Résultat de l'élection municipale à Strasbourg : les premiers chiffres du scrutin dévoilés

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Strasbourg

Tête de listeListe
Virginie Joron
Virginie Joron Liste du Rassemblement National
SAUVONS STRASBOURG
  • Virginie Joron
  • David Saglamer
  • Christine Klipfel
  • Valentin Wittmann
  • Laurence Faradji
  • Richard Clerc
  • Fabienne Wassmer Hegedüs
  • Robin Crouzet
  • Catherine Terjanian
  • Albert Ey
  • Delphine Lienhardt
  • Laurent Dannel
  • Brigitte Tinot
  • Alexandre Courvoisier
  • Marianne Thiery
  • Michel Mourer
  • Madeleine Cordiez
  • Jeff Morelon
  • Marilia Rodrigues-Fronteira
  • Jean-Sébasien Cras
  • Sarah Vakili-Sohrafrouzan
  • Frédéric Leveziel
  • Audrey Urban
  • Maël Kempf--Le Pape
  • Carla Benhamou Sultan
  • Dylan Goeury
  • Fabienne Klein
  • Xavier Codderens
  • Murielle Burr
  • Mario Maia
  • Agathe Verhaeghe
  • Théo Berry
  • Christine Maury
  • Henri Christen
  • Christine Voegtlin
  • Valérian Jacquemin
  • Stéphanie Drouin
  • Anthony Weil
  • Sabine Bodin
  • François Ruiz
  • Louise Grasset
  • Loris Guthapfel
  • Laura Bastos
  • Crestane Funfshilling
  • Madeleine Shalaj
  • Hervé Leguy
  • Catherine Gans
  • Sébastien Rodrigues-Froneira
  • Gisèle Perrein
  • Rudi Nell
  • Catherine Reb
  • Christian Peter
  • Angélique Gouyon
  • Christian Reb
  • Béatrice Ducoux
  • Charlie Freeman
  • Nathalie Benayer
  • Jean Gremmel
  • Anne Hans
  • Etienne Lebrun
  • Marie Baret
  • Roger Ruiz
  • Patricia Lecot
  • René Heitz
  • Eveline Schmitt
  • Alain Kraus
  • Rosa-Maria Barrile
Florian Kobryn
Florian Kobryn Liste de La France insoumise
Strasbourg fière et solidaire
  • Florian Kobryn
  • Halima Meneceur
  • Benjamin Kuntz
  • Lisa Farault
  • Victor Demenge
  • Bahija Elyacouti
  • Sébastien Mas
  • Marième Ba
  • Lahcen Sarrou
  • Jamila Ghrieb
  • Eric Schultz
  • Somhack Limphakdy
  • Sid-Ahmed Cheaïbi
  • Céline Balasse
  • Maxime Scaduto
  • Camille Tesson
  • Mathieu Augé
  • Elise Rayé
  • Benjamin Fargeas
  • Julie Picard
  • Manuel Santiago
  • Béatrice Egger
  • Christian Bonardi
  • Lucie Gamba
  • Kémissi Kherbache
  • Naoelle Khelifi
  • Corentin Sittler
  • Florence Eloudyi
  • Solal Bruneteau-Paoletti
  • Shanna Miranda
  • Sylvain Roch
  • Félicia Cottet
  • Jules Gross
  • Rita Gross
  • Ibrahim El Kasbaoui
  • Emmy d'Anello
  • Guillaume Rietsch
  • Bruna Magalhaes
  • Arthur Lejeune
  • Hayat Meneceur
  • Beshr Abdulrahim
  • Prescilla Schorr
  • Diogo Da Costa
  • Mariette Leprince
  • Guillaume Bouaoulo
  • Emma Geitner
  • Adrien Bourrel
  • Alexandra Casas
  • Thomas Karche
  • Anaëlle Mannella
  • Oscar Le Noan
  • Sirine Souali
  • Geoffrey Haon
  • Loubna Hezil
  • Sean Theiss
  • Dominique Thuiller
  • Léo Delahaye
  • Lucile Girard
  • Victor Livrozet
  • Zoubida Benaïssa
  • Thomas Lejeune
