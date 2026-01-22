Résultat de l'élection municipale à Montpellier : un premier tour sans surprise ? Suivre le scrutin en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montpellier

Tête de listeListe
Michaël Delafosse
Michaël Delafosse Liste d'union à gauche
DEMAIN MONTPELLIER
  • Michaël Delafosse
  • Marie Massart
  • Hervé Martin
  • Julie Frêche
  • Sébastien Cote
  • Muriel Ressiguier
  • Christian Assaf
  • Tal Anahory
  • Guylain Clamour
  • Fanny Dombre Coste
  • Manu Reynaud
  • Clara Gimenez
  • Michel Aslanian
  • Inbal Benayon
  • Michel Calvo
  • Radia Tikouk
  • Eddine Ariztegui
  • Fatima Bellaredj
  • Jean Louis Gély
  • Clare Hart
  • Sophiane Mansouria
  • Tasnime Akbaraly
  • Christophe Bourdin
  • Emilie Cabello
  • Grégoire Delforge
  • Nelly Lacince
  • Serge Guiseppin
  • Jacqueline Markovic
  • Boris Bellanger
  • Agnès Saurat
  • Laurent Nison
  • Elodie Brun-Mandon
  • Yves Barral
  • Delphine Esselin
  • Yvan Nosbé
  • Agnès Robin
  • Fabrice Lecomte
  • Aurély Di-Domenico - Barrat
  • Stéphane Jouault
  • Adama Kanté
  • Mustapha Laoukiri
  • Fatma Nakib
  • Nazim Sarica
  • Emilie Biondi
  • Alban Zanchiello
  • Eliane Urtado
  • Maxime Arnaud-Buchard
  • Mylvia Houguet
  • Colas Valat
  • Annie Benezech
  • Marwan Baraka
  • Naïma Sayad
  • Stéphane Hernandez
  • Nicole Marin-Khoury
  • Patrick Coulet
  • Florence Clarge
  • Sébastien Schneider
  • Dorothée Ebozo'O Eya'A
  • Olivier Andrieu
  • Dominique Bochkovitch-Istria
  • Saïd Hayyani
  • Marie Jeanne Verny
  • Victor Certain
  • Jacqueline Billes
  • Frédéric Arene
  • Alétheïa Bruel
  • Etienne Cuenant
  • Palmyre Pham
  • Laurent Lamirault
  • Suzanne Audibert
  • Hussein Bourgi
France Jamet
France Jamet Liste du Rassemblement National
LIBÉRER MONTPELLIER !
  • France Jamet
  • Alex Frederiksen
  • Flavia Mangano
  • Jean-François Pernet
  • Marina Goichon
  • Jean Durand
  • Pascale Suc
  • Alexandre Duflot
  • Claire-Marie Saintot
  • Alexandre Picone
  • Joanna Leon
  • Patrick Suau
  • Soraya Raine
  • Yves Soria
  • Marie Castan
  • Julien Scarfogliero
  • Laure Bonnet
  • Serge Escande
  • Sylvie Berthelot
  • Robert Neuville
  • Claudine Schatz
  • Christophe Duroux
  • Elodie Krettly
  • Bertrand Llorens
  • Agnès Pizzorni
  • René Attard
  • Stéphanie Daverton
  • Claude Pape
  • Julie Suau
  • Léo Boccaletti
  • Yolande Bellia
  • Bréval Drogat
  • Thérèse Brunel
  • Loïc Jouault
  • Bernadette Schatz
  • Nicolas Campoy
  • Magali Menier
  • Kellian Tronet
  • Martine Jervolino
  • Jérôme Barges
  • Laure Dormont
  • Simon Devoddere
  • Chloé Boulestin
  • Claude Richard
  • Audrey Escande
  • Clément Bataille
  • Yamina Aoumeur
  • Jean-Marc Grand
  • Carine Jacob
  • Jérôme Dekens
  • Virginie Suau
  • Claude Ponsonnaille
  • Jacqueline Millet
  • Richard Conte
  • Jennifer Coridon
  • Alexandre Mariette
  • Suzanne Vidal
  • René Font
  • Marie Fernandez
  • Michel Lepreux
  • Geneviève Orto
