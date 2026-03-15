Résultat municipale 2026 aux Trois-Moutiers (86120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Trois-Moutiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Trois-Moutiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Trois-Moutiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis QUESNEL
Francis QUESNEL (12 élus) Agir avec vous, pour vous 		264 52,69%
  • Francis QUESNEL
  • Virginie DELAFOND
  • Marc POUPIN
  • Marie-Monique DEPLÉCHIN
  • Dominique MOQUEREAU
  • Agnes BALLE
  • Laurent MOUSSION
  • Nelly MEUNIER
  • Francis FRESNEAU
  • Delphine MARTEAU
  • Adrien MARSAULT
  • Sarah OSTYN
Bernard SONNEVILLE-COUPÉ
Bernard SONNEVILLE-COUPÉ (3 élus) Du renouveau dans la continuité 		237 47,31%
  • Bernard SONNEVILLE-COUPÉ
  • Evelyne GOURDEAU
  • Stéphane BARDET
Participation au scrutin Les Trois-Moutiers
Taux de participation 64,84%
Taux d'abstention 35,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Nombre de votants 522

Source : ministère de l’Intérieur

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