Résultat de l'élection municipale à Montpellier : un premier tour sans surprise ? Suivre le scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier [EN DIRECT]
Suivez le lancement des élections municipales 2026 à Montpellier ce dimanche 15 mars et restez à l'affût des premières tendances avant la sortie des résultats.
L'actu des élections municipales 2026 à Montpellier
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Montpellier se déroule ce 15 mars et oppose onze candidats.
- Les résultats des sondages à Montpellier, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, donnaient une nette avance au maire sortant socialiste Michael Delafosse. D'autres listes pourraient cependant se qualifier pour le second tour.
- Suivez en direct cette journée d'élection municipale à Montpellier jusqu'à la publication des résultats."
09:07 - Un défi logistique face au nombre de candidats
À Montpellier, les élections municipales de 2026 mobilisent une logistique complexe, en préparation depuis plusieurs mois. Treize candidats participent, chacun devant fournir ses bulletins de vote, ce qui entraîne des inégalités dans la distribution. Le service des élections a dû renforcer son effectif pour gérer cette préparation et le recensement concomitant. Lire sur actu.fr
08:36 - Entre 65 % et 71 % de participation attendue pour ce premier tour
À Montpellier, les élections municipales de 2026 pourraient susciter un intérêt croissant avec une participation attendue entre 65% et 71% pour le premier tour. Avec treize candidats en lice, les propositions se multiplient, notamment celles de Mohed Altrad qui promet une mairie axée sur les besoins des habitants. Ce scrutin fait suite à des taux d'abstention records observés en 2020. Lire sur midilibre.fr
08:12 - Des changements de bureaux de vote à Montpellier
À Montpellier, deux bureaux de vote changent de lieu pour les élections municipales ce dimanche 15 mars. Le bureau n°3 est définitivement transféré à l'école Pierre et Colette Soulages, tandis que le bureau n°98 y est provisoirement déplacé en raison de travaux. Les électeurs aux nouveaux emplacements bénéficieront d'une meilleure accessibilité. Lire sur lejournaltoulousain.fr
07:54 - Journée électorale à Montpellier : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche à Montpellier. Ce scrutin a pour but d'élire les nouveaux maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Montpellier. Retenez également que les horaires d’ouverture des 138 bureaux de vote de Montpellier sont les suivants : de 8 h à 20 h. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Montpellier dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montpellier
|Tête de listeListe
|
Michaël Delafosse
Liste d'union à gauche
DEMAIN MONTPELLIER
|
|
France Jamet
Liste du Rassemblement National
LIBÉRER MONTPELLIER !
|
|
Isabelle Perrein
Liste divers droite
AIMER MONTPELLIER
|
|
Morgane Lachiver
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Kadija Zbairi
Liste Divers
LA MUNICIPALISTE
|
|
Mohed Altrad
Liste divers centre
MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ
|
|
Nathalie Oziol
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER
|
|
Jean-Louis Roumegas
Liste Les Ecologistes
LE PRINTEMPS MONTPELLIERAIN
|
|
Max Muller
Liste d'extrême-gauche
RÉVOLUTION PERMANENTE - MAX MULLER, LA VOIX DES TRAVAILLEURS, DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS POPULA
|
|
Rémi Gaillard
Liste Divers
YES WE CLOWN
|
|
Sylvie Trousselier
Liste d'extrême-gauche
L'argent pour les travailleurs et les services publics de la commune, pas pour la guerre !
|
|
Thierry Tsagalos
Liste divers droite
UNION MONTPELLIERAINE
|
|
Philippe Saurel
Liste divers gauche
Montpellier Citoyenne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michaël Delafosse (48 élus) Montpellier unie
|24 046
|47,22%
|
|Philippe Saurel (11 élus) Montpellier la citoyenne
|17 644
|34,65%
|
|Mohed Altrad (6 élus) Coeur ecologie democratie
|9 226
|18,12%
|
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|34,44%
|Taux d'abstention
|65,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|52 935
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Saurel Montpellier la citoyenne
|9 908
|19,11%
|Michaël Delafosse La gauche qui nous rassemble
|8 636
|16,66%
|Mohed Altrad Le coeur et l'action
|6 899
|13,30%
|Rémi Gaillard N'importe qui
|4 971
|9,58%
|Alenka Doulain Nous sommes montpellier
|4 797
|9,25%
|Coralie Mantion Choisir l'écologie pour montpellier avec europe écologie les verts
|3 849
|7,42%
|Clothilde Ollier Rassemblement des écologistes et de la gauche
|3 762
|7,25%
|Patrick Vignal Montpellier en capitale
|3 163
|6,10%
|Olaf Rokvam Rassemblement pour montpellier
|2 478
|4,78%
|Alex Larue Pour montpellier, il est temps de changer
|1 987
|3,83%
|Jean-Louis Roumegas Ecologie pour tous
|837
|1,61%
|Kamy Nazarian Montpellier exemplaire
|270
|0,52%
|Maurice Chaynes Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|215
|0,41%
|Sylvie Trousselier Liste ouvrière d'unité "montpellier 100% services publics", soutenue par le p.o.i.d
|64
|0,12%
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|34,61%
|Taux d'abstention
|65,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|53 099
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Saurel (45 élus) "montpellier c'est vous"
|29 928
|37,54%
|
|Jean-Pierre Moure (9 élus) Montpellier ! avec jean-pierre moure
|21 841
|27,39%
|
|Jacques Domergue (8 élus) Ici c'est montpellier
|20 631
|25,87%
|
|France Jamet (3 élus) Montpellier fait front
|7 319
|9,18%
|
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|56,58%
|Taux d'abstention
|43,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|82 371
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Moure Montpellier ! avec jean-pierre moure
|18 550
|25,27%
|Philippe Saurel "montpellier c'est vous"
|16 836
|22,93%
|Jacques Domergue Ici c'est montpellier
|16 675
|22,71%
|France Jamet Montpellier fait front
|10 135
|13,80%
|Muriel Ressiguier "la gauche, la vraie pour montpellier"
|5 552
|7,56%
|Joseph Francis Udi-ecologie citoyenne
|3 321
|4,52%
|Thomas Balenghien Montpellier sociale, ecologiste et solidaire
|1 503
|2,04%
|Maurice Chaynes Lutte ouvrière faire entendre le camp des travaiilleurs
|651
|0,88%
|Annie Salsé Défense de la sécu de 45 ! non au pacte de responsabilité! non à la métropole ! liste soutenue par le parti ouvrier indépendant (pdi)
|179
|0,24%
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|52,14%
|Taux d'abstention
|47,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|75 904
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