Résultat de l'élection municipale à Strasbourg : les premiers chiffres du scrutin dévoilés

Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg [EN DIRECT]
Pour l'élection municipale à Strasbourg, le résultat du premier tour de ce dimanche 15 mars se dessine. L'ancienne édile Catherine Trautmann va être fixée.
L'actu des élections municipales 2026 à Strasbourg
L'essentiel :
L'élection municipale à Strasbourg continue ce dimanche 15 mars. Les électeurs se rendent aux urnes pour voter pour l'une des listes présentes pour ce premier tour.
Les résultats des sondages à Strasbourg, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, ont esquissé un duel entre la maire sortante et une ancienne édile. La seconde est favorite pour ce premier tour.
Retrouvez en direct toutes les infos sur cette journée d'élection municipale à Strasbourg.
En direct
18:11 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - À quel niveau se situe le RN à Strasbourg ?
Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Strasbourg en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 11,06% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 22,35% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 8,47% aux représentants du parti lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 3 circonscriptions associées à la ville. Un score trop limité, à Strasbourg comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 14,16% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 16,70% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Strasbourg. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 11,68% lors du vote définitif.
17:26 - Le taux de participation dans le Bas-Rhin à 17h s'élève à 46,10%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,10% dans le Bas-Rhin.
17:00 - Le taux de participation à 17h
Le taux de participation à 17h du premier tour des élections municipales est connu et il est de 48,90% à l'échelle nationale.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Strasbourg
Tête de listeListe
Virginie JoronListe du Rassemblement National SAUVONS STRASBOURG
Virginie Joron
David Saglamer
Christine Klipfel
Valentin Wittmann
Laurence Faradji
Richard Clerc
Fabienne Wassmer Hegedüs
Robin Crouzet
Catherine Terjanian
Albert Ey
Delphine Lienhardt
Laurent Dannel
Brigitte Tinot
Alexandre Courvoisier
Marianne Thiery
Michel Mourer
Madeleine Cordiez
Jeff Morelon
Marilia Rodrigues-Fronteira
Jean-Sébasien Cras
Sarah Vakili-Sohrafrouzan
Frédéric Leveziel
Audrey Urban
Maël Kempf--Le Pape
Carla Benhamou Sultan
Dylan Goeury
Fabienne Klein
Xavier Codderens
Murielle Burr
Mario Maia
Agathe Verhaeghe
Théo Berry
Christine Maury
Henri Christen
Christine Voegtlin
Valérian Jacquemin
Stéphanie Drouin
Anthony Weil
Sabine Bodin
François Ruiz
Louise Grasset
Loris Guthapfel
Laura Bastos
Crestane Funfshilling
Madeleine Shalaj
Hervé Leguy
Catherine Gans
Sébastien Rodrigues-Froneira
Gisèle Perrein
Rudi Nell
Catherine Reb
Christian Peter
Angélique Gouyon
Christian Reb
Béatrice Ducoux
Charlie Freeman
Nathalie Benayer
Jean Gremmel
Anne Hans
Etienne Lebrun
Marie Baret
Roger Ruiz
Patricia Lecot
René Heitz
Eveline Schmitt
Alain Kraus
Rosa-Maria Barrile
Florian KobrynListe de La France insoumise Strasbourg fière et solidaire
Résumé du programme de Florian Kobryn
Programme de Florian Kobryn à Strasbourg (Strasbourg fière et solidaire)
Engagement pour Strasbourg
Le programme de Florian Kobryn pour les élections municipales vise à transformer la vie des Strasbourgeois. Il met l'accent sur l'importance de l'engagement citoyen et de la lutte contre l'extrême-droite. La France Insoumise propose une alternative forte pour les classes populaires et l'intérêt général.
Priorités de la campagne
Les priorités incluent l'encadrement des loyers et la construction de logements sociaux. La gratuité des fournitures scolaires et des cantines est également au cœur des propositions. D'autres mesures visent à soutenir les familles monoparentales et à améliorer l'accès aux transports.
Équipe engagée
Une équipe déterminée accompagne Florian Kobryn, composée de personnalités engagées dans divers domaines. Parmi eux, Lahcen Sarrou et Halima Meneceur apportent leur expertise en vivre-ensemble et en travail social. Cette diversité renforce l'approche inclusive de la campagne.