  • Kamilia Chemmam
  • Elie Letaïf
  • Roksana Baghlani
  • Killien Brun
  • Anne-Véronique Auzet
  • Emmanuel Fernandes
Eva Lacote
Eva Lacote Liste d'extrême-gauche
Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs
  • Eva Lacote
  • Guilin Braïda
  • Hermance Malézé
  • Kleanthis Kamisha
  • Cyrielle Cadot
  • Lucas Vacheron
  • Juline Bouveret
  • Arthur Klem
  • Marielle Migaud
  • Timour Antonov
  • Elisa Blache
  • Dan Benhamou
  • Kai Aliaga
  • Elliott Michel
  • Violette Doire
  • Tlaloc Linder
  • Elsa Mareau
  • Noé Pincemaille
  • Fiona Lhermenier
  • Arnaud Messmer
  • Cécile Gomet
  • Antoine Zimmermann
  • Elise Haselvander
  • Wilson Gonzalez Devaux
  • Emmanuelle Frantz
  • Igor Harovelo-Legendre
  • Audrey Wintenberger
  • Dan Harroch
  • Dina Abitbol
  • Maxime Schott
  • Manon Silvin
  • Engjëll Demiri
  • Christelle Edel
  • Théophane Sagnole
  • Amélia Russo
  • Yann Georg
  • Chloé Metzinger
  • Alexandre Michez
  • Lucie Tisler-Catala
  • Nicolas Grandgeorge
  • Eloïse Rey
  • Sulieman Abdur-Rahman
  • Claire Duault
  • Remy Lejeune
  • Lydia Anding
  • Aymard Ngamba
  • Lucie Métais
  • Quentin Jaffré
  • Manon Chaillous
  • Boyan Tzifkansky
  • Aliza Benhamou
  • Aloyse Delaunoy-Meyer
  • Monique Schnepp
  • Valentin Uccelli
  • Alejandra Sanchez Castillo
  • Victor Bernal
  • Pascale Letz
  • Néthanaël Meyer
  • Keren-Anne Meyer
  • Baptiste Schohn
  • Naima Ait Ouadda
  • Romain Hugues
  • Perrine Fericot
  • Juan-Manuel Ledesma Viteri
  • Mécistée Serrano
Louise Fève
Louise Fève Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Louise Fève
  • Marc Baud-Berthier
  • Marie-Claire Lechêne
  • Serge Cheutin
  • Alexandra Tchoukaline
  • Dominique Kaufmann
  • Sarra Sadek
  • Mourad Laaziz
  • Jocelyne Despres
  • Yann Lucas
  • Catherine Gsell
  • Mehdi Benhlal
  • Rosaria Gomez
  • Max Donzé
  • Maria Padilla
  • Jean Meyer
  • Myriam Deck
  • Christopher Nicol
  • Pauline Bronner
  • François Nowakowski
  • Sandrine Kilian
  • Mourad Ghmimat
  • Emma Navascues
  • Alain Lauverjat
  • Iva Brun--Irion
  • François Hoeft
  • Laura Binder
  • François Goehlinger
  • Marie Laurence Presi
  • Olivier Vetter
  • Christel Deluzet
  • Yann Tholoniat
  • Mathilde Michotte
  • Sidney Kunegel
  • Elisabeth Jacquel
  • François Jaby
  • Gervaise Thirion
  • Antoine Rodrigues
  • Aysa Turna
  • Gabriel Sin
  • Murielle Ndjinga Tchokgna
  • Sven Wachowiak
  • Mathilde Bailly-Maitre
  • Atoli Huppé
  • Marie-Louise Rhinn
  • Yannis Sizere
  • Béatrice Kowalewska
  • Mohamed Bendriss
  • Sarah Beiger
  • Maxime Minet
  • Alexine Maquin
  • Alain Richard
  • Roseline Lafargue
  • Hamid Bouktab
  • Elsa Ponza
  • Abdelkader Barkat
  • Sophie Labrousse
  • Amaury Bélières--Frendo
  • N'Lovely Monard
  • Charles Antonetti
  • Marie Grosvernier
  • Arthur Sanchez
  • Céleste Knoll
