Résultat de l'élection municipale à Grenoble : un premier tour déjà joué ? Suivez le scrutin en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grenoble

Tête de listeListe
Thomas Simon
Thomas Simon Liste divers gauche
GRENOBLE ALPES COLLECTIF
  • Thomas Simon
  • Edwige Infanti
  • Younès Blondel
  • Mélaine Kervran--Snozzi
  • Lamine Kaba
  • Léonie Chamussy
  • Alexandre Sarazin
  • Nadia Belaïd
  • Nicolas Bourdeaud
  • Justine Duval
  • Alexandre Fiat
  • Audrey Quach
  • Hakim Sabri
  • Julia Roux
  • Jean-Philippe Jeanville
  • Ariane Audisio
  • Laurent Tissot
  • Élodie Trinh
  • Erick Ah-Mouck
  • Clara de Fleurian
  • Arthur Clerjon
  • Alizée Recorbet
  • Pierre-Louis Patricio
  • Gabrielle Giroud-Suisse
  • Maxime Gallardo
  • Lucie Déhan
  • Guillaume Le Van Suu
  • Christine Laurenty
  • Clément Louvard
  • Amélie Marchi
  • Gabriel Richardot
  • Zoé Gazats
  • Emile Bertier
  • Lucie Tonnerre
  • Damien Glattard
  • Sarah Peigné
  • Alric Bonvallet
  • Auriane Dellarre
  • Bastien Eglem
  • Annie-Claude Chilet
  • Pierre Mahé
  • Zoé Mary
  • Philippe Kreitmann
  • Chloé Boldrini
  • Nicolas Charbonneau
  • Sarah Ochsenbein
  • Jérôme Villerot
  • Natacha Exertier
  • Pierre Tonnerre
  • Floriane Duthel
  • Nicolas Poirel
  • Pauline Girard
  • Théo Santos Da Silva
  • Maribel Touron
  • Clément Lafon
  • Julie-Anne Fenger
  • Fabien Givernaud
  • Camille Dantec
  • Bastien Michel
  • Pimprenelle Parmentier
  • Mathias Rollot
Valentin Gabriac
Valentin Gabriac Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT NATIONAL - GRENOBLE CAPITALE DES ALPES
  • Valentin Gabriac
  • Emmanuelle Perez David
  • Gaël Babut
  • Catherine Gérard
  • Ludovic Blanco
  • Corinne Di Pasquale
  • Michel Voilin
  • Marcelle Barro
  • Albert Bonnet
  • Noémie Diomar
  • Samuel-David Sakpa
  • Blandine Grand
  • Philippe Siffert
  • Nadine Joulié
  • Paul de Guibert
  • Morgane Gentil
  • Stéphane Zeyeni-Languaroudi
  • Marie-Louise Curcio
  • Philippe Chevillon
  • Emma Adroud
  • Amazigh Aïchiou
  • Rosa Gervasoni
  • Dominique Viallon
  • Annette Kaced
  • Anthony Sohier
  • Florie-Anne Noir
  • Pierre Guichard
  • Muguette Delong
  • François Perez
  • Marie-Joëlle Le-Deuff
  • Victor Marchais
  • Armelle Vacherot
  • Christian Kaced
  • Stéphanie Grégoire
  • Cristobal Moyano
  • Clémence Lautrou
  • François Massing
  • Hélène Perrin
  • Qemaledin Alimi
  • Pascale Curculosse
  • Marc Arioli
  • Catherine Ghelma
  • Yvon Bernard
  • Anaïs Bui Viet Linh
  • Joseph Virone
  • Sandrine Mauclère
  • Jean Thery
  • Antoinette Portigliatti-Piancera
  • Joanny Chareyre
  • Michèle Moiret
  • Yanis Clichet
  • Amélie Tena Sanchez
  • David Lavalette
  • Christine Guinard-Brun
  • Daniel Issarny
  • Laurence Biscaro
  • Gérard Reymond
  • Laure Volatier
  • Alexandre Gallo
  • Josette Saliba
  • François Guinard-Brun
Baptiste Anglade
Baptiste Anglade Liste d'extrême-gauche
GRENOBLE OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
  • Baptiste Anglade
  • Noemi Mondon
  • Louison Jay
