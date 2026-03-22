Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets : les résultats du 2e tour

Programme de Nathalie Grat à Les Trois-Îlets (TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen)

Engagement de Nathalie Grat

Nathalie Grat se présente comme candidate aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars. Elle met en avant son expérience en ingénierie financière et son investissement dans la vie associative et politique des Trois-Ilets. Son objectif est de redynamiser la commune avec un projet ambitieux et collectif.

Axes du projet de ville

Le projet de ville “Trois-Ilets Avenir” repose sur 7 axes majeurs, incluant le cadre de vie, les finances, l'environnement, et l'essor économique. Chaque axe vise à répondre aux attentes des habitants et à transformer durablement la commune. Ces actions concrètes sont conçues pour améliorer la qualité de vie et favoriser le développement local.

Action sociale et environnementale

L'action sociale est centrée sur le bien-être des habitants, en plaçant l'individu au cœur des préoccupations communales. La préservation de l'environnement est également une priorité, avec un appel à l'engagement collectif pour une transition écologique. Ces initiatives visent à renforcer la résilience de la ville face aux défis contemporains.

Animation et administration communale

L'animation communale est essentielle pour créer du lien social et favoriser l'épanouissement des citoyens. La municipalité prévoit de développer des partenariats avec la population pour des projets culturels et sportifs. Par ailleurs, l'administration communale sera valorisée pour améliorer le service public et répondre aux besoins des habitants.