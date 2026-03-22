Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Trois-Îlets

Le deuxième tour des élections municipales aux Trois-Îlets a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Grat
Nathalie Grat Liste divers gauche
TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen
  • Nathalie Grat
  • Jean-Luc Mostor
  • Melissa Allard-Saint-Albin
  • Thierry Thumerville
  • Angele Yang-Ting
  • Jocelyn Eudaric
  • Sylvia Altius
  • Serge Sainte-Rose
  • Nancy Vieuvel
  • Sebastien Ney
  • Sandrine Esva
  • Charles Thesee
  • Lydie Dellon
  • Philippe Volny-Anne
  • Gladys Bardoux
  • Olivier Labastide
  • Mélanie Denis
  • Emmanuel Bardon
  • Doriane Allard-Saint-Albin
  • Michel Toula
  • Cindy Yang-Ting
  • Lazare Nijean
  • Axelle Morin
  • Laurent Cypria
  • Marie Perez Flausse
  • Frederic Porfal
  • Leila de Laval
  • Marc Breleur
  • Georgette Cari
  • Sévan Maïkoouva
Arnaud Adrien Rene-Corail
Arnaud Adrien Rene-Corail Liste divers gauche
ETRE 3I
  • Arnaud Adrien Rene-Corail
  • Nadia Karine Accus Adaine
  • Willy Habran
  • Myriam Jessie Pinville
  • Hervé José Menil
  • Christelle Michelle Vigée
  • René Galy
  • Romy Rampal
  • Clément Alain Jean-Alphonse
  • Hortanse Paule Haustant
  • Antonio Tiburce Jaïr
  • Hanane Arhadi
  • David Jean Baptiste Edouard
  • Laétitia Christelle Lung-Fou-Afau
  • Serge Pain
  • Moana Catherine
  • Michel Latouchent
  • Henriette Sablé Tanasi
  • Kenny Willem Goujon
  • Mireille Morand
  • Yves Racine
  • Nathalie Martine Habran
  • Jean-Claude Lamoureux
  • Simone Corosine
  • Lionel Saint-Prix
  • Maggy Mancee
  • Hervé Telephe
  • Gabrielle Agot-Jumontier
  • Jean-Yves Maïkoouva
  • Marielle Bocaly
  • Fred Ponchateau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Adrien RENE-CORAIL
Arnaud Adrien RENE-CORAIL (Ballotage) ETRE 3I 		1 251 43,08%
Nathalie GRAT
Nathalie GRAT (Ballotage) TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen 		1 204 41,46%
Serge SAINTE-ROSE
Serge SAINTE-ROSE (Ballotage) RASSEMBLER, ECOUTER, AGIR POUR TROIS-ILETS : UN CAP, UNE EQUIPE, UN AVENIR 		449 15,46%
Participation au scrutin Les Trois-Îlets
Taux de participation 48,27%
Taux d'abstention 51,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 2 978

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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