Résultat de l'élection municipale à Grenoble : un premier tour déjà joué ? Suivez le scrutin en direct

Thomas Simon Liste divers gauche

GRENOBLE ALPES COLLECTIF Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thomas Simon Programme de Thomas Simon à Grenoble (GRENOBLE ALPES COLLECTIF) La démocratie participative La démocratie ne se limite pas à un simple vote tous les six ans, mais doit être vécue de manière collective. À Grenoble, le collectif souhaite renforcer l'engagement des citoyens dans les décisions politiques. Cela implique une résistance à l'autoritarisme et une volonté de rétablir la confiance entre les élus et les habitants. Budget citoyen Le projet inclut la création d'un budget 100% citoyen, où une assemblée de 350 personnes tirées au sort décidera de l'allocation des ressources de la ville. Ces citoyens seront formés et indemnisés pour garantir leur implication. Cette initiative vise à renforcer la transparence et l'implication des habitants dans la gestion de leur ville. Culture et vie associative Une des priorités est de promouvoir une vie culturelle dynamique, gérée par les acteurs locaux et les associations. Cela implique de redonner aux associations leur place dans les quartiers et de favoriser l'organisation d'événements culturels. L'objectif est de créer un environnement où la culture est accessible et soutenue par la communauté. Santé et inclusion Le collectif met l'accent sur l'accès à la santé pour tous, en soutenant la création de centres de santé par les habitants. Un tiers lieu en santé sera également ouvert pour former et accompagner les soignants et les patients. De plus, un lieu d'accueil inconditionnel sera instauré pour garantir l'accès aux services essentiels.

Thomas Simon

Edwige Infanti

Younès Blondel

Mélaine Kervran--Snozzi

Lamine Kaba

Léonie Chamussy

Alexandre Sarazin

Nadia Belaïd

Nicolas Bourdeaud

Justine Duval

Alexandre Fiat

Audrey Quach

Hakim Sabri

Julia Roux

Jean-Philippe Jeanville

Ariane Audisio

Laurent Tissot

Élodie Trinh

Erick Ah-Mouck

Clara de Fleurian

Arthur Clerjon

Alizée Recorbet

Pierre-Louis Patricio

Gabrielle Giroud-Suisse

Maxime Gallardo

Lucie Déhan

Guillaume Le Van Suu

Christine Laurenty

Clément Louvard

Amélie Marchi

Gabriel Richardot

Zoé Gazats

Emile Bertier

Lucie Tonnerre

Damien Glattard

Sarah Peigné

Alric Bonvallet

Auriane Dellarre

Bastien Eglem

Annie-Claude Chilet

Pierre Mahé

Zoé Mary

Philippe Kreitmann

Chloé Boldrini

Nicolas Charbonneau

Sarah Ochsenbein

Jérôme Villerot

Natacha Exertier

Pierre Tonnerre

Floriane Duthel

Nicolas Poirel

Pauline Girard

Théo Santos Da Silva

Maribel Touron

Clément Lafon

Julie-Anne Fenger

Fabien Givernaud

Camille Dantec

Bastien Michel

Pimprenelle Parmentier

Mathias Rollot

Valentin Gabriac Liste du Rassemblement National

RASSEMBLEMENT NATIONAL - GRENOBLE CAPITALE DES ALPES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Valentin Gabriac Programme de Valentin Gabriac à Grenoble (RASSEMBLEMENT NATIONAL - GRENOBLE CAPITALE DES ALPES) Engagement Local Valentin GABRIAC est un candidat engagé qui vit à Grenoble depuis plus de 30 ans. Son expérience dans le secteur privé et son diplôme d'école de commerce renforcent sa volonté de redresser la ville. Il aspire à faire de Grenoble la véritable Capitale des Alpes. Sécurité et Police Une de ses priorités est d'armer la Police Municipale et de recruter 150 policiers pour assurer une présence constante dans la ville. Il prévoit également la création d'un deuxième poste de police à Vigny Musset pour mieux intervenir dans les quartiers sud. Ces mesures visent à renforcer la sécurité et à lutter contre la délinquance. Attractivité Économique Valentin GABRIAC souhaite lancer une politique active pour inciter l'installation de nouveaux commerces à Grenoble. Il refuse toute subvention à des associations ou clubs communautaires, considérant cela comme une dérive. Son objectif est de rendre la ville plus attractive et dynamique économiquement. Culture et Identité Le candidat défend une culture populaire et enracinée, souhaitant préserver l'identité de Grenoble. Il s'oppose à l'idéologie qui exclut la voiture des villes, considérant cela comme une atteinte à la liberté de circulation. Valentin GABRIAC veut moderniser le système de vidéo-surveillance pour protéger l'espace public et lutter contre les dégradations.

