Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ulis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ulis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales des Ulis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Ulis.
L'actu des élections municipales 2026 aux Ulis
13:46 - Fiscalité aux Ulis : une question brûlante en vue des municipales 2026 ?
Aux Ulis, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 12,76 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 163 480 € la même année, en net recul par rapport aux quelque 4,87034 millions d'euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté aux Ulis s'est établi à 33,69 % en 2024 (contre 17,32 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables aux Ulis a représenté environ 1 362 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 043 € quatre ans auparavant.
11:59 - Une victoire nette aux dernières municipales aux Ulis
Les résultats des municipales de 2020 aux Ulis ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Clovis Cassan (Parti socialiste) a fait la course en tête en obtenant 2 288 bulletins (49,95%). Deuxième, Françoise Marhuenda (Divers centre) a obtenu 1 653 bulletins valides (36,09%). Gabriel Laumosne (Parti communiste français) était troisième, s'adjugeant 10,65% des bulletins. La large avance obtenue initialement donnait une piste sérieuse pour le second round. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Clovis Cassan l'a finalement emporté avec 3 271 voix (62,44%), face à Françoise Marhuenda avec 37,55% des votants. La logique a été respectée avec un écart qui s'est accentué, offrant une victoire nette et décisive. Clovis Cassan a pu profiter du report de voix des électeurs Parti communiste français, gagnant 983 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales aux Ulis
Les 14 bureaux de vote de l'agglomération des Ulis ferment leurs portes à 20 h pour le dépouillement. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs des Ulis de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur ville. Aux Ulis comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, c'est Clovis Cassan qui a conquis la mairie au second tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales aux Ulis. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Ulis
|Tête de listeListe
|
Didier Paxion
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Clovis Cassan
Liste d'union à gauche
Osons plus grand
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clovis Cassan (29 élus) Osons les ulis
|3 271
|62,44%
|
|Françoise Marhuenda (6 élus) Alternative républicaine et citoyenne
|1 967
|37,55%
|
|Participation au scrutin
|Les Ulis
|Taux de participation
|40,62%
|Taux d'abstention
|59,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 401
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clovis Cassan Osons les ulis
|2 288
|49,95%
|Françoise Marhuenda Alternative républicaine et citoyenne
|1 653
|36,09%
|Gabriel Laumosne Ulis citoyens 2020
|488
|10,65%
|Didier Paxion Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|151
|3,29%
|Participation au scrutin
|Les Ulis
|Taux de participation
|35,96%
|Taux d'abstention
|64,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 761
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Marhuenda (28 élus) Alternative republicaine et citoyenne - les ulis 2014
|4 036
|54,27%
|
|Sonia Dahou (7 élus) La gauche rassemblee avec sonia dahou
|3 019
|40,59%
|
|Bachir El Mourabit Une voix forte pour les ulis
|381
|5,12%
|Participation au scrutin
|Les Ulis
|Taux de participation
|57,85%
|Taux d'abstention
|42,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Nombre de votants
|7 753
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Marhuenda Alternative republicaine et citoyenne - les ulis 2014
|2 593
|39,83%
|Sonia Dahou La gauche rassemblee avec sonia dahou
|2 265
|34,79%
|Jean-Marie Ballo Paroles ulissiennes
|790
|12,13%
|Bachir El Mourabit Une voix forte pour les ulis
|659
|10,12%
|Didier Paxion Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|202
|3,10%
|Participation au scrutin
|Les Ulis
|Taux de participation
|50,98%
|Taux d'abstention
|49,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,73%
|Nombre de votants
|6 832
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