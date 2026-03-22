Résultat municipale 2026 aux Vans (07140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Vans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Vans, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Vans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien GADILHE
Sébastien GADILHE (19 élus) Générations en action 		866 60,01%
  • Sébastien GADILHE
  • Cathy BASTIDE ESCHALIER
  • Thierry CAPIOD
  • Françoise RIEU FROMENTIN
  • Jean Philippe DESMARECAUX
  • Cathy HOURS RAMPONT
  • Jean AUBANEL
  • Cathy DARMON
  • Stéphane COLAS
  • Emmanuelle BALME
  • Georges FAUCUIT
  • Michèle PEYRI
  • Franck BONNET
  • Cathy COLOMB
  • Guillaume LAUX
  • Camille PENET
  • Stéphane REYNOUARD
  • Geneviève LOUCHE
  • Jean-Louis BRUEYRE
Géraldine CHAZE PLATON
Géraldine CHAZE PLATON (4 élus) Les Vans, un nouveau souffle 		577 39,99%
  • Géraldine CHAZE PLATON
  • Arnaud FROMENT
  • Charlène MEDJBAR
  • Xavier CHOPIN
Participation au scrutin Les Vans
Taux de participation 65,02%
Taux d'abstention 34,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 1 500

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale aux Vans - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien GADILHE
Sébastien GADILHE (Ballotage) Générations en action 		729 48,93%
Géraldine CHAZE PLATON
Géraldine CHAZE PLATON (Ballotage) Les Vans, un nouveau souffle 		534 35,84%
Jean-Marc MICHEL
Jean-Marc MICHEL (Ballotage) Les Vans A ... venir 		227 15,23%
Participation au scrutin Les Vans
Taux de participation 63,79%
Taux d'abstention 36,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 1 529

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