Valentin Gabriac

Emmanuelle Perez David

Gaël Babut

Catherine Gérard

Ludovic Blanco

Corinne Di Pasquale

Michel Voilin

Marcelle Barro

Albert Bonnet

Noémie Diomar

Samuel-David Sakpa

Blandine Grand

Philippe Siffert

Nadine Joulié

Paul de Guibert

Morgane Gentil

Stéphane Zeyeni-Languaroudi

Marie-Louise Curcio

Philippe Chevillon

Emma Adroud

Amazigh Aïchiou

Rosa Gervasoni

Dominique Viallon

Annette Kaced

Anthony Sohier

Florie-Anne Noir

Pierre Guichard

Muguette Delong

François Perez

Marie-Joëlle Le-Deuff

Victor Marchais

Armelle Vacherot

Christian Kaced

Stéphanie Grégoire

Cristobal Moyano

Clémence Lautrou

François Massing

Hélène Perrin

Qemaledin Alimi

Pascale Curculosse

Marc Arioli

Catherine Ghelma

Yvon Bernard

Anaïs Bui Viet Linh

Joseph Virone

Sandrine Mauclère

Jean Thery

Antoinette Portigliatti-Piancera

Joanny Chareyre

Michèle Moiret

Yanis Clichet

Amélie Tena Sanchez

David Lavalette

Christine Guinard-Brun

Daniel Issarny

Laurence Biscaro

Gérard Reymond

Laure Volatier

Alexandre Gallo

Josette Saliba

François Guinard-Brun

Baptiste Anglade Liste d'extrême-gauche

GRENOBLE OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE Voir la liste des candidats

