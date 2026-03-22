Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Trois-Îlets sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Trois-Îlets.
L'actu des élections municipales 2026 aux Trois-Îlets
11:48 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales aux Trois-Îlets dimanche dernier, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 51,73 %. À l'issue du dépouillement, c'est Arnaud Adrien Rene-Corail (Divers gauche) qui est arrivé en tête avec 43,08 % des votes. Ensuite, Nathalie Grat (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 41,46 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 15,46 %, Serge Sainte-Rose, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 des Trois-Îlets
Le deuxième tour des élections municipales aux Trois-Îlets a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Grat
Liste divers gauche
TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen
|
|
Arnaud Adrien Rene-Corail
Liste divers gauche
ETRE 3I
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Adrien RENE-CORAIL (Ballotage) ETRE 3I
|1 251
|43,08%
|Nathalie GRAT (Ballotage) TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen
|1 204
|41,46%
|Serge SAINTE-ROSE (Ballotage) RASSEMBLER, ECOUTER, AGIR POUR TROIS-ILETS : UN CAP, UNE EQUIPE, UN AVENIR
|449
|15,46%
|Participation au scrutin
|Les Trois-Îlets
|Taux de participation
|48,27%
|Taux d'abstention
|51,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|2 978
Source : ministère de l’Intérieur
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