  • Jérôme Arnaud
  • Pierrette Morinaud
Jean-Philippe Vetter
Jean-Philippe Vetter Liste divers droite
Aimer Strasbourg
  • Jean-Philippe Vetter
  • Frédérique Neu
  • Nicolas Matt
  • Elsa Schalck
  • Jean-Philippe Maurer
  • Irène Weiss
  • Mohamed Siaaliti
  • Pascale Jurdant-Pfeiffer
  • Frédéric Agaud
  • Anne Reymann
  • José Arroyo
  • Gabrielle Bloch-Rosner
  • Timothé-Ismaël Boudhil
  • Catherine Berthol
  • François Bouchard
  • Laurence Dreyfuss
  • Alain Renck
  • Yamina Grosjean
  • Benjamin Stalter
  • Laurine Roux
  • Claude Cheviron
  • Maeva Ntela
  • Jean-Jacques Bernardini
  • Mathilde Rungette
  • Salim Jerjir
  • Sofia Kechida
  • Bertrand Gillig
  • Julia Weiss
  • Ari Weil
  • Nathalie Albres
  • Pascal Mangin
  • Maryam Beikbaghban
  • Qëndrim Kasabaqi
  • Ysoline Robin-Zelazo
  • Jean Ucko
  • Isabelle Meyer
  • Frédéric Le Jehan
  • Ourida Kemiche
  • Valentin Dive
  • Edith Peirotes
  • Jean-Emmanuel Robert
  • Marie-Christine Weyl
  • Tahar Bounfour
  • Gisèle Ekobe
  • Jean-Luc Baldensperger
  • Eléna Parniere
  • Grégoire Gagnon
  • Maïté Weber
  • Calvin Moluh
  • Karine Woehl-Stjura
  • Léo Avagyan
  • Mireille Knemp
  • Dino Margarito
  • Nouchine Bahramian
  • Gérard Beyer
  • Maritchu Rall
  • Philippe Masselin
  • Marie Malard
  • Luca Di Vagno
  • Marie Voegel
  • Jean-François Delobbe
  • Sonia Rahm
  • Arnaud Gissinger
  • Louella Hirschmuller
  • Jean-Jacques Pimmel
  • Myriam Ammar
  • Gilbert Gress
Mohamed Sylla
Mohamed Sylla Liste divers centre
UTILES POUR STRASBOURG
  • Mohamed Sylla
  • Françoise Werckmann
  • Thibaut Vinci
  • Colette Vallé
  • Frédéric Cadiot
  • Mina Bezzari
  • Ismaïl Becherirat
  • Samira Kardouz Talbi
  • Meziane Benyahia
  • Khadija Arratbi
  • Amar Meferedj
  • Aurélie Royer
  • Julien Martin
  • Jennifer Alexer
  • Léo Serfati
  • Evaelle El-Haik
  • Kevin Schott
  • Aminata Gueye
  • Pascal Ackermann
  • Sarah Bouchair
  • Abou Diakite
  • Imane Boudahra
  • Ouissam Fallah
  • Hayate Taïbi
  • Guillaume Devaux
  • Karen Esther El-Haïk
  • El Habib Bentaieb
  • Aziza Zouhair
  • Mohamed Ouraïs
  • Marie Kaline Grondin
  • Nabil Nachba
  • Hélène Josephine
  • Nurdogan Hayta
  • Donia Bekkouch
  • Maxence El-Haïk
  • Marie Mbarga Ateba
  • Benjamin Dominé
  • Tugce Agdere
  • Mustapha Ben-Ali
  • Valerie Cebolki
  • Srdan Pozarac
  • Haby Badiane
  • Mounir Boudra
  • Rania Bezzari
  • Rachid Boumahdi
  • Sabine Zielonka
  • Moustafa Lkhiati
  • Dounya Dinari
  • Tsendzel Lenny N'Dinga
  • Marie Claire Nass
  • Youssef El Arbaoui
  • Léa Albarran Caceres
  • Rites Massamba
  • Marie Wagemann
  • Jean-Marie Rubiné
  • Fatima Namli
  • Yao N'Guessan
  • Khadija Semhi
  • Yassine Zouhaïr
  • Makbule Agdere
  • Karim El Moussaoui
  • Nathalie Many
  • Hamidou Sissoko
  • Nora Haag
  • Adil Talbaoui
  • Danielle Siegwalt
Pierre Jakubowicz