Baptiste Anglade

Noemi Mondon

Louison Jay

Astrid Dumon

Jonathan Duc

Fanny Mathieu

Marc Lasserre

Louise Andary

Clement Lafuitte

Jorane Guidetti

Faouzi Bouzaïene

Louise Delorme

Jolan Daumas

Lidwine Bastien

Adrien Lasseigne

Laura Prades

Laurent Monceau

Pauline Laurent

Nicolas Ponsot

Moira Arnoux Courseaux

Camille Badoy

Karine Vivant

Robin Basso-Bert

Romane Fontelaye

Tom Mischler

Louna Branco

Mathieu Guerin

Elisa Merendet

Mathieu Crétet

Aglaé Molet

Yannick Barbe

Charlotte Rickenbach

Nils de Sainte Marie

Lison Derrien

Mathis Bourdézeau

Fanny Raspail

Sasha Rouze

Jacqueline Sempere

Leonce Subtil

Cecile Azzouza

Augustin Baudouin

Mathilde Henry

Lucas Valois

Maïa Isnard

Marius Dejean

Adèle Isnard

Martin Fuchs

Fleur Van Waeyenberge

Maxime Landais

Dassine Boukhelifa

Thibault Puig

Lissoun Yediou

Mehdi Rozmiarek

Faustine Martin-Dechamps

Dorian Busi--Aguila

Noemi Conruyt

Enzo Hacquard

Leslie Kara

Paul Fraisse

Elsa Godefroy--Delaup

Matteo Dentroux

Allan Brunon Liste de La France insoumise

Faire mieux pour Grenoble Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Allan Brunon Programme de Allan Brunon à Grenoble (Faire mieux pour Grenoble) Engagement pour Grenoble Le programme proposé vise à améliorer la qualité de vie à Grenoble en luttant contre les logements insalubres et en rétablissant des services publics. Il est essentiel de créer des commerces dans chaque quartier et d'ouvrir de nouveaux centres de santé. L'objectif est de tourner la page sur l'immobilisme et de favoriser une ville dynamique et inclusive. Priorités sociales Les priorités incluent la gratuité de la cantine scolaire et la réquisition des logements vacants pour garantir leur salubrité. La mise en place de transports en commun gratuits et le développement de nouveaux centres de santé sont également au programme. Ces mesures visent à répondre aux besoins des habitants, notamment des plus jeunes et des plus précaires. Démocratie participative Le projet inclut la mise en place du Référendum d'Initiative Citoyenne et la possibilité de révoquer les élus. Cela permettrait aux citoyens de s'impliquer directement dans les décisions qui les concernent. L'idée est de renforcer la démocratie locale et d'assurer que la voix de chaque grenoblois soit entendue. Équipe de candidats La liste des candidats comprend des profils variés, allant d'étudiants à des professionnels de la santé et de l'éducation. Chaque membre apporte une expertise unique et un engagement fort pour les valeurs de solidarité et de justice sociale. Ensemble, ils visent à représenter la diversité de la population de Grenoble et à porter un projet ambitieux pour l'avenir de la ville.

Allan Brunon

Lauren Viguer

Bastien Castillo

Coline Pissard-Gibollet

Zakaria Amran

Kenza Doukhi

Abdelnour Djebbouri

Majda Raki

Robinson Rossi

Angélique Wabene Mayele

Thomas Mandroux

Jasmine Nebili

Khemisti Boubeker

Latifa Zanzoune

Cyrille Venet

Naïma Bensalem

Alain Sainte-Martine

Maude Wadelec

Jérôme Soldeville

Claire Ara Somohano

Robin Louvet

Axelle Philippot

Thomas Poncet

Amalia Garnier

Enzo Brignon

Camille Pagiras

Peio Rigaux

Salima Kerkoub

Aymeric Priou

Hélène Carette

Albert Cosoreanu

Sylviane Chappuy

Raphaël Juy

Farida Mallem

Albin Dubanchet

Maïa Hoog

Jean-Pierre Doujon

Khadija Ezzarouali

Nicolas Migueres

Marthe Charvolin

Georges Garnier

Annie Cahors

Abdelkader Delli

Lauriane Guinehut

Barnabé Lamy

Joëlle Guillaume

Kallistos Krassas

Sonia Kelbi

Guillaume Rannou

Zina Nebbache

Lucas Bchini

Thérèse Bassez

Joris Gaudaré

Françoise Isembert

Maurice Colliat

Sarah Meyssonnier

Énée Di Iorio

Léa Alarcon

Julien Chartoire

Catarina Leleu Do Espirito Santo

Sofian Bouchenter

Catherine Brun Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Catherine Brun

