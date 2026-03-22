Résultat municipale 2026 aux Vans (07140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Vans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Vans, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 aux Vans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien GADILHE (19 élus) Générations en action
|866
|60,01%
|
|Géraldine CHAZE PLATON (4 élus) Les Vans, un nouveau souffle
|577
|39,99%
|
|Participation au scrutin
|Les Vans
|Taux de participation
|65,02%
|Taux d'abstention
|34,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|1 500
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale aux Vans - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien GADILHE (Ballotage) Générations en action
|729
|48,93%
|Géraldine CHAZE PLATON (Ballotage) Les Vans, un nouveau souffle
|534
|35,84%
|Jean-Marc MICHEL (Ballotage) Les Vans A ... venir
|227
|15,23%
|Participation au scrutin
|Les Vans
|Taux de participation
|63,79%
|Taux d'abstention
|36,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|1 529
Election municipale 2026 aux Vans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales des Vans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus des Vans.
L'actu des élections municipales 2026 aux Vans
18:35 - Aux Vans, les élections de 2024 en faveur de la droite
Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants des Vans portaient leur choix sur Florence Pallot (Union de la gauche) avec 39,58% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Florence Pallot culminant à 41,77% des voix sur place. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens des Vans avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 21,93% des bulletins. L'orientation des électeurs des Vans a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale aux Vans
Lors des élections municipales il y a 6 ans aux Vans, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Marc Michel a imposé son rythme en totalisant 66,69% des suffrages. Juste derrière, Jean-Paul Manifacier a recueilli 438 suffrages en sa faveur (33,30%). Cette victoire écrasante de Jean-Marc Michel a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 aux Vans, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour des municipales aux Vans doit départager 2 listes
Les votants peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Sébastien Gadilhe et sa liste "Générations En Action" et Géraldine Chaze Platon, à la tête de "Les Vans, Un Nouveau Souffle", comme le montrent les candidatures officielles au deuxième tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Rappelons que Jean-Marc Michel, en position de se maintenir grâce à son score du premier tour, est absent. Pour voter, les résidents de la commune ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote des Vans.
11:59 - Sébastien Gadilhe, Géraldine Chaze Platon et Jean-Marc Michel forment le trio de tête aux Vans
Sébastien Gadilhe a terminé en tête du premier tour des élections municipales aux Vans il y a une semaine, avec 48,93 % des bulletins valides. Ensuite, Géraldine Chaze Platon est arrivée en deuxième position avec 35,84 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marc Michel a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour aux Vans, le rendez-vous électoral a mobilisé 63,79 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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