Pierre Jakubowicz Liste d'union au centre
DU NOUVEAU POUR STRASBOURG
  • Pierre Jakubowicz
  • Rebecca Breitman
  • Etienne Loos
  • Anne Jelinski
  • Mehdi El Idrissi
  • Sandra Dietsch
  • Alvin Ebert
  • Rolande Placidi
  • Jérôme Caen
  • Jamila Mayima
  • Alexis Taube--Le Guern
  • Yvelise Schaeffer
  • Yazid Knibiehly
  • Hélène Riehl
  • Ugo Rostaing
  • Lucile Sublon
  • Édouard Bailhache
  • Ghina Alamé
  • Lionel Heiwy
  • Caroline Ctorza
  • Lionel Mangold
  • Laure Souchard-Lespinas
  • Hamid Derrouich
  • Stéphanie Chiarello
  • Julien Boehringer
  • Sepideh Neydavoodi
  • Frédéric Bulber
  • Alexandra Utzschneider
  • Karim Faress
  • Madeleine Christiane Girodot
  • Roger Noutcha
  • Myriam Sinclair
  • André Weyer
  • Virginie Palermo
  • Sidney Rebboah
  • Lucile Valantin Sougy
  • Maxime Biard
  • Ninon Lassalle
  • Frédéric Moulard
  • Isabelle Huck
  • Erik Gay
  • Caroline Doué
  • Bastien Devant
  • Marie-Madeleine Koebelé
  • Henri Dreyfus
  • Jade Hammouche-Marembert
  • Thomas Joerger
  • Marie-Angèle Pauly
  • Jean-Noël Okon
  • Florence Doly
  • Jacques Stumpf
  • Martine Reiss
  • Josselin Pannier
  • Adélaïde Tsoukalas
  • Mathieu Schwartz
  • Nathalie Goldberg
  • Vincent Arnould
  • Dominique Salmon
  • Philippe Cornec
  • Dalila Laurent
  • Jean-Claude Moes
  • Michèle Zipper-Seiler
  • Samuel Alizadeh
  • Valérie Gletty Lasvigne
  • Jérémy Darenne
  • Fabienne Keller
Neïla Boutghata
Neïla Boutghata Liste Divers
ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG
  • Neïla Boutghata
  • Mathieu Kuhn
  • Fadma Rouchdi
  • Abdelkader Bouattou
  • Sandra Kuntz
  • Michel Kamara
  • Mariya Arrahmani
  • Hocine Rachedi
  • Carima Aziza
  • Yassin Meliani
  • Cathie Metzger
  • Hamza Harrouch
  • Chrystel Hartl
  • Amar Marref
  • Patricia Perez
  • Mohamed Lamri
  • Satou Camara
  • Mustapha Achargui
  • Cansu Koca
  • Mario Hoffmann
  • Funneh Ceesay
  • Mohamed Bouali
  • Bunmi Sule
  • Bernard de Santes
  • Audrey Lapp
  • Amar Zerig
  • Semanur Er
  • Nsuka Endric Mayoya
  • Hafsa Mekhloufi
  • Luca Mutzig
  • Ceyda Isik
  • Omar El Hayani
  • Angèle Reihardt
  • Najidi Bourkadid
  • Amna Zamouri
  • Marc Kuhn
  • Samia Bahri
  • Mimoun Benjaddi
  • Danielle Relle
  • Ahmed El Khrifi
  • Maude Ehrenbogen
  • Abdelhalim Bentaher
  • Adeola Osefat Ayus
  • Lahbib Barighach
  • Isabelle Koenig
  • Burang Camara
  • Mariem Chourak
  • Philippe Oughabi
  • Safia Ahmamouti
  • Mohammed Boussala
  • Fatma El Khattouti
  • Mustapha Damraoui
  • Fathia Chemini
  • El Houssein Salem
  • Dina Ghiatou
  • El Madani Farhat
  • Meriem Rouchdi
  • Fouâd Houideg
  • Asma Sadouki
  • Mohamed Namli
  • Nadia Kamhi
  • Foday Camara
  • Anissa Bounatiro
  • Mohamed Yatti
  • Khadidja Echeikh
  • Badre Arfaoui
Jeanne Barseghian
Jeanne Barseghian Liste divers gauche
Strasbourg Juste et Vivante