Processus électoral
Le système électoral permet à tous les candidats ayant plus de 10% des voix au premier tour d'accéder au second tour. Les électeurs peuvent ainsi choisir un programme qui leur correspond vraiment lors du premier tour. Les résultats du second tour détermineront la composition du conseil municipal de Strasbourg.
Florian Kobryn
Halima Meneceur
Benjamin Kuntz
Lisa Farault
Victor Demenge
Bahija Elyacouti
Sébastien Mas
Marième Ba
Lahcen Sarrou
Jamila Ghrieb
Eric Schultz
Somhack Limphakdy
Sid-Ahmed Cheaïbi
Céline Balasse
Maxime Scaduto
Camille Tesson
Mathieu Augé
Elise Rayé
Benjamin Fargeas
Julie Picard
Manuel Santiago
Béatrice Egger
Christian Bonardi
Lucie Gamba
Kémissi Kherbache
Naoelle Khelifi
Corentin Sittler
Florence Eloudyi
Solal Bruneteau-Paoletti
Shanna Miranda
Sylvain Roch
Félicia Cottet
Jules Gross
Rita Gross
Ibrahim El Kasbaoui
Emmy d'Anello
Guillaume Rietsch
Bruna Magalhaes
Arthur Lejeune
Hayat Meneceur
Beshr Abdulrahim
Prescilla Schorr
Diogo Da Costa
Mariette Leprince
Guillaume Bouaoulo
Emma Geitner
Adrien Bourrel
Alexandra Casas
Thomas Karche
Anaëlle Mannella
Oscar Le Noan
Sirine Souali
Geoffrey Haon
Loubna Hezil
Sean Theiss
Dominique Thuiller
Léo Delahaye
Lucile Girard
Victor Livrozet
Zoubida Benaïssa
Thomas Lejeune
Kamilia Chemmam
Elie Letaïf
Roksana Baghlani
Killien Brun
Anne-Véronique Auzet
Emmanuel Fernandes
Eva LacoteListe d'extrême-gauche Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs
Résumé du programme d'Eva Lacote
Programme de Eva Lacote à Strasbourg (Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs)
Strasbourg et les jeunes
La liste menée par Eva Lacote et Guilin Braida propose des mesures d'urgence pour améliorer la vie des jeunes à Strasbourg. Parmi ces mesures, on trouve le blocage des loyers et la réquisition des logements vacants pour les familles et les étudiants. L'objectif est de créer une ville au service des travailleurs et de la jeunesse, en garantissant l'accès à des services publics de qualité.
Services publics en danger
Les mesures de privatisation et d'augmentation des tarifs sont mises en avant comme des conséquences des choix politiques des formations de gauche au Conseil municipal. Ces décisions ont un impact direct sur les jeunes et les travailleurs, qui subissent les coupes budgétaires imposées par le gouvernement. La liste « Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs » s'oppose à ces politiques qui menacent les services publics.
Mobilisation contre l'économie de guerre
Le texte souligne que l'économie de guerre, soutenue par le gouvernement de Macron, entraîne une asphyxie des services publics. Les budgets alloués à la guerre de l'OTAN et à d'autres dépenses militaires sont critiqués pour leur impact sur les services destinés à la population. La mobilisation de la population est essentielle pour revendiquer des ressources et défendre les besoins des citoyens.
Engagement politique local
La liste « Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs » appelle à un engagement politique fort pour défendre les intérêts des travailleurs et des jeunes. Elle met en avant la nécessité d'élus qui respectent leur mandat et qui sont prêts à mobiliser la population. L'objectif est de lutter contre les politiques qui privilégient les intérêts capitalistes au détriment des besoins fondamentaux des citoyens.
