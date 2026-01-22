Résultat de l'élection municipale à Lille : un affrontement des gauches ? Suivez le premier tour en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lille [EN DIRECT]
Les résultats de l'élection municipale à Lille seront connus dans la soirée de ce dimanche 15 mars 2026. Consultez les tendances dans la ville avant le verdict.
L'actu des élections municipales 2026 à Lille
- L'élection municipale 2026 à Lille débute ce dimanche 15 mars avec le premier tour du scrutin.
- Les résultats des sondages sur les municipales à Lille, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, plaçaient le maire sortant, Arnaud Deslandes, en tête, mais deux autres listes de gauche se sont aussi dégagées.
- Suivez cette journée d'élection municipale à Lille jusqu'à l'annonce des résultats."
08:36 - Les Lillois élisent aussi leurs conseillers métropolitains dans l'ombre des municipales
Les élections municipales à Lille ce dimanche 15 mars 2026 inclues également l'élection de conseillers métropolitains. Ces derniers joueront un rôle clé dans les futurs projets de la métropole, mais le débat sur ces enjeux reste limité. La formation du nouveau conseil métropolitain interviendra en avril, après les élections. Lire sur lavoixdunord.fr
07:51 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Lille ?
Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 128 bureaux de vote de Lille. Les municipales offrent la possibilité aux 122 411 votants de Lille de s'exprimer sur la façon dont est gérée leur localité. À Lille et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, c'est Martine Aubry qui a obtenu la mairie au deuxième tour en 2020. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
13/03/26 - 10:36 - Arnaud Deslandes part confiant après son dernier meeting de campagne
À Lille, le maire sortant Arnaud Deslandes (PS) termine sa campagne électorale pour les municipales de 2026 avec un événement mobilisateur réunissant son comité de soutien. Ce rassemblement marque un moment clé avant le scrutin, où il espère capitaliser sur cette dynamique. Deslandes évoque la motivation accrue grâce à cette mobilisation pour conquérir un nouveau mandat. Lire sur lavoixdunord.fr
12/03/26 - 09:15 - Des idées variées émergent pour Lille en 2026
À Lille, les élections municipales de 2026 approchent avec neuf candidats, dont le maire sortant Arnaud Deslandes. En vue du premier tour le 15 mars, Lille actu a demandé aux candidats de présenter leurs deux idées principales pour séduire les électeurs. Parmi eux, Damien Scali du Nouveau Parti anticapitaliste prône une prise de pouvoir par les travailleurs et une opposition aux guerres impérialistes. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lille
|Tête de listeListe
|
Arnaud Deslandes
Liste d'union à gauche
TOUT POUR LILLE
|
|
Violette Spillebout
Liste d'union au centre
FAIRE RESPIRER LILLE
|
|
Louis Delemer
Liste des Républicains
LILLE AU COEUR AVEC LOUIS DELEMER
|
|
Stéphane Baly
Liste Les Ecologistes
Lille Demain avec Stéphane Baly
|
|
Damien Scali
Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires: Lille Ouvrière et Révolutionnaire
|
|
Pierre Madelain
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Matthieu Valet
Liste du Rassemblement National
UNE AUTRE LILLE
|
|
Béryl Benyoucef
Liste d'extrême-gauche
Contre leur économie de guerre - Lille pour les travailleurs
|
|
Lahouaria Addouche
Liste de La France insoumise
LILLE INSOUMISE, ÉCOLOGISTE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry (43 élus) Lille en commun, lille en confiance
|15 389
|40,00%
|
|Stéphane Baly (12 élus) Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly
|15 162
|39,41%
|
|Violette Spillebout (6 élus) Faire respirer lille
|7 919
|20,58%
|
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|31,73%
|Taux d'abstention
|68,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|39 481
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry Lille en commun, lille en confiance
|11 832
|29,80%
|Stéphane Baly Lille verte 2020 - pour changer - avec stéphane baly
|9 740
|24,53%
|Violette Spillebout Faire respirer lille
|6 960
|17,53%
|Julien Poix Décidez pour lille
|3 512
|8,84%
|Marc-Philippe Daubresse Tous pour les lillois
|3 274
|8,24%
|Eric Cattelin-Denu Union rassemblement national et independants
|2 719
|6,84%
|Antoine Stathoulias Lille animaliste
|775
|1,95%
|Alexandre Chantry Resistance anticapitaliste
|350
|0,88%
|Nicole Baudrin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|312
|0,78%
|Béryl Benyoucef Lille : pour les travailleurs, pas pour les spéculateurs
|229
|0,57%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|32,62%
|Taux d'abstention
|67,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|40 592
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry (47 élus) Pour lille pour vous
|29 125
|52,05%
|
|Jean-René Lecerf (9 élus) Un autre lille
|16 626
|29,71%
|
|Eric Dillies (5 élus) Lille bleu marine
|10 198
|18,22%
|
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|48,64%
|Taux d'abstention
|51,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,92%
|Nombre de votants
|58 844
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Aubry Pour lille, pour vous
|19 422
|34,85%
|Jean-René Lecerf Un autre lille
|12 667
|22,73%
|Eric Dillies Lille bleu marine
|9 557
|17,15%
|Lise Daleux Lille en mieux avec europe ecologie les verts
|6 176
|11,08%
|Hugo Vandamme À lille: l'humain d'abord !
|3 437
|6,16%
|Alessandro Di Giuseppe Pour un autre lille, en mieux, sans vous: résignez-vous!
|1 978
|3,55%
|Jacques Mutez "radicalement lillois(es)"
|1 047
|1,87%
|Nicole Baudrin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|821
|1,47%
|Jan Pauwels Lille anticapitaliste
|611
|1,09%
|Participation au scrutin
|Lille
|Taux de participation
|47,44%
|Taux d'abstention
|52,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,92%
|Nombre de votants
|57 394
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