  • Astrid Dumon
  • Jonathan Duc
  • Fanny Mathieu
  • Marc Lasserre
  • Louise Andary
  • Clement Lafuitte
  • Jorane Guidetti
  • Faouzi Bouzaïene
  • Louise Delorme
  • Jolan Daumas
  • Lidwine Bastien
  • Adrien Lasseigne
  • Laura Prades
  • Laurent Monceau
  • Pauline Laurent
  • Nicolas Ponsot
  • Moira Arnoux Courseaux
  • Camille Badoy
  • Karine Vivant
  • Robin Basso-Bert
  • Romane Fontelaye
  • Tom Mischler
  • Louna Branco
  • Mathieu Guerin
  • Elisa Merendet
  • Mathieu Crétet
  • Aglaé Molet
  • Yannick Barbe
  • Charlotte Rickenbach
  • Nils de Sainte Marie
  • Lison Derrien
  • Mathis Bourdézeau
  • Fanny Raspail
  • Sasha Rouze
  • Jacqueline Sempere
  • Leonce Subtil
  • Cecile Azzouza
  • Augustin Baudouin
  • Mathilde Henry
  • Lucas Valois
  • Maïa Isnard
  • Marius Dejean
  • Adèle Isnard
  • Martin Fuchs
  • Fleur Van Waeyenberge
  • Maxime Landais
  • Dassine Boukhelifa
  • Thibault Puig
  • Lissoun Yediou
  • Mehdi Rozmiarek
  • Faustine Martin-Dechamps
  • Dorian Busi--Aguila
  • Noemi Conruyt
  • Enzo Hacquard
  • Leslie Kara
  • Paul Fraisse
  • Elsa Godefroy--Delaup
  • Matteo Dentroux
Allan Brunon
Allan Brunon Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Grenoble
  • Allan Brunon
  • Lauren Viguer
  • Bastien Castillo
  • Coline Pissard-Gibollet
  • Zakaria Amran
  • Kenza Doukhi
  • Abdelnour Djebbouri
  • Majda Raki
  • Robinson Rossi
  • Angélique Wabene Mayele
  • Thomas Mandroux
  • Jasmine Nebili
  • Khemisti Boubeker
  • Latifa Zanzoune
  • Cyrille Venet
  • Naïma Bensalem
  • Alain Sainte-Martine
  • Maude Wadelec
  • Jérôme Soldeville
  • Claire Ara Somohano
  • Robin Louvet
  • Axelle Philippot
  • Thomas Poncet
  • Amalia Garnier
  • Enzo Brignon
  • Camille Pagiras
  • Peio Rigaux
  • Salima Kerkoub
  • Aymeric Priou
  • Hélène Carette
  • Albert Cosoreanu
  • Sylviane Chappuy
  • Raphaël Juy
  • Farida Mallem
  • Albin Dubanchet
  • Maïa Hoog
  • Jean-Pierre Doujon
  • Khadija Ezzarouali
  • Nicolas Migueres
  • Marthe Charvolin
  • Georges Garnier
  • Annie Cahors
  • Abdelkader Delli
  • Lauriane Guinehut
  • Barnabé Lamy
  • Joëlle Guillaume
  • Kallistos Krassas
  • Sonia Kelbi
  • Guillaume Rannou
  • Zina Nebbache
  • Lucas Bchini
  • Thérèse Bassez
  • Joris Gaudaré
  • Françoise Isembert
  • Maurice Colliat
  • Sarah Meyssonnier
  • Énée Di Iorio
  • Léa Alarcon
  • Julien Chartoire
  • Catarina Leleu Do Espirito Santo
  • Sofian Bouchenter
Catherine Brun
Catherine Brun Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Catherine Brun
  • Rémi Adam
  • Brigitte Arbaut
  • Christian Mottais
  • Jane Bonnet
  • Domingue Suffrin
  • Caroline Huguenin
  • Noël Bonnet
  • Ilia Wilman
  • Thomas Laurent
  • Marine Di Paolo
  • Herman Samsey
  • Nabila Beni Y Saad
  • Fabrice Rosay
  • Sarah Reckel
  • Maxime Lesourd
  • Elisabeth Giuliani
  • Eric Tounissou
  • Lorraine Subias
  • Romain Dossouvi
  • Lucie Bonnet
  • Ali Polat
  • Pascale Trouvé
  • David Linossier
  • Aurélie Renaud
  • Philippe Crochet
  • Olfa Soltani