  • Dominique Sanitas
  • Patricia Varray
  • Oscar Sarradin
  • Capucine Gaumon
  • Arthur Schweitzer
  • Marie Poggi
  • Philippe Racaud
  • Nathalie Lebrun
  • Jacques Salzani
  • Brigitte Gerber
Isabelle Perrein
Isabelle Perrein Liste divers droite
AIMER MONTPELLIER
  • Isabelle Perrein
  • Vincent Hergott
  • Annie Brewer
  • Philippe Thinès
  • Valérie Briot
  • Vincent Roussel
  • Myriam Ortholan
  • Dominique Combescure
  • Elisabeth Meissonnier
  • Gaspard Lépine
  • Tatiana Vicens
  • Luc Albernhe
  • Houda Ahamada
  • Bernard Travier
  • Isabelle Allart
  • Amaury Bedos
  • Sanaz Moshiri
  • Bernard Thibaud
  • Valentine Chamayou
  • Michel Dereymond
  • Marie Martins
  • Kérian Laurier
  • Véronique Csanyi-Virag
  • Robert Alati
  • Hayat Abidi
  • Sébastien Monvois
  • Anne Magnien
  • Nicolas Vinay
  • Marine Simeray
  • Christian Puech
  • Pascale Prouveur
  • Charles Milian
  • Albertine Yomba
  • Benoît Lamant
  • Marie-Elisabeth Dos Reis
  • Éthan Landais
  • Patricia Louisor
  • Patrick Nacachian
  • Emmanuellle Didier
  • Hugues Rubio
  • Elisabeth Manaut
  • Hakim El Ouadghiri
  • Jacqueline Grâce Lucas
  • Damien Nougarede
  • Mylène Vacher
  • Antony Mahieu
  • Sabine Martin
  • Jose Sanchez Moreno
  • Sandrine Jouet
  • Téo Cornier
  • Meriem Lancelin Taif
  • Xavier Teisseire
  • Marie-Laurence Setbon
  • Daniel Martinez
  • Yasmina Hammou Menache
  • Samuel Collince Tega
  • Josette Lisle
  • Sylvain Baumlin
  • Roxane Gaudry
  • Olivier Zozor
  • Bernadette Stork
  • Jean-Marc Hermet
  • Danielle Creusy
  • Philippe Carayol
  • Sabrina Dugaret
  • Gérard Canon
  • Claire Gueudre
  • Ismail Biyikoglu
  • Claude Kerbrat
  • Ange Lopez
  • Bernadette Cretoux
Morgane Lachiver
Morgane Lachiver Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Morgane Lachiver
  • Didier Michel
  • Florence Larue
  • Paul Doutre
  • Nathalie Peiro
  • Philippe Mélano
  • Antonieta Araya
  • Laurent Gilhodes
  • Alexandra Rey
  • Mickaël Gonnet
  • Capucine Burtin
  • Eric Delpy
  • Gabrielle Girard
  • Cyrus Cesaroni
  • Nelly Damoiseau
  • Roland Bord
  • Farida Ouarti
  • Simon Chatuant
  • Sandrine Poirier
  • Jean-Baptiste Dessaux
  • Séverine Alex
  • Antoine Melano
  • Rose-Marie Guillaume
  • Jean-Pierre Diaz
  • Fanny Malaquin
  • Marcelo Araya
  • Julia Maurin
  • Pierre Balli
  • Maria Gippa
  • Grégor Tujkovic
  • Arielle Chamson
  • Cyril Bourgeois
  • Sonia Morice
  • Alain Tessier
  • Nicole Viguier
  • Haroun Yakoubi
  • Patricia Martin
  • David Filoreau
  • Élodie Cnudde
  • Badr El Ouilkadi
  • Jessy Bougueleret
  • Alphonso Ramos
  • Elsa Buresi
  • Abdelmalik Medj
  • Irène Duclos
  • Khalid Boudaroui
  • Muriel Cochet
  • Olivier Gonnet
  • Viridian Juin
  • Francis Fleury
  • Colette Dubiez
  • Abel Matalon
  • Inès Bensalem
  • Didier Amouroux
  • Evelyne Hentzien
  • Roman Le Gac
  • Odeline Bidallier
  • Yoann Begasse
  • Anna Vetillart
  • Djemel Belarbi
  • Emmanuelle de Crussol d'Uzes
  • Estefano Olomo Maye
  • Claudine Boyer
  • Leo Chapelier
  • Jeannine Chaouchi
