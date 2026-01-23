Résultat de l'élection municipale à Grenoble : un premier tour déjà joué ? Suivez le scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 à Grenoble, c'est parti ! Suivez les tendances avant les résultats du 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Grenoble
- Les élections municipales 2026 à Grenoble se tiennent ce 15 mars, les électeurs se rendent dans les bureaux de vote pour le premier tour.
- Les résultats des sondages à Grenoble, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, donnaient deux favoris : Laurence Ruffin et Alain Carignon.
- Suivez cette journée d'élection municipale à Grenoble jusqu'aux résultats.
08:52 - Les bureaux de vote fermeront donc à 20 heures à Grenoble
Les électeurs peuvent trouver leur bureau de vote sur leur carte électorale ou en ligne via des services officiels. Les bureaux ouvriront fermeront à 20 heures, avec des résultats attendus plus tard dans la soirée. Lire sur actu.fr
08:17 - Un service de taxi gratuit pour aller voter à Grenoble
À Grenoble, dans le contexte des élections municipales de 2026, la Ville met en place un service de taxis gratuits pour faciliter le transport des électeurs ne pouvant se déplacer. Ce service est disponible pour les deux tours, les 15 et 22 mars. Lire sur mesinfos.fr
07:54 - C'est parti ! Ce qu'il faut savoir sur les élections municipales à Grenoble
En 2026, les habitants de Grenoble sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Grenoble est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les 82 bureaux de vote de l'agglomération de Grenoble ferment leurs portes à 20 h pour le dépouillement. Vous pourrez retrouver les résultats à Grenoble ici dès 20 h.
14/03/26 - 08:31 - Une alliance du RN avec Carignon pour le second tour des municipales 2026 ?
À Grenoble, Valentin Gabriac, candidat du Rassemblement national, a évoqué pour la première fois avant la fin de la campagne une possible alliance au second tour avec Alain Carignon, candidat Les Républicains. Malgré son appel à une coalition pour contrer l'extrême gauche, l'équipe de Carignon refuse cette option pour des raisons juridiques liées aux dépenses de campagne. Gabriac insiste sur la nécessité d'une large alliance pour redresser la ville et tourner la page des idéologies dominantes. Lire sur placegrenet.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grenoble
|Tête de listeListe
|
Thomas Simon
Liste divers gauche
GRENOBLE ALPES COLLECTIF
|
|
Valentin Gabriac
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT NATIONAL - GRENOBLE CAPITALE DES ALPES
|
|
Baptiste Anglade
Liste d'extrême-gauche
GRENOBLE OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|
|
Allan Brunon
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Grenoble
|
|
Catherine Brun
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Romain Gentil
Liste divers gauche
GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE
|
|
Geneviève Krzyzak
Liste d'extrême-gauche
Réquisition des logements vacants, l'argent pour les services publics, pas pour la guerre
|
|
Hervé Gerbi
Liste divers centre
NOUS GRENOBLE
|
|
Laurence Ruffin
Liste d'union à gauche
OUI Grenoble
|
|
Alain Carignon
Liste des Républicains
Réconcilier Grenoble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle (46 élus) Grenoble en commun
|16 169
|53,13%
|
|Alain Carignon (7 élus) La société civile avec alain carignon
|7 133
|23,44%
|
|Emilie Chalas (3 élus) Un nouveau regard sur grenoble
|3 803
|12,49%
|
|Olivier Noblecourt (3 élus) Grenoble nouvel air
|3 325
|10,92%
|
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|35,83%
|Taux d'abstention
|64,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 024
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle Grenoble en commun
|16 766
|46,67%
|Alain Carignon La société civile avec alain carignon
|7 114
|19,80%
|Emilie Chalas Un nouveau regard sur grenoble
|4 939
|13,75%
|Olivier Noblecourt Grenoble nouvel air
|4 782
|13,31%
|Bruno De Lescure La commune est à nous !
|1 162
|3,23%
|Mireille D'ornano Mieux vivre à grenoble
|725
|2,01%
|Catherine Brun Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|429
|1,19%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|42,25%
|Taux d'abstention
|57,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 556
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle (42 élus) Grenoble une ville pour tous
|19 677
|40,02%
|
|Jérôme Safar (8 élus) Aimer grenoble pour vous
|13 496
|27,45%
|
|Matthieu Chamussy (7 élus) Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi
|11 795
|23,99%
|
|Mireille D'ornano (2 élus) Grenoble bleu marine
|4 193
|8,52%
|
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|59,05%
|Taux d'abstention
|40,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|50 089
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Piolle Grenoble une ville pour tous
|12 759
|29,40%
|Jérôme Safar Aimer grenoble pour vous
|10 982
|25,31%
|Matthieu Chamussy Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi
|9 052
|20,86%
|Mireille D'ornano Grenoble bleu marine
|5 449
|12,55%
|Philippe De Longevialle Imagine grenoble
|1 956
|4,50%
|Denis Bonzy Nous citoyens
|1 533
|3,53%
|Lahcen Benmaza Grenoble en valeur
|788
|1,81%
|Catherine Brun Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|516
|1,18%
|Maurice Colliat Unite pour la defense des droits ouvriers et des services publics
|350
|0,80%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|52,40%
|Taux d'abstention
|47,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,39%
|Nombre de votants
|44 447
Villes voisines de Grenoble
- Grenoble (38000)
- Ecole primaire à Grenoble
- Maternités à Grenoble
- Crèches et garderies à Grenoble
- Classement des collèges à Grenoble
- Salaires à Grenoble
- Impôts à Grenoble
- Dette et budget de Grenoble
- Climat et historique météo de Grenoble
- Accidents à Grenoble
- Délinquance à Grenoble
- Inondations à Grenoble
- Nombre de médecins à Grenoble
- Pollution à Grenoble
- Entreprises à Grenoble
- Prix immobilier à Grenoble