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19:21 - Dynamique électorale aux Ulis : une analyse socio-démographique Comment les habitants des Ulis peuvent-ils peser sur le résultat des municipales ? Dans la ville, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,88% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (71,16%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 8182 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 27,13% et d'une population étrangère de 21,78% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,69% aux Ulis, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Avant les élections de 2026, la montée du vote RN aux Ulis Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal aux Ulis en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 11,71% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,09% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 11,41% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, aux Ulis comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 16,97% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 16,58% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation aux Ulis ? Lors des municipales de 2020 aux Ulis, l'abstention avait grimpé à 64,04 % à la fin du premier tour, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Avec les présidentielles, les municipales restent pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 29,73 % des citoyens inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 59,84 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 39,17 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 56,20 % d'abstention. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité s'affiche in fine comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. Cette réalité aux Ulis sera en conséquence l'un des pivots de cette élection municipale 2026.

15:59 - Le vote des Ulis nettement ancré à gauche en 2024 Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les Européennes de juin 2024 aux Ulis avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (31,47%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait obtenu 16,97% des voix. Pierre Larrouturou (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des législatives aux Ulis après la dissolution de l'Assemblée avec 56,48%. Paul Midy (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 17,43%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pierre Larrouturou culminant à 73,10% des votes dans la localité.

14:57 - Les électeurs des Ulis avaient clairement opté pour la gauche il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Les Ulis plébiscitaient Cédric Villani (Nupes) avec 51,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,42% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Les Ulis choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 46,16% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 22,81%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,91% pour Emmanuel Macron, contre 27,09% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Les Ulis laisse donc apparaître un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Fiscalité aux Ulis : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Aux Ulis, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 12,76 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 163 480 € la même année, en net recul par rapport aux quelque 4,87034 millions d'euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté aux Ulis s'est établi à 33,69 % en 2024 (contre 17,32 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables aux Ulis a représenté environ 1 362 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 043 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une victoire nette aux dernières municipales aux Ulis Les résultats des municipales de 2020 aux Ulis ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Clovis Cassan (Parti socialiste) a fait la course en tête en obtenant 2 288 bulletins (49,95%). Deuxième, Françoise Marhuenda (Divers centre) a obtenu 1 653 bulletins valides (36,09%). Gabriel Laumosne (Parti communiste français) était troisième, s'adjugeant 10,65% des bulletins. La large avance obtenue initialement donnait une piste sérieuse pour le second round. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Clovis Cassan l'a finalement emporté avec 3 271 voix (62,44%), face à Françoise Marhuenda avec 37,55% des votants. La logique a été respectée avec un écart qui s'est accentué, offrant une victoire nette et décisive. Clovis Cassan a pu profiter du report de voix des électeurs Parti communiste français, gagnant 983 voix supplémentaires entre les deux tours.