Eva Lacote
Guilin Braïda
Hermance Malézé
Kleanthis Kamisha
Cyrielle Cadot
Lucas Vacheron
Juline Bouveret
Arthur Klem
Marielle Migaud
Timour Antonov
Elisa Blache
Dan Benhamou
Kai Aliaga
Elliott Michel
Violette Doire
Tlaloc Linder
Elsa Mareau
Noé Pincemaille
Fiona Lhermenier
Arnaud Messmer
Cécile Gomet
Antoine Zimmermann
Elise Haselvander
Wilson Gonzalez Devaux
Emmanuelle Frantz
Igor Harovelo-Legendre
Audrey Wintenberger
Dan Harroch
Dina Abitbol
Maxime Schott
Manon Silvin
Engjëll Demiri
Christelle Edel
Théophane Sagnole
Amélia Russo
Yann Georg
Chloé Metzinger
Alexandre Michez
Lucie Tisler-Catala
Nicolas Grandgeorge
Eloïse Rey
Sulieman Abdur-Rahman
Claire Duault
Remy Lejeune
Lydia Anding
Aymard Ngamba
Lucie Métais
Quentin Jaffré
Manon Chaillous
Boyan Tzifkansky
Aliza Benhamou
Aloyse Delaunoy-Meyer
Monique Schnepp
Valentin Uccelli
Alejandra Sanchez Castillo
Victor Bernal
Pascale Letz
Néthanaël Meyer
Keren-Anne Meyer
Baptiste Schohn
Naima Ait Ouadda
Romain Hugues
Perrine Fericot
Juan-Manuel Ledesma Viteri
Mécistée Serrano
Louise FèveListe d'extrême-gauche Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
Programme de Jean-Philippe Vetter à Strasbourg (Aimer Strasbourg)
Avenir de Strasbourg
Les élections municipales de mars 2026 représentent une opportunité cruciale pour Strasbourg. La liste d'union de la droite, du centre et de la société civile se positionne comme la seule alternative au pouvoir en place depuis près de 40 ans. Un changement est nécessaire pour redynamiser la ville et répondre aux défis contemporains.
Sécurité et Propreté
La sécurité des Strasbourgeois est une priorité essentielle pour la nouvelle équipe. Des mesures concrètes, telles que le rétablissement de l'éclairage public nocturne et le renforcement des effectifs de la police municipale, sont proposées. L'objectif est de garantir un environnement sûr et agréable pour tous les citoyens.
Soutien aux Entreprises
La liste met l'accent sur l'attractivité de Strasbourg pour les commerçants et les artisans. Des initiatives comme le stationnement gratuit à certaines heures visent à encourager l'activité économique. Une approche proactive est nécessaire pour soutenir ceux qui travaillent et dynamiser le tissu économique local.
Valeurs Républicaines
Le respect des valeurs républicaines est au cœur du programme proposé. La lutte contre les discours de haine et l'islamisme politique est affirmée comme une priorité. Un pacte républicain clair et assumé est essentiel pour garantir la cohésion et la sécurité de la société strasbourgeoise.
Jean-Philippe Vetter
Frédérique Neu
Nicolas Matt
Elsa Schalck
Jean-Philippe Maurer
Irène Weiss
Mohamed Siaaliti
Pascale Jurdant-Pfeiffer
Frédéric Agaud
Anne Reymann
José Arroyo
Gabrielle Bloch-Rosner
Timothé-Ismaël Boudhil
Catherine Berthol
François Bouchard
Laurence Dreyfuss
Alain Renck
Yamina Grosjean
Benjamin Stalter
Laurine Roux
Claude Cheviron
Maeva Ntela
Jean-Jacques Bernardini
Mathilde Rungette
Salim Jerjir
Sofia Kechida
Bertrand Gillig
Julia Weiss
Ari Weil
Nathalie Albres
Pascal Mangin
Maryam Beikbaghban
Qëndrim Kasabaqi
Ysoline Robin-Zelazo
Jean Ucko
Isabelle Meyer
Frédéric Le Jehan
Ourida Kemiche
Valentin Dive
Edith Peirotes
Jean-Emmanuel Robert
Marie-Christine Weyl
Tahar Bounfour
Gisèle Ekobe
Jean-Luc Baldensperger
Eléna Parniere
Grégoire Gagnon
Maïté Weber
Calvin Moluh
Karine Woehl-Stjura
Léo Avagyan
Mireille Knemp
Dino Margarito
Nouchine Bahramian
Gérard Beyer
Maritchu Rall
Philippe Masselin
Marie Malard
Luca Di Vagno
Marie Voegel
Jean-François Delobbe
Sonia Rahm
Arnaud Gissinger
Louella Hirschmuller
Jean-Jacques Pimmel
Myriam Ammar
Gilbert Gress
Mohamed SyllaListe divers centre UTILES POUR STRASBOURG
Résumé du programme de Mohamed Sylla
Programme de Mohamed Sylla à Strasbourg (UTILES POUR STRASBOURG)
Engagement citoyen
La candidature de Mohamed Sylla est ancrée dans un engagement profond envers la ville de Strasbourg. Il met en avant l'importance de l'écoute des habitants et de la co-construction des projets. Ce programme est le résultat d'un travail collectif, reflétant les attentes et les besoins des citoyens.
