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19:20 - Les données démographiques des Trois-Moutiers révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques des Trois-Moutiers mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,68% et une densité de population de 30 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (55,20%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 532 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,36%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,84%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 48,06%, comme aux Trois-Moutiers, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Les électeurs des Trois-Moutiers attirés par le RN ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale aux Trois-Moutiers il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 39,76% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,68% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 32,19% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 44,58% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 50,93% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 50,49% pour le mouvement nationaliste. Il s'imposera avec 57,87% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Nicolas Turquois.

16:58 - Trois-Moutiers : 35,54 % d'abstention à la dernière élection municipale En marge des municipales 2026, le score de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats des Trois-Moutiers. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 35,54 % au premier round (très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Avec les présidentielles, les municipales restent en effet le scrutin où les Français votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 24,37 % des citoyens inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,26 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 34,96 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 51,52 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent à l'arrivée une localité moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Trois-Moutiers classée à droite lors des derniers scrutins Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 aux Trois-Moutiers, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,93%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants des Les Trois-Moutiers soutenaient en priorité Hager Jacquemin (Rassemblement National) avec 50,49% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hager Jacquemin culminant à 57,87% des suffrages exprimés localement. Le panorama politique des Les Trois-Moutiers a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux des Trois-Moutiers il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Les Trois-Moutiers accordaient leurs suffrages à Nicolas Turquois (Ensemble !) avec 42,17% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,42% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle aux Trois-Moutiers tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 39,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,47%. Lors de la finale de l'élection aux Les Trois-Moutiers, les électeurs accordaient 58,68% pour Marine Le Pen, contre 41,32% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Les Trois-Moutiers comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les contribuables des Trois-Moutiers voteront-ils sur les impôts ? Pour ce qui est des contributions locales aux Trois-Moutiers, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 078 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 890 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 33,93 % en 2024 (contre 15,31 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 34 250 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 205 300 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 22,48 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 aux Trois-Moutiers Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour conditionnés par le verdict du dernier scrutin municipal aux Trois-Moutiers. Lors de la première manche électorale, Marie-Jeanne Bellamy a surclassé la concurrence en récoltant 67,90% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Cedric Liddell a rassemblé 32,09% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Marie-Jeanne Bellamy a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 aux Trois-Moutiers, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.