  • Jeanne Barseghian
  • Thierry Kuhn
  • Floriane Varieras
  • Syamak Agha Babaei
  • Marina Lafay
  • Salah Koussa
  • Nadia Zourgui
  • Germain Mignot
  • Ameris Amblard
  • Joël Steffen
  • Anne-Marie Jean
  • Aurélien Bonnarel
  • Virginie Cayré
  • Faïcal Amroune
  • Pauline Grampp
  • Edouard Steegmann
  • Sophie Dupressoir
  • Rachid Karam
  • Seynabou Fall
  • Philippe Appel
  • Anna Lazar
  • Camille Min-Fournier
  • Suzanne Brolly
  • Marc Hoffsess
  • Aline Martin
  • Antoine Neumann
  • Chloé Bourguignon
  • Thomas Guillet
  • Marie-Françoise Hamard
  • Nolan Dias-Tomaszower
  • Fleur Laronze
  • Clovis Daguerre
  • Anne Mistler
  • Anatole Jochem Arrivault
  • Lucette Tisserand
  • Didier Rääs
  • Stéphanie Arslan
  • Daniel Fouchard
  • Marie Herjean
  • Salem Drici
  • Tamina Toussaint
  • Alistair Franz
  • Emanuelle Renaud
  • Benjamin Soulet
  • Coline Trautmann
  • Lucas Baude Blumstein
  • Khadija Ben Annou
  • Guillaume Durousseau
  • Véronique Bertholle
  • Christian Brassac
  • Manon Parrent
  • Corentin Frey
  • Carmen Paolone
  • Massar Lâazibi
  • Angélique Lemoine
  • Abbes Benharrat
  • Elodie Ferry
  • Grégoire Klotz
  • Nelly Stocky
  • Francis Fischer
  • Béatrice Pipart
  • Victor Gasia
  • Yasmina Chadli
  • Alain Jund
  • Marie-Dominique Dreysse
  • Alessandro Castiglione
  • Sandra Regol
Catherine Trautmann
Catherine Trautmann Liste du Parti socialiste
Pour Strasbourg
  • Catherine Trautmann
  • Thierry Sother
  • Laure Pain
  • Mourad Oualit
  • Pernelle Richardot
  • Jean-Baptiste Mathieu
  • Céline Geissmann
  • Mathieu Cahn
  • Chantal Cutajar
  • Hakim Fadili
  • Caroline Barriere
  • Paul Meyer
  • Françoise Bey
  • Arieh Adida
  • Carole Wenner
  • Hervé Moritz
  • Nawal Rafik-El Mrini
  • Abdelaziz Choukri
  • Marie-No Gandzion
  • Étienne Westphal
  • Christelle Sturtz Froehlicher
  • Landdry Augier de Lajallet
  • Bahar Ceviz
  • Arnaud Durand
  • Delphine Bernard
  • Youness El Hassnaoui
  • Julie Mulot
  • Robert Vanherzeeke
  • Antonella Cagnolati
  • Émilien Keller
  • Ysabel Argence
  • Éric Kribs
  • Marzieh Flaischer
  • Patrick Pessaux
  • Aurélie Sittler-Ledrich
  • Pierre Wolff
  • Pascale Gerard
  • Philippe Loubry
  • Annie Tu
  • Alexandre Riou
  • Camille Marteau
  • Laurent Thomas
  • Annick Neff
  • Thierry Parat
  • Elisabeth Koonja
  • Victor Chekroune
  • Aïssata Licop
  • Luc Gillmann
  • Laura Cassarino
  • Olivier Ferrand
  • Emmanuelle Meyer
  • Gianfranco Alberelli
  • Elisabeth Eschenlohr
  • Ahmet Yesil
  • Laurence Noss
  • Philippe Petit
  • Anke Staack
  • Théo Verneuil
  • Catherine Birklé
  • Noël Amedonouh
  • Sophie-Barbara Rosenzweig
  • Jean-Paul Ranslant
  • Majda Benchekchou
  • Yanis Boutaba
  • Marie-Ange Rebert
  • Jean-Jacques Fix
Fahad Raja Muhammad
Fahad Raja Muhammad Liste Divers
Strasbourg sans frontières
  • Fahad Raja Muhammad