Logement abordable
Une des priorités du programme est de garantir un logement digne et abordable pour tous les habitants. Cela inclut des mesures contre les marchands de sommeil et un encadrement des loyers abusifs. L'objectif est de faire du logement une base de dignité pour chaque citoyen.
Démocratie locale
Le programme vise à renforcer la démocratie locale à travers des budgets participatifs et des conseils de quartier vivants. Mohamed Sylla souhaite redonner la parole aux habitants pour qu'ils puissent participer activement aux décisions qui les concernent. La transparence des décisions est également un axe central de cette démarche.
Écologie et santé
Le lien entre écologie et justice sociale est mis en avant, avec un focus sur un environnement sain et des mobilités douces. Le programme propose des actions pour améliorer la qualité de l'air et promouvoir une alimentation durable. L'idée est que l'écologie doit également être synonyme de santé et d'égalité pour tous les citoyens.
Mohamed Sylla
Françoise Werckmann
Thibaut Vinci
Colette Vallé
Frédéric Cadiot
Mina Bezzari
Ismaïl Becherirat
Samira Kardouz Talbi
Meziane Benyahia
Khadija Arratbi
Amar Meferedj
Aurélie Royer
Julien Martin
Jennifer Alexer
Léo Serfati
Evaelle El-Haik
Kevin Schott
Aminata Gueye
Pascal Ackermann
Sarah Bouchair
Abou Diakite
Imane Boudahra
Ouissam Fallah
Hayate Taïbi
Guillaume Devaux
Karen Esther El-Haïk
El Habib Bentaieb
Aziza Zouhair
Mohamed Ouraïs
Marie Kaline Grondin
Nabil Nachba
Hélène Josephine
Nurdogan Hayta
Donia Bekkouch
Maxence El-Haïk
Marie Mbarga Ateba
Benjamin Dominé
Tugce Agdere
Mustapha Ben-Ali
Valerie Cebolki
Srdan Pozarac
Haby Badiane
Mounir Boudra
Rania Bezzari
Rachid Boumahdi
Sabine Zielonka
Moustafa Lkhiati
Dounya Dinari
Tsendzel Lenny N'Dinga
Marie Claire Nass
Youssef El Arbaoui
Léa Albarran Caceres
Rites Massamba
Marie Wagemann
Jean-Marie Rubiné
Fatima Namli
Yao N'Guessan
Khadija Semhi
Yassine Zouhaïr
Makbule Agdere
Karim El Moussaoui
Nathalie Many
Hamidou Sissoko
Nora Haag
Adil Talbaoui
Danielle Siegwalt
Pierre JakubowiczListe d'union au centre DU NOUVEAU POUR STRASBOURG
Résumé du programme de Pierre Jakubowicz
Programme de Pierre Jakubowicz à Strasbourg (DU NOUVEAU POUR STRASBOURG)
Transports et Mobilité
Le programme propose un stationnement à 15€ par mois pour les résidents, les professionnels et les associations. Il prévoit également de réduire de moitié le temps d'attente des bus et tram. De plus, une police des transports sera créée pour améliorer la sécurité et l'accessibilité des déplacements.
Sécurité et Protection
Le recrutement de 50 policiers municipaux est prévu pour renforcer la sécurité dans la ville. Des caméras de vidéoprotection seront installées, accompagnées de bornes d'appels d'urgence. L'éclairage public sera également amélioré pour concilier sécurité et écologie.