  • Soufiane Eddir
  • Sarah Sueur
  • Eugène Ferragu
  • Marie Diatta
  • Didier Puy
  • Noémie Pons
  • Gaëtan Loiseau
  • Christiane Barbet
  • Erik Chollet
  • Cécile Roche
  • Michel Gorbana
  • Céline Mariette
  • Hugo Merzisen
  • Marie-Pierre Bernard
  • Thierry Jenvrin
  • Salomé Ambert
  • Bastien Fuma
  • Marianne Moreigne
  • Maël Barraux
  • Maryannick Serre
  • Adrien Casejuane
  • Gabrielle Deschamps
  • Rodrigo Souza
  • Inès Bertrand
  • Pierre-Yves Bouteille
  • Marilyne Mangione
  • Grégory Vaumourin
  • Danielle Blancheton
  • Humbert Fiorino
  • Louiza Lebbal
  • Rémi Côme
  • Anne-Marie Tulipe
Romain Gentil
Romain Gentil Liste divers gauche
GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE
  • Romain Gentil
  • Manon Laurent
  • Gérard Gbehiri
  • Barbara Schuman
  • Benoit Mollaret
  • Mounira Dabaji
  • Frédéric Dulac
  • Magali Paliard
  • Hichem Mahboubi
  • Isabelle Fitamant
  • Vincent Radziejewski
  • Claire Bertin
  • Michel Gallitre
  • Valérie Doubinsky
  • Vincent Delhumeau
  • Isabelle Rueff
  • Marc Durand
  • Sarah Boukaala
  • Joël Ettinger
  • Sylvie Sauvaigo
  • Emmanuel Buu
  • Deirdre Berchotteau
  • Georges Van Billoen
  • Cécile Rua
  • Charles Priou
  • Coralie Grandy
  • Rémi Blanc
  • Karine Massol
  • Philippe Derain
  • Karine Bernard
  • Sacha Magnani
  • Anne Talpain
  • Olivier Bouilliez
  • Catherine Heyman
  • Hervé Vittoz
  • Estelle Mercier
  • Clément Lopez
  • Besma Dridi
  • Fethi Ould Khelifa
  • Noémie Huc
  • Etienne Lusson
  • Béatrice Gensburger
  • Jean de Seze
  • Françoise Esmenjaud
  • Mehrez El Ouafi
  • Mélanie de Laleu
  • Hugo Flabel
  • Danielle Waysman
  • Guillaume Grunhut
  • Laura Palanchon
  • Jean-Luc Matheron
  • Nathalie Charriere
  • Michel Alain Joseph Perrin
  • Alexia Moutier
  • Aymeric Guittet
  • Maroussia Daolio
  • Gilles Nicolas
  • Nadine Serra
  • Michel Delafosse
  • Danielle Rochez
Geneviève Krzyzak
Geneviève Krzyzak Liste d'extrême-gauche
Réquisition des logements vacants, l'argent pour les services publics, pas pour la guerre
  • Geneviève Krzyzak
  • Florentin Ullrich
  • Margot Brissé
  • Heni Moussa
  • Samia Bennaceur
  • Romain Edwige
  • Djemaa Bouaziz
  • Alexandre Chont
  • Nejia Bacha
  • Jean-Christophe Prince
  • Fanny Bastien
  • Haouari Benkorbaa
  • Svetlana Grintchi
  • Youcef Abour
  • Mireille Marion
  • Abdelkader Bouchakour
  • Horria Ammar
  • Thierry Ducros
  • Faoudhia Saindou
  • Abdenacer Aoufi
  • Amélie Moede
  • Nicolas Sanchez
  • Kheira Satal
  • Yves Vestris
  • Myriama Goussairi
  • Lionel Marmet
  • Maryvonne Blancard
  • Anes Benkorbaa
  • Julia Boura
  • Nabil Boulelouah
  • Charlotte Makelele
  • Eliès Shaïek
  • Aïda Shaïek
  • Rayah Zina
  • Crépin Piquenot
  • Angel Felices
  • Louiza Labiod
  • Chouaib Meraihia
  • Jocelyne Vanel
  • Daniel Vanel
  • Rose Cimadomo
  • Jean Bouvattier
  • Juliette Amesi
  • Ahmed Bouchakour
  • Houria Benelhadj-Djelloul
  • Karim Ounissi
  • Leila Ghrairi
  • Mehdi Aggoun
  • Gahon Gnatto
  • François Salque
