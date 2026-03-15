Résultat municipale 2026 aux Trois-Îlets (97229) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Trois-Îlets a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Trois-Îlets, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Îlets [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Adrien RENE-CORAIL
Arnaud Adrien RENE-CORAIL ETRE 3I 		1 251 43,08%
Nathalie GRAT
Nathalie GRAT TROIS-ILETS AVENIR - An chimen pou demen 		1 204 41,46%
Serge SAINTE-ROSE
Serge SAINTE-ROSE RASSEMBLER, ECOUTER, AGIR POUR TROIS-ILETS : UN CAP, UNE EQUIPE, UN AVENIR 		449 15,46%
Participation au scrutin Les Trois-Îlets
Taux de participation 48,27%
Taux d'abstention 51,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 2 978

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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