Services Publics
Le programme garantit un accueil minimum à l'école et au périscolaire pendant les vacances. Les démarches administratives seront accessibles dans les mairies de quartier, avec des horaires prolongés. Cela vise à rendre les services publics plus adaptés aux besoins des citoyens.
Pouvoir d'Achat et Attractivité
Le programme promet zéro impôt supplémentaire tout en garantissant des logements dignes et abordables. Un plan de soutien aux commerces de proximité est également prévu pour dynamiser l'économie locale. Enfin, il ambitionne de renforcer le statut européen de Strasbourg pour en faire la véritable capitale de l'Europe.
Pierre Jakubowicz
Rebecca Breitman
Etienne Loos
Anne Jelinski
Mehdi El Idrissi
Sandra Dietsch
Alvin Ebert
Rolande Placidi
Jérôme Caen
Jamila Mayima
Alexis Taube--Le Guern
Yvelise Schaeffer
Yazid Knibiehly
Hélène Riehl
Ugo Rostaing
Lucile Sublon
Édouard Bailhache
Ghina Alamé
Lionel Heiwy
Caroline Ctorza
Lionel Mangold
Laure Souchard-Lespinas
Hamid Derrouich
Stéphanie Chiarello
Julien Boehringer
Sepideh Neydavoodi
Frédéric Bulber
Alexandra Utzschneider
Karim Faress
Madeleine Christiane Girodot
Roger Noutcha
Myriam Sinclair
André Weyer
Virginie Palermo
Sidney Rebboah
Lucile Valantin Sougy
Maxime Biard
Ninon Lassalle
Frédéric Moulard
Isabelle Huck
Erik Gay
Caroline Doué
Bastien Devant
Marie-Madeleine Koebelé
Henri Dreyfus
Jade Hammouche-Marembert
Thomas Joerger
Marie-Angèle Pauly
Jean-Noël Okon
Florence Doly
Jacques Stumpf
Martine Reiss
Josselin Pannier
Adélaïde Tsoukalas
Mathieu Schwartz
Nathalie Goldberg
Vincent Arnould
Dominique Salmon
Philippe Cornec
Dalila Laurent
Jean-Claude Moes
Michèle Zipper-Seiler
Samuel Alizadeh
Valérie Gletty Lasvigne
Jérémy Darenne
Fabienne Keller
Neïla BoutghataListe Divers ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG
Résumé du programme de Neïla Boutghata
Programme de Neïla Boutghata à Strasbourg (ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG)
Éducation et culture
Dans notre programme, nous garantissons à chaque enfant strasbourgeois les mêmes chances grâce à une répartition équitable des moyens municipaux. Nous élargirons l'accès à la culture en créant des centres d'aide aux devoirs et des ateliers dans divers domaines. Ces initiatives visent à réduire l'échec scolaire et à favoriser l'épanouissement culturel des jeunes.
Tranquillité et sécurité
Nous rétablissons la tranquillité à Strasbourg par une politique équilibrée qui allie prévention et fermeté. Le renforcement de la police municipale de proximité et l'extension de la vidéoprotection sont des mesures clés de notre approche. Nous mettrons également en place des médiateurs formés pour assurer une réponse rapide aux problèmes de sécurité.
Accompagner nos aînés
Nous mettrons en œuvre un plan à Strasbourg pour garantir dignité et sécurité à nos aînés et aux personnes en situation de handicap. Ce plan inclura la création de Maisons Seniors municipales et des initiatives pour rompre l'isolement. Nous renforcerons l'accès aux soins et viserons une ville entièrement accessible.
Emploi local prioritaire
Nous ferons de l'emploi local une priorité à Strasbourg en réservant des heures de travail aux habitants des quartiers populaires dans chaque marché public. La création d'une Maison municipale de l'emploi de quartier facilitera l'accès à l'emploi. Nous soutiendrons également les entreprises locales et développerons des formations adaptées aux métiers en tension.