  • Fatima Benkorbaa
  • Osama Lababidi
  • Morgane Zitouni
  • Alli Usein
  • Maria Guerra
  • Riad Kraïm
  • Claude Voury
  • Grégory Vial
  • Nasrine Safi
Hervé Gerbi
Hervé Gerbi Liste divers centre
NOUS GRENOBLE
  • Hervé Gerbi
  • Hakima Necib
  • Jean-Charles Colas-Roy
  • Valérie Deniau
  • Loïc Roche
  • Denise Koubi
  • Raphaël Meyer
  • Aline Blanc-Tailleur
  • Philippe Bedouret
  • Murielle Cohendet
  • Frédéric Saby
  • Joëlle Mininno
  • Thomas Decaens
  • Laëtitia Salomon
  • Frédéric Michallet
  • Pascale Goddon
  • Adam Thiriet
  • Sabine Lantz
  • Eric Lazzaroni
  • Gabriella Dobozendi
  • Maurice Mollard
  • Henda Djeridi
  • Eric Tête
  • Amélie Saldarini
  • Giuseppe Piccolboni
  • Nikita Amouyal
  • Alain Al-Jaroudi
  • Antonine Munoz-Martos
  • Sébastien Humbert
  • Fabienne Salomé
  • Arthur Colin
  • Angélique Rosin
  • Jean-Marc Wauthy
  • Rima Chamma
  • Didier Mayou
  • Brigitte Fiat
  • Ludovic Hanna
  • Michelle Kosa
  • Vito Scaringella
  • Océane Pothy
  • Martin Cabaye
  • Aurore Cook
  • Raphaël Herbinet
  • Line Saint-Val
  • Sam Guillaumé
  • Jacqueline Obou Brissy Ghadout
  • Bruno Aguilar
  • Chantal Mansotte
  • Marc Gervasoni
  • Maryvonne Le Moal
  • Mendy Boutemine
  • Lei Liu
  • Christian Bec
  • Frédérique Gordon
  • Ivan Zanetic
  • Coline Baud
  • Frédéric Pastor
  • Nicole Rivaud
  • Michel Belakhovsky
  • Annie Salmeron
  • Théodore Trouillon
Laurence Ruffin
Laurence Ruffin Liste d'union à gauche
OUI Grenoble
  • Laurence Ruffin
  • Abdelwaheb Kismoune
  • Amandine Germain
  • Alexis Monge
  • Margot Belair
  • Gilles Moreau
  • Meriem Naili
  • Mehdi Tadjine
  • Léonie Marcoux
  • Vincent Berlandis
  • Marion Carroz
  • Alan Confesson
  • Chloé Pantel
  • Pascal Charriau
  • Sandra Krief
  • Luis Beltran-Lopez
  • Cécile Cenatiempo
  • Gaëtan Monot
  • Isabelle Peters
  • Antoine Back
  • Kheira Capdepon
  • Gilles Namur
  • Michelle Daran
  • Karim Sellami
  • Sylvie Fougères
  • Nicolas Kada
  • Céline Deslattes
  • Hassen Bouzeghoub
  • Michelle Sy
  • Ali Karakiprik
  • Laurette Rimet-Meille
  • Olivier Bertrand
  • Marlène Terrier
  • Lény Moulin
  • Sasha Monneron
  • Thibault Martin
  • Inès Ajmi
  • Djamel Wazizi
  • Laetitia Boulle
  • Mohamed Belhadj
  • Rosalinda Ferrandes
  • Kylian Bures
  • Christine Alofs
  • Sylvain Jouanneau
  • Myriam Messaoudi
  • Ilyass Abdi
  • Dyna Belattar
  • Enzo Fogliano
  • Claire Michard
  • Julian Belfils
  • Fatou Ciss
  • Alexis Mazza
  • Sylvie Barnezet
  • Sevan Hosebian-Vartanian
  • Laetitia Harlot
  • Serge Slama
  • Julie Faure
  • Jean Rollet
  • Lucie Abgrall
  • Raymond Avrillier
  • Marine Denis
Alain Carignon
Alain Carignon Liste des Républicains
Réconcilier Grenoble
  • Alain Carignon
  • Nathalie Beranger
  • Pierre-Edouard Cardinal
  • Anouchka Michard
  • Clément Chappet
  • Emilie Chalas
  • Thierry Aldeguer
  • Brigitte Boer
  • Guillaume Josserand
  • Charah Bentaleb
  • Olivier Curto
  • Delphine Bense
  • Jean-Luc Rizzi
  • Dominique Spini Alim
  • Franck Benhamou