  • Seyma Saritas
  • Zekeriyya Dursun
  • Irem Güveli
  • Jean-Gaël Corniche
  • Medine Dursun
  • Yassin Boussebaa
  • Myriam Gana-Bouras
  • Umit Tufan
  • Hassana Afkir
  • Mohamed Mazouz
  • Leila Zemmit
  • Chamil Albakov
  • Ale Hayta
  • Adem Cicekli
  • Hanane Chakri
  • Yusuf Sirin
  • Selma Yildirim
  • Salih çaglar
  • Yasmine Taheri
  • Waël Loghmari
  • Maïssae El Abbassi
  • Ozkan Yoldas
  • Ilayda Bircan
  • Coskun Simsek
  • Merve Hayta
  • Mehdi Ghaouti
  • Anissa Akkari
  • Jonathan Lang
  • Vanessa Liliane Marie Wentzo
  • Almedin Cehajic
  • Anita Gaby Laux
  • Guillaume Ribeiro Neunlist
  • Josiane Lang çelik
  • Omar Eliot Maidadi Yaouba
  • Marie-Louise Laux
  • Türker Aslan
  • Nesrine Tour
  • Ömer Turhan
  • Wissem Fekrache
  • Ali Deniz
  • Eléana Cenaj
  • Kemal Ozcelik
  • Monia Bergadi
  • Gokhan Cetinkaya
  • Safa Boudjeloud
  • Azat Gür
  • Halebetul Kiper
  • Berke Ciftci
  • Melda Sevgili
  • Recep Coci
  • Nevin Aydin
  • Furkan Demirci
  • Beyza Hafize Tufan
  • Yunus-Emre Tas
  • Medine Aydogdu
  • Walid Baouali
  • Manon Dewulf
  • Ferhat Sapa
  • Tania Cadiou
  • Julien Ahmet Dumas
  • Dursun Kiper
  • Aziz Coskun
  • Ismahan Aydin
  • Yasin Cavus
  • Inès Lachqar
  • Veyis Gür
Clément Soubise
Clément Soubise Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire
  • Clément Soubise
  • Loïse Corsini
  • Erwin Saunier
  • Louise Constance Chantal Blanc
  • Mathieu Sigwalt
  • Cléo France Marie Florence Carriere
  • Arpad Arnould
  • Céline Kihm
  • Etienne Genieux
  • Morgane Lafon
  • Antoine Laurent
  • Julie Muller
  • William Rollin
  • Marilou Lamy
  • Renaud Gimenez
  • Véronique Boehringer
  • Adrian Jequel
  • Apolline Dauriach
  • Nathanael Grimm
  • Djana Remache
  • Mathieu Manfroy
  • Caroline Meunier
  • Ethan Melon
  • Claire Jacquet-Pierroulet
  • Maxime Grillet
  • Valentina Stefania Papic-Sitterle
  • Baptiste Lelievre
  • Charlotte Fouché
  • Antoine Longequeue
  • Louise Rebours
  • Tom Ramadier
  • Madda Galluccio
  • Vito Adriano Falletta
  • Lisa Charbonnier
  • Paco Raya
  • Julie Lapierre
  • Claude Grimonprez
  • Elisabeth Von Radetzky
  • Alphonse Bénédic
  • Angélique Baxa
  • Maxime Weiler
  • Emma Sengel
  • Eliott Gunther
  • Elodie Kermabon
  • Hugo Henry
  • Véronique Mai
  • Valentin Cartraud
  • Eva Wack
  • Timon Vasseur
  • Juliette Sengel
  • Constant Lebeau
  • Honorine Liliane Sophie Brandt
  • Matthieu Stroebel
  • Helena Von Radetzky
  • Cyril Palmowski
  • Lena Kök
  • Léandre Kolanek
  • Mélissa Aslantas
  • Michel Robin
  • Janny Le Chevalier
  • Jonas Schiffer Pfeiffer
  • Louise Olivier
  • Gaël Cherfaoui
  • Lilou Norah Adiche
  • Ludovic Vincent
  • Claudia Burdet
  • Sofian Gamaz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne Barseghian
Jeanne Barseghian (47 élus) Strasbourg ecologiste & citoyenne 		21 592 41,70%
