Résultat municipale 2026 aux Velluire-sur-Vendée (85770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 aux Velluire-sur-Vendée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales aux Velluire-sur-Vendée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 aux Velluire-sur-Vendée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jennifer ROUHAUD
Jennifer ROUHAUD (16 élus) Une équipe engagée pour votre avenir 		474 69,40%
  • Jennifer ROUHAUD
  • Laurent DUPAS
  • Maïté GENAUZEAU
  • Alexis MAINARD
  • Sabrina JUTARD
  • Nicolas AUBINEAU
  • Élise BAUDET
  • Didier AUGER
  • Justine BOUYER
  • Adrien MARTIN
  • Marie COSSARD
  • Alban CUNY
  • Sandrine JACQUAT
  • Yannick HERBAUDIERE
  • Ludivine DRAPEAU
  • Emile LOMBARDO
Jean-Pierre MELDON
Jean-Pierre MELDON (3 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES VELLUIRE-SUR-VENDÉE 		209 30,60%
  • Jean-Pierre MELDON
  • Sabine REMAUD
  • Ludovic CHAPILLON
Participation au scrutin Les Velluire-sur-Vendée
Taux de participation 74,49%
Taux d'abstention 25,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 698

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vendée ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
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