Neïla Boutghata
Mathieu Kuhn
Fadma Rouchdi
Abdelkader Bouattou
Sandra Kuntz
Michel Kamara
Mariya Arrahmani
Hocine Rachedi
Carima Aziza
Yassin Meliani
Cathie Metzger
Hamza Harrouch
Chrystel Hartl
Amar Marref
Patricia Perez
Mohamed Lamri
Satou Camara
Mustapha Achargui
Cansu Koca
Mario Hoffmann
Funneh Ceesay
Mohamed Bouali
Bunmi Sule
Bernard de Santes
Audrey Lapp
Amar Zerig
Semanur Er
Nsuka Endric Mayoya
Hafsa Mekhloufi
Luca Mutzig
Ceyda Isik
Omar El Hayani
Angèle Reihardt
Najidi Bourkadid
Amna Zamouri
Marc Kuhn
Samia Bahri
Mimoun Benjaddi
Danielle Relle
Ahmed El Khrifi
Maude Ehrenbogen
Abdelhalim Bentaher
Adeola Osefat Ayus
Lahbib Barighach
Isabelle Koenig
Burang Camara
Mariem Chourak
Philippe Oughabi
Safia Ahmamouti
Mohammed Boussala
Fatma El Khattouti
Mustapha Damraoui
Fathia Chemini
El Houssein Salem
Dina Ghiatou
El Madani Farhat
Meriem Rouchdi
Fouâd Houideg
Asma Sadouki
Mohamed Namli
Nadia Kamhi
Foday Camara
Anissa Bounatiro
Mohamed Yatti
Khadidja Echeikh
Badre Arfaoui
Jeanne BarseghianListe divers gauche Strasbourg Juste et Vivante
Résumé du programme de Jeanne Barseghian
Programme de Jeanne Barseghian à Strasbourg (Strasbourg Juste et Vivante)
Une ville juste et solidaire
Le projet inclut la construction de 3 000 nouveaux logements par an dans l’Eurométropole pour répondre aux besoins croissants. Un encadrement des loyers et une braderie municipale du logement visent à rendre le logement plus accessible. Les services publics seront renforcés, avec une police municipale de proximité pour garantir la sécurité des habitant-es.
Une ville bioclimatique
La végétalisation des quartiers et la création de nouveaux parcs sont des priorités pour améliorer le cadre de vie. La rénovation énergétique de 8 000 logements par an et l'extension des réseaux de chaleur renouvelable contribueront à réduire l'empreinte carbone. Des sites de baignade gratuits et sécurisés seront également mis en place pour favoriser les loisirs en plein air.
Une ville protectrice et inclusive
Des maisons urbaines de santé seront créées dans chaque quartier pour garantir un accès aux soins. Un plan zéro discrimination et des lieux refuges pour les victimes de violences sexistes et sexuelles seront mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous. Un tiers-lieu européen sera dédié à la presse libre et à la lutte contre la désinformation, renforçant ainsi la démocratie locale.
Une ville conviviale et participative
Les cantines de quartier intergénérationnelles proposeront 75% de produits bio, favorisant une alimentation saine. Des conventions citoyennes thématiques et des ateliers d’urbanisme participatifs permettront aux habitant-es de s'impliquer dans les décisions locales. Les cours d’écoles seront ouverts le week-end et pendant les vacances scolaires pour encourager la vie communautaire.
Jeanne Barseghian
Thierry Kuhn
Floriane Varieras
Syamak Agha Babaei
Marina Lafay
Salah Koussa
Nadia Zourgui
Germain Mignot
Ameris Amblard
Joël Steffen
Anne-Marie Jean
Aurélien Bonnarel
Virginie Cayré
Faïcal Amroune
Pauline Grampp
Edouard Steegmann
Sophie Dupressoir
Rachid Karam
Seynabou Fall
Philippe Appel
Anna Lazar
Camille Min-Fournier
Suzanne Brolly
Marc Hoffsess
Aline Martin
Antoine Neumann
Chloé Bourguignon
Thomas Guillet
Marie-Françoise Hamard
Nolan Dias-Tomaszower
Fleur Laronze
Clovis Daguerre
Anne Mistler
Anatole Jochem Arrivault
Lucette Tisserand
Didier Rääs
Stéphanie Arslan
Daniel Fouchard
Marie Herjean
Salem Drici
Tamina Toussaint
Alistair Franz
Emanuelle Renaud
Benjamin Soulet
Coline Trautmann
Lucas Baude Blumstein
Khadija Ben Annou
Guillaume Durousseau
Véronique Bertholle
Christian Brassac
Manon Parrent
Corentin Frey
Carmen Paolone
Massar Lâazibi
Angélique Lemoine
Abbes Benharrat
Elodie Ferry
Grégoire Klotz
Nelly Stocky
Francis Fischer
Béatrice Pipart
Victor Gasia
Yasmina Chadli
Alain Jund
Marie-Dominique Dreysse
Alessandro Castiglione
Sandra Regol
Catherine TrautmannListe du Parti socialiste Pour Strasbourg
Résumé du programme de Catherine Trautmann
Programme de Catherine Trautmann à Strasbourg (Pour Strasbourg)
Engagements pour Strasbourg
Le programme présente des engagements prioritaires pour améliorer la vie des Strasbourgeois. Parmi ces engagements, on trouve la création d'une mutuelle communale pour garantir l'accès à des soins de santé abordables. De plus, des mesures sont proposées pour soutenir l'éducation, comme la fourniture de matériel scolaire aux élèves de primaire.