  • Jeanne Barseghian
  • Syamak Agha Babaei
  • Suzanne Brolly
  • Joël Steffen
  • Anne-Marie Jean
  • Alexandre Feltz
  • Caroline Zorn
  • Alain Jund
  • Hülliya Turan
  • Pierre Ozenne
  • Nadia Zourgui
  • Guillaume Libsig
  • Anne Mistler
  • Marc Hoffsess
  • Floriane Varieras
  • Jean Werlen
  • Julia Dumay
  • Salem Drici
  • Yasmina Chadli
  • Benjamin Soulet
  • Marie-Dominique Dreyssé
  • Antoine Dubois
  • Aurélie Kosman
  • Owusu Tufuor
  • Françoise Schaetzel
  • Christian Brassac
  • Lucette Tisserand
  • Patrice Schoepff
  • Carole Zielinski
  • Abdelkarim Ramdane
  • Sophie Dupressoir
  • Pierre Roth
  • Ada Reichhart
  • Jonathan Herry
  • Marina Lafay
  • Hamid Loubardi
  • Christelle Wieder
  • Joris Castiglione
  • Marie-Françoise Hamard
  • Etienne Gondrexon
  • Soraya Ouldji
  • Hervé Polesi
  • Khadija Ben Annou
  • Antoine Neumann
  • Ariane Henry
  • Adrien Arbeit
  • Sophie Parisot
Alain Fontanel
Alain Fontanel (11 élus) Unis pour strasbourg 		18 099 34,95%
  • Alain Fontanel
  • Isabelle Meyer
  • Jean-Philippe Vetter
  • Christel Kohler
  • Nicolas Matt
  • Rebecca Breitman
  • Jean-Philippe Maurer
  • Elsa Schalck
  • Pascal Mangin
  • Jamila Mayima
  • Pierre Jakubowicz
Catherine Trautmann
Catherine Trautmann (7 élus) Faire ensemble strasbourg 		12 080 23,33%
  • Catherine Trautmann
  • Serge Oehler
  • Céline Geissmann
  • Salah Koussa
  • Anne-Pernelle Richardot
  • Dominique Mastelli
  • Caroline Barriere
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 36,66%
Taux d'abstention 63,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 52 653

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne Barseghian
Jeanne Barseghian Strasbourg ecologiste & citoyenne 		13 532 27,87%
Alain Fontanel
Alain Fontanel 100 % strasbourg 		9 642 19,86%
Catherine Trautmann
Catherine Trautmann Faire ensemble strasbourg 		9 601 19,77%
Jean-Philippe Vetter
Jean-Philippe Vetter Un nouveau souffle pour strasbourg (lr - les centristes - udi) 		8 868 18,26%
Hombeline Du Parc
Hombeline Du Parc Rassemblement pour strasbourg 		3 044 6,27%
Kevin Loquais
Kevin Loquais Strasbourg en commun 		1 452 2,99%
Chantal Cutajar
Chantal Cutajar Citoyens engagés 		1 058 2,17%
Patrick Arbogast
Patrick Arbogast Egalite active 		583 1,20%
Clément Soubise
Clément Soubise Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire 		399 0,82%
Louise Fève
Louise Fève Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		212 0,43%
Mathieu Le Tallec
Mathieu Le Tallec Strasbourg 100 % services publics 		149 0,30%
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 34,37%
Taux d'abstention 65,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 49 361

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Ries
Roland Ries (48 élus) Liste socialiste, ecologiste et republicaine 		36 623 46,96%
  • Roland Ries