Rémi Adam

Brigitte Arbaut

Christian Mottais

Jane Bonnet

Domingue Suffrin

Caroline Huguenin

Noël Bonnet

Ilia Wilman

Thomas Laurent

Marine Di Paolo

Herman Samsey

Nabila Beni Y Saad

Fabrice Rosay

Sarah Reckel

Maxime Lesourd

Elisabeth Giuliani

Eric Tounissou

Lorraine Subias

Romain Dossouvi

Lucie Bonnet

Ali Polat

Pascale Trouvé

David Linossier

Aurélie Renaud

Philippe Crochet

Olfa Soltani

Soufiane Eddir

Sarah Sueur

Eugène Ferragu

Marie Diatta

Didier Puy

Noémie Pons

Gaëtan Loiseau

Christiane Barbet

Erik Chollet

Cécile Roche

Michel Gorbana

Céline Mariette

Hugo Merzisen

Marie-Pierre Bernard

Thierry Jenvrin

Salomé Ambert

Bastien Fuma

Marianne Moreigne

Maël Barraux

Maryannick Serre

Adrien Casejuane

Gabrielle Deschamps

Rodrigo Souza

Inès Bertrand

Pierre-Yves Bouteille

Marilyne Mangione

Grégory Vaumourin

Danielle Blancheton

Humbert Fiorino

Louiza Lebbal

Rémi Côme

Anne-Marie Tulipe

Romain Gentil Liste divers gauche

GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Romain Gentil Programme de Romain Gentil à Grenoble (GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE) Alternative à gauche Dans cette élection, une véritable alternative à gauche se dessine, portée par Laurence Ruffin et Romain Gentil. Cette alternative vise à protéger Grenoble d'un retour en arrière avec des candidats de droite jugés malhonnêtes. Elle se positionne comme une gauche de proximité, solidaire et écologique, prête à répondre aux besoins des citoyens. Actions concrètes Le programme présente dix actions concrètes pour améliorer la vie des Grenoblois. Parmi celles-ci, on trouve la création de centres de santé dans chaque quartier et l'instauration de cantines gratuites pour garantir l'égalité des chances. Ces initiatives visent à renforcer l'accès aux services essentiels et à promouvoir la solidarité au sein de la ville. Engagement pour l'écologie Un des axes forts de l'alternative est la transition écologique, avec des projets tels que la création de corridors verts. Ces espaces visent à rafraîchir la ville tout en favorisant le sport et la convivialité. L'engagement pour l'écologie est également lié à la justice sociale et à la création d'emplois locaux. Participation citoyenne Le programme met l'accent sur la participation citoyenne et le renforcement des liens sociaux. Des Maisons Des Habitants seront transformées pour encourager la vie de quartier et la solidarité. De plus, une relation de confiance sera rétablie avec les associations locales pour soutenir leurs initiatives sur le long terme.

Romain Gentil

Manon Laurent

Gérard Gbehiri

Barbara Schuman

Benoit Mollaret

Mounira Dabaji

Frédéric Dulac

Magali Paliard

Hichem Mahboubi

Isabelle Fitamant

Vincent Radziejewski

Claire Bertin

Michel Gallitre

Valérie Doubinsky

Vincent Delhumeau

Isabelle Rueff

Marc Durand

Sarah Boukaala

Joël Ettinger

Sylvie Sauvaigo

Emmanuel Buu

Deirdre Berchotteau

Georges Van Billoen

Cécile Rua

Charles Priou

Coralie Grandy

Rémi Blanc

Karine Massol

Philippe Derain

Karine Bernard

Sacha Magnani

Anne Talpain

Olivier Bouilliez

Catherine Heyman

Hervé Vittoz

Estelle Mercier

Clément Lopez

Besma Dridi

Fethi Ould Khelifa

Noémie Huc

Etienne Lusson

Béatrice Gensburger

Jean de Seze

Françoise Esmenjaud

Mehrez El Ouafi

Mélanie de Laleu

Hugo Flabel

Danielle Waysman

Guillaume Grunhut

Laura Palanchon

Jean-Luc Matheron

Nathalie Charriere

Michel Alain Joseph Perrin

Alexia Moutier

Aymeric Guittet

Maroussia Daolio

Gilles Nicolas

Nadine Serra

Michel Delafosse

Danielle Rochez

Geneviève Krzyzak Liste d'extrême-gauche

Réquisition des logements vacants, l'argent pour les services publics, pas pour la guerre Voir la liste des candidats