  • Rdija Therese Sahiri
  • Stephane Robin
  • Chantal Pillet
  • Jean-Noël Pusel
  • Virginie Guirado
  • Laurent Lequin-Souchon
  • Laetitia Gobinet
  • El Hasni Ben Redjeb
  • Amel-Sahla Boffard
  • Hanis Dif
  • Sandra Duneufgermain
  • Lionel Picollet
  • Judith Thermoz
  • Bernard Boulloud
  • Annie Borel-Garin
  • Olivier Corneloup
  • Anissa Derbal
  • Mehmet ünaldi
  • Brigitte Bernard
  • Roger Oria
  • Nathalie Cordova
  • Jean Philippe Richard
  • Elyane Rual
  • Stephane Tournier
  • Chiara Macquet
  • Guy Waltisperger
  • Regine Cohen
  • Morgan Gimel
  • Maryam Courosse
  • Bruno Salagnat
  • Chantal Bachelard
  • Harout Pascal Agobian
  • Caroline Blanc
  • Jean-Yves Olivo
  • Jocelyne Roubaudi
  • Soufiane Ben Habassi
  • Marie-Helena Poillevey
  • Kamel Dadouche
  • Martine Melliere
  • Raphaël d'Onofrio
  • Laurence Nguyen
  • Boubacar Tounkara
  • Emma Theysset
  • François Ferrara
  • Marie-Laure Gascon
  • Didier Legeais

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle
Eric Piolle (46 élus) Grenoble en commun 		16 169 53,13%
  • Eric Piolle
  • Elisa Martin
  • Gilles Namur
  • Barbara Schuman
  • Yann Mongaburu
  • Maud Tavel
  • Hakim Sabri
  • Lucille Lheureux
  • Nicolas Beron Perez
  • Margot Belair
  • Alan Confesson
  • Chloé Pantel
  • Pascal Clouaire
  • Sandra Krief
  • Maxence Alloto
  • Salima Djidel
  • Olivier Bertrand
  • Christine Garnier
  • Nicolas Kada
  • Laura Pfister
  • Emmanuel Carroz
  • Anne-Sophie Olmos
  • Vincent Fristot
  • Céline Deslattes
  • Lionel Picollet
  • Annabelle Bretton
  • Hasni Ben-Redjeb
  • Khira Capdepon
  • Pierre-André Juven
  • Anouche Agobian
  • Sadok Bouzaiene
  • Isabelle Peters
  • Thierry Chastagner
  • Amel Zenati
  • Pierre Meriaux
  • Laure Masson
  • Antoine Back
  • Maude Wadelec
  • Antoine Flechet
  • Chloé Le Bret
  • Claus Habfast
  • Céline Mennetrier
  • Jérôme Soldeville
  • Sylvie Fougeres
  • Luis Beltran-Lopez
  • Katia Bacher
Alain Carignon
Alain Carignon (7 élus) La société civile avec alain carignon 		7 133 23,44%
  • Alain Carignon
  • Magali Feret
  • Jérôme Odier
  • Anne Roche
  • Chérif Boutafa
  • Dominique Spini Alim
  • Harout Agobian
Emilie Chalas
Emilie Chalas (3 élus) Un nouveau regard sur grenoble 		3 803 12,49%
  • Emilie Chalas
  • Olivier Six
  • Karen Lorinquer
Olivier Noblecourt
Olivier Noblecourt (3 élus) Grenoble nouvel air 		3 325 10,92%
  • Olivier Noblecourt
  • Emmanuelle Legoff
  • Patrick Levy
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 35,83%
Taux d'abstention 64,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 024

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle
Eric Piolle Grenoble en commun 		16 766 46,67%
Alain Carignon
Alain Carignon La société civile avec alain carignon 		7 114 19,80%
Emilie Chalas
Emilie Chalas Un nouveau regard sur grenoble 		4 939 13,75%
Olivier Noblecourt
Olivier Noblecourt Grenoble nouvel air 		4 782 13,31%
Bruno De Lescure
Bruno De Lescure La commune est à nous ! 		1 162 3,23%
Mireille D'ornano