  • Laurent Centene
  • Rose Trouche
  • Johan Vettorato
  • Véronique Chesnard
Kadija Zbairi
Kadija Zbairi Liste Divers
LA MUNICIPALISTE
  • Kadija Zbairi
  • Yanis Gomes
  • Maya Remita
  • Rodrigue Sacramento
  • Françoise Ngo Matip
  • Soufyan Heutte
  • Alexandra Bauer
  • Hugo Peyron
  • Tania Cortes
  • Bob Redzko
  • Myriam Soto
  • Jean-Baptiste Brisson
  • Inès Gauthier
  • Alexandre Vermorel
  • Anna Catagnia
  • Michel Bôm Konde
  • Marylou Gillet-Berger
  • Carlos Gomez-Fuentes
  • Siham El Machi
  • Romain Tourre
  • Aziza Bennouisse
  • Matéo Boulenger
  • Adeline Clouard
  • Sébastien Demoulin
  • Asmae Bouabid
  • Souleïmane Mouzoun
  • Claire-Marie Laleque
  • Maxime Bonnaud
  • Fatima-Zahra Harnoufi
  • Marwane Bouabid
  • Ouafae Harnoufi
  • Ewen Ferchaud
  • Anne Seerup
  • Denis Maille
  • Elisabeth Winninger
  • Sofiane Mokhtari
  • Delphine Chauvet
  • Nassim Bousadra
  • Jade Lannette-Vergez
  • Théo Nonotte
  • Charlotte Schollier
  • Gaspard Meyrieux
  • Colette Chauvet
  • Antoine Salvador
  • Shahad Hamed
  • Abdelhak Mokhtari
  • Louise Ducruix
  • Olivier Terrier
  • Sarah Caignard
  • Sylvain Jacob
  • Célia Mokhtari
  • Maxime Tesch
  • Elisabeth Tahar
  • Nicolas Marchiaro
  • Anaîs Leharivel
  • Lucas Dumas
  • Ahlem Ferhaoui
  • Sylvain Elfassy
  • Andréa Meinhardt
  • Jordan Fina
  • Zahra Es-Saadaoui
  • Pierre de la Ville Montbazon
  • Clémence Gauthier
  • Brieuc Martin
  • Francesca Leccia
  • Jean Plumail
  • Fatima El Hadad
  • Abdellali El Machi
  • Chemina Ismaldjy
Mohed Altrad
Mohed Altrad Liste divers centre
MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ
  • Mohed Altrad
  • Marie-France Boisbault
  • Salim Jawhari
  • Lilit Aghajanyan
  • David Nocca
  • Stéphanie Jannin
  • Jérémy Orzechowski
  • Patricia Miralles
  • Abdelhammid Zerrifi
  • Annie Yague
  • Philippe Sorez
  • Alexia Cantin
  • Hugo Dogan
  • Sonia Labidi
  • Romain Subirats
  • Dominique Martin-Privat
  • Claude-Alexandre Bouvet
  • Sophie Ortal
  • Antoine Binjamin
  • Dominique Rubi-Baraona
  • Sébastien Croce
  • Delphine Amulet
  • Christophe Sintès
  • Dalila Yousfi
  • Bouhafs Belghazi
  • Marina Jourdan
  • Jean Denoy
  • Nouara Madene
  • Jamel El Fatmi
  • Mejda Dihi
  • Jean Ambroise Dosseh
  • Johanna Geyer--Carles
  • Yves Sun
  • Marie-Christine Gely-Nargeot
  • Mustafa Laoukiri
  • Betty-Fleur Cretinon
  • Christophe Boët
  • Meriem Ouzani
  • Anselin Gibert
  • Lucille Waret
  • Éric Boisseau
  • Laetitia Christini
  • Hakim Dari
  • Yasmine El Idrissi
  • Robert Le Stum
  • Romane Georger
  • Cedric Baron
  • Éliane Salvat
  • Aimen Jari
  • Fatiha Kerdel
  • François-Chrystel Cosnier
  • Audrey Philibert
  • Michel Navarro
  • Solange Girard
  • Éric Petit
  • Muriel Grondin
  • Jean-Michel Muleta
  • Nathalie Clementz
  • Andrea Makaya
  • Stecy Mathieu
  • Sylvain Marchand
  • Agnès Bosso
  • Yanis Ben Amar
  • Nathalie Picone
  • Alain Monjo
  • Sennia Tahar
  • Pierre Cheymol
  • Anne-Marie Sabatier
  • Charles Sultan
Nathalie Oziol