Geneviève Krzyzak

Florentin Ullrich

Margot Brissé

Heni Moussa

Samia Bennaceur

Romain Edwige

Djemaa Bouaziz

Alexandre Chont

Nejia Bacha

Jean-Christophe Prince

Fanny Bastien

Haouari Benkorbaa

Svetlana Grintchi

Youcef Abour

Mireille Marion

Abdelkader Bouchakour

Horria Ammar

Thierry Ducros

Faoudhia Saindou

Abdenacer Aoufi

Amélie Moede

Nicolas Sanchez

Kheira Satal

Yves Vestris

Myriama Goussairi

Lionel Marmet

Maryvonne Blancard

Anes Benkorbaa

Julia Boura

Nabil Boulelouah

Charlotte Makelele

Eliès Shaïek

Aïda Shaïek

Rayah Zina

Crépin Piquenot

Angel Felices

Louiza Labiod

Chouaib Meraihia

Jocelyne Vanel

Daniel Vanel

Rose Cimadomo

Jean Bouvattier

Juliette Amesi

Ahmed Bouchakour

Houria Benelhadj-Djelloul

Karim Ounissi

Leila Ghrairi

Mehdi Aggoun

Gahon Gnatto

François Salque

Fatima Benkorbaa

Osama Lababidi

Morgane Zitouni

Alli Usein

Maria Guerra

Riad Kraïm

Claude Voury

Grégory Vial

Nasrine Safi

Hervé Gerbi Liste divers centre

NOUS GRENOBLE Voir la liste des candidats

Hervé Gerbi

Hakima Necib

Jean-Charles Colas-Roy

Valérie Deniau

Loïc Roche

Denise Koubi

Raphaël Meyer

Aline Blanc-Tailleur

Philippe Bedouret

Murielle Cohendet

Frédéric Saby

Joëlle Mininno

Thomas Decaens

Laëtitia Salomon

Frédéric Michallet

Pascale Goddon

Adam Thiriet

Sabine Lantz

Eric Lazzaroni

Gabriella Dobozendi

Maurice Mollard

Henda Djeridi

Eric Tête

Amélie Saldarini

Giuseppe Piccolboni

Nikita Amouyal

Alain Al-Jaroudi

Antonine Munoz-Martos

Sébastien Humbert

Fabienne Salomé

Arthur Colin

Angélique Rosin

Jean-Marc Wauthy

Rima Chamma

Didier Mayou

Brigitte Fiat

Ludovic Hanna

Michelle Kosa

Vito Scaringella

Océane Pothy

Martin Cabaye

Aurore Cook

Raphaël Herbinet

Line Saint-Val

Sam Guillaumé

Jacqueline Obou Brissy Ghadout

Bruno Aguilar

Chantal Mansotte

Marc Gervasoni

Maryvonne Le Moal

Mendy Boutemine

Lei Liu

Christian Bec

Frédérique Gordon

Ivan Zanetic

Coline Baud

Frédéric Pastor

Nicole Rivaud

Michel Belakhovsky

Annie Salmeron

Théodore Trouillon

Laurence Ruffin Liste d'union à gauche

OUI Grenoble Voir la liste des candidats

Laurence Ruffin

Abdelwaheb Kismoune

Amandine Germain

Alexis Monge

Margot Belair

Gilles Moreau

Meriem Naili

Mehdi Tadjine

Léonie Marcoux

Vincent Berlandis

Marion Carroz

Alan Confesson

Chloé Pantel

Pascal Charriau

Sandra Krief

Luis Beltran-Lopez

Cécile Cenatiempo

Gaëtan Monot

Isabelle Peters

Antoine Back

Kheira Capdepon

Gilles Namur

Michelle Daran

Karim Sellami

Sylvie Fougères

Nicolas Kada

Céline Deslattes

Hassen Bouzeghoub

Michelle Sy

Ali Karakiprik

Laurette Rimet-Meille

Olivier Bertrand

Marlène Terrier

Lény Moulin

Sasha Monneron

Thibault Martin

Inès Ajmi

Djamel Wazizi

Laetitia Boulle

Mohamed Belhadj

Rosalinda Ferrandes

Kylian Bures

Christine Alofs

Sylvain Jouanneau

Myriam Messaoudi

Ilyass Abdi

Dyna Belattar

Enzo Fogliano

Claire Michard

Julian Belfils

Fatou Ciss

Alexis Mazza

Sylvie Barnezet

Sevan Hosebian-Vartanian

Laetitia Harlot

Serge Slama

Julie Faure

Jean Rollet

Lucie Abgrall

Raymond Avrillier

Marine Denis

Alain Carignon Liste des Républicains

Réconcilier Grenoble Voir la liste des candidats