 2024 (contre environ 21,77 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 351 750 € en 2024. Un montant loin des 918 420 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 10,08 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.
11:59 - Le résultat de la dernière élection aux Trois-Îlets
L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans aux Trois-Îlets s'avère très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin, Arnaud Rene-Corail (Divers gauche) a viré en tête en totalisant 1 703 voix (71,76%). Dans la position du principal opposant, Serge Sainte-Rose (Divers gauche) a obtenu 670 suffrages en sa faveur (28,23%). Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 aux Trois-Îlets, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité si large représentera un défi immense pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales aux Trois-Îlets
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote des Trois-Îlets sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets
|Tête de listeListe
|
Nathalie Grat
Liste divers gauche
TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen
|
|
Serge Sainte-Rose
Liste divers gauche
RASSEMBLER, ECOUTER, AGIR POUR TROIS-ILETS : UN CAP, UNE EQUIPE, UN AVENIR
|
|
Arnaud Adrien Rene-Corail
Liste divers gauche
ETRE 3I
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Rene-Corail (25 élus) Trois-ilets nouvelle dynamique
|1 703
|71,76%
|
|Serge Sainte-Rose (4 élus) Rdi ensemble construisons l'avenir
|670
|28,23%
|
|Participation au scrutin
|Les Trois-Îlets
|Taux de participation
|41,43%
|Taux d'abstention
|58,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 457
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Rene-Corail (23 élus) Trois-ilets, nouvelle dynamique
|1 531
|55,59%
|
|Adrien Altius (6 élus) Rassemblement democratique ileen (rdi)
|1 223
|44,40%
|
|Participation au scrutin
|Les Trois-Îlets
|Taux de participation
|51,78%
|Taux d'abstention
|48,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,36%
|Nombre de votants
|2 910
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