Nathalie Oziol Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER
  • Nathalie Oziol
  • Antoine Bertrand
  • Julia Mignacca
  • Rhany Slimane
  • Livia Jampy
  • Kamel Moufid
  • Alenka Doulain
  • Nicolas Hillaire
  • Dalila El Kaidi
  • Hugo Daillan
  • Laurence Boutinot
  • Kévin Hoareau
  • Aïda Diakhate
  • Saïd Moussaoui
  • Gwen Lasne
  • Tom Guichard
  • Stéphanie Andral
  • Marc Nougier
  • Marguerite Poulain
  • Cahit Ciftci
  • Anna Torcasio
  • Jules Teddy Francisot
  • Myriam Duval
  • Gabriel Soussi
  • Marilane Carneiro Di Mario
  • Rudith Seva
  • Sabrina Brogan
  • Arnaud Matarin
  • Lucie Mendes
  • Hugo Comble
  • Mireille Schaffhauser
  • Rudy Ouakrat
  • Semcha Hamidi
  • Romain Prélot
  • Nadia Rhezlani
  • Antoine Marc
  • Anghjula-Maria Casanova
  • Gaspard Bouhallier
  • Louise Barbeau
  • Arnaud Kohpcke
  • Laurence Jeanjean
  • Sébastien Tessier
  • Sylvia Meli
  • Pascal Rullier
  • Anaïs Echchatbi
  • David Khamnouthay
  • Chantal Ponsot
  • Tupac Soulas
  • Lola Pierre
  • Kaïs Ait Addi
  • Patricia Sourrouille
  • Gaëtan Vergeot
  • Mia Ferret
  • Basile Martin
  • Annie Salse
  • Jean-Yves Le Goff
  • Linda Zrehen
  • Christophe Tardy
  • Juliette Hevin
  • Johan Palmier
  • Audrey Marc
  • Noa Firinga
  • Léa Pettgen
  • Vincent Pagano
  • Kilmaya Le Jeune
  • Gérard Cany
  • Patricia Piovi
  • Alban Desoutter
  • Marie Beaucher
  • Aurélien Trannoy
  • Luz Rivat
Jean-Louis Roumegas
Jean-Louis Roumegas Liste Les Ecologistes
LE PRINTEMPS MONTPELLIERAIN
  • Jean-Louis Roumegas
  • Coralie Mantion
  • Boris Chenaud
  • Hanane Kharmouch
  • Serge Martin
  • Helene Qvistgaard
  • Gemel Ben Said
  • M'Barka Boualleg
  • François Vasquez
  • Agathe Pibarot
  • Jérôme Bruwier
  • Odile Corneille
  • Michel Lentheric
  • Marie-Noelle Sibieude
  • Thomas Champigny
  • Anne-Rose Le Van
  • Lahouari Kaddouri
  • Flora Pinacho
  • Thibaut Andre
  • Sophie Palumbo
  • Pascal Brémond
  • Anna Bentoure
  • Pierre Buisson
  • Nacira Dali
  • Goran Cinque
  • Cecile Henault
  • Tom Paul Aubry
  • Yona Naïli
  • Mathieu Achard
  • Elodie Fageolle
  • Alain Georges Gnocchi-Espérinas
  • Françoise Cambonie
  • Guillaume Bossis
  • Narjis Ouaiss
  • Michel Sicard
  • Naouel Nefissi
  • Jacques Descamps
  • Laurence Malachanne
  • Bastien Marchina
  • Anissa Kaki
  • Samuel Aubrun
  • Nicole Berto
  • Jean Niyitegeka
  • Fanny Martin
  • Guillaume Cassabois
  • Laureline Martin
  • Guy Batifort
  • Elsie Marie Leotard
  • Jerome Simorre
  • Catherine Dupuy
  • Aurèle Lavaud
  • El Hassania Hatimi
  • Hasni Boulangeat
  • Nicole Houbron
  • Saïd Bouya
  • Lola Marie Pia Bruyere
  • Baptiste Doignon
  • Sarah Moussaoui
  • Johnny Bright
  • Céline Castellini
  • Elian Nicolas
  • Sophie Cordesse Batifort
  • Stephane Poncet
  • Annie Fosset-Hasan
  • Thibault Jalil Valenzuela
  • Jany Ferrand
  • Ralph Nehme
  • Catherine Ribot
  • Francis Christian Viguie
  • Farida Said
  • Ali Arras
Max Muller
Max Muller Liste d'extrême-gauche
