Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets : les infos en direct

Programme de Nathalie Grat à Les Trois-Îlets (TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen)

Engagement citoyen

La candidature de Nathalie GRAT aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 est un appel à l'engagement des habitants des Trois-Ilets. Avec la liste "Trois-Ilets Avenir", elle souhaite mobiliser les forces vives du territoire pour construire un avenir commun. Ce projet se veut inclusif et ambitieux, visant à redynamiser la commune et à répondre aux attentes des citoyens.

Axes du projet de ville

Le projet de ville "Trois-Ilets Avenir" repose sur sept axes majeurs, chacun visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Ces axes incluent le cadre de vie, les finances de la ville, l'environnement, l'essor économique, l'action sociale, l'animation et l'administration communale. Chacun de ces domaines est essentiel pour bâtir une commune dynamique et résiliente.

Transition écologique

La préservation de l'environnement est une priorité dans le projet de Nathalie GRAT, qui prône une action locale collaborative. La transition écologique doit impliquer tous les citoyens, dès le plus jeune âge, pour renforcer la résilience face aux risques majeurs. Une éco-administration exemplaire sera mise en place pour soutenir cette démarche.

Développement économique

Le projet vise à dynamiser l'économie locale en soutenant les entrepreneurs et en attirant de nouvelles activités. Cela inclut le développement de l'immobilier communal d'entreprise et des espaces d'animation économique. L'objectif est de créer un environnement propice au progrès durable et équilibré, tout en renforçant l'accès aux services essentiels.