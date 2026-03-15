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19:20 - Analyse démographique des élections municipales aux Velluire-sur-Vendée Les données démographiques et socio-économiques des Velluire-sur-Vendée révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 52 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,70%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (21,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 668 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,74%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,40%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation aux Velluire-sur-Vendée mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,29% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Le RN en position de force aux Velluire-sur-Vendée pour la municipale 2026 Le parti nationaliste était absent pour la dernière campagne municipale aux Velluire-sur-Vendée en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,81% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,58% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 25,34% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 47,55% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 42,54% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 45,40% pour le mouvement lepéniste. Il terminera d'ailleurs en tête avec 54,84% lors du vote final, synonyme d'élection de Pierre Henriet.

16:58 - Rétrospective : l'abstention aux Velluire-sur-Vendée avant 2026 Lors des municipales de 2020 aux Velluire-sur-Vendée, l'abstention avait grimpé à 56,79 % lors du premier tour (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux). 404 votants s'étaient à l'inverse déplacés, la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 20,63 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 42,64 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,86 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 46,85 % des inscrits. Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Les Velluire-sur-Vendée comme une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France. En marge de la municipale 2026, ce facteur pèsera en conséquence sur les résultats des Velluire-sur-Vendée.

15:59 - Comment Velluire-sur-Vendée a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des dernières élections européennes, le podium aux Velluire-sur-Vendée s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (42,54%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,53%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,74%). Les élections législatives aux Velluire-sur-Vendée près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) aux avants-postes avec 45,40% au premier tour, devant Pierre Henriet (Majorité présidentielle) avec 25,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphane Buffetaut culminant à 54,84% des votes localement. L'orientation des électeurs des Les Velluire-sur-Vendée a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Les Velluire-sur-Vendée : des suffrages éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Les Velluire-sur-Vendée soutenaient en priorité Pierre Henriet (Ensemble !) avec 28,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,45%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle aux Velluire-sur-Vendée voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 30,81% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,19%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,58% pour Marine Le Pen, contre 43,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Les Velluire-sur-Vendée une ville politiquement partagée.

12:58 - La municipalité des Velluire-sur-Vendée a de manière générale contenu les impôts locaux Aux Velluire-sur-Vendée, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 505 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre qui n'a pas varié depuis 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 35,13 % en 2024 (contre près de 18,57 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 25 400 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 178 900 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 17,35 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales aux Velluire-sur-Vendée ? Dans la commune des Velluire-sur-Vendée, les configurations politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par l'issue des dernières élections en date. Unique liste en présence, 'Construisons ensemble' a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 aux Velluire-sur-Vendée, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans véritable compétition. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).