  • Nawel El Mrini
  • Alain Fontanel
  • Mine Günbay
  • Alain Jund
  • Anne-Pernelle Richardot
  • Robert Herrmann
  • Françoise Buffet
  • Philippe Bies
  • Marie-Dominique Dreyssé
  • Mathieu Cahn
  • Nicole Dreyer
  • Olivier Bitz
  • Chantal Cutajar
  • Éric Schultz
  • Camille Gangloff
  • Paul Meyer
  • Jeanne Barseghian
  • Eric Elkouby
  • Catherine Trautmann
  • Serge Oehler
  • Ada Reichhart
  • Abdelkarim Ramdane
  • Caroline Barriere
  • Patrick Roger
  • Souad El Maysour
  • Syamak Agha Babaei
  • Édith Peirotes
  • Nicolas Matt
  • Françoise Bey
  • Jean-Baptiste Mathieu
  • Françoise Schaetzel
  • Jean-Baptiste Gernet
  • Christel Kohler
  • Alexandre Feltz
  • Martine Jung
  • Henri Dreyfus
  • Maria Fernanda Gabriel Hanning
  • Jean Werlen
  • Annick Neff
  • Christian Spiry
  • Françoise Werckmann
  • Luc Gillmann
  • Suzanne Kempf
  • Michaël Schmidt
  • Michèle Seiler
  • Jean-Jacques Gsell
  • Mina Bezzari
Fabienne Keller
Fabienne Keller (15 élus) A vos côtés ump-modem-udi 		35 114 45,02%
  • Fabienne Keller
  • François Loos
  • Bornia Tarall
  • Pascal Mangin
  • Catherine Balouka
  • Jean-Philippe Maurer
  • Catherine Zuber
  • Jean-Emmanuel Robert
  • Laurence Vaton
  • Jean-Philippe Vetter
  • Martine Calderoli-Lotz
  • Eric Senet
  • Pascale Jurdant Pfeiffer
  • Thomas Rémond
  • Elsa Schalck
Jean-Luc Schaffhauser
Jean-Luc Schaffhauser (2 élus) Strasbourg bleu marine 		6 243 8,00%
  • Jean-Luc Schaffhauser
  • Julia Abraham
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 54,72%
Taux d'abstention 45,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 79 821

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne Keller
Fabienne Keller A vos cotés ump-modem 		23 404 32,92%
Roland Ries
Roland Ries Socialiste et républicaine 		22 206 31,24%
Jean-Luc Schaffhauser
Jean-Luc Schaffhauser Strasbourg bleu marine 		7 779 10,94%
Alain Jund
Alain Jund Vert strasbourg 		6 059 8,52%
François Loos
François Loos En avant strasbourg 		5 371 7,55%
Jean-Claude Val
Jean-Claude Val À strasbourg, l'humain d'abord! présentée par le front de gauche (parti communiste français, parti de gauche, gauche unitaire, ensemble, parti communiste des ouvriers de france, cercle communiste d'alsace, femmes egalité) 		2 819 3,96%
Tuncer Saglamer
Tuncer Saglamer Mouvement citoyen de strasbourg 		1 870 2,63%
Armand Tenesso
Armand Tenesso Osons le bon sens en action! 		771 1,08%
Pierrette Morinaud
Pierrette Morinaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		519 0,73%
Elisabeth Del Grande
Elisabeth Del Grande Unité pour la défense des conquêtes sociales. contre l'austérité. 		283 0,39%
Participation au scrutin Strasbourg
Taux de participation 49,68%
Taux d'abstention 50,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Nombre de votants 72 466

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