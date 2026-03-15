Résultat municipale 2026 aux Ulis (91940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Ulis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Ulis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Ulis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clovis CASSAN
Clovis CASSAN (34 élus) Osons plus grand 		4 567 91,50%
  • Clovis CASSAN
  • Sarah JAUBERT
  • Koko MENSAH
  • Hawa COULIBALY
  • Guenael LEVRAY
  • Rose-Marie BOUSSAMBA
  • Loutf-Rahman OULALIT
  • Emilia RIBEIRO
  • Soulé N'GAÏDÉ
  • Hajer MOHSNI
  • Bruno CREVE-COEUR
  • Emmanuelle BOURNEUF
  • Chabane CHALAL
  • Veronique BERTRAND-ROMBAUT
  • Lodovico CASSINARI
  • Annick LE POUL
  • Ahmed BENIKENE
  • Sallor DIOLE
  • Jean-Michel ESPALIEU
  • Marthe GBAGUIDI
  • Djallal BOURADA
  • Servane CHARPENTIER
  • Etienne CHARRON
  • Olfa ZRIDATE
  • Karim CHENTOUFI
  • Agnès FRANCART
  • Jean-Michel DIDIN
  • Maïmouna KOITE
  • Kevin MÉRIGOT
  • Marine DESAIX
  • Ilyes BENNACEUR
  • Menen-Laurhyn NORBERT
  • Victor GOMES
  • Nathalie BEAN
Didier PAXION
Didier PAXION (1 élu) Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		424 8,50%
  • Didier PAXION
Participation au scrutin Les Ulis
Taux de participation 38,98%
Taux d'abstention 61,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 5 337

Source : ministère de l’Intérieur

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