Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ulis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 aux Ulis

Tête de listeListe
Didier Paxion
Didier Paxion Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Didier Paxion
  • Amirah Aubdool
  • Jean-Philippe Roy
  • Sabrina Bayadh
  • Paulo Regueiro
  • Fabiola Pinel
  • Arthur Pinel
  • Isabelle Maquaire
  • Oumar Cissoko
  • Ericka Maillot
  • Makhary Ndaw
  • Aïda Vargas Dos Santos
  • Fabien Beis
  • Kathleen Vesanes
  • Mohamadou Diallo
  • Habibat Agouzal
  • Abdelouahab Bamassaoud
  • Sylvie Amzal
  • Maurice Edoh
  • Telma Alves Pereira Da Silva
  • Christophe Petitclerc
  • Sylvie Persiaux
  • Axel Guern
  • Amy Fall
  • Abdou Traore
  • Malvina Bourderon
  • Zakaria Maïga
  • Aurélia Turpin
  • Thierry Maléama
  • Victorine Wagner
  • Daniel Alvarez
  • Jeannise Jean-Marie
  • Emmanuel Bas
  • Albertine de Carvalho
  • Jean-François Pinel
Clovis Cassan
Clovis Cassan Liste d'union à gauche
Osons plus grand
  • Clovis Cassan
  • Sarah Jaubert
  • Koko Mensah
  • Hawa Coulibaly
  • Guenael Levray
  • Rose-Marie Boussamba
  • Loutf-Rahman Oulalit
  • Emilia Ribeiro
  • Soulé N'Gaïdé
  • Hajer Mohsni
  • Bruno Creve-Coeur
  • Emmanuelle Bourneuf
  • Chabane Chalal
  • Veronique Bertrand-Rombaut
  • Lodovico Cassinari
  • Annick Le Poul
  • Ahmed Benikene
  • Sallor Diole
  • Jean-Michel Espalieu
  • Marthe Gbaguidi
  • Djallal Bourada
  • Servane Charpentier
  • Etienne Charron
  • Olfa Zridate
  • Karim Chentoufi
  • Agnès Francart
  • Jean-Michel Didin
  • Maïmouna Koite
  • Kevin Mérigot
  • Marine Desaix
  • Ilyes Bennaceur
  • Menen-Laurhyn Norbert
  • Victor Gomes
  • Nathalie Bean
  • Ismail Bentebbal
  • Valérie Bouville
  • Ludovic Guillemier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Clovis Cassan
Clovis Cassan (29 élus) Osons les ulis 		3 271 62,44%
  • Clovis Cassan
  • Sarah Jaubert
  • Edoe Koko Mensah
  • Nathalie Bean
  • Guenael Levray
  • Emilia Ribeiro
  • Gabriel Laumosne
  • Hawa Coulibaly
  • Chabane Chalal
  • Hajer Mohsni
  • Gilbert Piantoni
  • Rose-Marie Boussamba
  • Mohamed Ngaide
  • Annick Le Poul
  • Djallal Bourada
  • Délila M'henni
  • Lodovico Cassinari
  • Latifa Naji
  • Etienne Charron
  • Servane Charpentier
  • Medhi Idouhamd
  • Oulfa Zridate
  • Jean-Gaston Mouhounou
  • Agnès Francart
  • Loutf-Rahman Oulalit
  • Emmanuelle Bourneuf
  • Jean-Michel Didin
  • Afia Marthe Gbaguidi
  • Kévin Mérigot
Françoise Marhuenda
Françoise Marhuenda (6 élus) Alternative républicaine et citoyenne 		1 967 37,55%
  • Françoise Marhuenda
  • Nicolas Gerard
  • Mériam Haddad
  • Paul Loridant
  • Nathalie Mondin
  • Loïc Bayard
Participation au scrutin Les Ulis
Taux de participation 40,62%
Taux d'abstention 59,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 401

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Clovis Cassan
Clovis Cassan Osons les ulis 		2 288 49,95%
Françoise Marhuenda
Françoise Marhuenda Alternative républicaine et citoyenne 		1 653 36,09%
Gabriel Laumosne
Gabriel Laumosne Ulis citoyens 2020 		488 10,65%
Didier Paxion
Didier Paxion Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		151 3,29%
Participation au scrutin Les Ulis
Taux de participation 35,96%
Taux d'abstention 64,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 761

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Marhuenda
Françoise Marhuenda (28 élus) Alternative republicaine et citoyenne - les ulis 2014 		4 036 54,27%
  • Françoise Marhuenda
  • Paul Loridant
  • Ouiam Hamman
  • Babacar Fall
  • Nicole Chapellet
  • Gérard Tessier
  • Marie-Elisabeth Martin
  • Jean-Marie Ballo
  • Mériam Haddad
  • Hervé Lefort
  • Michèle Descamps
  • Noureddine El Mafouchi
  • Meriam Laouej
  • Loïc Bayard
  • Colette Dupray
  • Jean Roznowski
  • Edwige Leblon
  • Jean-Pierre Strozyk
  • Sylvie Fabre
  • Dellal Leshaf
  • Karine Herbrecht
  • Franck Bernard
  • Danièle Theves
  • Jean Lalou
  • Digé Diallo
  • Jean-Marie Hamel
  • Laëtitia Moutou
  • Jean-Marc Adras
Sonia Dahou
Sonia Dahou (7 élus) La gauche rassemblee avec sonia dahou 		3 019 40,59%
  • Sonia Dahou
  • Gilbert Piantoni
  • Annick Le Poul
  • Jean-Vincent Place
  • Armelle Rouault
  • Aziz Benaaddane
  • Rose-Marie Boussamba
Bachir El Mourabit
Bachir El Mourabit Une voix forte pour les ulis 		381 5,12%
Participation au scrutin Les Ulis
Taux de participation 57,85%
Taux d'abstention 42,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Nombre de votants 7 753

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Marhuenda
Françoise Marhuenda Alternative republicaine et citoyenne - les ulis 2014 		2 593 39,83%
Sonia Dahou
Sonia Dahou La gauche rassemblee avec sonia dahou 		2 265 34,79%
Jean-Marie Ballo
Jean-Marie Ballo Paroles ulissiennes 		790 12,13%
Bachir El Mourabit
Bachir El Mourabit Une voix forte pour les ulis 		659 10,12%
Didier Paxion
Didier Paxion Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		202 3,10%
Participation au scrutin Les Ulis
Taux de participation 50,98%
Taux d'abstention 49,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,73%
Nombre de votants 6 832

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