RÉVOLUTION PERMANENTE - MAX MULLER, LA VOIX DES TRAVAILLEURS, DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS POPULA
  • Max Muller
  • Floriane Torralbo
  • Philippe Engelmann
  • Mathilde Stentelaire
  • Antoine Feletti
  • Lola Martin
  • Victor Croslais--Delmare
  • Ariane Bressy
  • Thibault Germa-Ey
  • Lisa Claite
  • Samir Tibouche
  • Emma Mansour--Poujol
  • Yoann Fourrier
  • Julie Stolfo
  • Esteban Flandin
  • Cécile Marin
  • Pablo Douënel--Mexandeau
  • Jade Gruel
  • Hugo Casacci
  • Suzanne Bolzinger
  • Emre Mehmet Celebi
  • Solène Canonne
  • Bastien Romero
  • Jeanne Louyot
  • Younes Zegaoui
  • Nancy Teissier
  • Donnie Sailly
  • Claire Eugenie
  • Julien Bécasse
  • Clarisse Cassier
  • Maximilien Ruffo
  • Estelle Diore de Perigny
  • Thomas Duffey
  • Miriam Oussadit
  • Justin Armengol
  • Marine Huc
  • Guillaume Delbrel
  • Lucie Bôle
  • Romeo Tourte
  • Elisa Bertin
  • Corentin Hamon
  • Orane Aragon
  • Laurent Lixfe
  • Monique Wavre
  • Gabriel Camoin
  • Laure Jonnard
  • Mathias Grave
  • Audrey de Aguirre
  • Charles Camoin
  • Clotilde Bonnemason-Carrere
  • Lucas Martin
  • Anaïs Rouel
  • Alexandre Molto
  • Mary Gamatie
  • Antonin Chastang
  • Clémence Weiler
  • Victor Barriere
  • Florence Piffeteau
  • Benjamin Meharg
  • Agathe Planchon
  • Lucas Martin
  • Lucile Pitot
  • Loïc Baïbarac
  • Johanne Gratiot
  • Lucas Angove
  • Mathilde Borremans
  • Pablo Leibenguth
  • Juliette Bedouet
  • Loïs Le Beller
Rémi Gaillard
Rémi Gaillard Liste Divers
YES WE CLOWN
  • Rémi Gaillard
  • Jeanne Macherez
  • Erwan Deniel
  • Laura Ortega
  • Kevin Leteurtre
  • Sophie Sadiki
  • Enguerran Prieu
  • Mathilde Brua--Ollier
  • Pascal Portugues
  • Delphine Simon
  • Emrah Karademir
  • Sonia Millan
  • Italo Fadda
  • Céline Mikunda
  • Jean-Baptiste Jannin
  • Stéphanie Buonanno
  • Mickaël Merrheim
  • Fanette Milhau
  • Thomas Perello
  • Ludivine Meissonnier
  • Benjamin Choné
  • Florence Goulème
  • Cyril Reynaud
  • Cécile Richard
  • Nicolas Soulay
  • Capucine Le Meillour
  • Laurent Valat
  • Lucile Andrea
  • Julien Rannaud
  • Michelle Parisi
  • Arnaud Colette
  • Marine Cliquennois
  • Vincent Taamourte
  • Selma Djabi
  • Bruno Chantre
  • Alice Bastide
  • Nader Tazi
  • Karine Masse
  • Philippe Buonomo
  • Camille Cornet
  • Mathieu Puigsegur
  • Aurélie Dubois
  • Julien Lemoine
  • Estelle Cochet
  • Ludovic Bonnefoi
  • Maëlle Blin
  • Geoffrey Rubio
  • Marine Jaoul
  • Ferdinand Fayollet
  • Audrey Bourrier
  • Johann Cros
  • Marie-Paule Vivancos
  • Arnaud Albelda
  • Hélène Saussey
  • Corentin Brocot
  • Coralie Cazé
  • Bruce Dif
  • Catherine Plagnol
  • Julien Leteurtre
  • Audrey Allegret-Maret
  • Isham-Alexandre Landré
  • Liliane Dubos
  • François Macherez
  • Sabine Tcherniack
  • Rémi Maurice
  • Florence Vic
  • Émilien Jubineau
  • Chantal Zelphati
  • Jean-Robert Nguyen Phung
  • Stéphanie Brosse
  • Kyllian Tehio
Sylvie Trousselier
Sylvie Trousselier Liste d'extrême-gauche
L'argent pour les travailleurs et les services publics de la commune, pas pour la guerre !
