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19:21 - Élections aux Trois-Îlets : l'impact des caractéristiques démographiques Aux Trois-Îlets, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,35%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (53,83%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2 543 euros/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2220 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (35,16%) et le nombre de résidences HLM (12,92% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 36,96%, comme aux Trois-Îlets, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Les électeurs des Trois-Îlets attirés par le RN ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal aux Trois-Îlets il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 11,99% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 48,74% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 4,80% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, aux Trois-Îlets comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 15,17% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 16,57% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 20,13% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 41,43 % de participation aux Trois-Îlets En ce jour de municipale 2026 aux Trois-Îlets, la participation sera très observée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 41,43 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 2 457 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid semait le doute dans la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 50,50 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 22,84 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 35,88 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 16,19 % des citoyens locaux. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Les Trois-Îlets comme une contrée où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Trois-Îlets a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) à l'avant de la course avec 48,16% au premier tour, devant Philippe Petit (Union des Démocrates et Indépendants) avec 17,22%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Philippe Nilor culminant à 79,87% des suffrages exprimés localement. Le choc des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là aux Trois-Îlets avait cette fois vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (18,31%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 17,78% des voix. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Les Trois-Îlets demeurait à l'époque un secteur difficile à classer.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité des Trois-Îlets était indéchiffrable sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Les Trois-Îlets portaient leur choix sur Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 44,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle aux Trois-Îlets quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 43,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 22,23%. Lors de la finale de l'élection aux Les Trois-Îlets, les électeurs accordaient 51,26% pour Emmanuel Macron, contre 48,74% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Les Trois-Îlets comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne aux Trois-Îlets En termes d'impôts locaux aux Trois-Îlets, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 845 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 551 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 41,26 % en 2024 (contre environ 21,77 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 351 750 € en 2024. Un montant loin des 918 420 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 10,08 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection aux Trois-Îlets L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans aux Trois-Îlets s'avère très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin, Arnaud Rene-Corail (Divers gauche) a viré en tête en totalisant 1 703 voix (71,76%). Dans la position du principal opposant, Serge Sainte-Rose (Divers gauche) a obtenu 670 suffrages en sa faveur (28,23%). Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 aux Trois-Îlets, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité si large représentera un défi immense pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.