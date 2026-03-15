Résultat de l'élection municipale à Montpellier : les premiers chiffres révélés
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier [EN DIRECT]
Pour l'élection municipale à Montpellier, le résultat du premier tour de ce dimanche 15 mars commence à se dévoiler. Le maire sortant va savoir s'il brigue un nouveau mandat.
L'actu des élections municipales 2026 à Montpellier
- Les élections municipales 2026 à Montpellier se poursuivent ce dimanche 15 mars. Les électeurs votent pour l'une des onze listes présentes pour ce premier tour.
- Les résultats des sondages à Montpellier, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, ont dessiné une tendance claire : le candidat socialiste Michaël Delafosse est en pole position.
- Suivez en direct cette journée d'élection municipale à Montpellier jusqu'aux résultats.
18:10 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Les votants de Montpellier de plus en plus tentés par le RN
Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Montpellier en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 12,43% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,83% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 10,81% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 5 circonscriptions associées à la ville. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 3,25% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 16,68% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 10,24% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Montpellier. Il finira avec 7,57% lors du vote final.
17:52 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Hérault avec 49,51% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 46,83%, contre 59,39% en 2014.
17:04 - Plus de 48% des Français ont voté aux élections municipales 2026 à 17 heures
Le taux de participation nationale aux élections municipales 2026 à 17 heures est de 48,90% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Lors du précédent scrutin municipale, qui avait eu lieu durant la pandémie du Covid-19, ce taux était de 38,77%. En 2014, il était de 54,72%.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montpellier
|Tête de listeListe
|
Michaël Delafosse
Liste d'union à gauche
DEMAIN MONTPELLIER
|
|
France Jamet
Liste du Rassemblement National
LIBÉRER MONTPELLIER !
|
|
Isabelle Perrein
Liste divers droite
AIMER MONTPELLIER
|
|
Morgane Lachiver
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Kadija Zbairi
Liste Divers
LA MUNICIPALISTE
|
|
Mohed Altrad
Liste divers centre
MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ
|
|
Nathalie Oziol
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER
|
|
Jean-Louis Roumegas
Liste Les Ecologistes
LE PRINTEMPS MONTPELLIERAIN
|
|
Max Muller
Liste d'extrême-gauche
RÉVOLUTION PERMANENTE - MAX MULLER, LA VOIX DES TRAVAILLEURS, DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS POPULA
|
|
Rémi Gaillard
Liste Divers
YES WE CLOWN
|
|
Sylvie Trousselier
Liste d'extrême-gauche
L'argent pour les travailleurs et les services publics de la commune, pas pour la guerre !
|
|
Thierry Tsagalos
Liste divers droite
UNION MONTPELLIERAINE
|
|
Philippe Saurel
Liste divers gauche
Montpellier Citoyenne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michaël Delafosse (48 élus) Montpellier unie
|24 046
|47,22%
|
|Philippe Saurel (11 élus) Montpellier la citoyenne
|17 644
|34,65%
|
|Mohed Altrad (6 élus) Coeur ecologie democratie
|9 226
|18,12%
|
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|34,44%
|Taux d'abstention
|65,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|52 935
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Saurel Montpellier la citoyenne
|9 908
|19,11%
|Michaël Delafosse La gauche qui nous rassemble
|8 636
|16,66%
|Mohed Altrad Le coeur et l'action
|6 899
|13,30%
|Rémi Gaillard N'importe qui
|4 971
|9,58%
|Alenka Doulain Nous sommes montpellier
|4 797
|9,25%
|Coralie Mantion Choisir l'écologie pour montpellier avec europe écologie les verts
|3 849
|7,42%
|Clothilde Ollier Rassemblement des écologistes et de la gauche
|3 762
|7,25%
|Patrick Vignal Montpellier en capitale
|3 163
|6,10%
|Olaf Rokvam Rassemblement pour montpellier
|2 478
|4,78%
|Alex Larue Pour montpellier, il est temps de changer
|1 987
|3,83%
|Jean-Louis Roumegas Ecologie pour tous
|837
|1,61%
|Kamy Nazarian Montpellier exemplaire
|270
|0,52%
|Maurice Chaynes Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|215
|0,41%
|Sylvie Trousselier Liste ouvrière d'unité "montpellier 100% services publics", soutenue par le p.o.i.d
|64
|0,12%
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|34,61%
|Taux d'abstention
|65,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|53 099
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Saurel (45 élus) "montpellier c'est vous"
|29 928
|37,54%
|
|Jean-Pierre Moure (9 élus) Montpellier ! avec jean-pierre moure
|21 841
|27,39%
|
|Jacques Domergue (8 élus) Ici c'est montpellier
|20 631
|25,87%
|
|France Jamet (3 élus) Montpellier fait front
|7 319
|9,18%
|
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|56,58%
|Taux d'abstention
|43,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|82 371
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Moure Montpellier ! avec jean-pierre moure
|18 550
|25,27%
|Philippe Saurel "montpellier c'est vous"
|16 836
|22,93%
|Jacques Domergue Ici c'est montpellier
|16 675
|22,71%
|France Jamet Montpellier fait front
|10 135
|13,80%
|Muriel Ressiguier "la gauche, la vraie pour montpellier"
|5 552
|7,56%
|Joseph Francis Udi-ecologie citoyenne
|3 321
|4,52%
|Thomas Balenghien Montpellier sociale, ecologiste et solidaire
|1 503
|2,04%
|Maurice Chaynes Lutte ouvrière faire entendre le camp des travaiilleurs
|651
|0,88%
|Annie Salsé Défense de la sécu de 45 ! non au pacte de responsabilité! non à la métropole ! liste soutenue par le parti ouvrier indépendant (pdi)
|179
|0,24%
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|52,14%
|Taux d'abstention
|47,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|75 904
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