  • Sylvie Trousselier
  • Michel Pétrequin
  • Laurence Duverger
  • Pascal Habert
  • Alix Bachino
  • Philibert Fiston
  • Rokhaya Fall
  • Joseph Martin
  • Aminata Diallo
  • Alain Guénet
  • Jany Nezan
  • Stevens Daoust
  • Nicole Estève
  • Stéphane Picat
  • Biyou Mbuyi Koy
  • Joseph Sanchez
  • Lalia Hamadi
  • Sylvain Farge
  • Christine Boudet
  • Ilies Benammar
  • Marie-José Raga
  • Bertrand Fouks
  • Catherine Andrié
  • Serifo Sanha
  • Christine Quaillet
  • Frédéric Jodet
  • Sylvie Macarez
  • Stéfan Philippot
  • Evelyne Giboudeau
  • David Douet
  • Carole Tisserand
  • Romain Charlery
  • Liliane Barbot
  • David Laget
  • Michelle Nisole
  • Victor Chatras
  • Estelle Millet
  • Ahmed El Bouchtaoui
  • Nancy Blachere
  • Alain Rabaud
  • Olga Perepyolkina
  • Jean-Marie Renout
  • Hikmate N'Mili
  • Vito Bonavita
  • Carole Beck
  • Peter Digby Smith
  • Naïma Ketrouci
  • Djamal Zenati
  • Anne-Marie Calvet
  • Jean-Pierre Valentin
  • Danielle Becquet
  • Emmanuel Galice
  • Bakhta Challabi
  • Charles Van Veen
  • Juliette Rostane
  • Adrien Patureau
  • Élisabeth Schönhals
  • Yann Offray
  • Rolande Amouroux
  • Salah Benaïssa
  • Gaëlle Breton
  • Manuel Arasa
  • Hélène Chuiton
  • Daniel Carré
  • Claude Descroix
  • Christophe Banache
  • Annie Vignes
  • Didier Schein
  • Annie Dolladille
Thierry Tsagalos
Thierry Tsagalos Liste divers droite
UNION MONTPELLIERAINE
  • Thierry Tsagalos
  • Catherine Cardot
  • Jérôme Lacoste
  • Véronique Darfeuille
  • Dylan Albarran
  • Delphine Revol
  • Florent Larroque
  • Amandine Mauries
  • Christof Lambrechts
  • Kanfi Rothlin
  • Pascal Bianchi
  • Marie-Hélène Herisson
  • Nicolas Lauron
  • Sabrina Navarro
  • Mohamed Bouakira
  • Océane Pogu
  • Patrick Coll
  • Annie Carmona
  • Amin Bekkaoui
  • Nadia Talbaoui
  • Ayoub Zitouni
  • Anne-Marie Floris
  • Mouad Matrab
  • Sarah Ben Lahcen
  • Serge Guiraud
  • Alizée Maitrot
  • Ulrich Evangelisti
  • Nadia Cabrol
  • Stéphane Navarro
  • Océane Toussaint
  • Jawed Hakki
  • Charlotte Pencé
  • Jamal Ramrajah
  • Chris Ngamba
  • Jean Graille
  • Céline Lesavre
  • Dominique Delsaut
  • Aziza Khalki
  • Geoffrey Leveque
  • Sylviane Rouviere
  • Jean-Yves Bozio
  • Amina Larroux
  • Khalid Ait M'Bark
  • Lise Kadi
  • Mickaël Pacheco
  • Annick Renson
  • Nourou Sow
  • Audrey Darwiche
  • Ali Boujloud
  • Christiane Carmona
  • Mostafa En Nour
  • Nicole Guabello
  • Patrick Cohen
  • Colette Baixas
  • Luis Gerardo Arias
  • Josiane Foucault
  • Farid Bensemiane
  • Andrée Bonnin
  • Yoann Marchand
  • Laurence Rothlin
  • Jérémy Dathy
  • Lydia Reversat
  • Faïsal Al Hasri
  • Nadine Boullet
  • Thierry Zilberman
  • Jade Pacheco
  • Momar Sow
  • Dorine Manzo
  • Alexandre Fages
Philippe Saurel
Philippe Saurel Liste divers gauche
Montpellier Citoyenne
  • Philippe Saurel
  • Hind Emad
  • Max Levita
  • Odette Daudé
  • Abdi El Kandoussi
  • Sophia Ayache
  • Jean-Luc Cousquer
  • Bérangère Dubus
  • Pascal Krzyzanski
  • Joelle Urbani
  • Éric Du Ranteau
  • Yemna Nedromi
  • Michel Forquin
  • Emma Pianetti
  • Roger-Yannick Chartier
  • Mia de Parseval
  • Alexandre Chavey
  • Chantal Marion
  • Adil Sosso
  • Yamina Boukli
  • Roger Naro
  • Raymonde Boyer-Szafarczyk
  • Ilias Jemrhili
  • Sabine Mouls
  • Mohamed Serrar
  • Sylvie Chapelle
  • Tarek Omri
  • Sylvie Guiraud