Mireille D'ornano Mieux vivre à grenoble 		725 2,01%
Catherine Brun
Catherine Brun Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		429 1,19%
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 42,25%
Taux d'abstention 57,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 556

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle
Eric Piolle (42 élus) Grenoble une ville pour tous 		19 677 40,02%
  • Eric Piolle
  • Elisa Martin
  • Hakim Sabri
  • Khira Capdepon
  • Bernard Macret
  • Christine Garnier
  • Sadok Bouzaiene
  • Laurence Comparat
  • Pascal Clouaire
  • Martine Jullian
  • Olivier Bertrand
  • Catherine Rakose
  • Vincent Fristot
  • Lucille Lheureux
  • Claus Habfast
  • Suzanne Dathe
  • Alan Confesson
  • Marie-Madeleine Bouillon
  • Yann Mongaburu
  • Mondane Jacta
  • Alain Denoyelle
  • Corinne Bernard
  • Antoine Back
  • Claire Kirkyacharian
  • René De Ceglie
  • Marina Girod De L'ain
  • Jérôme Soldeville
  • Maryvonne Boileau
  • Pierre Meriaux
  • Laëtitia Lemoine
  • Fabien Malbet
  • Sonia Yassia
  • Claude Coutaz
  • Anne-Sophie Olmos
  • Emmanuel Carroz
  • Claudine Patras
  • Guy Tuscher
  • Salima Djidel
  • Raphaël Marguet
  • Bernadette Richard-Finot
  • Jacques Wiart
  • Maud Tavel
Jérôme Safar
Jérôme Safar (8 élus) Aimer grenoble pour vous 		13 496 27,45%
  • Jérôme Safar
  • Jeanne Jordanov
  • Georges Burba
  • Marie-José Salat
  • Paul Bron
  • Sarah Boukaala
  • Olivier Noblecourt
  • Anouche Agobian
Matthieu Chamussy
Matthieu Chamussy (7 élus) Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi 		11 795 23,99%
  • Matthieu Chamussy
  • Sylvie Pellat-Finet
  • Richard Cazenave
  • Nathalie Beranger
  • Lionel Filippi
  • Bernadette Cadoux
  • Vincent Barbier
Mireille D'ornano
Mireille D'ornano (2 élus) Grenoble bleu marine 		4 193 8,52%
  • Mireille D'ornano
  • Alain Breuil
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 59,05%
Taux d'abstention 40,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 50 089

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Piolle
Eric Piolle Grenoble une ville pour tous 		12 759 29,40%
Jérôme Safar
Jérôme Safar Aimer grenoble pour vous 		10 982 25,31%
Matthieu Chamussy
Matthieu Chamussy Croire en grenoble, rassemblement de la droite, du centre et de la societe civile avec le soutien de l'ump et de l'udi 		9 052 20,86%
Mireille D'ornano
Mireille D'ornano Grenoble bleu marine 		5 449 12,55%
Philippe De Longevialle
Philippe De Longevialle Imagine grenoble 		1 956 4,50%
Denis Bonzy
Denis Bonzy Nous citoyens 		1 533 3,53%
Lahcen Benmaza
Lahcen Benmaza Grenoble en valeur 		788 1,81%
Catherine Brun
Catherine Brun Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		516 1,18%
Maurice Colliat
Maurice Colliat Unite pour la defense des droits ouvriers et des services publics 		350 0,80%
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 52,40%
Taux d'abstention 47,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Nombre de votants 44 447

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