Amélioration de la sécurité
Un des axes majeurs du programme est d'assurer la sécurité de tous les habitants. Cela inclut le rétablissement de l'éclairage public nocturne et la création d'une brigade dédiée dans les transports en commun. La lutte contre le narcotrafic est également une priorité pour garantir un environnement plus sûr.
Développement durable
Le programme vise à rendre Strasbourg plus verte avec l'objectif 3-30-300, qui propose d'augmenter le nombre d'arbres et d'espaces verts. Cette initiative vise à améliorer la qualité de vie et à favoriser la biodiversité en milieu urbain. La ville souhaite également organiser des événements culturels tout au long de l'année pour renforcer l'engagement communautaire.
Renforcement du pouvoir d'achat
Le programme met l'accent sur l'amélioration du pouvoir d'achat des Strasbourgeois. Cela inclut des mesures de tarification sociale pour les services municipaux et la gratuité de certaines prestations pour les seniors. L'objectif est de rendre la vie quotidienne plus accessible et de soutenir les familles dans leurs dépenses essentielles.
Catherine Trautmann
Thierry Sother
Laure Pain
Mourad Oualit
Pernelle Richardot
Jean-Baptiste Mathieu
Céline Geissmann
Mathieu Cahn
Chantal Cutajar
Hakim Fadili
Caroline Barriere
Paul Meyer
Françoise Bey
Arieh Adida
Carole Wenner
Hervé Moritz
Nawal Rafik-El Mrini
Abdelaziz Choukri
Marie-No Gandzion
Étienne Westphal
Christelle Sturtz Froehlicher
Landdry Augier de Lajallet
Bahar Ceviz
Arnaud Durand
Delphine Bernard
Youness El Hassnaoui
Julie Mulot
Robert Vanherzeeke
Antonella Cagnolati
Émilien Keller
Ysabel Argence
Éric Kribs
Marzieh Flaischer
Patrick Pessaux
Aurélie Sittler-Ledrich
Pierre Wolff
Pascale Gerard
Philippe Loubry
Annie Tu
Alexandre Riou
Camille Marteau
Laurent Thomas
Annick Neff
Thierry Parat
Elisabeth Koonja
Victor Chekroune
Aïssata Licop
Luc Gillmann
Laura Cassarino
Olivier Ferrand
Emmanuelle Meyer
Gianfranco Alberelli
Elisabeth Eschenlohr
Ahmet Yesil
Laurence Noss
Philippe Petit
Anke Staack
Théo Verneuil
Catherine Birklé
Noël Amedonouh
Sophie-Barbara Rosenzweig
Jean-Paul Ranslant
Majda Benchekchou
Yanis Boutaba
Marie-Ange Rebert
Jean-Jacques Fix
Fahad Raja MuhammadListe Divers Strasbourg sans frontières
Résumé du programme de Fahad Raja Muhammad
Programme de Fahad Raja Muhammad à Strasbourg (Strasbourg sans frontières)
Strasbourg sans frontières
Le projet de Strasbourg sans frontières vise à abolir les divisions géographiques, humaines et sociales au sein de la ville. Il met en lumière les inégalités entre le centre et les quartiers, ainsi que les disparités entre les décideurs et les citoyens. L'objectif est de reconstruire une politique qui écoute et inclut toutes les voix, en particulier celles des quartiers souvent négligés.