  • Xavier Borg
  • Catherine Moghaddam
  • Bruno Grespan
  • Françoise Carteau
  • Michel Combettes
  • Martine Ramsamy
  • Jean-Claude Mirabella
  • Florence Ferretti
  • Henri de Verbizier
  • Samira Yakhlef
  • Frédéric Sanz
  • Khadija Regragui
  • Thibaud Rodriguez
  • Patricia Granger- Levy
  • Niang Denango
  • Séverine Hecht
  • Guy Azema
  • Sofia Bartia
  • Faisel Aouina
  • Anissa Hallou Kernou
  • Éric Boudaoui
  • Hajar Brikich
  • Olivier Marchal
  • Monique Broué
  • Frédéric Vinson
  • Floriane Bonnet
  • Djamel Balhouane
  • Déborah Gimenez-Bolus
  • Simon Garzillo
  • Malika Azzam
  • Jean-Michel Hannequin
  • Chantal Pages
  • Guillaume Gregoire
  • Sandy Chapelle-Serre
  • Akkim Djenadi
  • Carole Ghnassia
  • Pierre André
  • Nadia Omri-Jedaine
  • André Domergue
  • Éliane Loustalot-Barbe
  • Gérard Desplos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël Delafosse
Michaël Delafosse (48 élus) Montpellier unie 		24 046 47,22%
  • Michaël Delafosse
  • Coralie Mantion
  • Hervé Martin
  • Hind Emad
  • Charles Sultan
  • Julie Frêche
  • Manu Reynaud
  • Clare Hart
  • Sébastien Cote
  • Tasnime Akbaraly
  • Christian Assaf
  • Marie Massart
  • Michel Aslanian
  • Fanny Dombre Coste
  • Christophe Bourdin
  • Clara Gimenez
  • François Vasquez
  • Séverine Saint Martin
  • Roger-Yannick Chartier
  • Radia Tikouk
  • Laurent Nison
  • Emilie Cabello
  • Bruno Paternot
  • Maryse Faye
  • Boris Bellanger
  • Véronique Brunet
  • Michel Calvo
  • Catherine Ribot
  • Mikel Séblin
  • Agnès Saurat
  • Sophiane Mansouria
  • Nicole Marin-Khoury
  • Yves Barral
  • Célia Serrano
  • Yvan Nosbé
  • Mylvia Houguet
  • Mickael Diore
  • Nadia Akil
  • Eddine Ariztegui
  • Caroline Dufoix
  • Stéphane Jouault
  • Françoise Boutet-Waiss
  • Jean-Dominique Delaveau
  • Fatma Nakib
  • Mustapha Laoukiri
  • Agnès Robin
  • Georges Ardisson
  • Elodie Brun-Mandon
Philippe Saurel
Philippe Saurel (11 élus) Montpellier la citoyenne 		17 644 34,65%
  • Philippe Saurel
  • Soune Serre
  • Max Levita
  • Joelle Urbani
  • Abdi El Kandoussi
  • Isabelle Marsala
  • Bernard Travier
  • Patricia Mirallès
  • Luc Albernhe
  • Stéphanie Jannin
  • Mustapha Majdoul
Mohed Altrad
Mohed Altrad (6 élus) Coeur ecologie democratie 		9 226 18,12%
  • Mohed Altrad
  • Alenka Doulain
  • Serge Guiseppin
  • Clothilde Ollier
  • Salim Jawhari
  • Flora Labourier
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 34,44%
Taux d'abstention 65,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 52 935

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Saurel
Philippe Saurel Montpellier la citoyenne 		9 908 19,11%
Michaël Delafosse
Michaël Delafosse La gauche qui nous rassemble 		8 636 16,66%
Mohed Altrad
Mohed Altrad Le coeur et l'action 		6 899 13,30%
Rémi Gaillard
Rémi Gaillard N'importe qui 		4 971 9,58%
Alenka Doulain
Alenka Doulain Nous sommes montpellier 		4 797 9,25%
Coralie Mantion
Coralie Mantion Choisir l'écologie pour montpellier avec europe écologie les verts 		3 849 7,42%
Clothilde Ollier
Clothilde Ollier Rassemblement des écologistes et de la gauche 		3 762 7,25%
Patrick Vignal
Patrick Vignal Montpellier en capitale 		3 163 6,10%
Olaf Rokvam
Olaf Rokvam Rassemblement pour montpellier 		2 478 4,78%
Alex Larue
Alex Larue Pour montpellier, il est temps de changer 		1 987 3,83%
Jean-Louis Roumegas
Jean-Louis Roumegas Ecologie pour tous 		837 1,61%
Kamy Nazarian
Kamy Nazarian Montpellier exemplaire 		270 0,52%
Maurice Chaynes
Maurice Chaynes Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		215 0,41%
Sylvie Trousselier
Sylvie Trousselier Liste ouvrière d'unité "montpellier 100% services publics", soutenue par le p.o.i.d 		64 0,12%
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 34,61%
Taux d'abstention 65,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 53 099

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Saurel
Philippe Saurel (45 élus) "montpellier c'est vous" 		29 928 37,54%
  • Philippe Saurel
  • Stéphanie Jannin
  • Max Levita
  • Marie-Hélène Santarelli
  • Abdi El Kandoussi
  • Isabelle Marsala
  • Bernard Travier
  • Maud Bodkin
  • Gérard Castre
  • Patricia Miralles
  • Guy Barral
  • Annie Yague
  • Fabien Abert
  • Lorraine Acquier
  • Jean-Luc Cousquer
  • Titina Dasylva-Peyrin
  • Rabii Youssous
  • Chantal Marion
  • Pascal Krzyzanski
  • Khanthaly Phoutthasang
  • Sauveur Tortorici
  • Sonia Kerangueven
  • Jérémie Malek
  • Sabria Bouallaga
  • Robert Cotte
  • Michèle Dray-Fitoussi
  • Christophe Cour
  • Valérie Barthas-Orsal
  • Henri De Verbizier
  • Chantal Lévy-Rameau
  • Jean-Marc Di Ruggiero
  • Caroline Navarre
  • Patrick Rivas
  • Samira Salomon
  • Cédric De Saint Jouan
  • Brigitte Roussel-Galiana
  • Rémi Assié
  • Mylène Chardès
  • Luc Albernhe
  • Dominique Martin-Privat
  • Vincent Haluska
  • Nicole Liza
  • Henri Maillet
  • Anne-Louise Hopital-Knapnougel
  • Fabrice Palau
Jean-Pierre Moure
Jean-Pierre Moure (9 élus) Montpellier ! avec jean-pierre moure 		21 841 27,39%
  • Jean-Pierre Moure
  • Julie Frêche
  • Mustapha Majdoul
  • Clare Hart
  • Hervé Martin
  • Véronique Perez
  • Michaël Delafosse
  • Françoise Bonnet
  • Patrick Vignal
Jacques Domergue
Jacques Domergue (8 élus) Ici c'est montpellier 		20 631 25,87%
  • Jacques Domergue
  • Anne Brissaud
  • Alex Larue
  • Véronique Demon
  • Gérard Lannelongue
  • Perla Danan
  • Christian Dumont
  • Nancy Canaud
France Jamet
France Jamet (3 élus) Montpellier fait front 		7 319 9,18%
  • France Jamet
  • Djamel Boumaaz
  • Audrey Lledo
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 56,58%
Taux d'abstention 43,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 82 371

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Moure
Jean-Pierre Moure Montpellier ! avec jean-pierre moure 		18 550 25,27%
Philippe Saurel
Philippe Saurel "montpellier c'est vous" 		16 836 22,93%
Jacques Domergue
Jacques Domergue Ici c'est montpellier 		16 675 22,71%
France Jamet
France Jamet Montpellier fait front 		10 135 13,80%
Muriel Ressiguier
Muriel Ressiguier "la gauche, la vraie pour montpellier" 		5 552 7,56%
Joseph Francis
Joseph Francis Udi-ecologie citoyenne 		3 321 4,52%
Thomas Balenghien
Thomas Balenghien Montpellier sociale, ecologiste et solidaire 		1 503 2,04%
Maurice Chaynes
Maurice Chaynes Lutte ouvrière faire entendre le camp des travaiilleurs 		651 0,88%
Annie Salsé
Annie Salsé Défense de la sécu de 45 ! non au pacte de responsabilité! non à la métropole ! liste soutenue par le parti ouvrier indépendant (pdi) 		179 0,24%
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 52,14%
Taux d'abstention 47,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 75 904

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