Engagements pour Strasbourg
Les engagements proposés incluent la garantie de dignité pour tous, avec un accès au logement et à la santé. Il est également question de soutenir les quartiers oubliés par des investissements ciblés et de redonner le pouvoir aux habitants à travers des conseils de quartier. Enfin, l'accent est mis sur la nécessité d'une écologie utile et populaire, ainsi que sur l'amélioration de la vie quotidienne des Strasbourgeois.
Justice sociale
La justice sociale est au cœur des préoccupations, avec un appel à ne pas sacrifier les droits des habitants des quartiers populaires. Ces zones, souvent laissées pour compte, doivent bénéficier de plus de ressources et de services publics. La vision est de créer une ville où vivre dans un quartier populaire ne signifie pas vivre avec moins de droits.
Vie quotidienne améliorée
Améliorer la vie quotidienne des Strasbourgeois est un objectif central, avec des propositions telles que le tramway 24h/24 et l'augmentation des crèches municipales. Des initiatives pour assurer la propreté et la sécurité, comme l'éclairage LED et la réactivité face aux nuisances, sont également envisagées. Ces mesures visent à faire de Strasbourg une ville plus agréable et accessible pour tous.
Fahad Raja Muhammad
Seyma Saritas
Zekeriyya Dursun
Irem Güveli
Jean-Gaël Corniche
Medine Dursun
Yassin Boussebaa
Myriam Gana-Bouras
Umit Tufan
Hassana Afkir
Mohamed Mazouz
Leila Zemmit
Chamil Albakov
Ale Hayta
Adem Cicekli
Hanane Chakri
Yusuf Sirin
Selma Yildirim
Salih çaglar
Yasmine Taheri
Waël Loghmari
Maïssae El Abbassi
Ozkan Yoldas
Ilayda Bircan
Coskun Simsek
Merve Hayta
Mehdi Ghaouti
Anissa Akkari
Jonathan Lang
Vanessa Liliane Marie Wentzo
Almedin Cehajic
Anita Gaby Laux
Guillaume Ribeiro Neunlist
Josiane Lang çelik
Omar Eliot Maidadi Yaouba
Marie-Louise Laux
Türker Aslan
Nesrine Tour
Ömer Turhan
Wissem Fekrache
Ali Deniz
Eléana Cenaj
Kemal Ozcelik
Monia Bergadi
Gokhan Cetinkaya
Safa Boudjeloud
Azat Gür
Halebetul Kiper
Berke Ciftci
Melda Sevgili
Recep Coci
Nevin Aydin
Furkan Demirci
Beyza Hafize Tufan
Yunus-Emre Tas
Medine Aydogdu
Walid Baouali
Manon Dewulf
Ferhat Sapa
Tania Cadiou
Julien Ahmet Dumas
Dursun Kiper
Aziz Coskun
Ismahan Aydin
Yasin Cavus
Inès Lachqar
Veyis Gür
Clément SoubiseListe d'extrême-gauche NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
2,31%
Nombre de votants
79 821
Municipales 2014 - TOUR 1
Tête de listeListe
Voix
% des voix
Fabienne Keller A vos cotés ump-modem
23 404
32,92%
Roland Ries Socialiste et républicaine
22 206
31,24%
Jean-Luc Schaffhauser Strasbourg bleu marine
7 779
10,94%
Alain Jund Vert strasbourg
6 059
8,52%
François Loos En avant strasbourg
5 371
7,55%
Jean-Claude Val À strasbourg, l'humain d'abord! présentée par le front de gauche (parti communiste français, parti de gauche, gauche unitaire, ensemble, parti communiste des ouvriers de france, cercle communiste d'alsace, femmes egalité)
2 819
3,96%
Tuncer Saglamer Mouvement citoyen de strasbourg
1 870
2,63%
Armand Tenesso Osons le bon sens en action!
771
1,08%
Pierrette Morinaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
519
0,73%
Elisabeth Del Grande Unité pour la défense des conquêtes sociales. contre l'austérité.
283
0,39%
Participation au scrutin
Strasbourg
Taux de participation
49,68%
Taux d'abstention
50,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
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